Programació de cinemes del 17 al 21 d'abril a l'Alt Empordà

Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria.

La mujer más rica del mundo. / Arxiu

Figueres

🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA

LA MUJER MÁS RICA DEL MUNDO ★★★

  • País. França. 2025. Drama. Política. Basada en fets reals. 121 minuts. Direcció: Thierry Klifa Guió: Cédric Anger, Jacques Fieschi, Thierry Klifa Intèrprets: Isabelle Huppert, Laurent Laffite Sinopsi: La donació milionària d'una nonagenària a un jove artista provoca un escàndol que porta la seva filla a destapar una presumpta corrupció política en què està implicat un expresident. Pel·lícula inspirada en la figura de Liliane Bettencourt, la que va ser la dona més rica del món com a hereva de L'Oréal i protagonista d'un dels escàndols més cèlebres de França.
  • Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dimarts 21, a les 20.00 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 19.00 i 21.45 h.

📽️ CINECLUB DIÒPTRIA

LA SOMBRA DE MI PADRE ★★★★

  • País: Nigèria. 2025. Idioma: Anglès, Pidgin, Yoruba. Drama. 94 minuts. Direcció:  Akinola Davies Guió: Akinola Davies, Wale Davies Intèrprets: Sope Dirisu, Godwin Chiemerie Egbo, Chibuike Marvellous Egbo Sinopsi: En el transcurs d'un sol dia a Lagos, la capital de Nigèria, durant la crisi electoral del 1993, un pare i els seus dos fills petits, dels quals està molt distanciat, viatgen per la immensa ciutat i la inestabilitat política amenaça el seu retorn a casa.
  • Cinemes Figueres. Dimarts 21 i dijous 23, a les 20.30 h.

🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA

LA FAMILIA BENETÓN (2) ★★★

País. Espanya. 2026. Comèdia. Cinema familiar. 87 minuts. Direcció: Joaquín Mazón. Guió: Curro Velázquez, Benjamín Herranz Intèrprets: Leo Harlem, Juan Manuel Montilla 'El Langui', Anabel Alonso, Alí Dia, Diego Montejo Sinopsi: Seqüela de La família Benetón (2024). Quan Toni Benetón (Leo Harlem) creu que ho té tot sota control a la seva entranyable i divertida família multicultural, l'arribada de dos nous nadons posarà cap per avall la casa i tota la família. Els problemes creixen per partida doble, però les aventures també.

  • Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dimarts 21, a les 17.45, 20.00 i 22.00 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 15.30, 17.50, 20.00 i 22.00 h.
  • Cinemes Roses. Divendres 17, a les 18.20, 20.30 i 22.30 h. Dissabte 18, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.30 h. Diumenge 19, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. Dilluns 20 i dimarts 21, a les 18.20 i 20.30 h

LA MOMIA DE LEE CRONIN ★★★

País. Estats Units. 2026.Terror. Monstres. 133 minuts. Guió i direcció: Lee Cronin Intèrprets: Jack Reynor, Laia Costa Sinopsi: Nova versió del clàssic La mòmia. La jove filla d'un periodista desapareix al desert sense deixar rastre. Vuit anys més tard, la família trencada es commociona quan ella és tornada a ells, i el que hauria d'haver estat una reunió joiosa es converteix en un autèntic malson.

  • Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dimarts 21, a les 17.30, 19.30 I 21.45 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 15.20, 17.30, 19.30 I 21.45 h.
  • Cinemes Roses. Divendres 17, a les 18.00, 20.30 i 22.30 h. Dissabte 18, a les 16.00, 18.25, 20.50 i 22.30 h. Diumenge 19, a les 16.00, 18.25 i 20.50 h. Dilluns 20 i dimarts 21, a les 18.00 i 20.30 h.

NO TE OLVIDARÉ ★★★

País. Estats Units. 2026. Drama romàntic. 114 minuts. Direcció: Vanessa Caswill. Guió: Colleen Hoover, Lauren Levine Intèrprets: Maika Monroe, Tyriq Withers Sinopsi: Després de sortir de la presó, Kenna intenta tornar a connectar amb la filla petita, però s'enfronta a la resistència de tothom, excepte de l'amo d'un bar que té vincles amb la filla. A mesura que s'acosten, Kenna ha d'enfrontar-se als errors del passat per construir un futur esperançador... Adaptació del llibre de Colleen Hoover, autora de Trencar el cercle.

  • Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dimarts 21, a les 17.30 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 15.20 i 17.35 h.
  • Cinemes Roses. Divendres 17, a les 18.15 i 20.30 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 16.00, 18.15, 20.30 i 20.30 h. Dilluns 20 i dimarts 21, a les 18.15 i 20.30 h.

BOULEVARD ★★★

País. Espanya. 2026. Drama romàntic. 113 minuts. Direcció: Sonia Méndez. Guió: Javier Ruescas Intèrprets: Eve Ryan, Mikel Niso Sinopsi: Quan Hasley (Eve Ryan) es muda a una nova ciutat amb la seva mare, l'última cosa que espera és creuar-se amb Luke (Mikel Niso), un jove amb una aura perillosa i un passat tràgic. Atrapat en els seus propis dimonis, Luke és tot el que Hasley hauria de témer... però se sent irremeiablement atreta cap a ell. Tot i les ombres que l'envolten, Hasley descobreix en Luke una vulnerabilitat i un món interior apassionant. Junts, crearan el seu propi boulevard: un refugi amagat on poder ser ells mateixos, complir somnis impossibles, atrevir-se a estimar malgrat els prejudicis, el dolor i les cicatrius que arrosseguen, i demostrar que l'amor és capaç de florir fins i tot als cors més insospitats.

  • Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dimarts 21, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 15.20, 17.35, 19.45 i 22.00 h.
  • Cinemes Roses. Divendres 17 i dissabte 18, a les 20.30 i 22.35 h. De diumenge 19 a dimarts 21, a les 20.30 h.

PROYECTO SALVACIÓN ★★★★

País. Estats Units. 2026. Ciència-ficció. 156 minuts. Direcció: Phil Lord, Christopher Miller. Guió: Drew Goddard Intèrprets: Ryan Gosling, Sandra Hüller Sinopsi: El professor de ciències Ryland Grace es desperta en una nau espacial a anys llum de casa sense recordar qui és ni com hi ha arribat. A mesura que recupera la memòria, comença a descobrir-ne la missió: resoldre l’enigma de la misteriosa substància que provoca l’extinció del Sol. Haurà de recórrer als seus coneixements científics i a les seves idees poc ortodoxes per salvar tot el que hi ha a la Terra de l’extinció...

  • Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dimarts 21, a les 17.30 i 20.20 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 16.00, 19.00 i 22.00 h.
  • Cinemes Roses. De divendres 17 a dilluns 20, a les 20.20 h.

SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA ★★★

País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 98 minuts. Direcció: Aaron Horvath i Michael Jelenic. Guió: Matthew Fogel. Intèrprets: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black. Sinopsi: Mario, Luigi i Peach emprenen una aventura espacial que els porta fins als confins de la galàxia. La nova missió els aboca a un viatge ple de perills, salts i descobertes còsmiques.

  • Cinemes Figueres. Laborables. Atmos. Fins al dimarts 21, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. En català, a les 17.45 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 h En català, a les 15.30 i 17.15 h.
  • Cinemes Roses. Divendres 17, a les 18.20 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 16.05 i 18.20 h. Dilluns 20 i dimarts 21, a les 18.20 h.

TORRENTE PRESIDENTE ★★★

  • País. Espanya. 2026. Comèdia negra. Seqüela 102 minuts. Guió i direcció: Santiago Segura Intèrpret: Santiago Segura, Gabino Diego, Ramón Langa Sinopsi: José Luis Torrente, sempre convençut de ser un heroi nacional d'Espanya malgrat la seva ineptitud, és persuadit per ficar-se en política i, amb el seu estil vulgar, demagògic i ple d'ocurrències, es converteix en líder d'un partit populista. Sisè lliurament de la saga Torrente.
  • Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dimarts 21, a les 17.40, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 15.40, 17.45, 19.50 i 22.00 h.
  • Cinemes Roses. Divendres 17, a les 18.15 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 16.00 i 18.15 h. Dilluns 20, a les 18.15 h.

Tracking Pixel Contents