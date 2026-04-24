Els millors plans pel cap de setmana del 25 i 26 d'abril de 2026 a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 25 D'ABRIL
CADAQUÉS
45a Setmana Cultural: Cece Giannotti presenta Desfet de temps
Actuació del cantant i compositor Cece Giannotti dins la Setmana Cultural, en un concert per gaudir a l’aire lliure. On: Terrassa de la societat l’Amistat. Quan: 12.30 h.
Ruta: Itinerari Anna Maria Dalí
Ruta per conèixer la història de l’artista a través d’un itinerari guiat. On: Es Poal. Quan: 19.00 h.
CAMALLERA
Festa de Primavera: jocs per a la mainada i joves
Jornada d’activitats i jocs al pavelló, pensada per passar-hi el dia en família o amb amics. On: pavelló poliesportiu. Quan: d’11.00 a 18.00 h.
Espectacle infantil amb Carles Cuberas
Proposta familiar per tancar la tarda amb contes i humor. Quan: 18.00 h.
Nit Jove amb Els Rancis i DJ Kurba
Nit de música i festa per al públic jove amb concert i DJ. Quan: 23.30 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
La primavera als horts: dansa paisatge (Col·lectiu El Paller)
Proposta que uneix moviment i entorn en una experiència als horts comunitaris. On: Horts comunitaris. Quan: de 10 a 12 h.
Sant Jordi: recreació de la llegenda (Despertaferro)
Recreació itinerant de la llegenda de Sant Jordi, amb recorregut per diversos punts del municipi. On: Plaça Jacint Verdaguer, Mirador d’en Malino, plaça Ruiz Amado i Convent de la Mercè. Quan: 20 h.
L’ESCALA
Visita Empúries virtual
Experiència immersiva per submergir-se en el passat de la ciutat grega i romana. On: MAC Empúries. Quan: 11 h. Idioma: català.
70è aniversari de la mort de l’Avi Xaxu: acte literariomusical “Recordant el Xaxu”
Acte amb Carme Callol, Jaume Comas, Josep Tero i el Cor Indika per recordar la figura de l’Avi Xaxu. On: Alfolí de la Sal. Quan: 11 h.
1r Memorial Carles Pous i Puig: ballada de sardanes (cobla La Principal de Cassà)
Sardanes a la plaça Avi Xaxu dins el memorial. On: Plaça Avi Xaxu. Quan: 12.30 h.
Cala Pòetica 2026: Poesi Dona. Tres voltes rebel
Recital de poesia a l’aire lliure dedicat a Clementina Arderiu, en el marc dels 50 anys de la seva mort. On: Biblioteca Víctor Català. Quan: 18.00 h.
FIGUERES
41è Trofeu de judo Ciutat de Figueres (Memorial Manel Albalate): trobada escolar
Matí de judo al Poliesportiu Roser Llop amb trobada escolar. On: Poliesportiu Roser Llop. Quan: de 9.00 a 12.00 h.
Memorial Manel Albalate: classe conjunta
Classe conjunta per completar la jornada del memorial. Quan: 12.00 h.
Torneig-Americana de pàdel de Santa Creu
Torneig obert per jugar a pàdel tant si ets expert com si vols provar-ho (no cal portar pala, només buscar parella). On: Pistes municipals de pàdel. Quan: 9.30 h.
Visita guiada al subsòl de la Rambla
Visita per explorar l’interior de la Rambla i la riera que hi discorre, un espai rarament visitable. On: Rambla. Quan: 10.00, 12.00, 16.00 i 18.00 h.
Audició completa de sardanes (Cobla Montgrins)
Sardanes a la Rambla per fer ambient de Fires. On: Rambla. Quan: 11.00 h.
Visita guiada: 100 anys de Dalí i Lorca a Figueres (inclou Casa Mas Roger)
Ruta guiada sobre la relació artística i d’amistat entre Salvador Dalí i Federico García Lorca, amb accés a Mas Roger. On: carrer Monturiol. Quan: 11.00 h. Idioma: castellà.
Inauguració de l’exposició Objectiu Meli
Acte inaugural de la mostra dedicada al fotògraf Melitó Casals, present en tres espais de la ciutat. On: Museu de l’Empordà. Quan: 12.00 h.
Hora del conte: La Berta sense por (Teatrem)
Sessió familiar de contes a la biblioteca. On: Biblioteca Fages de Climent. Quan: 12.00 h.
Concert familiar amb Atrapasomnis
Proposta musical familiar al Rampell. On: El Rampell. Quan: 12.00 h.
Playback ONA (Grup Artístic ONA)
Espectacle inclusiu i dinàmic de playback amb cançons conegudes. On: Rambla. Quan: 17.00 h.
Seguici de Fires: plantada de gegants i cercavila
Arrenca el seguici amb plantada i cercavila (recorregut: plaça de la Palmera, carrer Monturiol, Rambla, carrer de Girona i plaça de l’Ajuntament). On: Plaça de l’Escorxador. Quan: 17.30 h.
3r Torneig d’escacs infantil
Partides per a menors de 16 anys, amb trofeus i medalles. On: Barraca Club d’Escacs Figueres a El Rampell (Parc de les Aigües). Quan: 18.00 h.
Concert de Fires (Coral Polifònica de Figueres i Coral Mestre Sirés)
Concert coral amb repertori variat i entrada gratuïta. On: Auditori Convent dels Caputxins. Quan: 18.00 h. Preu: gratuït.
Vestida de la Monturiola
Acte simbòlic per donar pas a les Fires i Festes de la Santa Creu. On: placeta baixa de la Rambla. Quan: 18.00 h.
Seguici de Fires: cercavila i ball de seguici (Mini-Stress)
Cercavila i ball amb gegants, capgrossos i el Drac, amb acompanyament musical. On: Plaça de l’Ajuntament. Quan: 18.30 h.
Pregó de les Fires i Festes de la Santa Creu (Colla Castellera de Figueres)
Pregó oficial per iniciar les Fires i Festes. On: Plaça de l’Ajuntament. Quan: 19.00 h.
Concert i ball amb l’Orquestra Montgrins
Música i ball a la plaça Catalunya per encendre el vespre. On: Plaça Catalunya. Quan: 19.30 h.
Xupinassu
Tret de sortida festiu entre la plaça de l’Ajuntament i l’Església de Sant Pere. On: entre la plaça de l’Ajuntament i l’Església de Sant Pere. Quan: 20.00 h.
Activitats Casa Cultural d’Andalusia (Recinte Firal)
Bloc d’activitats amb inauguració i actuacions. On: Recinte Firal. Quan: 21.00, 22.00 i 23.00 h.
- Inauguració de la Casa Cultural d’Andalusia: 21.00 h
- Actuació de l'escola de ball: 22.00 h
- Actuació de Toni Torres: 23.00 h
Nit del foc (Senyors del Foc + Amics dels Gegants)
Espectacle de foc i percussió amb estructures i bestiari, amb opció de ballar sota el foc seguint les recomanacions de seguretat. On: Parc de les Aigües. Quan: 22 h.
Espai de concerts El Rampell: Banda Neon
Concert a la zona de concerts del Parc de les Aigües. On: Parc de les Aigües. Quan: 22.30 h.
Espai de concerts El Rampell: DJ Ruben Rider
Sessió de DJ per tancar la nit. On: Parc de les Aigües. Quan: 1.30 h.
LA JONQUERA
Grup de marxa nòrdica
Sortida amb el grup de marxa nòrdica des del centre d’informació. On: Centre d’informació del PNIN de l’Albera. Quan: 9.30 h.
Teatre: Assaig General (grup Acting)
Comèdia teatral per al vespre a la Sala de la Societat. On: Sala Societat Unió Jonquerenca. Quan: 20.00 h.
LLANÇÀ
Les llegendes del mar
Passejada per escoltar llegendes de pescadors i criatures del fons del mar, trepitjant la sorra i “escoltant” el mar. Cal reservar plaça. On: Platja de la Farella. Quan: 11.00 h. Preu: gratuït.
MAÇANET DE CABRENYS
2a Roda de poemes (dedicada a Albert Serrano Delclòs)
Trobada per gaudir de poesia en veu alta a Can Viola. On: Can Viola. Quan: 17.00 h.
PALAU-SAVERDERA
Ball amb Sharazan
Tarda de ball al centre cívic amb berenar inclòs. On: Centre cívic. Quan: 17.30 h. Preu: 6 € (amb berenar).
EL PORT DE LA SELVA
Visita guiada: “Herba collita i copa servida, ànim guarida” (antics remeis)
Visita guiada a Sant Pere de Rodes per descobrir antics remeis i tradicions. On: Monestir de Sant Pere de Rodes. Quan: 18.00 h.
PERALADA
5è Cicle de Contacontes: Vull ser com tu (Creixent amb tu)
Titelles, teatre d’objectes, dansa i música en una proposta familiar. On: Sala d’actes de Sant Domènec. Quan: 11.00 h.
Ruta literària “Què us diré? Vinum Nostrum” (VIVID) + tast DO Empordà
Activitat vinculada a la ruta de Ramon Muntaner amb tast de vins de la DO Empordà, a càrrec d’Iraida Sais. On: Centre històric. Quan: 12.00 h. Preu: 15 €.
ROSES
Jornades gastronòmiques “Sol i Sèpies” (Àgata Albero i Ramon Ripoll)
Sessió gastronòmica conduïda per Àgata Albero amb el cuiner rosinc Ramon Ripoll elaborant un rossejat de fideus amb sèpia. On: Moll de Pescadors. Quan: de 10.00 a 12.00 h.
Ball amb David Magem
Nit de ball a la SUF amb David Magem. On: SUF. Quan: 22.00 h.
TORROELLA DE FLUVIÀ
Conferència: el parc agrari de l’Alt Empordà, projecte de futur
Conferència a càrrec de Joan Caball i Sergi Carenys Adell sobre el parc agrari com a aposta de futur. On: Centre d’Estudis del Baix Fluvià. Quan: 20 h.
VILADAMAT
Presentació del llibre Divino demonio (Fanny Mas)
Presentació literària a l’Ajuntament. On: Ajuntament. Quan: 18.00 h.
Ball amb Pere (Blue Moon)
Tarda de ball al local social amb Pere (Blue Moon). On: Local social. Quan: 18.00 h.
VILANOVA DE LA MUGA
Visita guiada: les pintures romàniques de Santa Eulàlia
Visita guiada per descobrir les pintures romàniques i la resclosa del Comte. On: Església de Santa Eulàlia i resclosa del Comte. Quan: 12 h. Preu: 5 € (menors de 10 anys, gratuït).
🗓️ DIUMENGE 26 D'ABRIL
AGULLANA
Ball amb en Sergi
Tarda de ball a la sala polivalent, amb berenar inclòs per completar la festa. On: Sala polivalent. Quan: 17.30 h. Preu: 6 € (amb berenar).
ALBANYÀ
Caminada fins a la bauma d’en Noguer d’Albanyà
Sortida matinera per descobrir el territori i arribar fins a la bauma d’en Noguer. Quan: 8.00 h.
Presentació del llibre Roques i baumes viscudes (Ernest Costa)
Tot seguit de la caminada, presentació del llibre del fotògraf i escriptor Ernest Costa. On: Sala 1 d’Octubre. Quan: tot seguit.
CAMALLERA
Festa de Primavera: missa de festa major
Acte de festa major amb celebració religiosa. Quan: 11 h.
Sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles
Tarda de sardanes per fer poble i ballar a plaça. Quan: 17 h.
Concert i ball amb Sharazan
Vespre de música i ball al pavelló poliesportiu. On: pavelló poliesportiu. Quan: 19 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
9a Cursa de la Dona de Castelló d’Empúries
Cursa popular per reivindicar i participar, amb sortida a El Trabuc. On: El Trabuc. Quan: 10 h.
DARNIUS
V Marxa de la Tortuga
Marxa popular amb sortida des de la Piscina Municipal. On: Piscina Municipal. Quan: 8 h.
ESPOLLA
Ball amb Joan Bram
Tarda de ball a la Societat la Fraternal. On: Societat la Fraternal. Quan: 18.00 h.
FIGUERES
Visites guiades a les Basses del Terrisser (amb Josep Illa)
Dues visites gratuïtes per conèixer aquest ecosistema de zones humides a prop del centre penitenciari Puig de les Basses, a càrrec del biòleg Josep Illa. Es recomana portar aigua i calçat còmode; gossos permesos si van lligats. On: Basses del Terrisser. Quan: de 9.00 a 11.00 h i d’11.30 a 13.30 h. Preu: gratuït.
Festival Caní “Gossos i convivència”
Gimcana educativa i participativa per promoure la convivència responsable entre persones i gossos (han d’anar lligats en tot moment). On: Parc Bosc. Quan: de 10.00 a 13.00 h.
La Figuerenc@: 4a gimcana esportiva, cultural i familiar
Gimcana per recórrer la ciutat i El Rampell en clau familiar. On: centre de la ciutat i El Rampell. Quan: de 10.00 a 12.00 h.
32a Trobada de Puntaires de Figueres
Matí de puntaires a la Plaça Catalunya. On: Plaça Catalunya. Quan: de 10 a 13 h.
Festa al Castell de Sant Ferran
Jornada d’activitats al castell durant tot el dia. Quan: de 10.00 a 18.00 h.
Lliurament de medalles a figuerencs i figuerenques que fan 90 anys
Acte d’homenatge al Teatre Municipal El Jardí. On: Teatre Municipal El Jardí. Quan: 10.00 h.
Visita guiada: Ruta Històrica de la Guerra Civil a Figueres (inclou refugi antiaeri)
Visita guiada per espais clau de la Guerra Civil a Figueres, amb accés al refugi antiaeri de la plaça del Gra. On: centre de Figueres. Quan: 11.00 h. Idioma: català. Preu: 12 €.
Espectacle familiar: Les donzelles de Bellaguarda (Cacauet Teatre)
Teatre familiar amb aventures, drac i llibertat, per a petits i grans. On: La Cate. Quan: 11.30 h. Preu: 7 € (socis de La Cate: 4 €).
Activitats Casa Cultural d’Andalusia (Recinte Firal)
Programa al llarg del dia amb missa, dinar i actuacions d’escoles de dansa i música. On: Recinte Firal.
- Missa rociera (Coro Rociero): 13.00 h
- Dinar popular: 14.00 h
- Escola Pilar Sánchez: 16.00 h
- Escola Marta Coll: 18.00 h
- Escola La Blue (Juanjo Pérez): 20.00 h
79è Concurs de Colles Sardanistes
Concurs sardanista a la Plaça Catalunya. On: Plaça Catalunya. Quan: 17.00 h.
Programació familiar: Circ Pífia (Tota Pedra)
Espectacle de circ inspirat en el costat més absurd del món del treball, per riure i reconèixer-nos-hi. On: Plaça Josep Pla. Quan: 17.00 h.
Ball amb Mil Notes
Tarda de ball a la Sala de Ball Erato. On: Sala de Ball Erato. Quan: 17.30 h.
Ball amb Marisol
Alternativa de ball a la mateixa hora al Cercle Sport Figuerenc. On: Cercle Sport Figuerenc. Quan: 17.30 h.
Havaneres amb Mestre d’Aixa
Havaneres a la Rambla Nova per fer ambient de tarda. On: Rambla Nova. Quan: 18.00 h.
Teatre musical: L’arquitecte prohibit (La Tremenda)
Teatre musical amb una història de joves condemnats a esborrar una llavor interior. On: La Cate. Quan: 18.00 h. Preu: 15 €.
Concert amb la Big Band Empordà
Concert a la Rambla per tancar la jornada amb música en directe. On: Rambla. Quan: 19.00 h.
LA JONQUERA
Visita guiada i portes obertes al MUME i búnquers de la Jonquera (1943)
Matí de memòria amb visita al museu i als búnquers. On: Museu Memorial de l’Exili. Quan: 11 h.
LLANÇÀ
El Vermut de Llucià Ferrer
Programa/activitat de migdia a la Plaça Major per fer ambient. On: Plaça Major. Quan: de 12.00 a 14.00 h.
Espectacle: A Temps d’Amor (musical i literari teatralitzat)
Proposta que combina música i literatura amb Martí Peraferrer (actor), Carles Coll Bardés (violoncel), Carles Coll Costa (piano) i Clara Valero (soprano). On: sala d’actes de la Casa de Cultura. Quan: 18.00 h.
Ball de saló amb Jaume Pinxo
Tarda de ball de saló a la Residència Can Marly. On: Residència Can Marly. Quan: 18.00 h.
ROSES
Mostra del Vi de l’Empordà
Matí de vins i ambient al Passeig Marítim amb la Mostra del Vi. On: Passeig Marítim. Quan: d’11.00 a 15.00 h.
SANT PERE PESCADOR
38a Marxa de Sant Pere Pescador
Marxa popular amb sortida al Parc del Riu, amb preu diferenciat per adults i infants. On: Parc del Riu. Quan: 9 h. Preu: adults 10 € / nens 5 €.
VILABERTRAN
Ball amb Pep i M. José
Tarda de ball a la Sala de Ball. On: Sala de Ball. Quan: 18 h.
VILADAMAT
Ball amb Atènia
Tarda de ball al local social amb Atènia. On: Local social. Quan: 18.00 h.
