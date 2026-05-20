Programació de cinemes del 21 al 28 de maig a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
COWGIRL ★★★
- País. Espanya. 2026. Drama. Vida rural. 109 minuts. Direcció: Cristina Fernández Pintado, Miguel Llorens Guió: Rafa Albet, Cristina Fernández Pintado, Miguel Llorens Intèrprets: Isabel Rocatti, Pep Munné, Carlos Cuevas Sinopsi: Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona quedi prenyada per mantenir la seva granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda a Bernat, propietari de la granja més gran de la zona. Quan Tona queda prenyada, el veterinari adverteix que la gestació és de risc. Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de la vaca. Amb l'ajuda de Riqui, un jove nouvingut, i Bernat, descobrirà que mai no és tard per començar de nou.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 19.45 i 22.00 h. Dissabte 23 i diumenge 24, a les 19.45 i 22.00 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
DOS FISCALES ★★★★
- País: Alemanya. 2025. Idioma: Rus. Drama. 118 minuts. Guió i direcció: Sergei Loznitsa Intèrprets: Aleksandr Kuznetsov, Aleksandr Filippenko, Anatoliy Beliy, Andris Keišs, Vytautas Kaniušonis, Valentin Novopolskij, Dmitrij Denisiuk Sinopsi: Unió Soviètica, 1937. Milers de cartes de detinguts acusats falsament pel règim són cremades en una cel·la. Contra tot pronòstic, una arriba al seu destí: l'escriptori del recent nomenat fiscal local, Alexander Kornev. Kornev fa tot el possible per trobar el presoner, víctima d'agents corruptes de la policia secreta, la NKVD. Bolxevic íntegre i dedicat, el jove fiscal sospita quelcom il·lícit. La cerca de justícia el portarà fins a la Fiscalia General de Moscou. A l'època de les grans purgues estalinistes, aquesta és la capbussada d'un home als passadissos d'un règim totalitari que no porta aquest nom.
- Cinemes Figueres. Cinema en VOSE. Dimarts 26 i dijous 28, a les 20.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
LA BESTIA ★★★
País. Estats Units. 2026. Drama. Thriller. 113 minuts. Direcció: Tyler Atkins Guió: David Frigerio, Russell Crowe Intèrprets: Daniel MacPherson, Russell Crowe Sinopsi: Amb l'ajuda del seu antic entrenador, un campió de MMA retirat i invicte torna a la gàbia per venjar la mort del germà i resoldre els problemes financers.
Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 23 i diumenge 24, a les 15.15, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
EL PASAJERO NOCTURNO ★★★
País. Estats Units. 2026. Terror. Sobrenatural. 94 minuts. Direcció: André Øvredal Guió: T.W. Burgess, Zachary Donohue Intèrprets: Jacob Scipio, Lou Llobell, Melissa Leo Sinopsi: Després de presenciar un brutal accident nocturn a la carretera, una jove parella comprèn que els ha seguit alguna cosa. Una presència demoníaca, coneguda com El Passatger Nocturn, s'hi ha unit i no s'aturarà fins a reclamar-los a tots dos, convertint el seu viatge en un autèntic malson.
Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Dissabte 23 i diumenge 24, a les 16.00, 17.50, 19.50 i 22.00 h.
THE MANDALORIAN AND GROGU ★★★
- País. Estats Units. 2026. Ciència-ficció. 132 minuts. Direcció: Jon Favreau Guió: Jon Favreau, Dave Filoni, Noah Kloor Intèrprets: Pedro Pascal, Sigourney Weaver Sinopsi: Continuació de la sèrie "The Mandalorian" en forma de pel·lícula. L'Imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per tota la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot el que va lluitar la Rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del llegendari caça-recompenses mandalorià Din Djarin i el seu jove aprenent Grogu.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.20, 19.30 i 22.00 h. VOSE, dimecres 27 de maig, a les 19.30 h. Dissabte 23 i diumenge 24, a les 16.00, 17.45, 19.00, 20.15 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Dijous 21, a les 20.30 h. Divendres 22, a les 18.00, 20.35 i 22.30 h. Dissabte 23, a les 16.00, 18.30, 21.00 i 22.30 h. Diumenge 24, a les 16.00, 18.30 i 21.00 h. De dilluns 25 a dimecres 27, a les 18.00 i 20.30 h. Dijous 28, a les 18.00 h. VOSE, a les 20.35
JUGADA MAESTRA ★★★
- País. Regne Unit. 2026. Drama. Intriga. Crim. 105 minuts. Guió i direcció: John Patton Ford Intèrprets: Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris, Jessica Henwick Sinopsi: Becket, un potencial hereu d'una fortuna milionària, només té un petit problema: que és el vuitè a la línia de successió. La qual cosa, per descomptat, té una solució fàcil: matar-los a tots fins que només quedi ell.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.45, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 23 i diumenge 24, a les 15.30 h.
- Cinemes Roses. Dijous 21, a les 18.20. VOSE, a les 20.30 h. De divendres 22 a dijous 28, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h.
HOKUM ★★★★
- País. Irlanda. 2026. Terror. Sobrenatural. 101 minuts. Guió i direcció: Damian McCarthy Intèrprets: Adam Scott, Florence Ordesh Sinopsi: Un escriptor de terror visita una posada irlandesa per escampar les cendres dels seus pares, sense saber que es diu que la propietat està encantada per una bruixa.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 19.45 i 22.00 h. Dissabte 23 i diumenge 24, a les 19.40 i 22.00 h.
MOVIDA CELESTIAL ★★★
- País. Estats Units. 2025. Comèdia. Fantàstic. 98 minuts.Guió i direcció: Aziz Ansari Intèrprets: Aziz Ansari, Seth Rogen, Keanu Reeves Sinopsi: Gabriel (Keanu Reeves), un àngel benintencionat, però força inepte, baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar Arj (Aziz Ansari), un organitzador de concerts en dificultats i Jeff (Seth Rogen), un ric inversor de capital risc. Tot i que les intencions de l'angelical Gabriel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades…
- Cinemes Roses. Dijous 21, a les 18.20 h.
LOS LEGENDARIOS ★★★
- País. França. 2026. Animació. Aventures. 92 minuts. Direcció: Guillaume Ivernel Guió: Antoine Schoumsky, Helene Gremillon Sinopsi: Els Llegendaris, intrèpids aventurers, eren els herois més grans de la seva època. Però, arran d'una terrible maledicció, s'han tornat a convertir en... nens de 10 anys! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy i Razzia uniran els seus poders per derrotar el bruixot Darkhell i alliberar el seu planeta de la infància eterna...
- Cinemes Roses. Dissabte 23 i diumenge 24, a les 16.05 h.
LAS OVEJAS DETECTIVES ★★★★
- País. Regne Unit. 2026. Comèdia. Intriga. 109 minuts. Direcció: Kyle Balda Guió: Craig Mazin Intèrprets: Hugh Jackman, Emma Thompson Sinopsi: Cada nit, un pastor llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fent veure que les seves ovelles poden entendre'l. Quan el troben mort, les ovelles s'adonen de seguida que ha estat un assassinat i creuen saber com resoldre'l.
- Cinemes Figueres. Laborables. En català, a les 17.30 h. Dissabte 23 i diumenge 24, a les 15.30 h. En català, a les 17.30 h.
- Cinemes Roses. Laborables, a les 18.15 h. Dissabte 23 i diumenge 24, a les 16.00 i 18.15 h.
MORTAL KOMBAT II ★★★
- País. Estats Units. 2026. Acció. Arts marcials. 116 minuts. Direcció: Simon McQuoid Guió: Jeremy Slater Intèrprets: Karl Urban, Adeline Rudolph Sinopsi: Els campions favorits dels fans, ara acompanyats pel mateix Johnny Cage, s'enfronten cara a cara a la definitiva i sagnant batalla a mort per vèncer el fosc règim de Shao Kahn, que amenaça l'existència del Regne de la Terra i els seus defensors.
- Cinemes Figueres. Dissabte 16 i diumenge 17. A les 19.45 h.
EL DIABLO SE VISTE DE PRADA 2 ★★★
- País. Estats Units. 2026. Comèdia dramàtica. Moda. 119 minuts. Direcció: David Frankel Guió: Aline Brosh McKenna Intèrprets: Meryl Strep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci Sinopsi: La lluita de Miranda Priestly contra Emily Charlton, la seva exassistent convertida en executiva rival, mentre competeixen pels ingressos per publicitat enmig de la decadència dels mitjans impresos i Miranda s'acosta a la jubilació.
- Cinemes Figueres. Laborables. A les 17.15, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 23 i diumenge 24. A les 15.10, 17.25, 19.40 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. De dijous 21 a dijous 28, a les 18.15 i 20.35 h.
MICHAEL ★★★★
- País. Estats Units. 2026.Drama biogràfic. Música. 127 minuts. Direcció: Antoine Fuqua Guió: John Logan Intèrprets: Jaafar Jackson, Nia Long Sinopsi: El viatge de Michael Jackson més enllà de la música, des del descobriment del seu extraordinari talent com a líder dels Jackson Five fins a convertir-se en una visionària estrella l'ambició creativa de la qual va despertar un incansable afany per consagrar-se com la icona més gran de la indústria de l'entreteniment.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.20, 19.45 i 22.00 h. Disabte 23 i diumenge 24, a les 15.10, 17.30, 19.40 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Laborables, a les 18.00 i 20.30 h. Dissabte 23 i diumenge 24, a les 16.00, 18.25 i 20.50 h.
SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA ★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 98 minuts. Direcció: Aaron Horvath i Michael Jelenic. Guió: Matthew Fogel. Intèrprets: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black. Sinopsi: Mario, Luigi i Peach emprenen una aventura espacial que els porta fins als confins de la galàxia. La nova missió els aboca a un viatge ple de perills, salts i descobertes còsmiques.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.40 h. Dissabte 23 i diumenge 24, a les 15.45 i 17.40 h.
