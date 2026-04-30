Els millors plans pel pont de l'1 de maig a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

En Berruga sortirà dissabte a la trobada gegantera.

En Berruga sortirà dissabte a la trobada gegantera. / Jordi Callol

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan pel pont de l'1 de maig a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

🗓️ DIVENDRES 1 DE MAIG

BORRASSÀ

Ball amb Blue Moon On: Sala Ateneu Quan: A les 18 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Concert. Els quatre elements en música, amb l’Orchestra Simfònica de les 3 Clefs On: Basílica de Santa Maria Quan: A les 20.30 h.

L’ESCALA

XI Fira d’Entitats Locals On: Sala Polivalent, Pavelló d’Esports i Pistes de Tennis Quan: De 10.30 a 14 h.

Visita guiada El gust del vi a l'Antiguitat. On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h.

FIGUERES

Fires de Figueres Quan: Fins al 3 de maig.

Festes alternatives

  • Manifestació unitària pel dia internacional de la classe treballadora On: Plaça de la Cate Quan: A les 10 h.
  • Taula rodona de col·lectius en lluita On: La Cate Quan: A les 18 h.
  • Pregó de les Brrks. On: La Cate Quan: A les 20 h. I a les 20.30,
  • Concert de Soroll Imminent Quan: A les 20.30 h.

Sortida per conèixer els ocells comuns de Figueres On: Aparcament de CAT Cinemes Quan: De 8 a 10 h.

Fires 1 de maig

  • Mostres, exposicions i fires relacionades amb la gastronomia, l’art, les antiguitats o l’artesania On: Diversos espais Quan: De 9 a 20 h.
  • 66a Fira del dibuix i la pintura On: A la plaça Catalunya
  • 50a Fira del Col·leccionisme i 14a Fira dels Brocanters On: A la Rambla
  • 44a Fira de l'Artesania On: Carrer Caamaño, plaça de la Palmera i carrer Nou
  • 44a Fira Mercat On: Carrer Castelló i plaça Catalunya
  • 41a Fira de l'Alimentació On: Als laterals de la Rambla
  • 5a Fira Petites Editorials, Grans Llibres, 3a Fira d'Art Digital i Noves Tendències On: A la plaça Catalunya.

Taller de pintura de modelisme On: Plaça Catalunya Quan: De 10 a 12 h.

Taller de dibuix i pintura. On: Plaça Catalunya Quan: De 10 a 12 h.

38è Torneig d'escacs de partides llampec On: Plaça del Gra Quan: De 10 a 14 h.

Mata-segells commemoratiu dels 170 anys del Casino Menestral Figuerenc. On: Rambla Quan: D'11 a 13 h.

Teatre i activitats al carrer

  • Acasa, d’Ortiga, és un curt relat sense paraules, de titelles i teatre d’objecte per a tots els públics On: Teatre Municipal el Jardí Quan: D’11 a 14 h (passis de 15 min). Preu: Gratuït.
  • Concert micro obert a càrrec de l'àrea de Música Moderna de l'Escola de Música del Casino. On: Placeta baixa de la Rambla Quan: A les 12 h.
  • Concurs de suquet de Fires. On: Carrer Peralada Quan: A les 13 h.
  • 3r Campionat de botifarra. On: Plaça del Gra Quan: A les 15.30 h.
  • Visita guiada Ruta història de la Guerra Civil a Figueres. On: Carrers del centre Quan: A les 17 h.
  • WOOF, de Pere Hosta On: Plaça Josep Pla Quan: A les 17 h. Preu: Gratuït.
  • Tardeo amb Radio Cassette Night. On: Font Lluminosa Quan: De 17 a 20 h.
  • Espectacle de màgia amb el mag Aleix Ferrer On: Plaça de l'Estació Quan: A les 17 h.
  • Sortida de la cercavila pels carrers de les fires de l'1 de maig, amb el grup de percussió Tramuntakada On: Rambla Quan: A les 17 h.
  • Concert de Mil Notes On: Rambla Nova Quan: A les 18 h.
  • Concert a càrrec de Big Mouthers On: Rambla Quan: A les 20 h.

Concert de Fires a càrrec de la Jove Orquestra de Figueres, Joventut, esforç i talent On: Teatre Municipal el Jardí Quan: A les 19 h. Preu: 8 €.

Activitats de la Casa Cultural d'Andalusia On: Recinte firal

  • Actuació de l'Escola de ball de la Casa Cultural d'Andalusia de l'Alt Empordà Quan: A les 16 h.
  • Actuació de l'Escola de ball Gabriela Quan: A les 17 h.
  • Actuació de l'artista Ana Guerrero Quan: A les 20 h.

El Rampell On: Parc de les Aigües

  • Rural Kids Quan: A les 23 h.
  • Crim Quan: A les 00.15 h.
  • Groggy Rude Quan: A la 1.45 h.

FORTIÀ

Ball amb Sharazan Duet On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.

LLANÇÀ

Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona On: Plaça Major Quan: A les 12 h.

NAVATA

Ball amb Cristian Domenech On: Sala Sindicat Quan: A les 18 h.

EL PORT DE LA SELVA

Donació de sang On: Espai Port Quan: De 17 a 21 h.

ROSES

XX Cantada d’Havaneres Vila de Roses, amb els grups Ultramar i Badia de Roses On: Teatre Municipal Quan: A les 19 h. Preu: Gratuït.

🗓️ DISSABTE 2 DE MAIG

CADAQUÉS

Mostra d’art i artesania On: El Passeig Quan: Tot el dia.

Presentació del llibre Cadaqués inèdit, a càrrec d’Adrià López Sala i Vicenç Altaió On: Teatre Art i Joia Quan: A les 12 h.

Concert Coral Art i Joia i Coral Veus de Portbou On: Teatre Art i Joia Quan: A les 18 h.

Pedra seca

  • Construcció del marge esbotzat per l’aigua i reparació del camí a l’alçada del Mas de la Senyora On: Mas de la Senyora Quan: A les 9 h.
  • Dinar popular amb un arròs Quan: A les 12 h.
  • Presentació del llibre Manual del marger, conferència-col·loqui amb F. Xavier Solé On: Galeria Patrick J. Domken Quan: A les 19 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Horts comunitaris. Recepta d’un bàlsam labial natural i personalitzat, a càrrec de Laura Bagué. Ohana Salut Integral On: Horts Comunitaris Quan: D’11 a 13 h.

L’ESCALA

Centenari de Sa Rata. Trobada de vela llatina On: Club Nàutic l’Escala

Botiga al Carrer Quan: De 10 a 20 h.

Ruta Víctor Català - El Clos del Pastor i el Cementiri Mariner On: Clos del Pastor Quan: A les 10.30 h. Preu: 6 €. Cal reservar.

Visita guiada Empúries Virtual On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: 12 €/persona (inclou l’entrada al jaciment) - Menors de 8 anys, gratuït.

Nedada Solidària per l’Oncoswim. Sumem abraçades contra el càncer de mama On: Platja de les Barques Quan: A les 17 h. Preu: Donatiu.

  • Sessió de zumba oberta al públic Quan: A les 18 h.
  • Concert solidari amb servei de bar Quan: A les 19 h.

Festival "Clàssics L’Escala - Empúries" 2026. Concert Stella Splendens, música del Renaixement al Barroc, a càrrec del Collegium pro Música On: Església de St. Martí d’Empúries Quan: A les 19 h. Preu: 22 €.

FIGUERES

Fires de Figueres Quan: Fins al 3 de maig.

Ruta Josep Pla On: Diversos espais Quan: A les 11 h. Preu: 8 €. Gratuït fins a 10 anys. Cal reservar.

Festes alternatives On: Ronda del Rector Arolas

  • Vermut musical amb micro obert Quan: A les 12 h.
  • Dinar popular Quan: A les 14 h.
  • Bingo musical Quan: A les 15 h.
  • Microteatre amb l'obra A mossegades Quan: A les 18 h.
  • Presentació del Sindicat de Llogaters Quan: A les 18.30 h.
  • Nit de música electrònica Quan: A les 20 h.
  • Fira d'entitats Quan: Tota la tarda.

4a Trobada Urban Sketchers On: Museu del Joguet Quan: A les 10.30 h.

Taller Crea el teu joguet!. On: Museu del Joguet Quan: A les 11 h.

Visita guiada Ruta Dalí i visita guiada Ruta Josep Pla a Figueres OnPel centre de Figueres Quan: A les 11 h.

Espectacle de danses tradicionals catalanes Fes-t@ On: Rambla Quan: A les 11 h.

Teatre i activitats al carrer

  • Microshakespeare, de Toti Toronell On: Jardins Puig Pujades Quan: D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
  • Els amics d’en Crusó On: Plaça Josep Pla Quan: D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
  • La caixeta, d’ Holoqué On: Plaça Josep Pla Quan: D’11 a 14 h i de 16 a 19 h

Ballada de sardanes amb la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona On: A la Rambla Quan: A les 12 h.

Trobada gegantera. Plantada de gegants al Parc de les Aigües On: A la Rambla Quan: A les 16 h.

De Figueres al món. Taula rodona amb Miquel Roca, Karina Gibert i Sònia Mulero. Networking amb joves i empreses On: Auditori Caputxins Quan: De 17 a 21 h.

Concert de Fires a càrrec de la Coral Germanor i l’Orquestra del Casino On: La Cate Quan: A les 18 h. Preu: 8 €. Socis del Casino Menestral Figuerenc, 5 €.

Tramuntakada Festiva Figueres. Trobada de batucades i cercaviles que sortiran des de diferents punts del centre. Actuació conjunta a la Rambla i cercavila final de totes les colles fins al Rampell. On: Pel centre de la ciutat. Quan: A les 18.30 h.

Concert de presentació del primer àlbum del duo Foresta, Esclat de maig. On: Casino Menestral Figuerenc Quan: A les 20 h.

Concert a càrrec de Yo suspendí EGB On: Plaça Catalunya Quan: A les 22 h.

Activitats de la Casa Cultural d'Andalusia On: Recinte firal

  • Actuació de l'escola de dansa urbana Dance Me de Sonia Navarro Quan: A les 16 h.
  • Actuació de l'escola de dansa i música Pilar Sánchez Quan: A les 18 h.
  • Actuació de Javier Ginés Quan: A les 20 h.

El Rampell On: Parc de les Aigües

  • Concurs de postres casolanes, a l'estand del CRE Vilatenim Quan: A les 19 h.
  • Escalabirres, concurs d'apilar el màxim de nombre de caixes de forma vertical i sense caure Quan: A les 20 h.
  • Ginestà Quan: A les 23 h.
  • Concurs de titits, a l'estand del CRE Vilatenim Quan: A les 00 h.
  • 7 de Copes Quan: A la 1.00 h.

PALAU-SAVERDERA

Ball amb Àlex Peris On: Centre cívic Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 € amb berenar.

EL PORT DE LA SELVA

21a Trobada Tintinaire de Catalunya.

  • Ofrena floral davant el nínxol de Joaquim Ventalló i Vergés On: Cementiri del Port de la Selva Quan: A les 17 h.
  • Inauguració de l’exposició Tintín vist pels nens de l’escola i taula rodona Joaquim Ventalló segons el capità Haddock, amb la participació de Josep M. Mestres i Serra, filòleg i haddockaire; Pau Vinyes i Roig, historiador i biògraf de Joaquim Ventalló i Vergés, i Isidre Corominas i Zaragoza, president de l’Associació de la Pedra d’Amarra On: Espai Port Quan: A les 18.30 h.

Manuel Antonio Castiñeiras, catedràtic d’història de l’art medieval, presenta: Nostàlgia de Sant Pere de Rodes: al voltant de la portalada perduda On: Espai Port Quan: A les 19 h.

ROSES

Convertim-nos en herbolaris del cap de Creus (fauna i flora) On: Punta Falconera davant el portal d’accés dels búnquers Quan: A les 9 h. Preu: 5 €.

Unga, unga! Diversió megalítica On: Urb. Els Grecs davant el Dolmen del Cap de l’Home Quan: A les 11 h. Preu: 10 €.

VI edició de la Roses Free Battle On: Teatre Municipal Quan: A les 17 h.

Ball amb Xarop de Nit On: A la SUF Quan: A les 22 h.

VILADAMAT

Ball amb Raul. On: Local social Quan: A les 18 h.

🗓️ DIUMENGE 3 DE MAIG

CADAQUÉS

XXI Trobada tintinaire a Cadaqués On: El Passeig Quan: A les 10 h.

L’ESCALA

Jornada de Portes obertes On: MAC-Empúries Quan: A les 10 h.

Visita romana teatralitzada On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: 6 € (no inclou el tiquet d’entrada al jaciment). Menors de 8 anys gratuït. Idioma: català.

Concert final. Taller de cançons tradicionals On: Alfolí de la Sal Quan: A les 12 h.

ESPOLLA

Ball amb Only Anthony. On: Societat La Fraternal Quan: A les 18 h.

FIGUERES

Fires de Figueres Quan: Fins al 3 de maig.

Inici de les rutes gratuïtes en trenet per visitar les Creus de Maig On: Parada de bus de la plaça Catalunya Quan: De 9 a 14 h.

48a Fira del Llibre Vell On: Plaça Catalunya Quan: De 9 a 20 h.

Taller de robòtica.On: Plaça de l'Estació Quan: De 10 a 12 h.

Jornada de portes obertes On: Museu del Joguet Quan: De 10.30 a 18 h

Ofici solemne de Santa Creu. On: Església parroquial de Sant Pere Quan: A les 11 h. Pilar caminant fins a la plaça de l'Ajuntament, amb la colla castellera de Figueres. Quan: Tot seguit

Visita guiada 100 anys de Dalí i Lorca a Figueres. On: Carrer Monturiol Quan: A les 11 h.

Ramblejada de festa major, amb aperitiu i sessió de punxadiscos a càrrec de Santi Fonfría, de Minibús Intergalàcti On: Rambla Quan: A les 11.30 h.

Visita comentada a l'exposició Objectiu Meli On: Museu de l'Empordà Quan: A les 12 h.

Pòdcast en directe: El Far Friki de l'Empordà On: Museu del Joguet Quan: A les 12 h

Diada castellera de Santa Creu, amb la Colla castellera de Figueres i les colles convidades: Colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, i Castellers del Riberal On: Plaça de l'Ajuntament Quan: A les 12.30 h

Activitats de la Casa Cultural d'Andalusia On: Recinte firal

  • Dinar popular Quan: A les 14 h.
  • Concurs de sevillanes Quan: A les 16 h.

1r Torneig de Virus! del barri de l'Estació On: Plaça de l'Estació Quan: A les 16 h

Concert comentat Cançoner de Figueres, amb els Mini-Stress On: Plaça de l'Ajuntament Quan: A les 17 h

Jornada oberta de jocs de taula On: Plaça de l'Estació Quan: De 17 a 19 h

Ball amb Andreu On: Sala de Ball Erat Quan: A les 17.30 h.

Lliurament de premis del concurs de les Creus de Maig On: Auditori Convent dels Caputxins Quan: A les 18 h

Concert de Judit Neddermann & GIO Symphonia On: Teatre el Jardí Quan: A les 18 h. Preu: 20 €.

La Rematada, vespreig de tancament de Santa Creu On: Cafè del Casino Quan: De 19 a 22 h

Castell de focs On: Castell de Sant Ferran Quan: A les 22 h.

LA JONQUERA

Ball amb Xanadú On: Sala Societat Unió Jonquerenca Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 €.

EL PORT DE LA SELVA

14a Pujada a Sant Pere de Rodes.

  • Arribada dels caminants, esmorzar per a tots els inscrits i visites guiades al poble de Santa Creu de Rodes On: Santa Creu de Rodes Quan: A les 11 h.
  • Concert i corrandes Calaix de Sastre, a càrrec de De Calaix On: Dins l’església de Sant Pere de Rodes Quan: A les 12.30 h.
  • Servei d’autobús de retorn als pobles de sortida Quan: A les 14 h. Inscripció: 5 €.

ROSES

Teatre infantil. Optimist Univers, de la Cia. Engruna Teatre On: Teatre Municipal Quan: A les 11 i a les 12.30 h. Preu: 6 €.

VILABERTRAN

Ball amb Joan Bram. On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.

VILADAMAT

Ball amb Xarop de Nit On: Local social Quan: A les 18 h.

Els millors plans pel pont de l'1 de maig a l'Alt Empordà

Els millors plans pel pont de l'1 de maig a l'Alt Empordà

El dia gran de les fires al carrer a Figueres, amb el Menestral com a pal de paller

El dia gran de les fires al carrer a Figueres, amb el Menestral com a pal de paller

Finalitzen les obres del cementiri de Roses que inclouen un espai de dol perinatal

Finalitzen les obres del cementiri de Roses que inclouen un espai de dol perinatal

Preocupació davant l’«homologació massiva» de títols de metges estrangers: les escoles demanen un examen extra de competències clíniques

Preocupació davant l'«homologació massiva» de títols de metges estrangers: les escoles demanen un examen extra de competències clíniques

Un assaig revela que un nou medicament, l'axitinib, aconsegueix frenar l'avenç de tumors neuroendocrins

Un assaig revela que un nou medicament, l'axitinib, aconsegueix frenar l'avenç de tumors neuroendocrins

Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del dissabte 9 de maig

Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del dissabte 9 de maig
