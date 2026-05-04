Agenda del 4 al 10 de maig a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Festa de la Mainada de Camallera. / ELS TERRAPRIMS

Redacció

Figueres

🗓️ DILLUNS 4 DE MAIG

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Taller Bibliomarkers. Creem escenes fantàstiques. Gravació de vídeos amb Chroma Key On: Biblioteca Quan: A les 16.30 h. Edat: De 6 a 9 anys.

FIGUERES

Memòria democràtica. Club de lectura coordinat per Miquel Aguirre, director del MUME. Comentari de L’Exili manllevat, de Núria Pi-Sunyer i Cuberta. Cloenda a Can Trobat i visita al camp d’aviació, refugi i búnquer de la postguerra amb la participació de M. Teresa Pi-Sunyer Peyrí i Margaret Townsend Pi-Sunyer. On: Can Trobat Quan: A les 18 h.

FORTIÀ

Ball amb Lluís On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.

🗓️ DIMARTS 5 DE MAIG

FIGUERES

Conferència Mercedes Moner, gran pianista figuerenca i alumna predilecta de Granados, a càrrec d'Anna Fusté Labaila, musicòloga. Activitat vinculada al cicle Figueres Clàssica 2026. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.

🗓️ DIMECRES 6 DE MAIG

FIGUERES

Presentació del llibre Besos y abrazos desde el infierno, a càrrec del seu autor, Enrique Urraca de Diego (Triangle Blau) On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 h.

🗓️ DIJOUS 7 DE MAIG

FIGUERES

Club de lectura Benestar emocional, coordinat per Xavier López Blánquez, referent de benestar emocional a l'ABS de Figueres. Comentari d'El jugador, de Fiódor Dostoievski On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 17 h.

Presentació del llibre Alfons de Batlle, mestre empordanès, de Xavier Martí i Ylla a càrrec de David Pujol i Fabrelles, en conversa amb l'autor On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.

VILAJUÏGA

Accions formatives i xerrades educatives. Psicologia esportiva, a càrrec de Sau Visaris. Destinat a enrenadors i coordinadors. On: Centre cívic Quan: A les 18.30 h.

🗓️ DIVENDRES 8 DE MAIG

CAPMANY

Maig cultural. Teatre Ara Jo On: A la Societat Quan: A les 20.30 h.

FIGUERES

Conferència El Mestre de Cabestany a Sant Pere de Rodes: un viatge retrospectiu al segle XII, a càrrec de Laura Bartolomé Roviras On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h

🗓️ DISSABTE 9 DE MAIG

CAPMANY

Maig cultural. Xerrada El vi a les religions (amb permís de Sant Ferriol) On: Punt de lectura Quan: A les 20 h.

FIGUERES

Presentació del llibre El cor de les meves tetes, de Neus Martí, a càrrec d'Anabel Gardell, escriptora i mentora literària, i Carles Gorbs, editor, en conversa amb l'autora On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 12 h

🗓️ DIUMENGE 10 DE MAIG

CAMALLERA

24a Festa de la Mainada On: Pavelló de Camallera Quan: De 10 a 15 h.

  • Tallers infantils
  • Dinar popular i molt més

TREBALLEM PER AMPLIAR L'AGENDA

Agenda del 4 al 10 de maig a l'Alt Empordà

El bisbe de Girona Octavi Vilà presideix l'ofici de Santa Creu a l'Església de Sant Pere de Figueres

Figueres viu un dels moments més esperats de les Fires i Festes de la Santa Creu: el pilar caminant

El Triumvirat Mediterrani torna a l'Escala del 8 al 10 de maig: enguany celebra 30 anys

El nou Toyota RAV4 es pot veure en exclusiva a Noumovil Figueres

Les Basses de l'Albera participaran en les jornades Geolodía

Miquel Roca, Karina Gibert i Sònia Mulero aporten criteris per a convertir Figueres en una capital del talent

Ja estan disponibles tots els capítols de Café para Cinco, on Arturo Valls es converteix en el ninja de la publicitat

