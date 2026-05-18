Agenda del 18 al 24 de maig a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 18 DE MAIG
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Jornada de portes obertes On: Al Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV Quan: De 10 a 14 h.
Jornada de portes obertes On: A la Basílica de Castelló d’Empúries Quan: De 10 a 19 h.
FIGUERES
Club de lectura de narrativa coordinat per Magda Bosch. All i salobre, de Josep Maria de Sagarra On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 16.30 h.
Club de lectura infantil de cicle mitjà coordinat per Yolanda Alcalá. Soc una nou, de Beatriz Osés. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 17.15 h.
Club de lectura de narrativa coordinat per Enric Tubert. Cita a Tombuctú, de Pep Subirós [10è aniversari de la mort de l’autor]. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.
FORTIÀ
Ball amb Francesc Cotón Club On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.
LLANÇÀ
Dia Internacional del Museu On: Museu de l’Aquarel·la Quan: De 16 a 20 h.
ROSES
Operabib, amb xerrada sobre l'òpera La Traviata, de Giuseppe Verdi, a càrrec de Meritxell Tena On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 18 h.
🗓️ DIMARTS 19 DE MAIG
FIGUERES
Club de lectura de poesia coordinat per Lluís Bosch La llum igual, de Clara Ballart. Amb la participació de l'autora. On: Bilblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.
LLANÇÀ
Llegir el teatre: Hamlet, de William Skahespeare. Conduït per Magda Bosch i Rocamora On: Espai Pi de la Biblioteca Pere Calders Quan: A les 18.30 h.
🗓️ DIMECRES 20 DE MAIG
BORRASSÀ
Ball amb Joan Vilandeny On: Sala Ateneu Quan: A les 18 h.
CADAQUÉS
Festa de Sant Baldiri, jornada de portes obertes del casal de la gent gran. Amb l'actuació de l'orquestra Calidae i berenar Quan: A les 17 h.
FIGUERES
Fòrum Imagina On: Cercle Sport Figuerenc Quan: De 10 a 13 h.
Conferència Conxita Badia, molt més que una musa, a càrrec d’Alícia Daufí Muñoz, pianista i musicòloga. Any Conxita Badia. On: Bilblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.
LLANÇÀ
Cicle de xerrades drets a les persones grans: Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogas On: Residència Can Marly Quan: A les 11.30 h.
EL PORT DE LA SELVA
Festa Major de Sant Baldiri
- Ofici solemne Quan: A les 12 h.
- Sardanes On: A la plaça del Moll d'en Balleu Quan: A les 13 h.
- Dinar de la gent gran On: A l'Espai Port Quan: A les 14 h.
- Inflables On: Al Passeig de Mar Quan: De 16 a 20 h.
- Concert de festa major i ball amb l'orquestra cobla Selvatana On: A l'Espai Port Quan: A les 18 h.
🗓️ DIJOUS 21 DE MAIG
FIGUERES
Conferència Jugamat: IA: de la resposta al criteri, a càrrec d'Eloi Batlle. Organitza: Jugamat, Grup de Treball de Professorat de Matemàtiques de l’Alt Empordà. Servei Educatiu de l’Alt Empordà. On: Bilblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.
Concert Sons d'exili: de la sardana a la guajira, viatge musical i literari per la memòria de l'exili republicà. Intèrprets: Eulàlia Ara, soprano; Francesc Escribano, pianista. Lectura de textos d'exili a càrrec de Quim Torra, 131è president de la Generalitat de Catalunya. On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 19 h.
Taula rodona dedicada a alguns dels principals fotògrafs vinculats a Salvador Dalí –Català Roca, Léonard, i el mateix Meli On: Museu de l'Empordà Quan: A les 19 h.
LA JONQUERA
Espectacle final del projecte Mapa de ball, a càrrec dels alumnes de 3r d’ESO de l’Institut de la Jonquera. Mapa de ball és un projecte impulsat pel Mercat de les Flors que té per objectiu apropar el llenguatge del moviment i la dansa de creació contemporània a l’alumnat jove de secundària de Catalunya. On: Sala societat Unió Jonquerenca Quan: A les 19 h.
LLANÇÀ
Trobada del Club de Lectura d’Adults per comentar Et vaig donar ulls i vas mirar tenebres, d’Irene Solà. Conduït per Joan Serra i Perals On: Espai Pi de la Biblioteca Pere Calders Quan: A les 19 h.
EL PORT DE LA SELVA
Festa major de Sant Baldiri
- Inici de la XIV Mostra de Cuina amb la presentació dels plats Quan: A les 19 h.
- Degustació Quan: A les 21 h.
🗓️ DIVENDRES 22 DE MAIG
CAPMANY
Presentació del llibre Alfons de Batlle, mestre empordanès On: Punt de lectura Quan: A les 19 h.
FIGUERES
Donació de sang On: Centre cívic Creu de la Mà Quan: De 16 a 21 h.
Contes per a nadons en anglès (0-3 anys) The Messy Playroom , a càrrec de Kids&Us Figueres On: Bilblioteca Fages de Climent Quan: A les 17 i 18 h.
Conferència El mas Requesens de Vilafant, a càrrec de Toni Cobos, filòleg clàssic i historiador. El mas Requesens és un exemple molt ben documentat del naixement i expansió d’una propietat rural, i també de la transformació de masos i cases pairals de l’entorn. On: Seu provisional del Casino Menestral Quan: A les 19.30 h.
LA JONQUERA
Festa de Pentacosta
- Tret de sortida amb els Trabucaires de l’Albera On: Plaça de l’Ajuntament Quan: A les 18.30 h.
- Cercavila de GRAFIC acompanyats pels Trastokats Quan: Tot seguit
- Bon veïnatge. Espectacle musical a càrrec de Cor de Teatre On: Plaça de l’Ajuntament Quan: A les 20.30 h. Preu: Gratuït.
LLANÇÀ
Presentació del llibre La roda del respir de l’autor llançanenc, Guillem Pérez. L’autor llançanenc Guillem Pérez ens guia per un univers poètic suggerent i evocador. Una oportunitat per descobrir una veu propera i aprofundir en el valor de la poesia contemporània. On: Espai Beta de la Biblioteca Pere Calders Quan: A les 18.00 h.
Programació teatral 3 Estacions: La Tempesta, de William Shakespeare, a càrrec de la Cia. Teatre Lliure Tramuntana. Una de les últimes comèdies de Shakespeare, plena de màgia i aventures que ens parla de saber perdonar. On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 20 h. Preu: Taquilla inversa.
🗓️ DISSABTE 23 DE MAIG
CAPMANY
Festa dels pastissos On: A la Societat Quan: A les 21 h.
FIGUERES
Taller Pinta el teu ram de flors, una proposta artística per despertar la creativitat i gaudir de l’expressió plàstica en un ambient relaxat. On: Abacus Quan: A les 11 h.
Quarta i última trobada del cicle “Mirar, parlar, picar. Converses amb artistes i vermut”, que reuneix artistes del fons del museu davant de les seves obres. Aquest cop, amb Mònica Campdepadrós, Jordi Puig i Carme Sanglas On: Museu de l’Empordà Quan: A les 11 h.
Festa i mercat de Sant Baldiri amb tallers, artesania, gastronomia, música... Quan: De 10 a 20 h.
- Taller de polseres i d'espelmes Quan: A les 10 h. Preu: 5 €. Taller de pintura amb cintes Quan: A les 10 h. Preu: 8 €.
- Taller de manualitats i d'espelmes Quan: A les 11 h. Preu: 5 €. Taller d'estels de colors Quan: A les 11 h. Preu: 8 €.
- Taller d'estampació amb segell Quan: A les 12 h. Preu: 4 €. Taller de polseres i d'espelmes Quan: A les 12 h. Preu: 5 €
- Taller d'estampació amb segell Quan: A les 16 h. Preu: 4 €. Taller de porexpan Quan: A les 16 h. Preu: 9 € Taller d'espelmes Quan: A les 16 h. Preu: 5 €
- Taller de manualitats i d'espelmes Quan: A les 17 h. Preu: 5 € Taller de penjador Quan: A les 17 h. Preu: 11 €
- Taller de clauer robot Quan: A les 18 h. Preu: 10 € Taller de manualitats i d'espelmes Quan: A les 18 h. Preu: 5 €
LA JONQUERA
Festa de Pentacosta
- Cinexic: projecció de la pel·lícula Ernest i Celestine contes de primavera. Recomanada a partir de 3 anys On: Porxos de Can Laporta Quan: A les 12 h.
- Concert familiar amb els Atrapasomnis On: Plaça Nova Quan: A les 18 h.
- Ball amb l’Orquestra Selvatana On: Sala de la Societat Jonquerenca Quan: A les 19 h.
- Nit Jove. Tutu-Keké On: Plaça Nova Quan: A les 23 h.
- DJ Albert Berta On: Plaça Nova Quan: Tot seguit.
- Punt lila Quan: A partir de les 23 h
LLANÇÀ
Oncotriatló
- Sessió de briefing a càrrec de membres del Club Tintoreres, l’Escoleta Trail Running i CC Roses On: Espai Beta de la Biblioteca Pere Calders Quan: A les 18 h.
- Projecció del documental La volta Espanya en BTT #pedalantperoncolliga. Una història inspiradora de repte, superació i solidaritat sobre dues rodes. Descobreix aquesta aventura única pedalant per tot el territori amb un objectiu molt especial, ajudar als malalts de càncer i a les seves famílies. On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 19 h.
Music&Wine Música a càrrec de Jazz de Copes Trio, tot tastant el vi del Celler Empordàlia i la Cervesa de Roses i les tapes d’Inu Sushi i Pastisseria Ricart de Llançà. On: Plaça Major Quan: A les 20 h.
Homenatge a la Gent Gran. Dinar de la gent gran a càrrec de la Colla del Ranxo de Llançà, amenitzat per La Betty Band i actuació de l’Escola d’Art Coreogràfic de Llançà On: Pavelló Municipal d’Esports Joan Pacareu Quan: De 14 a 18 h. Hora d’entrada, 13.15 h. Cal recollir el tiquet a la Casa de Cultura, a partir del dilluns 4 de maig. Imprescindible presentar tiquet per recollir obsequi!
MAÇANET DE CABRENYS
Donació de sang On: Antiga oficina d'informació i turisme Quan: De 10 a 14 h.
PALAU-SAVERDERA
Ball amb Xavi de Roses On: Centre cívic Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 €, amb berenar.
🗓️ DIUMENGE 24 DE MAIG
BÀSCARA
XXXV Fira i Exposició de Flors Silvestres 2026
- Recollida de rams i treballs per al concurs de flors silvestres. Recepció dels rams i treballs participants al concurs Quan: De 8 a 10 h.
- El Fluvià adult: reflexos i cromatisme. Passejada a càrrec de Laia Sadurní, de Silene. Quan: a les 10 h.
- Taller culinari Colors silvestres. Activitat culinària a càrrec d’Anaïs, d’Aromes al bosc.Quan: A les 10 h. Preu: 10 euros.
- Obertura de l’exposició i itinerari de flors silvestres. Inauguració de l’exposició i recorregut relacionat amb les flors silvestres.Quan: A les 11 h.
- Conferència El blau com a font de vida. Xerrada a càrrec de Josep M. Mallarach, de Silene. On: Can Gustà. Quan: A les 12 h.
- Trobada castellera de les colles del Nord. Actuació castellera amb colles del Nord. On: Plaça de l’Església Quan: A les 12 h.
- Vermut musical. Vermut amb actuació musical a càrrec de Norfeu i Molina Quan: A les 12.30 h.
- Acte XXXVè aniversari. Celebració commemorativa del 35è aniversari de la fira Quan: A les 16.30 h.
- Audició de sardanes. Ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Banyoles Quan: A les 17.30 h.
FIGUERES
32a edició de la Festa del Joguet On: Plaça Catalunya Quan: De 9 a 17 h.
Ball amb Quim Coll (Sonabé) On: Sala de Ball Erato Quan: A les 17.30 h.
LLANÇÀ
Oncotriatló. Repte esportiu i solidari per equips, en tres modalitats: natació, bike i run On: Passeig Marítim del Port de Llançà Quan: A les 9 h.
Ball de saló amb Xanadú On: Residència Can Marly Quan: A les 18 h.
Espectacle Show Gran Gent amb Jordi LP On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 19 h . Entrades gratuïtes amb reserva prèvia fins a exhaurir localitats! Del 4 al 17 de maig, reserva d’entrades per a jubilats/des majors de 65 empadronats a Llançà · Del 18 al 23 de maig, reserva d’entrades per a la resta de persones
VILABERTRAN
Ball amb el Duet Atènia On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
