Oci
Programació de cinemes del 15 al 20 de maig a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
JUGADA MAESTRA ★★★
- País. Regne Unit. 2026. Drama. Intriga. Crim. 105 minuts. Guió i direcció: John Patton Ford Intèrprets: Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris, Jessica Henwick Sinopsi: Becket, un potencial hereu d'una fortuna milionària, només té un petit problema: que és el vuitè a la línia de successió. La qual cosa, per descomptat, té una solució fàcil: matar-los a tots fins que només quedi ell.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.45, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 16 i diumenge 17, a les 15.30, 17.45, 18.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 15, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 16, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 17, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns 18 a dimecres 20, a les 18.20 i 20.30 h. Dijous 21 VOSE, a les 20.30 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
YO TE CREO ★★★★
- País: Bèlgica. 2025. Idioma: Francès. Drama. 78 minuts. Guió i direcció: Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys Intèrprets: Myriem Akheddiou, Laurent Capelluto, Natali Broods, Adèle Pinckaers Sinopsi: Avui, l'Alice es presenta davant del jutge sabent que no hi ha marge per a l'error. Ha de parlar en nom dels seus fills i enfrontar-se al pare, ja que la seva custòdia està en joc. Podrà fer sentir la veu i protegir-los abans que sigui massa tard?.
- Cinemes Figueres. Cinema en VOSE. Dimarts 19 i dijous 21, a les 20.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
THE MANDALORIAN AND GROGU ★★★
- País. Estats Units. 2026. Ciència-ficció. 132 minuts. Direcció: Jon Favreau Guió: Jon Favreau, Dave Filoni, Noah Kloor Intèrprets: Pedro Pascal, Sigourney Weaver Sinopsi: Continuació de la sèrie "The Mandalorian" en forma de pel·lícula. L'Imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per tota la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot el que va lluitar la Rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del llegendari caça-recompenses mandalorià Din Djarin i el seu jove aprenent Grogu.
- Cinemes Figueres. Estrena dijous 21, a les 20.00 h.
PIZZA MOVIES ★★★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia romàntica. 95 minuts. Direcció: Carlo Padial Guió: Carlo Padial, Desirée de Fez, Carlos de Diego Intèrprets: Berto Romero, Judit Martín Sinopsi: Una periodista cultural i crítica de cinema en crisi convenç el seu marit de deixar-ho tot i muntar un negoci, però no un qualsevol: una pizzeria amb temàtica de cinema.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.45, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 16 i diumenge 17, a les 15.30, 17.45 i 22.00 h.
HOKUM ★★★★
- País. Irlanda. 2026. Terror. Sobrenatural. 101 minuts. Guió i direcció: Damian McCarthy Intèrprets: Adam Scott, Florence Ordesh Sinopsi: Un escriptor de terror visita una posada irlandesa per escampar les cendres dels seus pares, sense saber que es diu que la propietat està encantada per una bruixa.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.45, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 16 i diumenge 17, a les 15.30, 17.45, 20.00 i 22.00 h.
MOVIDA CELESTIAL ★★★
- País. Estats Units. 2025. Comèdia. Fantàstic. 98 minuts.Guió i direcció: Aziz Ansari Intèrprets: Aziz Ansari, Seth Rogen, Keanu Reeves Sinopsi: Gabriel (Keanu Reeves), un àngel benintencionat, però força inepte, baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar Arj (Aziz Ansari), un organitzador de concerts en dificultats i Jeff (Seth Rogen), un ric inversor de capital risc. Tot i que les intencions de l'angelical Gabriel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades…
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.5, 20.00 i 22 h. Dissabte 16 i diumenge 17, a les 15.50, 18.00, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 15 i dissabte 16, a les 20.30 i 22.35 h. De diumenge 17 a dimecres 20, a les 20.30 h.
LOS LEGENDARIOS ★★★
- País. França. 2026. Animació. Aventures. 92 minuts. Direcció: Guillaume Ivernel Guió: Antoine Schoumsky, Helene Gremillon Sinopsi: Els Llegendaris, intrèpids aventurers, eren els herois més grans de la seva època. Però, arran d'una terrible maledicció, s'han tornat a convertir en... nens de 10 anys! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy i Razzia uniran els seus poders per derrotar el bruixot Darkhell i alliberar el seu planeta de la infància eterna....
- Cinemes Roses. Divendres 15, a les 18.20 h. Dissabte 16 i diumenge 17, a les 16.05 i 18.20 h. De dilluns 18 a dimecres 20, a les 18.20 h.
LAS OVEJAS DETECTIVES ★★★★
- País. Regne Unit. 2026. Comèdia. Intriga. 109 minuts. Direcció: Kyle Balda Guió: Craig Mazin Intèrprets: Hugh Jackman, Emma Thompson Sinopsi: Cada nit, un pastor llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fent veure que les seves ovelles poden entendre'l. Quan el troben mort, les ovelles s'adonen de seguida que ha estat un assassinat i creuen saber com resoldre'l.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30 h. En català, a les 19.45 h. Dissabte 16 i diumenge 17, a les 19.30 h. En català, a les 17.30 h.
- Cinemes Roses. Divendres 15, a les 18.15 h. Dissabte 16 i diumenge 17, a les 16.00 i 18.15 h. De dilluns 18 a dimecres 20, a les 18.15 h.
MORTAL KOMBAT II ★★★
- País. Estats Units. 2026. Acció. Arts marcials. 116 minuts. Direcció: Simon McQuoid Guió: Jeremy Slater Intèrprets: Karl Urban, Adeline Rudolph Sinopsi: Els campions favorits dels fans, ara acompanyats pel mateix Johnny Cage, s'enfronten cara a cara a la definitiva i sagnant batalla a mort per vèncer el fosc règim de Shao Kahn, que amenaça l'existència del Regne de la Terra i els seus defensors.
- Cinemes Figueres. Dissabte 16 i diumenge 17. A les 19.45 h.
- Cinemes Roses. Divendres 15 i dissabte 16 a les 20.30 i 22.35 h. De diumenge 17 a dimecres 20, a les 20.30 h.
EL DIABLO SE VISTE DE PRADA 2 ★★★
- País. Estats Units. 2026. Comèdia dramàtica. Moda. 119 minuts. Direcció: David Frankel Guió: Aline Brosh McKenna Intèrprets: Meryl Strep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci Sinopsi: La lluita de Miranda Priestly contra Emily Charlton, la seva exassistent convertida en executiva rival, mentre competeixen pels ingressos per publicitat enmig de la decadència dels mitjans impresos i Miranda s'acosta a la jubilació.
- Cinemes Figueres. Laborables. A les 17.15, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 16 i diumenge 17. A les 15.10, 17.25, 19.40 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. De divendres 15 a dimecres 20, a les 18.00 i 20.30 h.
MICHAEL ★★★★
- País. Estats Units. 2026.Drama biogràfic. Música. 127 minuts. Direcció: Antoine Fuqua Guió: John Logan Intèrprets: Jaafar Jackson, Nia Long Sinopsi: El viatge de Michael Jackson més enllà de la música, des del descobriment del seu extraordinari talent com a líder dels Jackson Five fins a convertir-se en una visionària estrella l'ambició creativa de la qual va despertar un incansable afany per consagrar-se com la icona més gran de la indústria de l'entreteniment.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 19.45 h. Atmos, a les 17.30 i 22.00 h. Disabte 9 i diumenge 10, a les 15.40 i 19.45 h. Atmos, a les 15.40 i 19.45 h. Dimecres 20. VOSE, a les 22 h.
- Cinemes Roses. Divendres 15, a les 18.00 i 20.30 h. Dissabte 16 i diumenge 17, a les 16.00, 18.25 i 20.50 h. De dilluns 18 a dimecres 20, a les 18.00 i 20.30 h.
LA MOMIA DE LEE CRONIN ★★★
- País. Estats Units. 2026.Terror. Monstres. 133 minuts. Guió i direcció: Lee Cronin Intèrprets: Jack Reynor, Laia Costa Sinopsi: Nova versió del clàssic La mòmia. La jove filla d'un periodista desapareix al desert sense deixar rastre. Vuit anys més tard, la família trencada es commociona quan ella és tornada a ells, i el que hauria d'haver estat una reunió joiosa es converteix en un autèntic malson.
- Cinemes Figueres. Laborables. A les 19.30 i 22.00 h. Dissabte 16 i diumenge 17, a les 19.30 i 22.00 h.
SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA ★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 98 minuts. Direcció: Aaron Horvath i Michael Jelenic. Guió: Matthew Fogel. Intèrprets: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black. Sinopsi: Mario, Luigi i Peach emprenen una aventura espacial que els porta fins als confins de la galàxia. La nova missió els aboca a un viatge ple de perills, salts i descobertes còsmiques.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.40 h. Dissabte 16 i diumenge 17, a les 15.45 i 17.40 h.
- Cinemes Roses. Dissabte 16 i diumenge 17, a les 16.05 h.
