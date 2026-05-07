Tota la programació del XXX Triumvirat Mediterrani de l'Escala del 8 al 10 de maig de 2026
L’esdeveniment de recreació històrica, que posa de relleu el passat d’Empúries i la convivència entre romans, grecs i ibers, comptarà amb diferents activitats durant tot el cap de setmana
L’Escala tornarà a viatjar en el temps amb una nova edició del Triumvirat Mediterrani del 8 al 10 de maig. Aquest esdeveniment, convertit ja en una referència, és una de les fires de recreació històrica més importants de Catalunya dedicada a l’antiguitat grecoromana. Enguany la cita arriba a una fita molt especial: la seva 30a edició, tres dècades reivindicant el llegat històric d’Empúries i la convivència de les cultures grega, ibera i romana. Aquesta és la programació completa:
🗓️ DIVENDRES 8 DE MAIG
1r Simposi Internacional de la Ruta dels Foceus. Coincidint amb la 30a edició del Triumvirat Mediterrani, l'Escala es convertirà en punt de trobada dels pobles foceus, en una jornada de reflexió en què experts i representants de diversos territoris mediterranis compartiran coneixement sobre les arrels focees, el patrimoni comú i els projectes de futur. On: Alfolí de la Sal Quan: De 15.30 a 17 h.
Exposició 30 anys del Triumvirat de l’Escala On: Alfolí de la Sal Quan: A les 19 h.
🗓️ DISSABTE 9 DE MAIG
- Jornada de portes obertes i activitats de reconstrucció històrica grecoromana al conjunt arqueològic d’Empúries On: MAC-Empúries Quan: De 10 a 18 h.
- Racó de jocs romans, a càrrec d’Empordà Caterva, serveis educatius del museu. On: MAC-Empúries Quan: De 10.30 a 13 h i de 16 a 18 h.
- Taller Creem un instrument musical, a càrrec d’Empordà Caterva, serveis educatius del museu. La música formava part essencial de la vida quotidiana a l’antiguitat: rituals, celebracions i danses s’acompanyaven sovint d’instruments senzills de percussió que marcaven el ritme i reforçaven el caràcter festiu o simbòlic dels esdeveniments On: MAC-Empúries Quan: De 10.30 a 13 h.
- Tallers d'oficis i artesans romans, a càrrec del grup de Reconstrucció Històrica de Badalona On: MAC-Empúries Quan: De 10.30 a 14 h i de 15.30 a 18 h.
- Tallers de ceràmica i feltre antics, a càrrec del grup de Reconstrucció Històrica Terrafoc On: MAC-Empúries Quan: De 10.30 a 14 h i de 15.30 a 18 h.
- Comerciants i hoplites grecs, a càrrec del grup de recreació històrica Athena Promakhos. Idioma: Castellà On: MAC-Empúries Quan: De 10.30 a 14 h i de 15.30 a 18 h.
- El Fum dels Lars, a càrrec de Kuanum. En el món antic, la combustió de resines aromàtiques formava part de les ofrenes habituals. On: MAC-Empúries Quan: De 10.30 a 14 h i de 15.30 a 18 h.
- Visita Romana, a càrrec d'Empordà Caterva, serveis educatius del MAC-Empúries On: MAC-Empúries Quan: D'11 a 13 h i de 17.30 a 19.30 h.
- Gimcana Emporitana. Activitat adreçada a infants de 6 a 11 anys. Per aquesta activitat cal la presència i participació d’un adult. Idioma: Català On: MAC-Empúries. Punt de trobada al Centre de Recepció de Visitants Quan: D'11 a 13 h.
- Alea, taller de daus romans, a càrrec d’Empordà Caterva, serveis educatius del museu On: MAC-Empúries Quan: De 16.30 a 18 h.
- Cercavila per la ciutat grega amb la Colla Emporion i el seu gegant Asclepi On: MAC-Empúries Quan: De 17 a 18 h.
- Àgora. Una experiència única per celebrar els 30 anys del Triumvirat Mediterrani: una àgora contemporània davant del mar on la història, la cultura i el territori es troben en una conversa oberta i viva. Amb la col·laboració de La Gastronòmica On: La Punta Quan: De 18 a 19.30 h.
- Sopar Romà. Vine a gaudir d'un sopar ambientat a l'antiga Roma a la Punta, amb una vetllada plena de sabor, història i ambient únic On: A la Punta Quan: A les 20 h. Preu: A partir de 8 €.
- Espectacle de foc a càrrec de la companyia de teatre Excalibur On: La Platja Quan: A les 21 h.
ACTIVITATS DE DISABTE I DIUMENGE
- Campament Romà. La LEG V MAC de Blanes mostrarà les tendes, armadures i armes del campament, i explicarà les diferències entre panòplies imperials, republicanes i oficials On: La Platja Quan: Dies 9 i 10 de maig.
- Jurament militar. Observa el jurament militar i les tècniques d’atac amb la LEG V MAC de Blanes, i aprèn com lluitaven els soldats romans On: La Platja Quan: Dies 9 i 10 de maig.
- Medicina romana. La Legió V Macedònica de Blanes et mostrarà com cuidaven els soldats, quines tècniques i remeis utilitzaven, i com la salut era essencial per la vida militar. On: La Platja Quan: Dies 9 i 10 de maig.
- Mercat greco-romà. Una experiència immersiva que et transportarà al passat, amb demostracions, degustacions i tallers per a tota la família. On: La Platja Quan: Dies 9 i 10 de maig.
- Campament, jocs, tallers i oficis On: A la Mar d’en Manassa Quan: Dies 9 i 10 de maig.
🗓️ DIUMENGE 10 DE MAIG
- Taller infantil de joies On: La Platja Quan: A les 11 h.
- Lluita de Gladiadors a càrrec d'Excalibur teatre On: La Platja Quan: De 12 a 14 h.
ACTIVITATS DE TOT EL DIA
