Agenda de l'11 al 17 de maig a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 11 DE MAIG
FIGUERES
Club d’òpera coordinat per Nati Vilanova. Werther, de Jules Massenet. Xerrada a càrrec d’Oriol Casadevall On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 h.
Club de lectura de narrativa coordinat per Xixon Heras. Mont, d’Esther Palomeras. Amb la participació de l’autora On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19.30 h.
PERALADA
IA aplicada al sector vitivinícola empordanès On: Celler Peralada Quan: A les 10 h.
ROSES
Club de lectura, amb l'obra El temps de les cireres, de Montserrat Roig On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 17 h.
🗓️ DIMARTS 12 DE MAIG
FIGUERES
Activitat Nascuts per Llegir Cançons de falda per a avis i àvies, a càrrec de Gemma Carreras. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 10 h.
Donació de sang On: INS Olivar Gran Quan: De 14.30 a 19.30 h.
Deu maneres de dir-te que t'estimo. Taller d'acompanyament a la criança per a mares i pares d'infants entre 0 i 3 anys On: Espai Cívic Teatre Bon Pastor Quan: A les 16 h.
Projecció de Pyre en VOSE. On: Catcinemes Quan: A les 20.30 h.
LLANÇÀ
Sortida en bus a Girona per visitar Temps de Flors On: Pineda del Port Quan: A les 8.40 h On: Oficina de Turisme de la vila Quan: A les 8.50 h Arribada: A les 17 h, aproximadament. Preu: Activitat gratuïta. Places limitades!
Taller DJ. Iniciació al món del DJ, aprenent a mesclar cançons, conèixer els ritmes i fer transicions senzilles amb una controladora estàndard On: Espai Jove Quan: De17 a 19 h
🗓️ DIMECRES 13 DE MAIG
CADAQUÉS
Expo-taller de llibres d’artista infantils. Una oportunitat única per descobrir llibres de Bruno Munari o Katsumi Komagata, entre d'atres. On: Biblioteca Teresa Miramont Quan: A les 17.30 h.
L’ESCALA
Conferència. Descobrir els olis essencials: aromes i receptes per al dia a dia, a càrrec d’Àngels Campà de Despertar Esencial S.L. On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 18 h.
FIGUERES
Trobada escolar de danses tradicionals catalanes, amb la participació de 560 alumnes de 2n de primària de centres de Figueres On: A la plaça Catalunya Quan: De 10 a 12.30 h.
Club de lectura fàcil coordinat per Yolanda Alcalá Donetes, de Louisa May Alcott; adaptació de Laura Masmiquel Martí On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 16 h.
Club de lectura Llegir el teatre coordinat per Magda Bosch. Una festa a Roma, de Marc Artigau. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 h.
Una història de monstres a l'art. L’objectiu del curs és oferir una visió panoràmica del monstre a la cultura occidental dins del context de la Modernitat i la Postmodernitat, prenent com a base les seves diferents manifestacions literàries, cinematogràfiques i artístiques. Amb David Roas, escriptor i catedràtic de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat Autònoma de Barcelona On: Museu de l'Empordà Quan: A les 19 h.
ROSES
Cinebib. Projecció de cinema per a adults On: Biblioteca Vicens Vives Quan: A les 17.30 h.
IX Cicle de xerrades de la Càtedra d’Arqueologia. Ferran Cufí, de ciutadà a arqueòleg i viceversa, a càrrec de Josep Maria Barris i Pol Meseguer On: Ca l’Anita Quan: A les 19 h.
🗓️ DIJOUS 14 DE MAIG
L’ESCALA
Xerrada amb la Policia Local sobre la regulació de l’ús dels vehicles de mobilitat personal (Patinets elèctrics) On: Espai Jove l’Esbotzada Quan: A les 17.30 h.
Grup de lectura de Memòria Històrica. Comentari de Charlotte, de David Foenkinos. Conductora Pilar Francès. On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 18 h.
FIGUERES
Conferència Petita història del paravent oriental d'un jove Salvador Dalí, a càrrec de Mariona Seguranyes, assessora científica del projecte. La conferència analitzarà els motius iconogràfics del paravent, així com el context amb el que el jove Dalí el va elaborar. On: Al Museu de l’Empordà Quan: A les 19 h.
Projecció de Pyre en VOSE. On: Catcinemes Quan: A les 20.30 h.
LLANÇÀ
Rodaesport On: Pavelló Municipal d’Esports Joan Pacareu i Camp de futbol 7 Quan: De 9 a 12 h
Torneig de Futbolí On: Espai Jove Quan: A les 17 h
Taller Melmelades i aplicacions a la pastisseria, a càrrec Pastisseria Ricart. Aprendrem a elaborar melmelades amb productes de proximitat i descobrirem com aplicar-les a la pastisseria On: Espai GastroMar (Casa del Mar) Quan: A les 18 h. Preu: 10 €. Places limitades!
Projecció de la pel·lícula El gran hotel de Budapest, de Wes Anderson On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 18 h Preu: Entrada gratuïta.
VILAFANT
Cicle de Xerrades Drets de les persones grans. Xerrada Un cuidador in-expert, a càrrec de Joan Salas On: La Rectoria Quan. A les 17 h.
🗓️ DIVENDRES 15 DE MAIG
CABANES
Festa de Sant Isidre. Tast de cerveses i kombutxes, a càrrec de Limbik On: Sala El Sindicat. Quan: A les 20 h. Preu: Empadronats: dipòsit de 10 euros. No empadronats: 15 euros.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Club de lectura «Llegir el teatre». Comentari d’Antígona, Èdip Rei i Èdip a Colonos, de Sòfocles. Conducció a càrrec de Maria Rosa Oliveras On: Biblioteca Ramon Bordas Estragués Quan: A les 19.30 h.
L’ESCALA
II Jornada Jardins Històrics i Nit dels Museus. Un dels objectius de la Càtedra Víctor Català d’estudis sobre el Modernisme és amplificar la divulgació del llegat de Víctor Català més enllà de la seva obra literària. Aquest any 2026, coincidint amb La Nit dels Museus, volem donar a conèixer, per mitjà d’unes jornades d’estudi i divulgació, la vinculació de Caterina Albert / Víctor Català amb l’espai del jardí, un dels elements simbòlics més rellevants de l’art i la literatura modernistes, i, més concretament, la història i el valor patrimonial i literari del Clos del Pastor. Per fer-ho, comptarem amb la participació d’estudioses i estudiosos d’àmbits diversos per tal que la jornada respongui a la comunió de disciplines i àmbits d’estudi que conflueixen en aquesta temàtica. On: Alfolí de la Sal Quan: De 18 a 20 h.
Nit dels museus 2026. Espectacle Caterina Albert - Víctor Català. Entre l’Escala i Barcelona, a càrrec de l’actriu Meritxell Yanes. On: Alfolí de la Sal Quan: A les 20 h.
FIGUERES
Actes previs al 65è Aplec de la Sardana. Trobada sardanista escolar amb la participació de la cobla Vila de la Jonquera On: A la Rambla Quan: A les 11 h.
Contes per a nadons (0-3 anys) L’elefanta Miranda i el cuc Ulisses, a càrrec de Cacauet Teatre On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 17 i 18 h.
Cicle de Literatura Universal: Dario Fo, el joglar subversiu, a càrrec de Maurici Farré, dramaturg i expert en teatre, ens aproxima a la figura de Dario Fo, de qui enguany es commemora el centenari On: Seu provosional del Casino Menestral Quan: A les 19.30 h.
Cantània 2026: L'últim rellotge. Una activitat inoblidable per als cantaires, el professorat, les famílies, els professionals que hi participen i el públic en general. On: Teatre el Jardí Quan: A les 20 h. Preu: 6 €.
Tercer concert del cicle Figueres Clàssica. Pampallugues de llum, amb Laia Masramon. Un recital de piano centrat en temes populars catalans del segles XIX i XX On: Auditori Caputxins Quan: A les 20 h. Preu: 15 €.
LA JONQUERA
Presentació de la reedició de Pla i muntanya, de Carles Bosch de la Trinxeria. En aquesta edició, a més, aportem informació nova sobre el context social i familiar de l’autor d’una obra que es pot resumir amb la tríada literatura, paisatge i catalanisme On: Porxos Centre Cultural de l’Albera Can Laporta Quan: A les 19 h.
Taller de joieria. Fem joies amb empremtes de la natura, a càrrec d’Alba Domingo, d’ADhoc Joieria. Crearem un penjoll de plata amb l’empremta d’elements naturals, treballant a partir d’una pasta de plata que es modela amb les mans i que, després del foc, es transforma en plata sòlida. Texturitzarem amb fulles i formes orgàniques per capturar ne cada detall i donar vida a una peça única. On: Porxos Centre Cultural de l’Albera Can Laporta Quan: De 17 a 20 h. Preu: 53 € (material inclòs).
LLANÇÀ
Club de la Feina On: Espai Pi de la Biblioteca Pere Calders (Casa de Cultura) Quan: De 9 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a la Casa de Cultura
Cinema Infantil a Llançà: Projecció de la pel·lícula El gat amb botes: l’últim desig On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 17 h. Preu: Entrada gratuïta!
Conferència El Mestre de Cabestany: la seva obra i el seu misteri des de Sant Pere de Rodes, a càrrec del professor Yves Escape. Xerrada divulgativa amb la presència del historiador de la Catalunya Nord Yves Escape. En el marc dels actes de la Fira Medieval de Llançà, promoguts per l’Associació de Comerciants, l’arxiu col·labora amb aquesta activitat que té com a objectiu apropar el públic al període medieval i facilitar-ne un millor coneixement On: Espai Beta de la Biblioteca Pere Calders Quan: A les 19 h.
VILAFANT
Tardes literàries. Presentació del llibre Converses de sobretaula al Motel, de Joan Armangué i Xavier Fabrés On: Espai el Cau Quan: A les 19 h.
VILANANT
Festa de Sant isidre. Inauguració de les obres del local social On: Local social Quan: A les 19.30 h.
🗓️ DISSABTE 16 DE MAIG
CABANES
Festa de Sant Isidre
- Inflables On: Pati de l’escola Quan: A les 11 h.
- Espectacle d’acrobàcies a càrrec de Silver & Gold On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
- Tastets de Sant Isidre On: Sala de Ball Quan: Seguidament
- Nit de música amb DJ Monchi On: Sala de Ball Quan: A les 23.30 h.
CADAQUÉS
Xerrada i mostra de llibres d’artista de tinta invisible On: Galeria Patrick J. Domken Quan: A les 18 h.
CAPMANY
Maig Cultural
- Taller. Rajola de xocolata farcida On: La Societat Quan: A les 16.30 h.
- Teatre. Paneroles: no les mata ni el lloguer On: La Societat Quan: A les 20.30 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Dia Internacional i Nit dels Museus 2026.
- Taller familiar: Fem minirosquilles de Primavera On: Ecomuseu Farinera Quan: A les 11 h. Activitat gratuïta.
- Visita comentada a l’exposició: Desacompassats. Clima i humanitat en conflicte, per part de Nil Borrell, llicenciat en Antropologia i Evolució Humana per la Universitat Rovira i Virgili On: Ecomuseu Farinera Quan: A les 17 h.
- Nit de portes obertes On: Basílica de Santa Maria Quan: De 21 a 23 h.
- Visita guiada nocturna On: Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV Quan: A les 21.30 h.
L’ESCALA
Conferència: Bases per a entendre la medicina energètica, a càrrec del Dr. Manel Ballester Rodés i Mireia Florenza Gellida On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 11 h.
Taller de nusos mariners, a càrrec de Raül Mata. En el marc de l'exposició temporal Nusos mariners es proposa un taller de nusos. Els nusos són essencials en el dia a dia del mariner i un símbol de la seva professió. De la mà de la gent de mar, aprendreu a fer nusos resistents, nusos fàcils de desfer, nusos per amarrar una embarcació, nusos per unir dos caps, nusos per armar una xarxa, nusos decoratius... Un taller per gaudir en família els secrets d’aquesta tradició marinera. On: Museu de l’Anxova i de la Sal Quan: A les 11 h. Preu: Gratuït.
Desfilada de Furgonetes Clàssiques - FurgoVolkswagen. Activitat de trobada de furgonetes clàssiques Volkswagen amb caravana de vehicles pel nucli antic. El recorregut finalitzarà a la plaça de l’Univers, on les furgonetes quedaran exposades. On: Carrers del nucli antic Quan: De 12 a 14 h.
Portalblau 2026. Mirades blaves. La dignitat humana en temps de violència i incertesa. Francesc Torralba i Carles Duarte, dues veus de referència del pensament contemporani, posen en comú perspectives complementàries per pensar el valor de la persona, la cura de l’altre i el sentit de la responsabilitat ètica en temps d’incertesa. On: Alfolí de la Sal Quan: A les 18 h. Preu: 2 € + ddg (despeses de gestió).
Activitats al MAC-Empúries. DIM i Nit dels Museus 2026. Per a celebrar la Nit i el Dia Internacional dels Museus (DIM), es proposa una passejada per les ciutats grega i romana d’Empúries amb la darrera llum del dia. Després de la passejada, es servirà un refrigeri. On: MAC-Empúries Quan: De 19 a 21 h. Idioma: Català. Preu: Gratuït.
FIGUERES
Mercat del Brocanter i del Col·leccionista On: A la Rambla Quan: Tot el dia
Jornada d'homenatge a Pep Subirós amb motiu del 10è aniversari de la seva mort. On: Biblioteca Fages de Climent
- Obertura institucional. Autoritats i comissari de la Jornada, Enric Tubert Quan: A les 9.30 h.
- Pep Subirós, filòsof. Ponència inicial a càrrec de Josep Ramoneda, seguida d’una taula rodona amb Jaume Casals i Pau Subirós Quan: De 10 a 10.50 h.
- Pep Subirós, assessor cultural i comissari d’exposicions. Ponència inicial a càrrec de Jordi Balló, seguida d’una taula rodona amb Lali Bosch i Mariona Seguranyes.Quan: D'11.00 – 11.50 h.
- Pausa (cafè) Quan: A les 11.50 h.
- Pep Subirós, escriptor. Ponència inicial a càrrec d’Adrià Pujol i Cruells, seguida d’una taula rodona amb Carlota Subirós i Enric Tubert Quan: De 12.30 a 13.20 h.
- Conclusions i cloenda Quan: A les 13.30 h.
Taller LEGO Mini Copa del Mundial de Futbol, una activitat lúdica que combinarà construcció i esport, ideal per als més petits i per als amants de les peces LEGO On: Abacus Quan: A les 11 h.
Inauguració del nou cicle expositiu Artistes convidades, iniciativa destinada a acollir obres de recent creació en què la institució ha col·laborat durant el procés de producció On: Museu de l’Empordà Quan: A les 12 h.
Visita comentada a l'exposició Escobar animador, amb el comissari Joan Manuel Soldevilla On: Museu del Joguet de Catalunya Quan: A les 12 h.
Cantània 2026: L'últim rellotge. Una activitat inoblidable per als cantaires, el professorat, les famílies, els professionals que hi participen i el públic en general. On: Teatre el Jardí Quan: A les 16.30 i 20.30 h. Preu: 6 €.
Actes previs al 65è Aplec de la Sardana. Concert de vigília de l’Aplec, amb la cobla Ciutat de Girona On: Auditori Caputxins Quan: A les 18 h.
Visita comentada a l'exposició Objectiu Meli, amb els comissaris. On: Al Museu de l'Empordà Quan: A les 21 h.
Concert dins el Cicle 66butaques. Terrae, un viatge per les històries i el patrimoni cultural ebrenc des de la contemporaneïtat On: La Cate Quan: A les 21 h. Preu: 12 €.
LLANÇÀ
3a Edició Llançà Medieval. Un viatge en el temps. Demostració d’oficis antics, parades d’artesans i comerç local, jocs infantils, espectacles musicals itinerants i visites guiades On: Plaça Major i carrers del voltant Quan: Durant tot el dia.
Circuit comarcal Trail Infantil 2026 Alt Empordà On: Zona esportiva Quan: A les 10 h Edats: Nascuts/es entre 2023 al 2012 Distàncies: de 300 m a 3000 m segons edat
Visita guiada teatrealitzada: el record del Monjo Crispí. El monjo Crispí havia viscut al monestir de Sant Pere de Rodes durant anys i ha quedat totalment desfasat. Per posar-se al dia ha vingut a viure a la casa de l’Abat de Llançà, però li està costant molt adaptar-se al nou món i això crearà moltes situacions còmiques. On: Plaça Major / Torre Romànica Quan: A les 11 h. Preu: Gratuït. Places limitades
Sessió de contes infantils El Monstre de Colors, a càrrec de La Formigueta Curiosa On: Espai Beta de la Biblioteca Pere Calders Quan: A les 12 h.
PALAU-SAVERDERA
Ball amb Joan Brams On: Centre cívic Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 €, amb berenar.
ROSES
Petits contes. Les Aventures de Pinotxo, a càrrec d’Olga Cercós On: Biblioteca Vicens Vives Quan: A les 11 h. Edat: A partir de 4 anys.
SANT PERE PESCADOR
Teatre. Soroll d’avions, de Manel Puig Palmer. Dirigida per Àngels Barrientos i Maria Rosa Oliveres On: Centre cívic Quan: A les 21 h. Preu: Gratuït.
LA VAJOL
Visita guiada a la Mina Canta. Recentment s’ha dut a terme la posada en valor de l’edifici de la Mina Canta de la Vajol. El 1937 la mina Canta de la Vajol va ser confiscada i s’hi va construir un edifici fortificat amb funció de refugi i dipòsit, inicialment dels fons del Ministeri d’Hisenda, de la Caja de Reparaciones, i posteriorment també de la Junta Central del Tesoro Artístico, que va utilitzar dipòsits a Figueres, Peralada i la Vajol. On: Mina Canta Quan: D’11 a 13 h. Preu: 7 €.
VILABERTRAN
Ball amb Trio Genions On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
VILAFANT
XVI Vilafant Vila Educadora On: Palolo Sabaldòria Quan: De 10 a 13 h.
- Benvinguda i presentació, a càrrec de l'alcaldessa, Sra. Montse de la Llave, i la regidora d'Educació, Sra. Meritxell Novillo Quan: 10-10.15 h.
- Xerrada compartida Cultura i Educació. Com s'interrelaciona la cultura (a càrrec de Txe Arana) i l'educació (a càrrec de M. Àngels Vila Safont) Quan: 10.15-11.15 h.
- Pausa breu amb refrigeri Quan: 11.15-11.30 h.
- Tallers simultanis Quan: 11.30-12.15
- T1 Teatre Improvisat (exploració de la creativitat i l'expressió)
- T2 Vincles Educació - Cultura (reflexió com l'educació contribueix al món cultural)
- Representació del teatre improvisat Quan: 12.45-13 h.
- Cloenda i conclusions Quan: 13 h.
🗓️ DIUMENGE 17 DE MAIG
CABANES
Festa de Sant Isidre
- Ofici solemne amb acompanyament de cobla Quan: A les 11 h.
- Representació de la tradicional Sembra de Pinyons, a càrrec de la Comissió de Sant Isidre Quan: A les 12.30 h.
- Sardanes Quan: Tot seguit
- Concert i ball amb l’Orquestra La Principal de la Bisbal On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
CADAQUÉS
Mercat de brocanters On: El Passeig Quan: Tot el dia.
Ruta Josep Pla On: Es Pianc Quan: A les 11 h. Preu: 9 € (reduït 6 € per a jubilats, estudiants, carnet jove i socis FJP).
L’ESCALA
35a Trobada de Puntaires On: Plaça Catalunya Quan: De 10 a 13 h.
Activitats al MAC-Empúries. Visita romana teatralitzada On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: 6 € (no inclou el tiquet d’entrada al jaciment). Menors de 8 anys gratuït. Idioma: Català.
FIGUERES
Postcrossing surrealista, de Figueres al món. Una activitat familiar singular; una jornada de postcrossing per enviar postals arreu del món i que forma part de la programació de l’exposició Objectiu Meli. On: Casa Natal Salvador Dalí Quan: A les 10 h. Preu: Gratuït.
65è Aplec de la Sardana amb la participació de les cobles Montgrins, Sant Jordi – Ciutat de Barcelona i Bisbal Jove On: A la Rambla Quan: Al matí, a partir de les 10.30, i, a la tarda, a partir de les 16.30 h.
Cantània 2026: L'últim rellotge. Una activitat inoblidable per als cantaires, el professorat, les famílies, els professionals que hi participen i el públic en general. On: Teatre el Jardí Quan: A les 12 i 18 h. Preu: 6 €.
Ball amb Xaloc On: Sala de Ball Erato Quan: A les 17.30 h.
LA JONQUERA
42 Marxa Trail Dòlmens On: Davant la Sala Societat Unió Jonquerenca Quan: A les 9 h. Preus: Federats, marxa curta 10 €. Federats, marxa llarga 15 €. No federats, marxa curta 12 €. No federats, marxa llarga 17 €.
LLANÇÀ
Mini Olimpíades Taekwondo 2026 On: Pavelló Municipal d’Esports Joan Pacareu Quan: De 9 a 13.30 h.
Ball de saló amb Jaume Pinxo On: Residència Can Marly Quan: A les 18 h.
ROSES
XIII Aplec de Falconera
- Arrossada Popular Quan: A les 13.30 h.
- Havaneres, a càrrec de Terra Endins Quan: A les 14 h. Servei de transport amb el Tren Roses Exprés. Anada: A les 11 h i a les 12 h. Tornada: A les 17 h i a les 18 h Preu del tren: 2 €.
VILANANT
Firaflor. Fira d'artesania, música, decoració floral i per celebrar una festa ben especial: el centenari de l'escola On: Diversos indrets Quan: De 10 a 18 h.
