Programació de cinemes del 30 d'abril al 7 de maig a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
EL DIABLO SE VISTE DE PRADA 2 ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Comèdia dramàtica. Moda. 119 minuts. Direcció: David Frankel Guió: Aline Brosh McKenna Intèrprets: Meryl Strep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci Sinopsi: La lluita de Miranda Priestly contra Emily Charlton, la seva exassistent convertida en executiva rival, mentre competeixen pels ingressos per publicitat enmig de la decadència dels mitjans impresos i Miranda s'acosta a la jubilació.
- Cinemes Figueres. De dijous 30 d'abril a diumenge 3 de maig. A les 20.15 h. De dijous 30 d'abril a diumenge 3 de maig. Atmos. A les 15.10, 17.25, 19.40 i 22.00 h. De dilluns 4 a dijous 7, a les 18.00 h. VOSE, a les 19.40 h.
- Cinemes Roses. Dijous 30, a les 18.00 i 20.30 h. De divendres 1 a diumenge 3, a les 16.00, 18.20 i 20.40 h. De dilluns 4 a dijous 7, a les 18.00 i 20.30 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
UNA HIJA EN TOKIO ★★★★
- País: França. 2025. Idioma: Francès. Drama. 98 minuts. Direcció: Guillaume Senez Guió: Guillaume Senez, Jean Denizot Intèrprets: Romain Duris, Judith Chemla, Mei Cirne-Masuki, Tsuyu, Shungiku Uchida, Yumi Narita, Patrick Descamps, Shinnosuke Abe Sinopsi: Cada dia, Jérôme (Romain Duris) recorre Tòquio amb el seu taxi mentre intenta trobar la seva filla, Lily. Nou anys després de separar-se i sense haver aconseguit la seva custòdia, comença a pensar que és hora de rendir-se i tornar a França. Però quan està a punt de fer-ho, Lily puja al seu taxi.
- Cinemes Figueres. Dimarts 5 i dijous 7, a les 20.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
INCONTROLABLE ★★★★
- País. Regne Unit. 2025. Drama. Basat en fets reals. 120 minuts. Guió i direcció: Kirk Jones Intèrprets: Robert Aramayo, Maxine Oeake Sinopsi: Aquesta és la història real de John Davidson. Diagnosticat amb la síndrome de Tourette als 15 anys, assenyalat com a boig pels seus companys —dos dels seus principals símptomes són els seus espasmes i la seva incontinència amb els insults—, John va lluitar amb una condició que pocs coneixien. Ja adult, va fer campanya a favor de les persones amb síndrome de Tourette.
- Cinemes Roses. Dijous 30, a les 18.00 i 20.30 h. De divendres 1 a diumenge 3, a les 16.00, 18.20 i 20.40 h. De dilluns 4 a dimecres 6, a les 18.020 i 20.30 h. Dijous 7, a les 18.00 h. VOSE. a les 20.30 h.
DAVID UNA AVENTURA GEGANT ★★★
- País. Sud-àfrica. 2025. Animació. Història bíblica. 115 minuts. Direcció: Phil Cunningham, Brent Dawes Guió: Brent Dawes, Kyle Portbury, Sam Wilson Intèrprets: Animació Sinopsi: En un regne governat per la por, un jove pastor s'atreveix a enfrontar-se a un gegant ia la foscor que s'amaga darrere seu. El seu valor despertarà una nació i demostrarà que la veritable força prové de la confiança, no del poder.
- Cinemes Figueres. De dijous 30 d'abril a diumenge 3 de maig. En català. A les 15.30, 17.40 i 19.50 h. De dilluns 4 a dijous 7. En català. A les 17.30 i 19.45 h.
STRANGERS CAPÍTULO FINAL ★★
- País. Estats Units. 2026. Terror. Seqüela. 135 minuts. Direcció: Renny Harlin Guió: Alan R. Cohen, Alan Freedland Intèrprets: Madelaine Petsch, Richard Brake Sinopsi: Maya s'enfronta per última vegada als assassins emmascarats. Un brutal i sagnant ajustament de comptes, on sortiran a la llum horribles secrets, i en què ella haurà de decidir si venjar-se o convertir-se en allò que li va arruïnar la vida.
- Cinemes Figueres. De dijous 30 a diumenge 3, a les 15.30, 17.50, 20.00 i 22.00 h. De dilluns 4 a dijous 7, a les 17.45, 20.00 i 22.00 h.
MICHAEL ★★★★
- País. Estats Units. 2026.Drama biogràfic. Música. 127 minuts. Direcció: Antoine Fuqua Guió: John Logan Intèrprets: Jaafar Jackson, Nia Long Sinopsi: El viatge de Michael Jackson més enllà de la música, des del descobriment del seu extraordinari talent com a líder dels Jackson Five fins a convertir-se en una visionària estrella l'ambició creativa de la qual va despertar un incansable afany per consagrar-se com la icona més gran de la indústria de l'entreteniment.
- Cinemes Figueres. Del dijous 30 d'abril al diumenge 3 de maig, a les 16.00, 17.45, 19.00, 20.15 i 22.00 h. Del dilluns 4 al dijous 7, a les 17.15, 19.40, 20.15 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Dijous 30, a les 18.00 h. VOSE, a les 20.30 h. Divendres 1 i dissabte 2, a les 16.00, 18.25, 20.50 i 22.30 h. Diumenge 3, a les 16.00, 18.25 i 20.50 h. De dilluns 4 a dijous 7, a les 18.00 i 20.30 h.
KRAKEN: EL LIBRO NEGRO DE LAS HORAS ★★★
- País. Espanya. 2026.Thriller. Intriga 111 minuts. Direcció: Manuel Sanabria, Joaquín Llamas Guió: Rocío Martínez Llano, Juan Carlos Cueto, Óscar David Gómez. Intèrprets: Alejo Sauras, Maggie Civantos Sinopsi: Vitòria, 2022. L'exinspector i perfilador criminal Unai López d'Ayala, àlies Kraken, rep una trucada anònima que canviarà el que creu saber del seu passat familiar: té una setmana per trobar el llegendari Llibre negre de les hores, una de les set exclusives joies bibliogràfiques que hi ha, si no, la seva mare, a qui creia morta des de feia dècades, morirà. Unai torna de la seva retirada per iniciar juntament amb Esti una angoixant cursa contrarellotge entre Vitòria i el Madrid dels bibliòfils per traçar el perfil criminal més important de la seva carrera, un capaç de modificar per sempre el seu passat.
- Cinemes Figueres. De dijous 30 a diumenge 1, a les22.00 h. De dilluns 4 a dijous 7, a les 22.00 h.
- Cinemes Roses. De dijous 30 a dimecres 6, a les 20.30 h.
LA MOMIA DE LEE CRONIN ★★★
- País. Estats Units. 2026.Terror. Monstres. 133 minuts. Guió i direcció: Lee Cronin Intèrprets: Jack Reynor, Laia Costa Sinopsi: Nova versió del clàssic La mòmia. La jove filla d'un periodista desapareix al desert sense deixar rastre. Vuit anys més tard, la família trencada es commociona quan ella és tornada a ells, i el que hauria d'haver estat una reunió joiosa es converteix en un autèntic malson.
- Cinemes Figueres. De dijous 20 a diumenge 3. A les 15.20, 17.30, 19.30 i 21.45 h.
- Cinemes Roses. Dijous 30, a les 20.30 h. Divendres 1 i dissabte 2, a les 20.15 i 22.35 h. De diumenge 3 a dijous 7, a les 20.30 h.
LA FAMILIA BENETÓN (2) ★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia. Cinema familiar. 87 minuts. Direcció: Joaquín Mazón. Guió: Curro Velázquez, Benjamín Herranz Intèrprets: Leo Harlem, Juan Manuel Montilla 'El Langui', Anabel Alonso, Alí Dia, Diego Montejo Sinopsi: Seqüela de La família Benetón (2024). Quan Toni Benetón (Leo Harlem) creu que ho té tot sota control a la seva entranyable i divertida família multicultural, l'arribada de dos nous nadons posarà cap per avall la casa i tota la família. Els problemes creixen per partida doble, però les aventures també.
- Cinemes Figueres. De dijous 30 a diumenge 3. A les 16.00 i 18.00 h. De dilluns 4 a dijous 7, a les 17.45 i 22.00 h.
SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA ★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 98 minuts. Direcció: Aaron Horvath i Michael Jelenic. Guió: Matthew Fogel. Intèrprets: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black. Sinopsi: Mario, Luigi i Peach emprenen una aventura espacial que els porta fins als confins de la galàxia. La nova missió els aboca a un viatge ple de perills, salts i descobertes còsmiques.
- Cinemes Figueres. De dijous 30 a diumenge 3, a les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 h. De dilluns 4 a dijous 7, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Dijous 30, a les 18.20 h. De divendres 1 a diumenge 3, a les 16.05 i 18.20 h. De dilluns 4 a dijous 7, a les 18.20 h.
