Plans
Els millors plans pel pont de l'1 de maig a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan pel pont de l'1 de maig a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DIVENDRES 1 DE MAIG
BORRASSÀ
Ball amb Blue Moon On: Sala Ateneu Quan: A les 18 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Concert. Els quatre elements en música, amb l’Orchestra Simfònica de les 3 Clefs On: Basílica de Santa Maria Quan: A les 20.30 h.
L’ESCALA
XI Fira d’Entitats Locals On: Sala Polivalent, Pavelló d’Esports i Pistes de Tennis Quan: De 10.30 a 14 h.
Visita guiada El gust del vi a l'Antiguitat. On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h.
FIGUERES
Fires de Figueres Quan: Fins al 3 de maig.
Festes alternatives
- Manifestació unitària pel dia internacional de la classe treballadora On: Plaça de la Cate Quan: A les 10 h.
- Taula rodona de col·lectius en lluita On: La Cate Quan: A les 18 h.
- Pregó de les Brrks. On: La Cate Quan: A les 20 h. I a les 20.30,
- Concert de Soroll Imminent Quan: A les 20.30 h.
Sortida per conèixer els ocells comuns de Figueres On: Aparcament de CAT Cinemes Quan: De 8 a 10 h.
Fires 1 de maig
- Mostres, exposicions i fires relacionades amb la gastronomia, l’art, les antiguitats o l’artesania On: Diversos espais Quan: De 9 a 20 h.
- 66a Fira del dibuix i la pintura On: A la plaça Catalunya
- 50a Fira del Col·leccionisme i 14a Fira dels Brocanters On: A la Rambla
- 44a Fira de l'Artesania On: Carrer Caamaño, plaça de la Palmera i carrer Nou
- 44a Fira Mercat On: Carrer Castelló i plaça Catalunya
- 41a Fira de l'Alimentació On: Als laterals de la Rambla
- 5a Fira Petites Editorials, Grans Llibres, 3a Fira d'Art Digital i Noves Tendències On: A la plaça Catalunya.
Taller de pintura de modelisme On: Plaça Catalunya Quan: De 10 a 12 h.
Taller de dibuix i pintura. On: Plaça Catalunya Quan: De 10 a 12 h.
38è Torneig d'escacs de partides llampec On: Plaça del Gra Quan: De 10 a 14 h.
Mata-segells commemoratiu dels 170 anys del Casino Menestral Figuerenc. On: Rambla Quan: D'11 a 13 h.
Teatre i activitats al carrer
- Acasa, d’Ortiga, és un curt relat sense paraules, de titelles i teatre d’objecte per a tots els públics On: Teatre Municipal el Jardí Quan: D’11 a 14 h (passis de 15 min). Preu: Gratuït.
- Concert micro obert a càrrec de l'àrea de Música Moderna de l'Escola de Música del Casino. On: Placeta baixa de la Rambla Quan: A les 12 h.
- Concurs de suquet de Fires. On: Carrer Peralada Quan: A les 13 h.
- 3r Campionat de botifarra. On: Plaça del Gra Quan: A les 15.30 h.
- Visita guiada Ruta història de la Guerra Civil a Figueres. On: Carrers del centre Quan: A les 17 h.
- WOOF, de Pere Hosta On: Plaça Josep Pla Quan: A les 17 h. Preu: Gratuït.
- Tardeo amb Radio Cassette Night. On: Font Lluminosa Quan: De 17 a 20 h.
- Espectacle de màgia amb el mag Aleix Ferrer On: Plaça de l'Estació Quan: A les 17 h.
- Sortida de la cercavila pels carrers de les fires de l'1 de maig, amb el grup de percussió Tramuntakada On: Rambla Quan: A les 17 h.
- Concert de Mil Notes On: Rambla Nova Quan: A les 18 h.
- Concert a càrrec de Big Mouthers On: Rambla Quan: A les 20 h.
Concert de Fires a càrrec de la Jove Orquestra de Figueres, Joventut, esforç i talent On: Teatre Municipal el Jardí Quan: A les 19 h. Preu: 8 €.
Activitats de la Casa Cultural d'Andalusia On: Recinte firal
- Actuació de l'Escola de ball de la Casa Cultural d'Andalusia de l'Alt Empordà Quan: A les 16 h.
- Actuació de l'Escola de ball Gabriela Quan: A les 17 h.
- Actuació de l'artista Ana Guerrero Quan: A les 20 h.
El Rampell On: Parc de les Aigües
- Rural Kids Quan: A les 23 h.
- Crim Quan: A les 00.15 h.
- Groggy Rude Quan: A la 1.45 h.
FORTIÀ
Ball amb Sharazan Duet On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.
LLANÇÀ
Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona On: Plaça Major Quan: A les 12 h.
NAVATA
Ball amb Cristian Domenech On: Sala Sindicat Quan: A les 18 h.
EL PORT DE LA SELVA
Donació de sang On: Espai Port Quan: De 17 a 21 h.
ROSES
XX Cantada d’Havaneres Vila de Roses, amb els grups Ultramar i Badia de Roses On: Teatre Municipal Quan: A les 19 h. Preu: Gratuït.
🗓️ DISSABTE 2 DE MAIG
CADAQUÉS
Mostra d’art i artesania On: El Passeig Quan: Tot el dia.
Presentació del llibre Cadaqués inèdit, a càrrec d’Adrià López Sala i Vicenç Altaió On: Teatre Art i Joia Quan: A les 12 h.
Concert Coral Art i Joia i Coral Veus de Portbou On: Teatre Art i Joia Quan: A les 18 h.
Pedra seca
- Construcció del marge esbotzat per l’aigua i reparació del camí a l’alçada del Mas de la Senyora On: Mas de la Senyora Quan: A les 9 h.
- Dinar popular amb un arròs Quan: A les 12 h.
- Presentació del llibre Manual del marger, conferència-col·loqui amb F. Xavier Solé On: Galeria Patrick J. Domken Quan: A les 19 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Horts comunitaris. Recepta d’un bàlsam labial natural i personalitzat, a càrrec de Laura Bagué. Ohana Salut Integral On: Horts Comunitaris Quan: D’11 a 13 h.
L’ESCALA
Centenari de Sa Rata. Trobada de vela llatina On: Club Nàutic l’Escala
Botiga al Carrer Quan: De 10 a 20 h.
Ruta Víctor Català - El Clos del Pastor i el Cementiri Mariner On: Clos del Pastor Quan: A les 10.30 h. Preu: 6 €. Cal reservar.
Visita guiada Empúries Virtual On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: 12 €/persona (inclou l’entrada al jaciment) - Menors de 8 anys, gratuït.
Nedada Solidària per l’Oncoswim. Sumem abraçades contra el càncer de mama On: Platja de les Barques Quan: A les 17 h. Preu: Donatiu.
- Sessió de zumba oberta al públic Quan: A les 18 h.
- Concert solidari amb servei de bar Quan: A les 19 h.
Festival "Clàssics L’Escala - Empúries" 2026. Concert Stella Splendens, música del Renaixement al Barroc, a càrrec del Collegium pro Música On: Església de St. Martí d’Empúries Quan: A les 19 h. Preu: 22 €.
FIGUERES
Fires de Figueres Quan: Fins al 3 de maig.
Ruta Josep Pla On: Diversos espais Quan: A les 11 h. Preu: 8 €. Gratuït fins a 10 anys. Cal reservar.
Festes alternatives On: Ronda del Rector Arolas
- Vermut musical amb micro obert Quan: A les 12 h.
- Dinar popular Quan: A les 14 h.
- Bingo musical Quan: A les 15 h.
- Microteatre amb l'obra A mossegades Quan: A les 18 h.
- Presentació del Sindicat de Llogaters Quan: A les 18.30 h.
- Nit de música electrònica Quan: A les 20 h.
- Fira d'entitats Quan: Tota la tarda.
4a Trobada Urban Sketchers On: Museu del Joguet Quan: A les 10.30 h.
Taller Crea el teu joguet!. On: Museu del Joguet Quan: A les 11 h.
Visita guiada Ruta Dalí i visita guiada Ruta Josep Pla a Figueres On: Pel centre de Figueres Quan: A les 11 h.
Espectacle de danses tradicionals catalanes Fes-t@ On: Rambla Quan: A les 11 h.
Teatre i activitats al carrer
- Microshakespeare, de Toti Toronell On: Jardins Puig Pujades Quan: D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
- Els amics d’en Crusó On: Plaça Josep Pla Quan: D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
- La caixeta, d’ Holoqué On: Plaça Josep Pla Quan: D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Ballada de sardanes amb la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona On: A la Rambla Quan: A les 12 h.
Trobada gegantera. Plantada de gegants al Parc de les Aigües On: A la Rambla Quan: A les 16 h.
De Figueres al món. Taula rodona amb Miquel Roca, Karina Gibert i Sònia Mulero. Networking amb joves i empreses On: Auditori Caputxins Quan: De 17 a 21 h.
Concert de Fires a càrrec de la Coral Germanor i l’Orquestra del Casino On: La Cate Quan: A les 18 h. Preu: 8 €. Socis del Casino Menestral Figuerenc, 5 €.
Tramuntakada Festiva Figueres. Trobada de batucades i cercaviles que sortiran des de diferents punts del centre. Actuació conjunta a la Rambla i cercavila final de totes les colles fins al Rampell. On: Pel centre de la ciutat. Quan: A les 18.30 h.
Concert de presentació del primer àlbum del duo Foresta, Esclat de maig. On: Casino Menestral Figuerenc Quan: A les 20 h.
Concert a càrrec de Yo suspendí EGB On: Plaça Catalunya Quan: A les 22 h.
Activitats de la Casa Cultural d'Andalusia On: Recinte firal
- Actuació de l'escola de dansa urbana Dance Me de Sonia Navarro Quan: A les 16 h.
- Actuació de l'escola de dansa i música Pilar Sánchez Quan: A les 18 h.
- Actuació de Javier Ginés Quan: A les 20 h.
El Rampell On: Parc de les Aigües
- Concurs de postres casolanes, a l'estand del CRE Vilatenim Quan: A les 19 h.
- Escalabirres, concurs d'apilar el màxim de nombre de caixes de forma vertical i sense caure Quan: A les 20 h.
- Ginestà Quan: A les 23 h.
- Concurs de titits, a l'estand del CRE Vilatenim Quan: A les 00 h.
- 7 de Copes Quan: A la 1.00 h.
PALAU-SAVERDERA
Ball amb Àlex Peris On: Centre cívic Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 € amb berenar.
EL PORT DE LA SELVA
21a Trobada Tintinaire de Catalunya.
- Ofrena floral davant el nínxol de Joaquim Ventalló i Vergés On: Cementiri del Port de la Selva Quan: A les 17 h.
- Inauguració de l’exposició Tintín vist pels nens de l’escola i taula rodona Joaquim Ventalló segons el capità Haddock, amb la participació de Josep M. Mestres i Serra, filòleg i haddockaire; Pau Vinyes i Roig, historiador i biògraf de Joaquim Ventalló i Vergés, i Isidre Corominas i Zaragoza, president de l’Associació de la Pedra d’Amarra On: Espai Port Quan: A les 18.30 h.
Manuel Antonio Castiñeiras, catedràtic d’història de l’art medieval, presenta: Nostàlgia de Sant Pere de Rodes: al voltant de la portalada perduda On: Espai Port Quan: A les 19 h.
ROSES
Convertim-nos en herbolaris del cap de Creus (fauna i flora) On: Punta Falconera davant el portal d’accés dels búnquers Quan: A les 9 h. Preu: 5 €.
Unga, unga! Diversió megalítica On: Urb. Els Grecs davant el Dolmen del Cap de l’Home Quan: A les 11 h. Preu: 10 €.
VI edició de la Roses Free Battle On: Teatre Municipal Quan: A les 17 h.
Ball amb Xarop de Nit On: A la SUF Quan: A les 22 h.
VILADAMAT
Ball amb Raul. On: Local social Quan: A les 18 h.
🗓️ DIUMENGE 3 DE MAIG
CADAQUÉS
XXI Trobada tintinaire a Cadaqués On: El Passeig Quan: A les 10 h.
L’ESCALA
Jornada de Portes obertes On: MAC-Empúries Quan: A les 10 h.
Visita romana teatralitzada On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: 6 € (no inclou el tiquet d’entrada al jaciment). Menors de 8 anys gratuït. Idioma: català.
Concert final. Taller de cançons tradicionals On: Alfolí de la Sal Quan: A les 12 h.
ESPOLLA
Ball amb Only Anthony. On: Societat La Fraternal Quan: A les 18 h.
FIGUERES
Fires de Figueres Quan: Fins al 3 de maig.
Inici de les rutes gratuïtes en trenet per visitar les Creus de Maig On: Parada de bus de la plaça Catalunya Quan: De 9 a 14 h.
48a Fira del Llibre Vell On: Plaça Catalunya Quan: De 9 a 20 h.
Taller de robòtica.On: Plaça de l'Estació Quan: De 10 a 12 h.
Jornada de portes obertes On: Museu del Joguet Quan: De 10.30 a 18 h
Ofici solemne de Santa Creu. On: Església parroquial de Sant Pere Quan: A les 11 h. Pilar caminant fins a la plaça de l'Ajuntament, amb la colla castellera de Figueres. Quan: Tot seguit
Visita guiada 100 anys de Dalí i Lorca a Figueres. On: Carrer Monturiol Quan: A les 11 h.
Ramblejada de festa major, amb aperitiu i sessió de punxadiscos a càrrec de Santi Fonfría, de Minibús Intergalàcti On: Rambla Quan: A les 11.30 h.
Visita comentada a l'exposició Objectiu Meli On: Museu de l'Empordà Quan: A les 12 h.
Pòdcast en directe: El Far Friki de l'Empordà On: Museu del Joguet Quan: A les 12 h
Diada castellera de Santa Creu, amb la Colla castellera de Figueres i les colles convidades: Colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, i Castellers del Riberal On: Plaça de l'Ajuntament Quan: A les 12.30 h
Activitats de la Casa Cultural d'Andalusia On: Recinte firal
- Dinar popular Quan: A les 14 h.
- Concurs de sevillanes Quan: A les 16 h.
1r Torneig de Virus! del barri de l'Estació On: Plaça de l'Estació Quan: A les 16 h
Concert comentat Cançoner de Figueres, amb els Mini-Stress On: Plaça de l'Ajuntament Quan: A les 17 h
Jornada oberta de jocs de taula On: Plaça de l'Estació Quan: De 17 a 19 h
Ball amb Andreu On: Sala de Ball Erat Quan: A les 17.30 h.
Lliurament de premis del concurs de les Creus de Maig On: Auditori Convent dels Caputxins Quan: A les 18 h
Concert de Judit Neddermann & GIO Symphonia On: Teatre el Jardí Quan: A les 18 h. Preu: 20 €.
La Rematada, vespreig de tancament de Santa Creu On: Cafè del Casino Quan: De 19 a 22 h
Castell de focs On: Castell de Sant Ferran Quan: A les 22 h.
LA JONQUERA
Ball amb Xanadú On: Sala Societat Unió Jonquerenca Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 €.
EL PORT DE LA SELVA
14a Pujada a Sant Pere de Rodes.
- Arribada dels caminants, esmorzar per a tots els inscrits i visites guiades al poble de Santa Creu de Rodes On: Santa Creu de Rodes Quan: A les 11 h.
- Concert i corrandes Calaix de Sastre, a càrrec de De Calaix On: Dins l’església de Sant Pere de Rodes Quan: A les 12.30 h.
- Servei d’autobús de retorn als pobles de sortida Quan: A les 14 h. Inscripció: 5 €.
ROSES
Teatre infantil. Optimist Univers, de la Cia. Engruna Teatre On: Teatre Municipal Quan: A les 11 i a les 12.30 h. Preu: 6 €.
VILABERTRAN
Ball amb Joan Bram. On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
VILADAMAT
Ball amb Xarop de Nit On: Local social Quan: A les 18 h.
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- El poble on es refugia Sergio Dalma: és a l', té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
- Confirmat per la DGT: pots avançar la ITV i passar-la 30 dies abans que venci per evitar sancions
- Quatre anys i mig i 75.000 quilòmetres de ruta en solitari pel món i en bicicleta: el somni de Toni Rodríguez, més conegut com a Toni Pedales
- El cas del professor de Figueres Xavier Camps: 17 anys desaparegut i amb la sospita d'un possible crim passional
- Mansour Gueye, el senegalès que després d’una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: 'No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida
- Amb motos d’aigua i els peus a la galleda, un despropòsit a Empuriabrava