Agenda del 20 al 26 d'abril a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Donació de sang. / BASILI GIRONÈS

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 20 D'ABRIL

FIGUERES

Entrega dels distintius ‘Comerç amb Valor’ de PIMEC Comerç Girona i Comerç Figueres, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, una iniciativa que té l’objectiu de reconèixer els establiments de proximitat gironins compromesos amb la comunitat. On: Museu del Joguet de Catalunya Quan: A les 13.30 h.

Club de lectura infantil de Cicle Mitjà coordinat per Yolanda Alcalá El gran llibre dels mites grecs, d’Eric A. Kimmel On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 17.15 h

Club de lectura de narrativa, coordinat per Enric Tubert amb el llibre El país de l'altra riba, de Maite Salord On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h

Club de lectura de narrativa, coordinat per Xixon Heras amb el llibre Aigua de mar, de Josep Pla On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19.35 h.

FORTIÀ

Ball amb Sergi Blanco On: Centre agrícola i social Quan: A les 18.00 h.

GARRIGUELLA

Donació de sang On: Sala polivalent Quan: De 17 a 21 h.

LLANÇÀ

Expositor temàtic amb motiu de Sant Jordi On: Sala infantil i Juvenil de la Biblioteca Pere Calders Quan: Del dilluns 20 d’abril al dissabte 2 de maig

Manualitats de Sant Jordi On: Espai Jove Quan: A les 17.00 h.

ROSES

Club de lectura per a nens i nenes a partir de 6 i 7 anys On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 17.30 h.

🗓️ DIMARTS 21 D'ABRIL

LLANÇÀ

Punt de trobada Trobada intergeneracional. Trobades amb alumnes de l’institut on es faran activitats com jocs, manualitats, activitats de conversa i molt més! Anima’t a passar una tarda divertida tots plegats. On: Residència Can Marly Quan: A les 17.30 h.

Llegir el Teatre: Èdip i Antígona, de Carlota Subirós. Conduït per Magda Bosch i Rocamora. On: Espai Pi de la Biblioteca Pere Calders (Casa de Cultura) Quan: A les 18.30 h.

🗓️ DIMECRES 22 D'ABRIL

FIGUERES

Revetlla de Sant Jordi 2026. S’hi aplegaran autors i autores de l’àmbit local que han publicat llibre el darrer any, així com editors, coordinadors d’edició i traductors, amb l’objectiu de donar visibilitat a la producció literària i bibliogràfica de la comarca. On: Teatre el Jardí Quan: A les 19.00 h.

🗓️ DIJOUS 23 D'ABRIL

LLANÇÀ

Fira de Sant Jordi. Venda de roses i llibres a càrrec dels comerciants i de les entitats de Llançà On: Plaça Major Quan: Tot el dia.

Sant Jordi a la Biblioteca amb la presentació del llibre: Recull casolà, a càrrec del llançanenc Lluís Feliu i Pumarola. Reedició del llibre de Lluís Feliu, un recull casolà ple de paraules, dites, frases fetes, locucions, adagis, remeis, rodolins, contes i cançons escoltats i sentits a Llançà i a l’Alt Empordà. Una obra que preserva la saviesa i la memòria popular del nostre territori. On: Espai Beta de la Biblioteca Pere Calders (Casa de Cultura) Quan: A les 17.15 h.

🗓️ DIVENDRES 24 D'ABRIL

LLANÇÀ

Inauguració de l’exposició Traços de Vida. La vida en colors. On: Espai Beta de la Biblioteca Pere Calders (Casa de Cultura) Quan: A les 18 h. Visitable del 24 d’abril al 23 de maig

🗓️ DISSABTE 25 D'ABRIL

LLANÇÀ

Les llegendes del mar. Coneix les llegendes del mar, els pescadors, els éssers fantàstics i les criatures del fons del mar passejant i sentint l’aigua, trepitjant la sorra i escoltant el que ens diu el mar On: Platja de la Farella Quan: A les 11.00 h. Preu: Gratuït. Cal reservar plaça.

🗓️ DIUMENGE 26 D'ABRIL

LLANÇÀ

El Vermut de Llucià Ferrer On: Plaça Major Quan: De 12.00 a 14.00 h.

Espectacle A Temps d’Amor. Un espectacle musical i literari, teatralitzat. A càrrec de Martí Perraferrer (actor), Carles Coll Bardes (violoncel), Carles Coll Costa (piano), Clara Valero (soprano) On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 18.00 h.

Notícies relacionades

Ball de saló amb Jaume Pinxo On: Residència Can Marly Quan: A les 18.00 h.

TREBALLEM PER AMPLIAR L'AGENDA

TEMES

Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026

La caiguda en la producció de l'oli d'oliva apunta a una imminent pujada dels preus

Disney rodarà la nova 'Enredados' a Girona i obre un càsting multitudinari de figurants

VÍDEO | Creixen un 22% els francesos que posen benzina a la Jonquera durant el primer mes de rebaixa de l'IVA dels carburants

Defuncions del 20 d'abril de 2026 a l'Alt Empordà

Anna Jorquera, campiona d'Espanya màster amb rècord personal inclòs

Així és la migdiada perfecta per a la salut, segons un estudi espanyol avalat per Harvard

"M'han robat a la zona de rentat de cotxes de l'Elefant Blau de Figueres a plena llum del sol"

