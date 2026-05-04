Plans
Agenda del 4 al 10 de maig a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 4 DE MAIG
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Taller Bibliomarkers. Creem escenes fantàstiques. Gravació de vídeos amb Chroma Key On: Biblioteca Quan: A les 16.30 h. Edat: De 6 a 9 anys.
FIGUERES
Memòria democràtica. Club de lectura coordinat per Miquel Aguirre, director del MUME. Comentari de L’Exili manllevat, de Núria Pi-Sunyer i Cuberta. Cloenda a Can Trobat i visita al camp d’aviació, refugi i búnquer de la postguerra amb la participació de M. Teresa Pi-Sunyer Peyrí i Margaret Townsend Pi-Sunyer. On: Can Trobat Quan: A les 18 h.
FORTIÀ
Ball amb Lluís On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.
🗓️ DIMARTS 5 DE MAIG
FIGUERES
Conferència Mercedes Moner, gran pianista figuerenca i alumna predilecta de Granados, a càrrec d'Anna Fusté Labaila, musicòloga. Activitat vinculada al cicle Figueres Clàssica 2026. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.
🗓️ DIMECRES 6 DE MAIG
FIGUERES
Presentació del llibre Besos y abrazos desde el infierno, a càrrec del seu autor, Enrique Urraca de Diego (Triangle Blau) On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 h.
🗓️ DIJOUS 7 DE MAIG
FIGUERES
Club de lectura Benestar emocional, coordinat per Xavier López Blánquez, referent de benestar emocional a l'ABS de Figueres. Comentari d'El jugador, de Fiódor Dostoievski On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 17 h.
Presentació del llibre Alfons de Batlle, mestre empordanès, de Xavier Martí i Ylla a càrrec de David Pujol i Fabrelles, en conversa amb l'autor On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.
VILAJUÏGA
Accions formatives i xerrades educatives. Psicologia esportiva, a càrrec de Sau Visaris. Destinat a enrenadors i coordinadors. On: Centre cívic Quan: A les 18.30 h.
🗓️ DIVENDRES 8 DE MAIG
CAPMANY
Maig cultural. Teatre Ara Jo On: A la Societat Quan: A les 20.30 h.
FIGUERES
Conferència El Mestre de Cabestany a Sant Pere de Rodes: un viatge retrospectiu al segle XII, a càrrec de Laura Bartolomé Roviras On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h
🗓️ DISSABTE 9 DE MAIG
CAPMANY
Maig cultural. Xerrada El vi a les religions (amb permís de Sant Ferriol) On: Punt de lectura Quan: A les 20 h.
FIGUERES
Presentació del llibre El cor de les meves tetes, de Neus Martí, a càrrec d'Anabel Gardell, escriptora i mentora literària, i Carles Gorbs, editor, en conversa amb l'autora On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 12 h
🗓️ DIUMENGE 10 DE MAIG
CAMALLERA
24a Festa de la Mainada On: Pavelló de Camallera Quan: De 10 a 15 h.
- Tallers infantils
- Dinar popular i molt més
TREBALLEM PER AMPLIAR L'AGENDA
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Preocupació davant l''homologació massiva' de títols de metges estrangers: les escoles demanen un examen extra de competències clíniques
- La 'festa' dels jugadors del Barça a la Costa Brava: iot, paella i un arriscat Joan Garcia
- El camí de ronda de Roses estrena nou aspecte amb millores que celebren veïns i turistes
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- EN IMATGES | La plaça Catalunya de Figueres s'omple de gom a gom amb el concert de l'Orquestra Di-Versiones
- Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres del diumenge 3 de maig de 2026