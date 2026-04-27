Melitó Casals
Agenda del 27 d'abril al 3 de maig a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Un grup de nens i nenes, en una de les atraccions de les Fires. / Aniol Resclosa

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 27 D'ABRIL

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Conferència sobre l’òpera Werther de Jules Massanet, a càrrec d’Oriol Casadevall On: Biblioteca Ramon Bordas i Estragués Quan: A les 19 h.

FIGUERES

Parc d’atraccions. Jornada inclusiva On: Recinte Firal Quan: De 17.00 a 23.00 h.

Club de lectura de narrativa coordinat per Magda Bosch. Comentari de l'obra La dona i el paisatge, de Stefan Zweig On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 16.30 h.

Club de lectura experimental coordinat per Albert Carol Comentari de l'obra Orlando, de Virginia Woolf On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.

FORTIÀ

Ball amb Raul On: Centre agrícola i social Quan: A les 18.00 h.

LLANÇÀ

Torneig de Vòlei On: Espai Jove Quan: A les 17.00 h.

ROSES

Càpsules digitals. Intel·ligència artificial: Gemini ChatGPT, a càrrec d'Anna Soler de la Creu Roja de Roses On: Biblioteca Vicens Vives Quan: A les 10.00 h.

Club de lectura "La Negra" L'Enverinadora, d'Anna Sàez Mateu. A càrrec d'Àngels Font i Sònia Giner On: Biblioteca Vicens Vives Quan: A les 18.30 h.

SANT CLIMENT SESCEBES

Donació de sang On: Centre Social La Concòrdia Quan: De 17.00 a 21.00 h.

🗓️ DIMARTS 28 D'ABRIL

LLANÇÀ

Punt de trobada. Trobada intergeneracional. Trobades amb alumnes de l’institut on es faran activitats com jocs, manualitats, activitats de conversa i molt més! Anima’t a passar una tarda divertida tots plegats. On: Residència Can Marly Quan: A les 17.30 h.

🗓️ DIMECRES 29 D'ABRIL

FIGUERES

Dia Internacional de la Dansa. Espectacles, tallers i mostres de les escoles de dansa de la ciutat On: Diversos espais

🗓️ DIJOUS 30 D'ABRIL

AGULLANA

Conferència Ja som a la segona fase, a càrrec de Julià de Jodar, escriptor i exdiputat del Parlament de Catalunya. L'alliberament nacional català inicià un camí de no retorn amb el referèndum de l'1-O. Ara som a la 2a fase i cal acabar de preparar tots els actius en joc. On: Sala Polivalent Quan: A les 19 h.

L'ESCALA

Grup de lectura infantil Paraules Juganeres. Comentari d’Hotel Winterhouse, de Ben Guterson. Conductora Margarita Vidal On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 17 h.

Grup de Lectura El Petit Príncep. Comentari de Libre, de Lea Ypi. Conductora Margarita Vidal. On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 18.30 h.

LLANÇÀ

Sortida a Port Aventura Quan: De 7.00 a 22.00 h.

Cinema a Llançà: Projecció de la pel·lícula Green Book, de Peter Farrely On: Casa de Cultura Quan: A les 18.00 h.

Clàssics catalans al Club de Lectura. Tertúlia literària al voltant del llibre Les closes, de M. Àngels Anglada i Abadal. Sessió conduïda per Anna Perera On: Biblioteca Pere Calders Quan: A les 19.00 h.

🗓️ DIVENDRES 1 DE MAIG

FIGUERES

Fires 1 de maig On: Diversos espais Quan: Tot el dia

🗓️ DISSABTE 2 DE MAIG

CADAQUÉS

Projecció de Cadaqués inèdit. Comentaris i diàleg dels autors, Adrià López Sala i Vicenç Altaió On: Teatre Art i Joia Quan: A les 12.00 h.

PALAU-SAVERDERA

Ball amb Àlex Peris On: Centre cívic Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 € amb berenar.

🗓️ DIUMENGE 3 DE MAIG

FIGUERES

48a Fira del Llibre Vell On: Plaça Catalunya Quan: De 9.00 a 20.00 h.

TREBALLEM PER AMPLIAR L'AGENDA

  1. Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
  2. Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
  3. Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
  4. La jubilació dels ‘boomers’ tensiona les òptiques: Espanya pot quedar-se sense professionals per atendre els establiments
  5. Tretze municipis de l'Alt Empordà reconeguts per la transparència
  6. Llers crea una escultura vegetal de papallona amb 600 plantes aromàtiques per regenerar el territori
  7. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
  8. Un formatge de l'Empordà fa podi al Concurs de Millors Formatges Artesans de Catalunya 2026

Agenda del 27 d'abril al 3 de maig a l'Alt Empordà

Una trentena de voluntaris recuperen feixos de posidònia a Llançà arrossegats pels temporals

L'estratègia per estalviar en la teva factura de la llum davant la tensió per la guerra d'Iran

El Roses Platja, una fàbrica de talents que s'amplia i puja de nivell aquest 2026

Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026 del dimarts 28 d'abril

Quatre anys i mig i 75.000 quilòmetres de ruta en solitari pel món i en bicicleta: el somni de Toni Rodríguez, més conegut com a Toni Pedales

Rento, transformant la bugaderia industrial i la neteja professional a l'Empordà

EN IMATGES | La Banda Neon i Dj Ruben Rider van animar la segona nit del Rampell
