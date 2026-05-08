Els millors plans pel cap de setmana del 9 i 10 de maig de 2026 a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 9 DE MAIG
L’ARMENTERA
Concert solidari per recaptar fons per a la investigació de l’ELA
Nit solidària amb actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sanslvadó, Anònim + sardanes, Elvira The Showoman i Panxuts Beer Band, amb servei de bar i sorteig de premis. On: Sala Nova. Quan: a partir de les 19 h i fins a la matinada. Preu: 10 €.
CADAQUÉS
Concert: Desfet de temps (Alverd Oliva presenta Flor de nit)
Concert a la terrassa de la Societat l’Amistat amb el nou àlbum d’Alverd Oliva. On: Terrassa de la Societat l’Amistat. Quan: 12.30 h.
Taller familiar de pintura sobre vidre (glass painting)
Proposta creativa per fer en família en format taller. On: Taller botiga Calacay. Quan: 16.30 h.
Ruta Pla de Tudela
Ruta per descobrir el paisatge del Pla de Tudela amb punt de trobada a Es Corral d’en Morell. On: Es Corral d’en Morell. Quan: 17 h. Preu: 6 € (reduït 4 € per jubilats, estudiants i carnet jove).
Conferència: llibres d’art de Dalí
Xerrada per aprofundir en l’univers editorial i artístic de Dalí. On: Galeria Cadaqués. Quan: 18 h.
CAPMANY
Maig cultural: xerrada “El vi a les religions (amb permís de Sant Ferriol)”
Conversa per mirar el vi des d’una perspectiva cultural i religiosa, amb el toc d’humor del títol. On: Punt de lectura. Quan: 20 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Taller per a adults: fem coca de recapte
Taller pràctic per aprendre a fer una coca de recapte “d’aquelles on tot s’aprofita”. Places limitades. On: Ecomuseu Farinera. Quan: 10.30 h. Preu: 2 €.
La primavera als horts: elaboració d’una “mousse” hidratant (Laura Bagué)
Taller als horts comunitaris per elaborar una mousse hidratant, a càrrec de Laura Bagué (Ohana Salut Integrativa). On: Horts comunitaris de Castelló. Quan: d’11 a 13 h.
2a edició de Present: Festival Internacional de creació contemporània
Jornada de propostes de creació contemporània amb presentació, tallers i intervencions artístiques en diferents espais del municipi.
Present: presentació del festival i col·laboració editorial
Presentació del festival i de la col·laboració al llibre Practice Research Through Creative Bodies (editat per Marina Rova i Caroline Frizell). On: Capella del Convent de Santa Clara. Quan: 11 h.
Puer: taller de pintura i creació conjunta (Elena Casadevall)
Activitat familiar oberta a tothom per crear plegats amb l’artista Elena Casadevall. On: Plaça dels Homes. Quan: 12 h.
Life on the Curve: taller d’exploració, narració i cocreació (Capers, Londres)
Taller amb Alice Sara, Claire Burrell i Emma Teixidor, per explorar i cocrear a partir del moviment i el relat. On: El Paller (Escola de Nou Moviment i Dansa Contemporània). Quan: de 12 a 15.30 h.
Sobrevivint el present (Escola Ruiz Amado)
Interpretació a càrrec de l’alumnat de 3r a 6è de primària, sota la direcció de Dolo Yglesias. On: La Llotja. Quan: 17 h.
Danso amb pedres per a fer-les florir (Montse Canals i Maria Cruz)
Intervenció artística de dansa i música en un espai singular. On: Hort del Convent de Santa Clara. Quan: 19 h.
Espai de composició musical (Roger Ripoll i David Codina)
Espai de creació sonora dins el claustre. On: Claustre del Convent de Santa Clara. Quan: 19.30 h.
Life on the curve: intervenció artística final (resultat del taller)
Intervenció amb els participants del taller, amb composició musical de David Codina. On: Claustre del Convent de Santa Clara. Quan: 20.30 h.
Fi de festa: cloenda amb Senyors del Foc i DJ Bushakuka
Tancament festiu amb artistes participants, col·laboració especial dels Senyors del Foc i música de DJ. On: Claustre del Convent de Santa Clara. Quan: 21 h.
CISTELLA
Trobada Coral de Primavera (Coral Albera Salut i Coral Els Quatre Gats)
Concert coral de primavera amb entrada gratuïta. On: Sala del Trull. Quan: 19 h. Preu: gratuït.
COLERA
Festa petita de Colera: 5 anys de Colera Ràdio (vermut musical)
Celebració d’aniversari amb vermut musical i el grup Les Ganses. On: Plaça Pi i Margall. Quan: 12 h.
Vespreig Remember (PCJ Sessions)
Vespreig amb sessió Remember per allargar la festa. On: Plaça Pi i Margall. Quan: 19 h.
L’ESCALA
30è Triumvirat Mediterrani: portes obertes i reconstrucció grecoromana
Jornada de portes obertes i activitats de reconstrucció històrica al conjunt arqueològic d’Empúries. On: MAC-Empúries. Quan: de 10 a 18 h.
Racó de jocs romans (Empordà Caterva)
Espai de jocs romans en doble franja, matí i tarda. On: MAC-Empúries. Quan: de 10.30 a 13 h i de 16 a 18 h.
Taller: creem un instrument musical (Empordà Caterva)
Taller per entendre com la música formava part de la vida quotidiana a l’antiguitat. On: MAC-Empúries. Quan: de 10.30 a 13 h.
Tallers d’oficis i artesans romans (grup de Reconstrucció Històrica de Badalona)
Demostracions i tallers en dues franges horàries. On: MAC-Empúries. Quan: de 10.30 a 14 h i de 15.30 a 18 h.
Tallers de ceràmica i feltre antics (Terrafoc)
Tallers d’oficis antics per al públic familiar. On: MAC-Empúries. Quan: de 10.30 a 14 h i de 15.30 a 18 h.
Comerciants i hoplites grecs (Athena Promakhos)
Recreació històrica en castellà, amb presència de comerciants i hoplites. On: MAC-Empúries. Quan: de 10.30 a 14 h i de 15.30 a 18 h.
El Fum dels Lars (Kuanum)
Activitat vinculada a l’ús de resines aromàtiques com a ofrenes en el món antic. On: MAC-Empúries. Quan: de 10.30 a 14 h i de 15.30 a 18 h.
Visita romana (Empordà Caterva)
Visita guiada en doble franja, matí i tarda-vespre. On: MAC-Empúries. Quan: d’11 a 13 h i de 17.30 a 19.30 h.
Gimcana Emporitana (6 a 11 anys)
Activitat infantil amb participació obligada d’un adult. On: MAC-Empúries (punt de trobada al Centre de Recepció de Visitants). Quan: d’11 a 13 h. Idioma: català.
Alea: taller de daus romans (Empordà Caterva)
Taller de tarda per conèixer els jocs de daus romans. On: MAC-Empúries. Quan: de 16.30 a 18 h.
Cercavila per la ciutat grega (Colla Emporion i gegant Asclepi)
Cercavila amb gegants i ambient històric. On: MAC-Empúries. Quan: de 17 a 18 h.
Àgora: conversa oberta davant del mar (30è aniversari)
Àgora contemporània per celebrar els 30 anys del Triumvirat, amb la col·laboració de La Gastronòmica. On: La Punta. Quan: de 18 a 19.30 h.
Sopar Romà
Sopar ambientat a l’antiga Roma per viure una vetllada amb sabor i història. On: La Punta. Quan: 20 h. Preu: a partir de 8 €.
Espectacle de foc (companyia Excalibur)
Tancament nocturn amb espectacle de foc a la platja. On: Platja. Quan: 21 h.
Activitats de dissabte i diumenge: campament, mercat i demostracions
Durant dissabte i diumenge hi haurà campament romà, jurament militar, medicina romana, mercat grecoromà i espais de campament, jocs, tallers i oficis. On: Platja i Mar d’en Manassa. Quan: dies 9 i 10 de maig.
ESPOLLA
Geolodia 26: Les basses de l’Albera (geologia entre vinyes i oliveres)
Activitat gratuïta amb places limitades, amb sortida a l’aparcament municipal d’Espolla. On: Aparcament municipal d’Espolla. Quan: (més informació a geolodia.es).
FIGUERES
Ioga, cultura i vermut (Castell de Sant Ferran)
Visita/experiència al castell a través del cos i la respiració, amb vermut. On: Castell de Sant Ferran. Quan: 9.30 h.
Presentació del llibre El cor de les meves tetes (Neus Martí)
Presentació amb Anabel Gardell i Carles Gorbs, en conversa amb l’autora. On: Biblioteca Fages de Climent. Quan: 12 h.
Concert d’Aitor Palazuelo (gira “Loco viaje”, flamenc fusió)
Concert a La Cate per veure el primer tram de la gira. On: La Cate. Quan: 20.30 h. Preu: 15 €.
LA JONQUERA
Sortida de gravel (Anna Gibert i Jordi Cantal)
Ruta guiada de gravel amb preu reduït i gratuïtat per a menors acompanyats. Quan: de 9.30 a 13.30 h. Preu: 3 € (menors de 14 anys, gratuït).
Teatre: Vuit dones (Grup de Teatre Acting)
Funció teatral a la Sala Societat Unió Jonquerenca. On: Sala Societat Unió Jonquerenca. Quan: 20 h. Preu: 5 €.
LLANÇÀ
Club de Lectura Juvenil (Carla Cortés Godoy)
Trobada del club juvenil per compartir lectures i opinions. On: Biblioteca Pere Calders. Quan: 11 h.
Inauguració de l’exposició Estímuls (Bedós Bonaterra)
Inauguració a l’Espai Tramuntana de la Casa del Mar. On: Espai Tramuntana (Casa del Mar). Quan: 12 h.
Playback (alumnes 4t ESO INS Llançà)
Espectacle de playback amb entrada de pagament. On: Casa de Cultura. Quan: 22 h. Preu: 5 €.
Ballaruca Retro (DJ Marvin)
Festa retro a la Pineda del Port per allargar la nit. On: Pineda del Port. Quan: 23 h.
MOLLET DE PERALADA
Fira de la Transhumància
Jornada completa amb artesania, atraccions, animació, tallers, gegants, arrossada i concerts, amb activitats repartides durant tot el dia.
Demostració de gossos d’atura
Demostració al carrer Figueres. On: carrer Figueres. Quan: 10.30 h.
Demostració i tallers
Tallers a la zona específica de tallers. On: Zona tallers. Quan: 10.30 h.
Plantada de gegants i cercavila
Plantada a la plaça i cercavila posterior. On: Plaça de l’Església. Quan: 11.30 h (plantada) i 12 h (cercavila).
Arrossada popular
Dinar popular a la placeta. On: Placeta. Quan: 13.30 h. Preu: 10 €.
Xerrada: convivència de la ramaderia amb el llop + presentació d’associació
Xerrada a càrrec de Víctor Rojas, amb presentació de l’associació de ramaderia extensiva. On: Centre cívic. Quan: 16 h.
Presentació del llibre Esquelles (Jordi Nierga)
Presentació al centre cívic. On: Centre cívic. Quan: 16 h.
Xaranga: Pujats de to
Sortida del Clos amb xaranga per animar la tarda. On: sortida del Clos. Quan: 17.30 h.
Concert final amb Xivarri
Tancament musical de la fira. On: Plaça 1 d’Octubre. Quan: 19 h.
PALAU-SAVERDERA
Ball amb Susanna Xanadú
Tarda de ball al centre cívic. On: Centre cívic. Quan: 17.30 h.
PERALADA
Visita guiada: La Peralada medieval
Ruta pel centre històric i el claustre, amb visita a espais destacats (inclosa la casa natal de Ramon Muntaner). On: Centre històric i Claustre de Sant Domènec. Quan: 11 h. Preu: 6 €.
Presentació del llibre Bosc de la Trinxeria, el gurmet de la Jonquera (Joan de Déu Domènech)
Presentació amb l’autor i Núria Iceta. On: Biblioteca del Castell de Peralada. Quan: 12.30 h.
ROSES
Presentació de la I Guia de Visita de la Ciutadella: 2.400 anys d’història
Presentació per endinsar-se en el passat de la Ciutadella i la nova guia. On: Ciutadella. Quan: 10.30 h.
Petit cinema
Sessió familiar a la Biblioteca Vicens Vives. On: Biblioteca Vicens Vives. Quan: 11 h.
Ball amb Dúo Caramelo
Nit de ball a la SUF. On: SUF. Quan: 22 h.
VILADAMAT
Ball amb Sharazan
Tarda de ball al local social. On: Local social. Quan: 18 h.
VILAFANT
Neteja del Manol i entorn
Acció ambiental per netejar el riu i l’entorn, amb trobada a Palol Sabaldòria. On: Palol Sabaldòria. Quan: 9.30 h.
VILAJUÏGA
Jornada per Palestina: concert de Wasleh
Concert amb una proposta que barreja electrònica i melodies mediterrànies i àrabs. On: El Garollar. Quan: 22 h.
🗓️ DIUMENGE 10 DE MAIG
BOADELLA I LES ESCAULES
V Fira del Saüc a les Escaules: passejada de reconeixement de plantes
Passejada per identificar plantes medicinals i culinàries amb la Brigitta Bach, una manera ideal de començar el dia connectant amb l’entorn. On: Plaça de les Escaules. Quan: 9.30 h.
V Fira del Saüc: fira de productes locals i artesans
Obertura de la fira amb parades de productes locals i artesans per passejar, comprar i tastar. Quan: 11 h.
Farcellets de jocs tradicionals
Una cinquantena de jocs de fusta (bitlles, corda, billars, xanques, curses de sacs, la granota, xarranca i més) per fer bellugar grans i menuts. On: Plaça de les Escaules. Quan: d’11 a 14 h.
Taller de fang: fes el teu test
Taller per posar les mans al fang i endur-se un test fet a mida. On: Plaça de les Escaules. Quan: 11 h.
Xerrada: el procés de destil·lació (Oriol Blanch – EssènciesCAT)
Xerrada El procés de destil·lació, amb Oriol Blanch. L’Oriol és destil•lador i psicòleg i, juntament amb la Frances, està al capdavant del projecte EssènciesCAT (@essenciescat). Quan: A les 12 h.
Concert amb Wasleh
Per finalitzar la jornada, tindrem el gust de viatjar a l’altra banda del Mediterrani amb la música de Wasleh (@wasleh_project ). Des de Tunísia i Palestina, Wasleh combina música tradicional amb electrònica en una cerca genuïna de diàleg intercultural. Quan: A les 16 h.
CADAQUÉS
Taller familiar de pintura sobre vidre (glass painting)
Proposta creativa per fer en família i provar la tècnica de pintura sobre vidre. On: Taller botiga Calacay. Quan: 16.30 h.
Ruta: Itinerari Anna Maria Dalí (Blanca Sala)
Ruta guiada a càrrec de Blanca Sala, autora de l’itinerari, per conèixer la història d’Anna Maria Dalí i el vincle amb Cadaqués. On: Es Poal. Quan: 19 h.
CAMALLERA
24a Festa de la Mainada
Matí de festa al pavelló amb activitats per a infants, tallers, dinar popular i més propostes per passar-hi una bona estona. On: Pavelló de Camallera. Quan: de 10 a 15 h.
L’ESCALA
30è Triumvirat Mediterrani: taller infantil de joies
Taller per a infants en el marc del Triumvirat, per crear joies inspirades en el món antic. On: Platja. Quan: 11 h.
30è Triumvirat Mediterrani: lluita de gladiadors (Excalibur Teatre)
Recreació de lluita de gladiadors a la platja per viure l’antiguitat en directe. On: Platja. Quan: de 12 a 14 h.
30è Triumvirat Mediterrani: activitats de tot el dia (campament i mercat)
Durant tot el dia hi haurà campament romà (LEG V MAC de Blanes), jurament militar, medicina romana, mercat grecoromà i espais de campament, jocs, tallers i oficis a la Mar d’en Manassa. On: Platja i Mar d’en Manassa. Quan: tot el dia.
ESPOLLA
Ball amb Joan Sol
Tarda de ball a la Societat La Fraternal amb música en directe. On: Societat La Fraternal. Quan: 18 h.
FIGUERES
Teatre familiar: Petit o gran? (Albert Vinyes)
Espectacle familiar a La Cate per compartir teatre amb els més petits. On: La Cate. Quan: 11.30 h. Preu: 7 € (socis de La Cate: 4 €).
Ball amb Txic to Txic
Tarda de ball a la Sala de Ball Erato. On: Sala de Ball Erato. Quan: 17.30 h.
Ball amb Maria Muñoz
Alternativa de ball a la mateixa hora al Cercle Sport Figuerenc. On: Cercle Sport Figuerenc. Quan: 17.30 h.
Dansa: Petit break (Brodas Bros)
Espectacle de dansa al Teatre el Jardí per veure moviment i escena en format familiar. On: Teatre el Jardí. Quan: 18 h. Preu: 6 €.
FORTIÀ
2n Campionat de botifarra
Competició per parelles al Centre Agrícola Social, amb inscripció de pagament. On: Centre Agrícola Social. Quan: 16 h. Preu: 30 € per parella (32 € el mateix dia).
LA JONQUERA
III Trobada de supercars, cotxes i motos clàssics
Exhibició i trobada de vehicles al carrer Major per a aficionats al motor. On: Carrer Major. Quan: d’11 a 17 h.
LLANÇÀ
2a edició de la Cursa Entrepobles
Cursa amb sortida i arribada al Passeig Marítim. On: Passeig Marítim. Quan: 9 h.
45è Aplec de Sant Silvestre
Jornada a l’ermita amb esmorzar popular, sardanes i missa cantada amb concert de la Coral Palandriu. On: davant de l’ermita de Sant Silvestre.
— Esmorzar popular: 10 h (gratuït)
— Sardanes (cobla Baix Empordà): 11 h
— Missa cantada i concert (Coral Palandriu): 12.30 h
Sortida familiar: flora de cap Ras (herbari mediterrani)
Activitat familiar per conèixer la flora i crear un herbari. On: Aparcament de Cap Ras. Quan: 11 h.
Playback (alumnes 4t ESO INS Llançà)
Espectacle de playback amb entrada de pagament. On: Casa de Cultura. Quan: 18 h. Preu: 5 €.
Ball de saló amb Joan Bram
Tarda de ball de saló a la Residència Can Marly. On: Residència Can Marly. Quan: 18 h.
MAÇANET DE CABRENYS
Inauguració de l’exposició “Obra recent/reincident” (Luis Izquierdo-Mosso)
Inauguració a Can Viola per descobrir obra recent de l’artista. On: Can Viola. Quan: 12 h.
ROSES
Ball amb Nou Trànsit
Tarda de ball a la SUF. On: SUF. Quan: 18 h.
Monòleg: Vània (Joel Joan)
Monòleg al Teatre Municipal amb Joel Joan, una cita escènica de tarda-vespre. On: Teatre Municipal. Quan: 18.30 h. Preu: 20 €.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
5a Mostra de curts “Mal del Cap” (amb Iñaki Sánchez Arrieta)
Mostra de curtmetratges a l’Aula de cultura, amb participació convidada. On: Aula de cultura. Quan: 17 h.
VILABERTRAN
Ball amb Mil Notes
Tarda de ball a la Sala de Ball amb Mil Notes. On: Sala de Ball. Quan: 18 h.
VILADAMAT
Ball amb Blue Mond
Tarda de ball al local social amb Blue Mond. On: Local social. Quan: 18 h.
VILAFANT
33a Festa de la Vellesa (majors de 70 anys): missa musicada
Jornada dedicada a la gent gran amb missa musicada i, després, dinar de germanor amb música de final de festa. On: Església de Sant Cebrià. Quan: 10 h.
