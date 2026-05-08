Moha Lalouh candidat FigueresPlans cap de setmanaIntent estafa FigueresFestival dança CastellóVilanant centenari escola
Els millors plans pel cap de setmana del 9 i 10 de maig de 2026 a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

El Triumvirat de l'Escala se celebra aquest cap de setmana.

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

🗓️ DISSABTE 9 DE MAIG

L’ARMENTERA

Concert solidari per recaptar fons per a la investigació de l’ELA

Nit solidària amb actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sanslvadó, Anònim + sardanes, Elvira The Showoman i Panxuts Beer Band, amb servei de bar i sorteig de premis. On: Sala Nova. Quan: a partir de les 19 h i fins a la matinada. Preu: 10 €.

CADAQUÉS

Concert: Desfet de temps (Alverd Oliva presenta Flor de nit)

Concert a la terrassa de la Societat l’Amistat amb el nou àlbum d’Alverd Oliva. On: Terrassa de la Societat l’Amistat. Quan: 12.30 h.

Taller familiar de pintura sobre vidre (glass painting)

Proposta creativa per fer en família en format taller. On: Taller botiga Calacay. Quan: 16.30 h.

Ruta Pla de Tudela

Ruta per descobrir el paisatge del Pla de Tudela amb punt de trobada a Es Corral d’en Morell. On: Es Corral d’en Morell. Quan: 17 h. Preu: 6 € (reduït 4 € per jubilats, estudiants i carnet jove).

Conferència: llibres d’art de Dalí

Xerrada per aprofundir en l’univers editorial i artístic de Dalí. On: Galeria Cadaqués. Quan: 18 h.

CAPMANY

Maig cultural: xerrada “El vi a les religions (amb permís de Sant Ferriol)”

Conversa per mirar el vi des d’una perspectiva cultural i religiosa, amb el toc d’humor del títol. On: Punt de lectura. Quan: 20 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Taller per a adults: fem coca de recapte

Taller pràctic per aprendre a fer una coca de recapte “d’aquelles on tot s’aprofita”. Places limitades. On: Ecomuseu Farinera. Quan: 10.30 h. Preu: 2 €.

La primavera als horts: elaboració d’una “mousse” hidratant (Laura Bagué)

Taller als horts comunitaris per elaborar una mousse hidratant, a càrrec de Laura Bagué (Ohana Salut Integrativa). On: Horts comunitaris de Castelló. Quan: d’11 a 13 h.

2a edició de Present: Festival Internacional de creació contemporània

Jornada de propostes de creació contemporània amb presentació, tallers i intervencions artístiques en diferents espais del municipi.

Present: presentació del festival i col·laboració editorial

Presentació del festival i de la col·laboració al llibre Practice Research Through Creative Bodies (editat per Marina Rova i Caroline Frizell). On: Capella del Convent de Santa Clara. Quan: 11 h.

Puer: taller de pintura i creació conjunta (Elena Casadevall)

Activitat familiar oberta a tothom per crear plegats amb l’artista Elena Casadevall. On: Plaça dels Homes. Quan: 12 h.

Life on the Curve: taller d’exploració, narració i cocreació (Capers, Londres)

Taller amb Alice Sara, Claire Burrell i Emma Teixidor, per explorar i cocrear a partir del moviment i el relat. On: El Paller (Escola de Nou Moviment i Dansa Contemporània). Quan: de 12 a 15.30 h.

Sobrevivint el present (Escola Ruiz Amado)

Interpretació a càrrec de l’alumnat de 3r a 6è de primària, sota la direcció de Dolo Yglesias. On: La Llotja. Quan: 17 h.

Danso amb pedres per a fer-les florir (Montse Canals i Maria Cruz)

Intervenció artística de dansa i música en un espai singular. On: Hort del Convent de Santa Clara. Quan: 19 h.

Espai de composició musical (Roger Ripoll i David Codina)

Espai de creació sonora dins el claustre. On: Claustre del Convent de Santa Clara. Quan: 19.30 h.

Life on the curve: intervenció artística final (resultat del taller)

Intervenció amb els participants del taller, amb composició musical de David Codina. On: Claustre del Convent de Santa Clara. Quan: 20.30 h.

Fi de festa: cloenda amb Senyors del Foc i DJ Bushakuka

Tancament festiu amb artistes participants, col·laboració especial dels Senyors del Foc i música de DJ. On: Claustre del Convent de Santa Clara. Quan: 21 h.

CISTELLA

Trobada Coral de Primavera (Coral Albera Salut i Coral Els Quatre Gats)

Concert coral de primavera amb entrada gratuïta. On: Sala del Trull. Quan: 19 h. Preu: gratuït.

COLERA

Festa petita de Colera: 5 anys de Colera Ràdio (vermut musical)

Celebració d’aniversari amb vermut musical i el grup Les Ganses. On: Plaça Pi i Margall. Quan: 12 h.

Vespreig Remember (PCJ Sessions)

Vespreig amb sessió Remember per allargar la festa. On: Plaça Pi i Margall. Quan: 19 h.

L’ESCALA

30è Triumvirat Mediterrani: portes obertes i reconstrucció grecoromana

Jornada de portes obertes i activitats de reconstrucció històrica al conjunt arqueològic d’Empúries. On: MAC-Empúries. Quan: de 10 a 18 h.

Racó de jocs romans (Empordà Caterva)

Espai de jocs romans en doble franja, matí i tarda. On: MAC-Empúries. Quan: de 10.30 a 13 h i de 16 a 18 h.

Taller: creem un instrument musical (Empordà Caterva)

Taller per entendre com la música formava part de la vida quotidiana a l’antiguitat. On: MAC-Empúries. Quan: de 10.30 a 13 h.

Tallers d’oficis i artesans romans (grup de Reconstrucció Històrica de Badalona)

Demostracions i tallers en dues franges horàries. On: MAC-Empúries. Quan: de 10.30 a 14 h i de 15.30 a 18 h.

Tallers de ceràmica i feltre antics (Terrafoc)

Tallers d’oficis antics per al públic familiar. On: MAC-Empúries. Quan: de 10.30 a 14 h i de 15.30 a 18 h.

Comerciants i hoplites grecs (Athena Promakhos)

Recreació històrica en castellà, amb presència de comerciants i hoplites. On: MAC-Empúries. Quan: de 10.30 a 14 h i de 15.30 a 18 h.

El Fum dels Lars (Kuanum)

Activitat vinculada a l’ús de resines aromàtiques com a ofrenes en el món antic. On: MAC-Empúries. Quan: de 10.30 a 14 h i de 15.30 a 18 h.

Visita romana (Empordà Caterva)

Visita guiada en doble franja, matí i tarda-vespre. On: MAC-Empúries. Quan: d’11 a 13 h i de 17.30 a 19.30 h.

Gimcana Emporitana (6 a 11 anys)

Activitat infantil amb participació obligada d’un adult. On: MAC-Empúries (punt de trobada al Centre de Recepció de Visitants). Quan: d’11 a 13 h. Idioma: català.

Alea: taller de daus romans (Empordà Caterva)

Taller de tarda per conèixer els jocs de daus romans. On: MAC-Empúries. Quan: de 16.30 a 18 h.

Cercavila per la ciutat grega (Colla Emporion i gegant Asclepi)

Cercavila amb gegants i ambient històric. On: MAC-Empúries. Quan: de 17 a 18 h.

Àgora: conversa oberta davant del mar (30è aniversari)

Àgora contemporània per celebrar els 30 anys del Triumvirat, amb la col·laboració de La Gastronòmica. On: La Punta. Quan: de 18 a 19.30 h.

Sopar Romà

Sopar ambientat a l’antiga Roma per viure una vetllada amb sabor i història. On: La Punta. Quan: 20 h. Preu: a partir de 8 €.

Espectacle de foc (companyia Excalibur)

Tancament nocturn amb espectacle de foc a la platja. On: Platja. Quan: 21 h.

Activitats de dissabte i diumenge: campament, mercat i demostracions

Durant dissabte i diumenge hi haurà campament romà, jurament militar, medicina romana, mercat grecoromà i espais de campament, jocs, tallers i oficis. On: Platja i Mar d’en Manassa. Quan: dies 9 i 10 de maig.

ESPOLLA

Geolodia 26: Les basses de l’Albera (geologia entre vinyes i oliveres)

Activitat gratuïta amb places limitades, amb sortida a l’aparcament municipal d’Espolla. On: Aparcament municipal d’Espolla. Quan: (més informació a geolodia.es).

FIGUERES

Ioga, cultura i vermut (Castell de Sant Ferran)

Visita/experiència al castell a través del cos i la respiració, amb vermut. On: Castell de Sant Ferran. Quan: 9.30 h.

Presentació del llibre El cor de les meves tetes (Neus Martí)

Presentació amb Anabel Gardell i Carles Gorbs, en conversa amb l’autora. On: Biblioteca Fages de Climent. Quan: 12 h.

Concert d’Aitor Palazuelo (gira “Loco viaje”, flamenc fusió)

Concert a La Cate per veure el primer tram de la gira. On: La Cate. Quan: 20.30 h. Preu: 15 €.

LA JONQUERA

Sortida de gravel (Anna Gibert i Jordi Cantal)

Ruta guiada de gravel amb preu reduït i gratuïtat per a menors acompanyats. Quan: de 9.30 a 13.30 h. Preu: 3 € (menors de 14 anys, gratuït).

Teatre: Vuit dones (Grup de Teatre Acting)

Funció teatral a la Sala Societat Unió Jonquerenca. On: Sala Societat Unió Jonquerenca. Quan: 20 h. Preu: 5 €.

LLANÇÀ

Club de Lectura Juvenil (Carla Cortés Godoy)

Trobada del club juvenil per compartir lectures i opinions. On: Biblioteca Pere Calders. Quan: 11 h.

Inauguració de l’exposició Estímuls (Bedós Bonaterra)

Inauguració a l’Espai Tramuntana de la Casa del Mar. On: Espai Tramuntana (Casa del Mar). Quan: 12 h.

Playback (alumnes 4t ESO INS Llançà)

Espectacle de playback amb entrada de pagament. On: Casa de Cultura. Quan: 22 h. Preu: 5 €.

Ballaruca Retro (DJ Marvin)

Festa retro a la Pineda del Port per allargar la nit. On: Pineda del Port. Quan: 23 h.

MOLLET DE PERALADA

Fira de la Transhumància

Jornada completa amb artesania, atraccions, animació, tallers, gegants, arrossada i concerts, amb activitats repartides durant tot el dia.

Demostració de gossos d’atura

Demostració al carrer Figueres. On: carrer Figueres. Quan: 10.30 h.

Demostració i tallers

Tallers a la zona específica de tallers. On: Zona tallers. Quan: 10.30 h.

Plantada de gegants i cercavila

Plantada a la plaça i cercavila posterior. On: Plaça de l’Església. Quan: 11.30 h (plantada) i 12 h (cercavila).

Arrossada popular

Dinar popular a la placeta. On: Placeta. Quan: 13.30 h. Preu: 10 €.

Xerrada: convivència de la ramaderia amb el llop + presentació d’associació

Xerrada a càrrec de Víctor Rojas, amb presentació de l’associació de ramaderia extensiva. On: Centre cívic. Quan: 16 h.

Presentació del llibre Esquelles (Jordi Nierga)

Presentació al centre cívic. On: Centre cívic. Quan: 16 h.

Xaranga: Pujats de to

Sortida del Clos amb xaranga per animar la tarda. On: sortida del Clos. Quan: 17.30 h.

Concert final amb Xivarri

Tancament musical de la fira. On: Plaça 1 d’Octubre. Quan: 19 h.

PALAU-SAVERDERA

Ball amb Susanna Xanadú

Tarda de ball al centre cívic. On: Centre cívic. Quan: 17.30 h.

PERALADA

Visita guiada: La Peralada medieval

Ruta pel centre històric i el claustre, amb visita a espais destacats (inclosa la casa natal de Ramon Muntaner). On: Centre històric i Claustre de Sant Domènec. Quan: 11 h. Preu: 6 €.

Presentació del llibre Bosc de la Trinxeria, el gurmet de la Jonquera (Joan de Déu Domènech)

Presentació amb l’autor i Núria Iceta. On: Biblioteca del Castell de Peralada. Quan: 12.30 h.

ROSES

Presentació de la I Guia de Visita de la Ciutadella: 2.400 anys d’història

Presentació per endinsar-se en el passat de la Ciutadella i la nova guia. On: Ciutadella. Quan: 10.30 h.

Petit cinema

Sessió familiar a la Biblioteca Vicens Vives. On: Biblioteca Vicens Vives. Quan: 11 h.

Ball amb Dúo Caramelo

Nit de ball a la SUF. On: SUF. Quan: 22 h.

VILADAMAT

Ball amb Sharazan

Tarda de ball al local social. On: Local social. Quan: 18 h.

VILAFANT

Neteja del Manol i entorn

Acció ambiental per netejar el riu i l’entorn, amb trobada a Palol Sabaldòria. On: Palol Sabaldòria. Quan: 9.30 h.

VILAJUÏGA

Jornada per Palestina: concert de Wasleh

Concert amb una proposta que barreja electrònica i melodies mediterrànies i àrabs. On: El Garollar. Quan: 22 h.

🗓️ DIUMENGE 10 DE MAIG

BOADELLA I LES ESCAULES

V Fira del Saüc a les Escaules: passejada de reconeixement de plantes

Passejada per identificar plantes medicinals i culinàries amb la Brigitta Bach, una manera ideal de començar el dia connectant amb l’entorn. On: Plaça de les Escaules. Quan: 9.30 h.

V Fira del Saüc: fira de productes locals i artesans

Obertura de la fira amb parades de productes locals i artesans per passejar, comprar i tastar. Quan: 11 h.

Farcellets de jocs tradicionals

Una cinquantena de jocs de fusta (bitlles, corda, billars, xanques, curses de sacs, la granota, xarranca i més) per fer bellugar grans i menuts. On: Plaça de les Escaules. Quan: d’11 a 14 h.

Taller de fang: fes el teu test

Taller per posar les mans al fang i endur-se un test fet a mida. On: Plaça de les Escaules. Quan: 11 h.

Xerrada: el procés de destil·lació (Oriol Blanch – EssènciesCAT)

Xerrada El procés de destil·lació, amb Oriol Blanch. L’Oriol és destil•lador i psicòleg i, juntament amb la Frances, està al capdavant del projecte EssènciesCAT (@essenciescat). Quan: A les 12 h.

Concert amb Wasleh

Per finalitzar la jornada, tindrem el gust de viatjar a l’altra banda del Mediterrani amb la música de Wasleh (@wasleh_project ). Des de Tunísia i Palestina, Wasleh combina música tradicional amb electrònica en una cerca genuïna de diàleg intercultural. Quan: A les 16 h.

CADAQUÉS

Taller familiar de pintura sobre vidre (glass painting)

Proposta creativa per fer en família i provar la tècnica de pintura sobre vidre. On: Taller botiga Calacay. Quan: 16.30 h.

Ruta: Itinerari Anna Maria Dalí (Blanca Sala)

Ruta guiada a càrrec de Blanca Sala, autora de l’itinerari, per conèixer la història d’Anna Maria Dalí i el vincle amb Cadaqués. On: Es Poal. Quan: 19 h.

CAMALLERA

24a Festa de la Mainada

Matí de festa al pavelló amb activitats per a infants, tallers, dinar popular i més propostes per passar-hi una bona estona. On: Pavelló de Camallera. Quan: de 10 a 15 h.

L’ESCALA

30è Triumvirat Mediterrani: taller infantil de joies

Taller per a infants en el marc del Triumvirat, per crear joies inspirades en el món antic. On: Platja. Quan: 11 h.

30è Triumvirat Mediterrani: lluita de gladiadors (Excalibur Teatre)

Recreació de lluita de gladiadors a la platja per viure l’antiguitat en directe. On: Platja. Quan: de 12 a 14 h.

30è Triumvirat Mediterrani: activitats de tot el dia (campament i mercat)

Durant tot el dia hi haurà campament romà (LEG V MAC de Blanes), jurament militar, medicina romana, mercat grecoromà i espais de campament, jocs, tallers i oficis a la Mar d’en Manassa. On: Platja i Mar d’en Manassa. Quan: tot el dia.

ESPOLLA

Ball amb Joan Sol

Tarda de ball a la Societat La Fraternal amb música en directe. On: Societat La Fraternal. Quan: 18 h.

FIGUERES

Teatre familiar: Petit o gran? (Albert Vinyes)

Espectacle familiar a La Cate per compartir teatre amb els més petits. On: La Cate. Quan: 11.30 h. Preu: 7 € (socis de La Cate: 4 €).

Ball amb Txic to Txic

Tarda de ball a la Sala de Ball Erato. On: Sala de Ball Erato. Quan: 17.30 h.

Ball amb Maria Muñoz

Alternativa de ball a la mateixa hora al Cercle Sport Figuerenc. On: Cercle Sport Figuerenc. Quan: 17.30 h.

Dansa: Petit break (Brodas Bros)

Espectacle de dansa al Teatre el Jardí per veure moviment i escena en format familiar. On: Teatre el Jardí. Quan: 18 h. Preu: 6 €.

FORTIÀ

2n Campionat de botifarra

Competició per parelles al Centre Agrícola Social, amb inscripció de pagament. On: Centre Agrícola Social. Quan: 16 h. Preu: 30 € per parella (32 € el mateix dia).

LA JONQUERA

III Trobada de supercars, cotxes i motos clàssics

Exhibició i trobada de vehicles al carrer Major per a aficionats al motor. On: Carrer Major. Quan: d’11 a 17 h.

LLANÇÀ

2a edició de la Cursa Entrepobles

Cursa amb sortida i arribada al Passeig Marítim. On: Passeig Marítim. Quan: 9 h.

45è Aplec de Sant Silvestre

Jornada a l’ermita amb esmorzar popular, sardanes i missa cantada amb concert de la Coral Palandriu. On: davant de l’ermita de Sant Silvestre.

Esmorzar popular: 10 h (gratuït)

Sardanes (cobla Baix Empordà): 11 h

Missa cantada i concert (Coral Palandriu): 12.30 h

Sortida familiar: flora de cap Ras (herbari mediterrani)

Activitat familiar per conèixer la flora i crear un herbari. On: Aparcament de Cap Ras. Quan: 11 h.

Playback (alumnes 4t ESO INS Llançà)

Espectacle de playback amb entrada de pagament. On: Casa de Cultura. Quan: 18 h. Preu: 5 €.

Ball de saló amb Joan Bram

Tarda de ball de saló a la Residència Can Marly. On: Residència Can Marly. Quan: 18 h.

MAÇANET DE CABRENYS

Inauguració de l’exposició “Obra recent/reincident” (Luis Izquierdo-Mosso)

Inauguració a Can Viola per descobrir obra recent de l’artista. On: Can Viola. Quan: 12 h.

ROSES

Ball amb Nou Trànsit

Tarda de ball a la SUF. On: SUF. Quan: 18 h.

Monòleg: Vània (Joel Joan)

Monòleg al Teatre Municipal amb Joel Joan, una cita escènica de tarda-vespre. On: Teatre Municipal. Quan: 18.30 h. Preu: 20 €.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

5a Mostra de curts “Mal del Cap” (amb Iñaki Sánchez Arrieta)

Mostra de curtmetratges a l’Aula de cultura, amb participació convidada. On: Aula de cultura. Quan: 17 h.

VILABERTRAN

Ball amb Mil Notes

Tarda de ball a la Sala de Ball amb Mil Notes. On: Sala de Ball. Quan: 18 h.

VILADAMAT

Ball amb Blue Mond

Tarda de ball al local social amb Blue Mond. On: Local social. Quan: 18 h.

VILAFANT

33a Festa de la Vellesa (majors de 70 anys): missa musicada

Jornada dedicada a la gent gran amb missa musicada i, després, dinar de germanor amb música de final de festa. On: Església de Sant Cebrià. Quan: 10 h.

