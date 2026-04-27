Agenda del 27 d'abril al 3 de maig a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 27 D'ABRIL
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Conferència sobre l’òpera Werther de Jules Massanet, a càrrec d’Oriol Casadevall On: Biblioteca Ramon Bordas i Estragués Quan: A les 19 h.
FIGUERES
Parc d’atraccions. Jornada inclusiva On: Recinte Firal Quan: De 17.00 a 23.00 h.
Club de lectura de narrativa coordinat per Magda Bosch. Comentari de l'obra La dona i el paisatge, de Stefan Zweig On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 16.30 h.
Club de lectura experimental coordinat per Albert Carol Comentari de l'obra Orlando, de Virginia Woolf On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.
FORTIÀ
Ball amb Raul On: Centre agrícola i social Quan: A les 18.00 h.
LLANÇÀ
Torneig de Vòlei On: Espai Jove Quan: A les 17.00 h.
ROSES
Càpsules digitals. Intel·ligència artificial: Gemini ChatGPT, a càrrec d'Anna Soler de la Creu Roja de Roses On: Biblioteca Vicens Vives Quan: A les 10.00 h.
Club de lectura "La Negra" L'Enverinadora, d'Anna Sàez Mateu. A càrrec d'Àngels Font i Sònia Giner On: Biblioteca Vicens Vives Quan: A les 18.30 h.
SANT CLIMENT SESCEBES
Donació de sang On: Centre Social La Concòrdia Quan: De 17.00 a 21.00 h.
🗓️ DIMARTS 28 D'ABRIL
LLANÇÀ
Punt de trobada. Trobada intergeneracional. Trobades amb alumnes de l’institut on es faran activitats com jocs, manualitats, activitats de conversa i molt més! Anima’t a passar una tarda divertida tots plegats. On: Residència Can Marly Quan: A les 17.30 h.
🗓️ DIMECRES 29 D'ABRIL
FIGUERES
Dia Internacional de la Dansa. Espectacles, tallers i mostres de les escoles de dansa de la ciutat On: Diversos espais
🗓️ DIJOUS 30 D'ABRIL
AGULLANA
Conferència Ja som a la segona fase, a càrrec de Julià de Jodar, escriptor i exdiputat del Parlament de Catalunya. L'alliberament nacional català inicià un camí de no retorn amb el referèndum de l'1-O. Ara som a la 2a fase i cal acabar de preparar tots els actius en joc. On: Sala Polivalent Quan: A les 19 h.
L'ESCALA
Grup de lectura infantil Paraules Juganeres. Comentari d’Hotel Winterhouse, de Ben Guterson. Conductora Margarita Vidal On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 17 h.
Grup de Lectura El Petit Príncep. Comentari de Libre, de Lea Ypi. Conductora Margarita Vidal. On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 18.30 h.
LLANÇÀ
Sortida a Port Aventura Quan: De 7.00 a 22.00 h.
Cinema a Llançà: Projecció de la pel·lícula Green Book, de Peter Farrely On: Casa de Cultura Quan: A les 18.00 h.
Clàssics catalans al Club de Lectura. Tertúlia literària al voltant del llibre Les closes, de M. Àngels Anglada i Abadal. Sessió conduïda per Anna Perera On: Biblioteca Pere Calders Quan: A les 19.00 h.
🗓️ DIVENDRES 1 DE MAIG
FIGUERES
Fires 1 de maig On: Diversos espais Quan: Tot el dia
🗓️ DISSABTE 2 DE MAIG
CADAQUÉS
Projecció de Cadaqués inèdit. Comentaris i diàleg dels autors, Adrià López Sala i Vicenç Altaió On: Teatre Art i Joia Quan: A les 12.00 h.
PALAU-SAVERDERA
Ball amb Àlex Peris On: Centre cívic Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 € amb berenar.
🗓️ DIUMENGE 3 DE MAIG
FIGUERES
48a Fira del Llibre Vell On: Plaça Catalunya Quan: De 9.00 a 20.00 h.
TREBALLEM PER AMPLIAR L'AGENDA
