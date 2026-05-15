Els millors plans pel cap de setmana del 16 i 17 de maig de 2026 a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 16 DE MAIG
CABANES
Festa de Sant Isidre
- Inflables On: Pati de l’escola Quan: A les 11 h.
- Espectacle d’acrobàcies a càrrec de Silver & Gold On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
- Tastets de Sant Isidre On: Sala de Ball Quan: Seguidament
- Nit de música amb DJ Monchi On: Sala de Ball Quan: A les 23.30 h.
CADAQUÉS
Xerrada i mostra de llibres d’artista de tinta invisible On: Galeria Patrick J. Domken Quan: A les 18 h.
CAPMANY
Maig Cultural
- Taller. Rajola de xocolata farcida On: La Societat Quan: A les 16.30 h.
- Teatre. Paneroles: no les mata ni el lloguer On: La Societat Quan: A les 20.30 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Dia Internacional i Nit dels Museus 2026.
- Taller familiar: Fem minirosquilles de Primavera On: Ecomuseu Farinera Quan: A les 11 h. Activitat gratuïta.
- Visita comentada a l’exposició: Desacompassats. Clima i humanitat en conflicte, per part de Nil Borrell, llicenciat en Antropologia i Evolució Humana per la Universitat Rovira i Virgili On: Ecomuseu Farinera Quan: A les 17 h.
- Nit de portes obertes On: Basílica de Santa Maria Quan: De 21 a 23 h.
- Visita guiada nocturna On: Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV Quan: A les 21.30 h.
L’ESCALA
Conferència: Bases per a entendre la medicina energètica, a càrrec del Dr. Manel Ballester Rodés i Mireia Florenza Gellida On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 11 h.
Taller de nusos mariners, a càrrec de Raül Mata. En el marc de l'exposició temporal Nusos mariners es proposa un taller de nusos. Els nusos són essencials en el dia a dia del mariner i un símbol de la seva professió. De la mà de la gent de mar, aprendreu a fer nusos resistents, nusos fàcils de desfer, nusos per amarrar una embarcació, nusos per unir dos caps, nusos per armar una xarxa, nusos decoratius... Un taller per gaudir en família els secrets d’aquesta tradició marinera. On: Museu de l’Anxova i de la Sal Quan: A les 11 h. Preu: Gratuït.
Desfilada de Furgonetes Clàssiques - FurgoVolkswagen. Activitat de trobada de furgonetes clàssiques Volkswagen amb caravana de vehicles pel nucli antic. El recorregut finalitzarà a la plaça de l’Univers, on les furgonetes quedaran exposades. On: Carrers del nucli antic Quan: De 12 a 14 h.
Portalblau 2026. Mirades blaves. La dignitat humana en temps de violència i incertesa. Francesc Torralba i Carles Duarte, dues veus de referència del pensament contemporani, posen en comú perspectives complementàries per pensar el valor de la persona, la cura de l’altre i el sentit de la responsabilitat ètica en temps d’incertesa. On: Alfolí de la Sal Quan: A les 18 h. Preu: 2 € + ddg (despeses de gestió).
Activitats al MAC-Empúries. DIM i Nit dels Museus 2026. Per a celebrar la Nit i el Dia Internacional dels Museus (DIM), es proposa una passejada per les ciutats grega i romana d’Empúries amb la darrera llum del dia. Després de la passejada, es servirà un refrigeri. On: MAC-Empúries Quan: De 19 a 21 h. Idioma: Català. Preu: Gratuït.
FIGUERES
Mercat del Brocanter i del Col·leccionista On: A la Rambla Quan: Tot el dia
Trobada del Llibre Anarquista de les Terres Gironines On: A la Rambla.
Jornada d'homenatge a Pep Subirós amb motiu del 10è aniversari de la seva mort. On: Biblioteca Fages de Climent
- Obertura institucional. Autoritats i comissari de la Jornada, Enric Tubert Quan: A les 9.30 h.
- Pep Subirós, filòsof. Ponència inicial a càrrec de Josep Ramoneda, seguida d’una taula rodona amb Jaume Casals i Pau Subirós Quan: De 10 a 10.50 h.
- Pep Subirós, assessor cultural i comissari d’exposicions. Ponència inicial a càrrec de Jordi Balló, seguida d’una taula rodona amb Lali Bosch i Mariona Seguranyes.Quan: D'11.00 – 11.50 h.
- Pausa (cafè) Quan: A les 11.50 h.
- Pep Subirós, escriptor. Ponència inicial a càrrec d’Adrià Pujol i Cruells, seguida d’una taula rodona amb Carlota Subirós i Enric Tubert Quan: De 12.30 a 13.20 h.
- Conclusions i cloenda Quan: A les 13.30 h.
Taller LEGO Mini Copa del Mundial de Futbol, una activitat lúdica que combinarà construcció i esport, ideal per als més petits i per als amants de les peces LEGO On: Abacus Quan: A les 11 h.
Inauguració del nou cicle expositiu Artistes convidades, iniciativa destinada a acollir obres de recent creació en què la institució ha col·laborat durant el procés de producció On: Museu de l’Empordà Quan: A les 12 h.
Visita comentada a l'exposició Escobar animador, amb el comissari Joan Manuel Soldevilla On: Museu del Joguet de Catalunya Quan: A les 12 h.
Cantània 2026: L'últim rellotge, composició de Jordi Cornudella i dramatúrgia de Tina Vallès. Una activitat inoblidable per als cantaires, el professorat, les famílies, els professionals que hi participen i el públic en general. On: Teatre el Jardí Quan: A les 16.30 i 20.30 h. Preu: 6 €.
Actes previs al 65è Aplec de la Sardana. Concert de vigília de l’Aplec, amb la cobla Ciutat de Girona On: Auditori Caputxins Quan: A les 18 h.
Visita comentada a l'exposició Objectiu Meli, amb els comissaris. On: Al Museu de l'Empordà Quan: A les 21 h.
Concert dins el Cicle 66butaques. Terrae, un viatge per les històries i el patrimoni cultural ebrenc des de la contemporaneïtat On: La Cate Quan: A les 21 h. Preu: 12 €.
LLANÇÀ
3a Edició Llançà Medieval. Un viatge en el temps. Demostració d’oficis antics, parades d’artesans i comerç local, jocs infantils, espectacles musicals itinerants i visites guiades On: Plaça Major i carrers del voltant Quan: Durant tot el dia.
Circuit comarcal Trail Infantil 2026 Alt Empordà On: Zona esportiva Quan: A les 10 h Edats: Nascuts/es entre 2023 al 2012 Distàncies: de 300 m a 3000 m segons edat
Visita guiada teatrealitzada: el record del Monjo Crispí. El monjo Crispí havia viscut al monestir de Sant Pere de Rodes durant anys i ha quedat totalment desfasat. Per posar-se al dia ha vingut a viure a la casa de l’Abat de Llançà, però li està costant molt adaptar-se al nou món i això crearà moltes situacions còmiques. On: Plaça Major / Torre Romànica Quan: A les 11 h. Preu: Gratuït. Places limitades
Sessió de contes infantils El Monstre de Colors, a càrrec de La Formigueta Curiosa On: Espai Beta de la Biblioteca Pere Calders Quan: A les 12 h.
PALAU-SAVERDERA
Ball amb Joan Brams On: Centre cívic Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 €, amb berenar.
PERALADA
Jornada de portes obertes On: Al Claustre de Sant Domènec i museu de la vila Quan: De 10 a 14 i de 15 a 18 h.
Ruta literària Què us diré? Ramon Muntaner i Peralada On: Centre històric i Claustre de Sant Domènec Quan: A les 11 h. Preu: 6 € (menors de 10 anys gratuït.)
EL PORT DE LA SELVA
2n Campionat de botifarra. On: Espai Port Inscripcions: el mateix dia de l'esdeveniment a partir de les 15 h o per correu electrònic a: serveisgenerals@elportdelaselva.cat Quan: A les 16 h. Preu: 20 € per parella. Premis: 1r premi: Àpat per a 2 persones en un restaurant del poble + 1 espatlla 2n premi: Menú per a 2 persones en un restaurant del poble + 1 lot d’embotits. 3r premi: Menú per a 2 persones en un restaurant del poble.
XV Jornada de Neteja de Fons Marí, una activitat mediambiental que ja forma part de la identitat del Nàutic i del compromís amb la preservació del litoral. On: Club Nàutic Quan: De 9 a 13 h.
- Es necessiten col·laboradors tant de mar com de terra:
- Submarinistes, que faran la recollida de residus al fons marí.
- Voluntaris de superfície, que ajudaran en la classificació i gestió de les deixalles recollides.
ROSES
Petits contes. Les Aventures de Pinotxo, a càrrec d’Olga Cercós On: Biblioteca Vicens Vives Quan: A les 11 h. Edat: A partir de 4 anys.
Dedins, experiència immersiva de benestar i xerrada sobre Autoestima i Felicitat d’Antoni Bolinches, un dels referents més reconeguts en creixement personal On: Teatre Municipal Quan: A les 19 h.
Ball amb Pep i Maria Jose On: A la SUF Quan: A les 22 h.
SANT PERE PESCADOR
Teatre. Soroll d’avions, de Manel Puig Palmer. Dirigida per Àngels Barrientos i Maria Rosa Oliveres On: Centre cívic Quan: A les 21 h. Preu: Gratuït.
LA VAJOL
Visita guiada a la Mina Canta. Recentment s’ha dut a terme la posada en valor de l’edifici de la Mina Canta de la Vajol. El 1937 la mina Canta de la Vajol va ser confiscada i s’hi va construir un edifici fortificat amb funció de refugi i dipòsit, inicialment dels fons del Ministeri d’Hisenda, de la Caja de Reparaciones, i posteriorment també de la Junta Central del Tesoro Artístico, que va utilitzar dipòsits a Figueres, Peralada i la Vajol. On: Mina Canta Quan: D’11 a 13 h. Preu: 7 €.
VILABERTRAN
Ball amb Trio Genions On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
VILADAMAT
Ball amb Jordi Moncayo. On: Local social Quan: A les 18 h.
VILAFANT
XVI Vilafant Vila Educadora On: Palolo Sabaldòria Quan: De 10 a 13 h.
- Benvinguda i presentació, a càrrec de l'alcaldessa, Sra. Montse de la Llave, i la regidora d'Educació, Sra. Meritxell Novillo Quan: 10-10.15 h.
- Xerrada compartida Cultura i Educació. Com s'interrelaciona la cultura (a càrrec de Txe Arana) i l'educació (a càrrec de M. Àngels Vila Safont) Quan: 10.15-11.15 h.
- Pausa breu amb refrigeri Quan: 11.15-11.30 h.
- Tallers simultanis Quan: 11.30-12.15
- T1 Teatre Improvisat (exploració de la creativitat i l'expressió)
- T2 Vincles Educació - Cultura (reflexió com l'educació contribueix al món cultural)
- Representació del teatre improvisat Quan: 12.45-13 h.
- Cloenda i conclusions Quan: 13 h.
🗓️ DIUMENGE 17 DE MAIG
BÀSCARA
Vintage Art Market. Mercat de segona mà On: Parc de la Resclosa Quan: Al matí
- Vermut concert amb The Sunny Side Quan: A les 12.30 h.
- Arrossada popular. Arròs + vi Quan: A les 13 h. Preu: 10 €.
CABANES
Festa de Sant Isidre
- Ofici solemne amb acompanyament de cobla Quan: A les 11 h.
- Representació de la tradicional Sembra de Pinyons, a càrrec de la Comissió de Sant Isidre Quan: A les 12.30 h.
- Sardanes Quan: Tot seguit
- Concert i ball amb l’Orquestra La Principal de la Bisbal On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
CADAQUÉS
Mercat de brocanters On: El Passeig Quan: Tot el dia.
Ruta Josep Pla On: Es Pianc Quan: A les 11 h. Preu: 9 € (reduït 6 € per a jubilats, estudiants, carnet jove i socis FJP).
L’ESCALA
35a Trobada de Puntaires On: Plaça Catalunya Quan: De 10 a 13 h.
Activitats al MAC-Empúries. Visita romana teatralitzada On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: 6 € (no inclou el tiquet d’entrada al jaciment). Menors de 8 anys gratuït. Idioma: Català.
ESPOLLA
Ball amb Duet Sharazan On: Societat La Fraternal Quan: A les 18 h.
FIGUERES
Postcrossing surrealista, de Figueres al món. Una activitat familiar singular; una jornada de postcrossing per enviar postals arreu del món i que forma part de la programació de l’exposició Objectiu Meli. On: Casa Natal Salvador Dalí Quan: A les 10 h. Preu: Gratuït.
65è Aplec de la Sardana amb la participació de les cobles Montgrins, Sant Jordi – Ciutat de Barcelona i Bisbal Jove On: A la Rambla Quan: Al matí, a partir de les 10.30, i, a la tarda, a partir de les 16.30 h.
Cantània 2026: L'últim rellotge, composició de Jordi Cornudella i dramatúrgia de Tina Vallès. Una activitat inoblidable per als cantaires, el professorat, les famílies, els professionals que hi participen i el públic en general. On: Teatre el Jardí Quan: A les 12 i 18 h. Preu: 6 €.
Ball amb Xaloc On: Sala de Ball Erato Quan: A les 17.30 h.
Ball amb Joan Bram On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 17.30 h.
LA JONQUERA
42 Marxa Trail Dòlmens On: Davant la Sala Societat Unió Jonquerenca Quan: A les 9 h. Preus: Federats, marxa curta 10 €. Federats, marxa llarga 15 €. No federats, marxa curta 12 €. No federats, marxa llarga 17 €.
LLANÇÀ
Mini Olimpíades Taekwondo 2026 On: Pavelló Municipal d’Esports Joan Pacareu Quan: De 9 a 13.30 h.
Ball de saló amb Jaume Pinxo On: Residència Can Marly Quan: A les 18 h.
PERALADA
Primera sortida popular oberta a tots els públics On: Sortida des del Centre Social Quan: A les 9.30 h. Tots els beneficis aniran destiants a la Fundació Oncolliga.
PONTÓS
Mercat de segona mà i artesania Quan: A partir de les 8 h.
Concert vermut amb The Sunny Side Quan: A les 12.30 h.
Arrossada popular Quan: tot seguit
EL PORT DE LA SELVA
17è Aplec de Sant Baldiri
- Sardanes amb la cobla l’Arbucienca Quan: A les 13 h.
- Dinar de germanor Quan: A les 14 h. Preu: 15 € adults / 10€ nens.
- Cucanyes Quan: A les 16 h.
ROSES
XIII Aplec de Falconera
- Arrossada Popular Quan: A les 13.30 h.
- Havaneres, a càrrec de Terra Endins Quan: A les 14 h. Servei de transport amb el Tren Roses Exprés. Anada: A les 11 h i a les 12 h. Tornada: A les 17 h i a les 18 h Preu del tren: 2 €.
Ball amb Mil Notes Duet On: A la SUF Quan: A les 18 h.
VILABERTRAN
Ball amb Trio Genions On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
VILADAMAT
Ball amb Llum de Lluna On: Local social Quan: A les 18 h.
VILANANT
Firaflor. Fira d'artesania, música, decoració floral i per celebrar una festa ben especial: el centenari de l'escola On: Diversos indrets Quan: De 10 a 18 h.
