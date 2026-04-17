Els millors plans pel cap de setmana del 18 i 19 d'abril de 2026 a l'Alt Empordà

La fira La Figa Dolça té lloc aquest dissabte, a la Rambla de Figueres. / Empordà

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

🗓️ DISSABTE 18 D'ABRIL

CADAQUÉS

3a Fira literària: presentació de Història galàctica del porró (Salvador García-Arboç)

Tarda literària al Passeig amb presentació de llibre dins la 3a Fira literària de Cadaqués. On: Passeig. Quan: 17 h.

COMMED.I.A (o un amor artificial) (Cia. A la Brava)

Teatre al Passeig amb la Cia. A la Brava, en una proposta que combina escena i humor. On: Passeig. Quan: 19 h. Preu: 5 € (gratuït per als socis de la Societat l’Amistat).

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

La primavera als horts (reconeixement de plantes)

Caminada curta per conèixer plantes silvestres medicinals i comestibles a l’entorn dels horts comunitaris, a càrrec de Cristina Viñas, fitoterapeuta i nutricionista. On: Horts comunitaris de Castelló d’Empúries. Quan: de 10 a 12 h. Preu: gratuït.

Curs de pa amb blats antics i fermentació natural (sessió 2)

Segona sessió del curs per a amateurs: pastar, formar, enfornar, cocció i conservació del pa. On: Ecomuseu Farinera. Quan: de 10 a 13 h. Preu: 30 € (tot el curs).

Taller familiar: punts de llibre amb scrap per Sant Jordi

Activitat per preparar Sant Jordi en família i crear punts de llibre amb scrap. On: Ecomuseu Farinera. Quan: d’11 a 12.30 h. Preu: 2 € adults i 1 € (majors de 6 anys).

DARNIUS

Salines Saludables II: regulació emocional i sexualitat

Xerrada gratuïta amb pica-pica, amb inscripció fins dijous 16 a les 13 h. On: Teatre de la Societat La Concòrdia. Quan: d’11 a 13 h.

L’ESCALA

21a Marató d’Empúries (fira i curses)

Jornada esportiva amb fira de la Marató al matí, curses infantils a la tarda i cursa de 5 km al vespre. Quan: fira a partir de les 10.00 h; curses infantils a partir de les 16.00 h; cursa de 5 km a les 18.30 h.

Visita guiada a l’exposició La Verema. Una emigració civilitzada (Jordi Mestre)

Visita guiada a l’exposició a l’Alfolí de la Sal. On: Alfolí de la Sal. Quan: 12.00 h.

Jornades gastronòmiques “Sol i sèpies”

Matí gastronòmic a la Plaça de l’Univers amb activitats gratuïtes: taula rodona i tast. On: Plaça de l’Univers. Preu: gratuït.

Taula rodona

Conversa dins les jornades gastronòmiques. Quan: 12.00 h.

Tast de fideus rossejats amb sèpia i vi DO Empordà

Tast per maridar cuina marinera i vi de la DO Empordà. Quan: 12.30 h.

Portes obertes al jaciment (MAC-Empúries)

Amb motiu de la Marató d’Empúries, el MAC-Empúries permet visitar gratuïtament el jaciment durant la tarda. On: MAC-Empúries. Quan: de 15.00 a 18.00 h.

Representació: Ni aquí ni allà (Trespelspèls)

Teatre al Centre cultural Xavier Vilanova. On: Centre cultural Xavier Vilanova. Quan: 19.00 h.

Concert de cançó mexicana (Festival Clàssics L’Escala-Empúries)

Concert de valsos, boleros i ranxeres amb Eva Ribas (soprano), Grissel Ruiz (mezzosoprano) i Anna Balvak (piano). On: Església parroquial de Sant Martí d’Empúries. Quan: 19.00 h.

FIGUERES

Mercat del Brocanter i del Col·leccionista

Matí i tarda per remenar i trobar peces singulars i curiositats. On: Rambla. Quan: de 9 a 18 h.

Figa Dolça: 4a Mostra de Pastisseries de Figueres

Jornada dolça a la Rambla amb tallers, ponències, degustacions i activitats familiars durant tot el dia. On: Rambla. Quan: de 10 a 20 h.

Taller: crea el teu robot

Taller matinal dins la Mostra. Quan: de 10 a 14 h.

Tallers i ponències en directe

Programació contínua al llarg del dia. Quan: de 10 a 20 h.

Servei de pintacares

Espai per a la mainada durant tota la mostra. Quan: de 10 a 20 h.

Taller infantil: decora la teva galeta

Taller pensat per a infants. Quan: 11 h.

Elaboracions i degustacions en directe

Mostres en directe en tres passis. Quan: 12 h, 12.30 h i 13 h.

Taller: fes la teva pròpia piruleta

Taller de tarda dins la mostra. Quan: 16 h.

Xerrada i degustació: xocolata artesana (Arnau Triola)

Xerrada amb tast per descobrir xocolata artesana. Quan: 17 h.

Concert de Sr. Trombon

Concert per tancar la programació de la mostra amb música. Quan: 18 h.

Inauguració de l’exposició “Escobar, animador”

Inauguració al Museu del Joguet d’una mostra dedicada a Josep Escobar i la seva aportació al cinema domèstic. On: Museu del Joguet de Catalunya. Quan: 12 h.

Presentació del llibre Cels grisos, cels blaus (Aina Tremoleda)

Presentació a la Biblioteca Fages, amb Josep Palau en conversa amb l’autora. On: Biblioteca Fages. Quan: 12 h.

Dia mundial del circ: taller de circ en família

Taller familiar per provar disciplines de circ. On: Espai Projecte Dansa (c/ Progrés, 3). Quan: 16 h.

Espectacle: Ça-Turne (Non Sin Tri)

Sis cossos i tres monocicles en rotació en un espectacle físic i poètic sobre el moviment constant i els cicles de la vida. On: Teatre el Jardí. Quan: 18 h. Preu: 6 €.

Presentació del llibre Palestina. La existencia negada (Teresa Aranguren)

Presentació amb l’autora a la Taberna Libraria. On: Taberna Libraria. Quan: 20.00 h.

Concert d’OKDW (Cicle 66butaques)

OKDW presenta Gràcies, molt amable, fins aviat, una proposta sensible i inclassificable. On: La Cate. Quan: 21 h. Preu: 12 €.

GARRIGUELLA

5a Cursa de la Mata (trail infantil)

Trail infantil per a nens i nenes de 3 a 12 anys. On: Centre de Reproducció de tortugues de l’Albera. Quan: 9.30 h.

LLADÓ

Jornada Literària: Lladó, lletres, llibres

Jornada literària a la Sala Sant Joan amb ponències i presentacions creuades al llarg del dia (amb pausa per dinar). On: Sala Sant Joan. Quan: d’11.00 a 19.00 h.

“Condicions d’impossibilitat del pregó” (Max Pérez)

Xerrada per obrir la jornada. Quan: 11.00 h.

Presentació creuada: Viladelsac i El dimoni abans de nosaltres (Damià Bardera i Daniel Genís)

Dues veus i dos llibres en diàleg. Quan: 11.30 h.

Presentació creuada: Cultura i ideologia. La dreta de Figueres (1858-1936) i L’aviació (Albert Testart i David Garcia Algilaga)

Presentació doble en format creuat. Quan: 12.00 h.

Presentació creuada: 1973 Sud-Amèrica en un quatre llaunes i De l’Empordà al món (Jaume Torrent i Xavier Ferrer)

Dues mirades de viatge en conversa. Quan: 12.30 h.

“Edicions creuades”: L’Elogi de la mentida i La meva carn que tu encenies (Alba Padrós i Max Pérez)

Diàleg editorial i literari. Quan: 13.00 h.

Presentació creuada: Cels grisos, cels blaus i Realitats paral·leles II (Aina Tremoleda i Mar Aparicio)

Tornada de tarda amb presentació creuada. Quan: 16.30 h.

Reedició de Henry i June (Anaïs Nin)

Presentació amb Teresa Florit i Ester Andorrà (traductora i editora de La Breu). Quan: 17.00 h.

Presentació d’Un hombre va (Paco Candel)

Presentació a càrrec de Maria Candel i Jon Vinaspre (Lapislàtzuli). Quan: 18.00 h.

LLANÇÀ

Club de lectura juvenil: Cuando no queden más estrellas que contar (Maria Martínez)

Espai per compartir lectures i opinions, conduït per Esther Giró Navarro. On: Espai Pi. Quan: 11.00 h.

Taller de salaó d’anxoves (Espai Gastromar)

Taller per aprendre a fer la conserva d’anxoves, conèixer la biologia del peix i emportar-se un pot a casa. Places limitades. On: Espai Gastromar (Casa del Mar). Quan: 11.30 h. Preu: 5 €.

PALAU-SAVERDERA

Ball amb Atènia

Tarda de ball al centre cívic amb berenar inclòs. On: Centre cívic. Quan: 17.30 h. Preu: 6 €.

ROSES

Petits contes: “Qui farà riure la princesa?”

Sessió de contes a la biblioteca per a públic familiar. On: Biblioteca. Quan: 11 h.

Festa d’Abril de Roses (Càmping Bahía)

Jornada de Festa d’Abril amb actuacions i ambient flamenc durant tot el dia. On: Càmping Bahía.

Actuació escola de dansa Sara García

Quan: 12.00 h.

Flashmob de flamenc (Sara García)

Quan: 13.30 h.

Actuació del Casal del pescador

Quan: 16.00 h.

Actuació de Jaleo Flamenco

Quan: 17.35 h.

Actuació escola de dansa Pilar Sánchez

Quan: 18.00 h.

Actuació escola de dansa Gabriela Martín

Quan: 19.00 h.

Concert de Brian de la Rumba

Quan: 22.00 h.

Ball amb Àlex

Tarda-nit de ball a la SUF. On: SUF. Quan: 22.00 h.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

2a edició de “Llibres a la Primavera”

Fira de llibres (Gorbs Edicions i segona mà), flors de primavera i productes locals. On: plaça de la Vila. Quan: d’11.00 a 14.00 h.

SANT PERE PESCADOR

Vetllada literària (poemes i cançons)

Vespre per gaudir de poesia i cançons en directe. On: Centre cívic. Quan: 20 h.

LA VAJOL

Visita guiada a la Mina Canta

Visita guiada per descobrir la mina. Quan: 11.00 h.

VILADAMAT

Ball amb Jordi Bofill

Tarda de ball al local social. On: Local social. Quan: 18.00 h.

VILAFANT

Hora del conte (Albert Quintana, Gra de sorra)

Sessió de narracions de contes per tancar el dia amb imaginació. On: Espai del Cau. Quan: 19 h.

🗓️ DIUMENGE 19 D'ABRIL

AGULLANA

Cant coral (Orfeó de l’Empordà, Orfeó Jonquerenc i Polifònica de Figueres)

Vespre de música coral amb tres formacions del territori en un concert per gaudir de veus i repertori compartit. On: Església. Quan: 19 h.

CADAQUÉS

3a Fira literària: signatures d’autors

Al llarg de tot el diumenge, el Passeig s’omple de literatura amb signatures de Vicenç Altaió i Morral, Salvador García-Arboç, Joaquim Biendicho, Sílvia Alberich Castellanos, Òscar Palazón, Natàlia Cerezo, Jordi Pastells, Javi Fernández, Ester Enrich Coma i Veronica Botelho Alburquerque. On: Passeig. Quan: al llarg del diumenge.

Taller infantil (4 a 7 anys): Exploradors d’històries

Activitat per a la mainada per endinsar-se en contes i aventures en format taller. On: Plaça dels Serveis Marítims. Quan: d’11 a 13 h.

Presentació del llibre Cartografia de l’estrany. Mapa I: Finestres

Presentació literària dins la programació de la fira, per descobrir una nova proposta i conversar al voltant del llibre. On: Passeig Marítim. Quan: 11 h.

Sobremesa: música, poesia i dansa (Juanlu Leprovost, Amanda Ezanab Betsoni Madalena)

Trobada artística amb música, poesia i dansa en un format de “sobremesa” per gaudir amb calma. On: Residència Hospital de Cadaqués. Quan: 11 h.

Conversa: Clementina Arderiu (amb Maria Callís i Rosa Ardid)

Conversa per endinsar-se en la figura de Clementina Arderiu en el marc de l’Any dedicat a l’autora. On: Passeig Marítim. Quan: 12.15 h.

Dues vides són en mi: poesia sonora (Maria Sevilla)

Proposta de poesia sonora per viure la paraula en clau escènica i contemporània. On: Passeig Marítim. Quan: 13.30 h.

50 Tacus, guitarra i Birrum (Jordi Pastells, Jordi Grivé Turigas i Leila Claud)

Tarda de música i proposta artística al Passeig, amb format proper i festiu. On: Passeig Marítim. Quan: 17 h.

L’esperança encara dansa (Glòria Coll Domingo) — Any Clementina Arderiu

Espectacle que uneix escena i paraula en el marc de l’Any Clementina Arderiu. On: Passeig Marítim. Quan: 18 h.

CAPMANY

Sardanes amb la cobla Foment del Montgrí

Ballada de sardanes a la plaça amb música de cobla per fer poble. On: Plaça. Quan: 11 h.

Poesia, música i cant coral

Proposta cultural amb poesia, música i cant coral a la Societat La Fraternal. On: Societat La Fraternal. Quan: 12.15 h.

L’ESCALA

XXI Marató d’Empúries

Cita esportiva amb sortida des del Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries. On: Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries. Quan: 8.30 h.

Portes obertes al jaciment (MAC-Empúries)

Amb motiu de la Marató, el jaciment es pot visitar en horari de portes obertes. On: MAC-Empúries. Quan: de 10 a 15 h.

ESPOLLA

Ball amb David Magem

Tarda de ball a la Societat La Fraternal amb música en directe. On: Societat La Fraternal. Quan: 18.00 h.

EL FAR D’EMPORDÀ

Primer Vespreig Musical: The Funk Power Station

Vespreig amb música en directe al Molí de la Torre, per gaudir del capvespre amb ritme. On: Molí de la Torre. Quan: 18 h.

DJ Xavi Buixó (entrada lliure)

La festa continua amb sessió de DJ per allargar l’ambient fins al vespre. Quan: 19.30 h. Entrada: lliure.

FIGUERES

Ball amb Susanna de Xanadú

Sessió de tarda a la Sala de Ball Erato. On: Sala de Ball Erato. Quan: 17.30 h.

Ball amb Sharazan

Alternativa de ball a la mateixa franja horària al Cercle Sport Figuerenc. On: Cercle Sport Figuerenc. Quan: 17.30 h.

Dia mundial del circ: Som del sol (Move It i Bot Gym)

Espectacle per celebrar el dia mundial del circ amb una proposta escènica pensada per a tots els públics. On: Teatre Municipal el Jardí. Quan: 18.00 h.

GARRIGUELLA

5a Cursa de la Mata

Cursa amb sortida a la plaça, una cita esportiva per començar el dia amb energia. On: Plaça de l’Església (Garriguella). Quan: 9.00 h.

LA JONQUERA

Ball amb Juan Ramón

Tarda de ball a la Sala Societat Unió Jonquerenca. On: Sala Societat Unió Jonquerenca. Quan: 17.30 h.

Suport al Correllengua agermanat (“Final primera etapa”)

Acte de suport al Correllengua agermanat, en el tancament de la primera etapa. Quan: 20.00 h.

LLANÇÀ

8a Costa Brava Stage Run (3a etapa pel municipi)

El Passeig Marítim acull el pas de la 3a etapa, amb recorregut de 5,5 km pel municipi (GR92/Camí de Ronda). On: Passeig Marítim i entorn del recorregut. Quan: de 11.45 a 15.50 h.

Ball de saló amb Marisol

Tarda de ball de saló a la Residència Can Marly. On: Residència Can Marly. Quan: 18 h.

PEDRET I MARZÀ

Vermut literari: Zenobia Camprubí i els secrets de Cala Montjoi (Francesc Galí)

Presentació del llibre en format vermut literari, a càrrec de l’autor Francesc Galí. On: Centre cívic de Marzà. Quan: 12 h.

PONTÓS

Sardanes amb La Principal de la Bisbal

Ballada de sardanes a la plaça major amb una cobla de referència. On: Plaça Major. Quan: 17 h.

Concert Serenata (La Principal de la Bisbal)

Concert de tarda al Local Social per completar la jornada amb música. On: Local Social. Quan: 19 h.

ROSES

Festa d’Abril de Roses (Càmping Bahía): missa rociera

Missa rociera amb acompanyament del Cor Rociero de Llançà. On: Càmping Bahía. Quan: 13.30 h.

Vermut flamenc

Vermut amb servei de bar i acompanyament musical per fer ambient de migdia. On: Càmping Bahía. Quan: 14.00 h.

Actuació de l’Associació Al compàs

Actuació dins la programació de la Festa d’Abril. On: Càmping Bahía. Quan: 16.30 h.

Zaryel (dansa espanyola)

Espectacle de dansa espanyola amb direcció coreogràfica de Jan Gálvez, en format d’entrada gratuïta. On: Teatre Municipal de Roses. Quan: 18.00 h. Preu: entrada gratuïta.

Ball amb Albert Paulo

Tarda de ball a la SUF. On: SUF. Quan: 18.00 h.

TORROELLA DE FLUVIÀ

Parades de Sant Jordi (llibres i roses)

Parades de llibres i roses per anar escalfant Sant Jordi a la plaça del municipi. On: Plaça de l’Ajuntament. Quan: a partir de les 10 del matí.

VILADAMAT

Ball amb RauL

Tarda de ball al local social. On: Local social. Quan: 18.00 h.

VILABERTRAN

Ball amb Duet Costa Brava

Tarda de ball a la Sala de Ball amb el Duet Costa Brava. On: Sala de Ball. Quan: 18 h.

VILAFANT

Manolada 2026: excursió al Puigneulós i les Quatre Fonts

Excursió de tot el dia amb sortida des de l’aparcament de la plaça de les Lletres i trobada al coll de l’Oullat. Activitat gratuïta i sense inscripció. On: aparcament de la plaça de les Lletres. Quan: 9.00 h (trobada al coll de l’Oullat a les 10.00 h; tornada cap a les 17.00 h).

Notícies relacionades

VILAÜR

Presentació del relat Videte, vigilate et orate (Isabel Guzmán Ivars i Leonard Beard) + concert de gòspel

Presentació amb l’autora i l’il·lustrador, amb acompanyament del Dr. Narcís Bardalet i l’alcaldessa de Vilanant, Anna Palet. La jornada inclou concert de gòspel a càrrec de Tramunt.cor. On: Sala 1 d’Octubre del centre cívic. Quan: 11 h.

