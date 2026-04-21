Santa Creu '26
Oci
Programació de cinemes del 22 al 29 d'abril a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria.
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
MICHAEL ★★★
- País. Estats Units. 2026.Drama biogràfic. Música. 127 minuts. Direcció: Antoine Fuqua Guió: John Logan Intèrprets: Jaafar Jackson, Nia Long Sinopsi: El viatge de Michael Jackson més enllà de la música, des del descobriment del seu extraordinari talent com a líder dels Jackson Five fins a convertir-se en una visionària estrella l'ambició creativa de la qual va despertar un incansable afany per consagrar-se com la icona més gran de la indústria de l'entreteniment.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dimecres 29, a les 20.15 h. Laborables. Atmos. Fins al dimecres 29, a les 17.15, 19.40 i 22.00 h. Dissabte 25 i diumenge 26, a les 17.45 i 20.15 h. Dissabte 25 i diumenge 26. Atmos, a les 16.00, 19.00 i 22.00 h. Dimecres 29 VOSE, a les 20.15 h.
- Cinemes Roses. Dimecres 22 i dijous 23, a les 18.00 i 20.30 h. Divendres 24, a les 18.00, 20.30 i 22.30 h. Dissabte 25, a les 16.00, 18.25, 20.50 i 22.30 h. Diumenge 26, a les 16.00, 18.25 i 20.50 h. De dilluns 27 a dimecres 29, a les 18.00 i 20.30 h. Dijous 30 VOSE, a les 20.30 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
EL MAGO DEL KREMLIN ★★★
- País: França. 2025. Idioma: Anglès. Thriller. Drama biogràfic. 156 minuts. Direcció: Olivier Assayas Guió: Emmanuel Carrère, Olivier Assayas Intèrprets: Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Zach Galifianakis, Tom Sturridge, Jeffrey Wright, Will Keen, Andris Keišs Sinopsi: Enmig del caos postsoviètic dels anys 90, el jove Vadim Baranov (Paul Dano) comença a llaurar-se un camí com a artista i productor de televisió. La seva eloqüència i connexió amb les altes esferes el porten a convertir-se, de la nit al dia, en l’assessor d’un agent del KGB amb un brillant futur: Vladimir Putin (Jude Law). Des de les entranyes del poder, tots dos donaran forma a la nova Rússia, difuminant els límits entre la veritat i la mentida.
- Cinemes Figueres. Dimarts 28 i dijous 30, a les 20.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
KRAKEN: EL LIBRO NEGRO DE LAS HORAS ★★★
- País. Espanya. 2026.Thriller. Intriga 111 minuts. Direcció: Manuel Sanabria, Joaquín Llamas Guió: Rocío Martínez Llano, Juan Carlos Cueto, Óscar David Gómez. Intèrprets:Alejo Sauras Maggie Civantos Sinopsi: Vitòria, 2022. L'exinspector i perfilador criminal Unai López d'Ayala, àlies Kraken, rep una trucada anònima que canviarà el que creu saber del seu passat familiar: té una setmana per trobar el llegendari Llibre negre de les hores, una de les set exclusives joies bibliogràfiques que hi ha, si no, la seva mare, a qui creia morta des de feia dècades, morirà. Unai torna de la seva retirada per iniciar juntament amb Esti una angoixant cursa contrarellotge entre Vitòria i el Madrid dels bibliòfils per traçar el perfil criminal més important de la seva carrera, un capaç de modificar per sempre el seu passat.
- Cinemes Figueres. Divendres 24 i de dilluns 27 a dimecres 29, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 25 i diumenge 26, a les 15.20, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Dimecres 22 i dijous 23, a les 18.15 i 20.30 h. Divendres 24, a les 18.15, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 25, a les 16.00, 18.15, 20.00 i 22.35 h. Diumenge 26, a les 16.00, 18.15 i 20.30 h. De dilluns 27 a dimecres 29, a les 18.15 i 20.30 h.
TURNO DE NOCHE ★★★
- País. Estats Units. 2026.Comèdia de terror. 99 minuts. Direcció: Jonny Campbell Guió: David Koepp. Intèrprets: Joe Keery, Georgina Campbell Sinopsi: Quan un fong mutant altament contagiós escapa d'una instal·lació segellada, dos joves empleats, acompanyats per un veterà agent de bioterrorisme, han de sobreviure al torn de nit més esbojarrat de la història per salvar la humanitat de l'extinció, mentre el microorganisme es propaga i destrueix tot al seu pas.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dimecres 29, a les 17.45, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 25 i diumenge 26, a les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 h.
LA AHORCADA ★★★
- País. Espanya. 2026.Terror. Thriller. 91 minuts. Direcció: Miguel Ángel Lamata Guió: Mayte Navales Intèrprets: Amaya Salamanca, Eduardo Noriega Sinopsi: Rosa Martín, cantautora coneguda com La Penjada, se suïcida al jardí d'en Fran, un home que estimava i que la tractava com un mer objecte sexual. El fantasma de La Penjada roman a la mansió d'en Fran, negant-se a ser ignorat i decidit a donar-li una lliçó. La seva obsessió acabarà convertint la vida d'en Fran i la família en un infern.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dimecres 29, a les 17.45, 20.00 i 22.00 h. Dissabte 25 i diumenge 26, a les 15.30, 17.50, 20.00 i 22.00 h.
LA MOMIA DE LEE CRONIN ★★★★
- País. Estats Units. 2026.Terror. Monstres. 133 minuts. Guió i direcció: Lee Cronin Intèrprets: Jack Reynor, Laia Costa Sinopsi: Nova versió del clàssic La mòmia. La jove filla d'un periodista desapareix al desert sense deixar rastre. Vuit anys més tard, la família trencada es commociona quan ella és tornada a ells, i el que hauria d'haver estat una reunió joiosa es converteix en un autèntic malson.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dimecres 29, a les 17.30, 19.30 i 21.45 h. Dissabte 25 i diumenge 26, a les 15.20, 17.30, 19.30 i 21.45 h.
- Cinemes Roses. Dimecres 22, a les 18.00 i 20.30 h. Dijous 23, VOSE, a les 20.30 h. Divendres 24, a les 18.00, 20.30 i 22.30 h. Dissabte 25, a les 16.00, 18.25, 20.50 i 22.30 h. Diumenge 26, a les 16.00, 18.25 i 20.50 h. De dilluns 27 a dimecres 29, a les 18.00 i 20.30 h.
LA FAMILIA BENETÓN (2) ★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia. Cinema familiar. 87 minuts. Direcció: Joaquín Mazón. Guió: Curro Velázquez, Benjamín Herranz Intèrprets: Leo Harlem, Juan Manuel Montilla 'El Langui', Anabel Alonso, Alí Dia, Diego Montejo Sinopsi: Seqüela de La família Benetón (2024). Quan Toni Benetón (Leo Harlem) creu que ho té tot sota control a la seva entranyable i divertida família multicultural, l'arribada de dos nous nadons posarà cap per avall la casa i tota la família. Els problemes creixen per partida doble, però les aventures també.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dimecres 29, a les 17.45 i 19.45 h. Dissabte 25 i diumenge 26, a les 16.00, 18.00 i 20.00 h.
- Cinemes Roses. De dimecres 22 a divendres 24, a les 18.20 h. Dissabte 25, i diumenge 26, a les 16.05 i 18.20 h. De dilluns 27 i dimecres 29, a les 18.20 h.
NO TE OLVIDARÉ ★★★
- País. Estats Units. 2026. Drama romàntic. 114 minuts. Direcció: Vanessa Caswill. Guió: Colleen Hoover, Lauren Levine Intèrprets: Maika Monroe, Tyriq Withers Sinopsi: Després de sortir de la presó, Kenna intenta tornar a connectar amb la filla petita, però s'enfronta a la resistència de tothom, excepte de l'amo d'un bar que té vincles amb la filla. A mesura que s'acosten, Kenna ha d'enfrontar-se als errors del passat per construir un futur esperançador... Adaptació del llibre de Colleen Hoover, autora de Trencar el cercle.
- Cinemes Roses. De dimecres 22 a dimecres 29, a les 20.20 h.
PROYECTO SALVACIÓN ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Ciència-ficció. 156 minuts. Direcció: Phil Lord, Christopher Miller. Guió: Drew Goddard Intèrprets: Ryan Gosling, Sandra Hüller Sinopsi: El professor de ciències Ryland Grace es desperta en una nau espacial a anys llum de casa sense recordar qui és ni com hi ha arribat. A mesura que recupera la memòria, comença a descobrir-ne la missió: resoldre l’enigma de la misteriosa substància que provoca l’extinció del Sol. Haurà de recórrer als seus coneixements científics i a les seves idees poc ortodoxes per salvar tot el que hi ha a la Terra de l’extinció...
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dimecres 29, a les 21.45 h. Dissabte 25 i diumenge 26, a les 21.45 h.
SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA ★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 98 minuts. Direcció: Aaron Horvath i Michael Jelenic. Guió: Matthew Fogel. Intèrprets: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black. Sinopsi: Mario, Luigi i Peach emprenen una aventura espacial que els porta fins als confins de la galàxia. La nova missió els aboca a un viatge ple de perills, salts i descobertes còsmiques.
- Cinemes Figueres. Laborables. Atmos. Fins al dimecres 29, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. En català, a les 17.45 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 h En català, a les 15.45 h.
- Cinemes Roses. De dimecres 22 a divendres 24, a les 18.20 h. Dissabte 25 i diumenge 26, a les 16.05 i 18.20 h. De dilluns 27 a dimecres 29, a les 18.20 h.
TORRENTE PRESIDENTE ★★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia negra. Seqüela 102 minuts. Guió i direcció: Santiago Segura Intèrpret: Santiago Segura, Gabino Diego, Ramón Langa Sinopsi: José Luis Torrente, sempre convençut de ser un heroi nacional d'Espanya malgrat la seva ineptitud, és persuadit per ficar-se en política i, amb el seu estil vulgar, demagògic i ple d'ocurrències, es converteix en líder d'un partit populista. Sisè lliurament de la saga Torrente.
- Cinemes Figueres. Dimecres 22 i dijous 23, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. De dimecres 22 a dimecres 29, a les 20.30 h.
Contingut patrocinat per l'Ajuntament de Besalú