Oci
Programació de cinemes del 8 al 14 de maig a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
OVEJAS DETECTIVES ★★★★
- País. Regne Unit. 2026. Comèdia. Intriga. 109 minuts. Direcció: Kyle Balda Guió: Craig Mazin Intèrprets: Hugh Jackman, Emma Thompson Sinopsi: Cada nit, un pastor llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fent veure que les seves ovelles poden entendre'l. Quan el troben mort, les ovelles s'adonen de seguida que ha estat un assassinat i creuen saber com resoldre'l.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30 i 22.00 h. En català, a les 19.45 h. Dimecres 13, VOSE, a les 22.00 h. Dissabte 9 i diumenge 10, a les 15.15 i 19.45 h. En català, a les 17.30 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 8, a les 18.15, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 9, a les 16.00, 18.15, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 10, a les 16.00, 18.15 i 20.30 h. De dilluns 11 a dijous 14, a les 18.15 i 20.30 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
PYRE ★★★★
- País: Índia. 2024. Idioma: Hindi - Kumaoni. Drama. 110 minuts. Guió i direcció: Vinod Kapri Intèrprets: Padam Singh, Heera Devi Sinopsi: En una zona aïllada de l'Himàlaia indi, els ancians Padam i Tulsi, veuen com el seu món comença a erosionar-se. L'animat poble s'està quedant buit perquè les famílies migren a les ciutats. Aleshores, la parella es pregunta si quedarà algú per dur a terme els seus últims rituals.
- En col·laboració amb el Festival Nits de Cinema Oriental de Vic Vida i Mort al Paradís
- Cinemes Figueres. Dimarts 12 i dijous 14, a les 20.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
ALTA COSTURA ★★★
- País. França. 2025. Drama. Històries entrecreuades. 106 minuts. Guió i direcció: Alice Winocour Intèrprets: Angeline Jolie, Anyier Anei Sinopsi: En plena voràgine de la Setmana de la Moda de París, s'entrecreuen els camins de tres dones, que lluiten amb les tragèdies del món i els interrogants de les seves vides: a Maxime, una directora de cinema nord-americà a la quarantena, li diagnostiquen càncer; Ada, una jove model del Sudan del Sud, escapa d'un futur marcat per acabar en un entorn frívol, i Angèle, maquilladora francesa que treballa entre bastidors a les desfilades, somia canviar de vida.
- Cinemes Figueres. Laborables. A les 20.00 i 22.00 h. Dissabte 9 i diumenge 10. A les 17.45 i 22.00 h.
BILLIE EILISH ★★★
- País. Estats Units. 2026. Documental. Concerts. 114 minuts. Direcció: James Cameron, Billie Eilish Guió: Billie Eilish, Finneas O'Connell Intèrprets: Billie Eilish, Finneas O'Connell, James Cameron Sinopsi: Concert de Billie Eilish, dirigit per Billie Eilish i James Cameron. Capturat durant la gira mundial amb totes les entrades esgotades, ofereix una experiència de concert a la gran pantalla d'una de les artistes més celebrades i reeixides de la seva generació.
- Cinemes Figueres. Laborables. 3D. A les 18.00 i 20.15 h. Dissabte 9 i diumenge 10. A les 18.00 i 20.15 h.
MORTAL KOMBAT II ★★★
- País. Estats Units. 2026. Acció. Arts marcials. 116 minuts. Direcció: Simon McQuoid Guió: Jeremy Slater Intèrprets: Karl Urban, Adeline Rudolph Sinopsi: Els campions favorits dels fans, ara acompanyats pel mateix Johnny Cage, s'enfronten cara a cara a la definitiva i sagnant batalla a mort per vèncer el fosc règim de Shao Kahn, que amenaça l'existència del Regne de la Terra i els seus defensors.
- Cinemes Figueres. Laborables. A les 17.15, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 9 i diumenge 10. A les 15.10, 17.25, 19.40 i 22.00 h.
EL DIABLO SE VISTE DE PRADA 2 ★★★
- País. Estats Units. 2026. Comèdia dramàtica. Moda. 119 minuts. Direcció: David Frankel Guió: Aline Brosh McKenna Intèrprets: Meryl Strep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci Sinopsi: La lluita de Miranda Priestly contra Emily Charlton, la seva exassistent convertida en executiva rival, mentre competeixen pels ingressos per publicitat enmig de la decadència dels mitjans impresos i Miranda s'acosta a la jubilació.
- Cinemes Figueres. Laborables. A les 17.15, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 9 i diumenge 10. A les 15.10, 17.25, 19.40 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 8, a les 18.00 i 20.30 h. Dissabte 9 i diumenge 10, a les 16.00, 18.20 i 20.40 h. De dilluns 11 a dimecres 13, a les 18.00 i 20.30 h. Dijous 14, a les 18.00 h. VOSE, a les 20.30 h.
INCONTROLABLE ★★★★
- País. Regne Unit. 2025. Drama. Basat en fets reals. 120 minuts. Guió i direcció: Kirk Jones Intèrprets: Robert Aramayo, Maxine Oeake Sinopsi: Aquesta és la història real de John Davidson. Diagnosticat amb la síndrome de Tourette als 15 anys, assenyalat com a boig pels seus companys —dos dels seus principals símptomes són els seus espasmes i la seva incontinència amb els insults—, John va lluitar amb una condició que pocs coneixien. Ja adult, va fer campanya a favor de les persones amb síndrome de Tourette.
- Cinemes Roses. De divendres 8 a dijous 14, a les 20.20 h.
DAVID UNA AVENTURA GEGANT ★★★
- País. Sud-àfrica. 2025. Animació. Història bíblica. 115 minuts. Direcció: Phil Cunningham, Brent Dawes Guió: Brent Dawes, Kyle Portbury, Sam Wilson Intèrprets: Animació Sinopsi: En un regne governat per la por, un jove pastor s'atreveix a enfrontar-se a un gegant ia la foscor que s'amaga darrere seu. El seu valor despertarà una nació i demostrarà que la veritable força prové de la confiança, no del poder.
- Cinemes Figueres. Dissabte 9 i diumenge 10. En català. A les 15.30 h.
MICHAEL ★★★★
- País. Estats Units. 2026.Drama biogràfic. Música. 127 minuts. Direcció: Antoine Fuqua Guió: John Logan Intèrprets: Jaafar Jackson, Nia Long Sinopsi: El viatge de Michael Jackson més enllà de la música, des del descobriment del seu extraordinari talent com a líder dels Jackson Five fins a convertir-se en una visionària estrella l'ambició creativa de la qual va despertar un incansable afany per consagrar-se com la icona més gran de la indústria de l'entreteniment.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Disabte 9 i diumenge 10, a les 15.40, 17.15, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 8, a les 18.00, 20.30 i 22.35 h. Divendres 9, a les 16.00, 18.25, 20.50 i 22.35 h. Diumenge 10, a les 16.00, 18.25 i 20.50 h. De dilluns 11 a dijous 14, a les 18.00 i 20.30 h.
LA MOMIA DE LEE CRONIN ★★★
- País. Estats Units. 2026.Terror. Monstres. 133 minuts. Guió i direcció: Lee Cronin Intèrprets: Jack Reynor, Laia Costa Sinopsi: Nova versió del clàssic La mòmia. La jove filla d'un periodista desapareix al desert sense deixar rastre. Vuit anys més tard, la família trencada es commociona quan ella és tornada a ells, i el que hauria d'haver estat una reunió joiosa es converteix en un autèntic malson.
- Cinemes Figueres. Laborables. A les 22.00 h. Dissabte 9 i diumenge 10, a les 15.30 i 22.00 h.
LA FAMILIA BENETÓN (2) ★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia. Cinema familiar. 87 minuts. Direcció: Joaquín Mazón. Guió: Curro Velázquez, Benjamín Herranz Intèrprets: Leo Harlem, Juan Manuel Montilla 'El Langui', Anabel Alonso, Alí Dia, Diego Montejo Sinopsi: Seqüela de La família Benetón (2024). Quan Toni Benetón (Leo Harlem) creu que ho té tot sota control a la seva entranyable i divertida família multicultural, l'arribada de dos nous nadons posarà cap per avall la casa i tota la família. Els problemes creixen per partida doble, però les aventures també.
- Cinemes Figueres. Laborables. A les 18.00 h. Dissabte 9 i diumenge 10, a les 15.50 i 20.00 h.
SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA ★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 98 minuts. Direcció: Aaron Horvath i Michael Jelenic. Guió: Matthew Fogel. Intèrprets: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black. Sinopsi: Mario, Luigi i Peach emprenen una aventura espacial que els porta fins als confins de la galàxia. La nova missió els aboca a un viatge ple de perills, salts i descobertes còsmiques.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.50, 20.00 i 22.00 h. Dissabte 9 i diumenge 10, a les15.50, 18.00 i 20.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 8, a les 18.20 h. Dissabte 9 i diumenge 10, a les 16.05 i 18.20 h. De dilluns 11 a dijous 14, a les 18.20 h.
