Agenda del 20 al 26 d'abril a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 20 D'ABRIL
FIGUERES
Entrega dels distintius ‘Comerç amb Valor’ de PIMEC Comerç Girona i Comerç Figueres, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, una iniciativa que té l’objectiu de reconèixer els establiments de proximitat gironins compromesos amb la comunitat. On: Museu del Joguet de Catalunya Quan: A les 13.30 h.
Club de lectura infantil de Cicle Mitjà coordinat per Yolanda Alcalá El gran llibre dels mites grecs, d’Eric A. Kimmel On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 17.15 h
Club de lectura de narrativa, coordinat per Enric Tubert amb el llibre El país de l'altra riba, de Maite Salord On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h
Club de lectura de narrativa, coordinat per Xixon Heras amb el llibre Aigua de mar, de Josep Pla On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19.35 h.
FORTIÀ
Ball amb Sergi Blanco On: Centre agrícola i social Quan: A les 18.00 h.
GARRIGUELLA
Donació de sang On: Sala polivalent Quan: De 17 a 21 h.
LLANÇÀ
Expositor temàtic amb motiu de Sant Jordi On: Sala infantil i Juvenil de la Biblioteca Pere Calders Quan: Del dilluns 20 d’abril al dissabte 2 de maig
Manualitats de Sant Jordi On: Espai Jove Quan: A les 17.00 h.
ROSES
Club de lectura per a nens i nenes a partir de 6 i 7 anys On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 17.30 h.
🗓️ DIMARTS 21 D'ABRIL
LLANÇÀ
Punt de trobada Trobada intergeneracional. Trobades amb alumnes de l’institut on es faran activitats com jocs, manualitats, activitats de conversa i molt més! Anima’t a passar una tarda divertida tots plegats. On: Residència Can Marly Quan: A les 17.30 h.
Llegir el Teatre: Èdip i Antígona, de Carlota Subirós. Conduït per Magda Bosch i Rocamora. On: Espai Pi de la Biblioteca Pere Calders (Casa de Cultura) Quan: A les 18.30 h.
🗓️ DIMECRES 22 D'ABRIL
FIGUERES
Revetlla de Sant Jordi 2026. S’hi aplegaran autors i autores de l’àmbit local que han publicat llibre el darrer any, així com editors, coordinadors d’edició i traductors, amb l’objectiu de donar visibilitat a la producció literària i bibliogràfica de la comarca. On: Teatre el Jardí Quan: A les 19.00 h.
🗓️ DIJOUS 23 D'ABRIL
LLANÇÀ
Fira de Sant Jordi. Venda de roses i llibres a càrrec dels comerciants i de les entitats de Llançà On: Plaça Major Quan: Tot el dia.
Sant Jordi a la Biblioteca amb la presentació del llibre: Recull casolà, a càrrec del llançanenc Lluís Feliu i Pumarola. Reedició del llibre de Lluís Feliu, un recull casolà ple de paraules, dites, frases fetes, locucions, adagis, remeis, rodolins, contes i cançons escoltats i sentits a Llançà i a l’Alt Empordà. Una obra que preserva la saviesa i la memòria popular del nostre territori. On: Espai Beta de la Biblioteca Pere Calders (Casa de Cultura) Quan: A les 17.15 h.
🗓️ DIVENDRES 24 D'ABRIL
LLANÇÀ
Inauguració de l’exposició Traços de Vida. La vida en colors. On: Espai Beta de la Biblioteca Pere Calders (Casa de Cultura) Quan: A les 18 h. Visitable del 24 d’abril al 23 de maig
🗓️ DISSABTE 25 D'ABRIL
LLANÇÀ
Les llegendes del mar. Coneix les llegendes del mar, els pescadors, els éssers fantàstics i les criatures del fons del mar passejant i sentint l’aigua, trepitjant la sorra i escoltant el que ens diu el mar On: Platja de la Farella Quan: A les 11.00 h. Preu: Gratuït. Cal reservar plaça.
🗓️ DIUMENGE 26 D'ABRIL
LLANÇÀ
El Vermut de Llucià Ferrer On: Plaça Major Quan: De 12.00 a 14.00 h.
Espectacle A Temps d’Amor. Un espectacle musical i literari, teatralitzat. A càrrec de Martí Perraferrer (actor), Carles Coll Bardes (violoncel), Carles Coll Costa (piano), Clara Valero (soprano) On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 18.00 h.
Ball de saló amb Jaume Pinxo On: Residència Can Marly Quan: A les 18.00 h.
- Castelló d'Empúries i la Jonquera freguen el 50% de població estrangera i evidencien el canvi demogràfic de l'Alt Empordà
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
- El consell d'un metge: 'Menjar sardines és de les millors coses que pots fer pel teu cervell
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
- Un error en les pensions permet a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Bones notícies per als jubilats: si cuides els teus nets, pots cobrar més cada mes
- El nadó maltractat surt de Vall d'Hebron amb una família d'acollida després de gairebé un mes ingressat