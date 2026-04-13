Plans
Agenda del 13 al 19 d'abril a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 13 D'ABRIL
FIGUERES
Trobada escolar de danses tradicionals catalanes, amb 560 alumnes de 2n de primària de tots els centres educatius de la ciutat acompanyats pels seus mestres On: Plaça Catalunya Quan: De 10.00 a 12.30 h.
Club de lectura de memòria democràtica, amb el llibre La meva guerra d'Espanya, de Mika Etchebéhère On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 16.00 h.
Club d'òpera, amb Les tribulacions del jove Werther, de J. W. Goethe On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.00 h.
Conferència 50 anys amb l'art, proposta basada en el llibre-catàleg de la galerista Catherine Sagnier On: Museu del Joguet Quan: A les 18.30 h.
FORTIÀ
Ball amb Lluís On: Centre agrícola i social Quan: A les 18.00 h.
LLANÇÀ
Jocs de lleure On: Espai Jove Quan: A les 17.00 h.
🗓️ DIMARTS 14 D'ABRIL
FIGUERES
Nascuts per llegir, amb Versos a la panxa, poemes musicats per a embarassades, a càrrec de Laia Colom Brossa On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 10.00 h.
Club de lectura de narrativa, amb el llibre La colònia, d'Audrey Magee On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.
LLANÇÀ
Punt de trobada - Prevenció de robatoris i estafes. Xerrada a càrrec dels mossos d’esquadra per parlar de la prevenció de robatoris a casa i què fer per evitar estafes. On: Residència Can Marly (Planta 2) Quan: A les 17.30 h.
Mirades entre generacions: relacions de parella. Es trobaran a l’espai jove per a preparar una tertúlia que es farà a la ràdio per Sant Jordi On: Espai Jove Quan: A les 18.30 h.
VILAFANT
Donació de sang On: Escola Sol i Vent Quan: De 16.30 a 21.00 h.
🗓️ DIMECRES 15 D'ABRIL
BORRASSÀ
Ball amb Banda Sonora On: Sala Ateneu Quan: A les 18.00 h.
L'ESCALA
Conferència Utilitzem la IA de manera ètica i legal?, a càrrec d'Arlet Brufat, de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC) On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 18.00 h.
FIGUERES
Presentació del poemari La mirada encesa, de Carme Montoriol, a càrrec d'Anna Maria Velaz, filòloga i curadora de l'edició, i Sam Abrams, poeta i crític literari On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.
ROSES
Llibràlegs selecció, a càrrec de les actrius Meri Yanes i Mercè Pons On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 19.30 h.
🗓️ DIJOUS 16 D'ABRIL
LLANÇÀ
Cinema a Llançà: Projecció de la pel·lícula Her de Spike Jonze On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 18 h. Preu: Gratuït.
🗓️ DIVENDRES 10 D'ABRIL
LLANÇÀ
Sant Jordi al comerç de Llançà 2026. Passeja per Llançà i descobreix una ruta literària a través dels establiments participants que lluiran frases, vocabulari i maneres de dir escoltades a Llançà, extretes del llibre Recull casolà, de Lluís Feliu i Pumarola Quan: Del 17 al 26 d’abril.
Club de la Feina On: Espai Pi de la Biblioteca Pere Calders (Casa de Cultura) Quan: De 9 a 14 h. *Cal demanar cita prèvia a la Casa de Cultura
Ruta de Sant Jordi al comerç 2026 On: Sortida des de l’Espai Jove Quan: A les 17 h.
Inauguració de l’exposició 50 anys de l’Avui. En el marc de la celebració del 50è aniversari del naixement del Diari Avui, us presentem una col·lecció de les portades més rellevants, mostrant els moments polítics, socials, culturals i esportius que han marcat la memòria dels lectors. On: Espai Tramuntana (Casa del Mar) Quan: A les 18 h. Visitable del 17 d’abril al 3 de maig
Trobada del Club de Lectura Infantil Avançat per comentar Un estiu de luxe, de Marianne Kaurin. Club de lectura adreçat a infants de 5è i 6è de primària, conduït per Laia Pol i Roca. On: Espai Pi de la Biblioteca Pere Calders (Casa de Cultura) Quan: De 18.15 a 19.15 h.
🗓️ DISSABTE 18 D'ABRIL
FIGUERES
Figa Dolça. 4a Mostra de Pastisseries de Figueres On: A la Rambla Quan: De 10 a 20 h.
- Taller Crea el teu robot Quan: De 10 a 14 h.
- Mostra de Pastisseries de Figueres. Tallers i ponències en directe Quan: De 10 a 20 h
- Servei de pinta-cares Quan: De 10 a 20 h.
- Taller infantil Decora la teva galeta Quan: A les 11 h.
- Mostra d'elaboracions i degustacions en directe Quan: A les 12, 12.30 i 13 h.
- Taller Fes la teva pròpia piruleta Quan: A les 16 h.
- Xerrada i degustació Xocolata artesana, amb Arnau Triola Quan: A les 17 h.
- Concert de Sr. Trombon Quan: A les 18 h.
LLANÇÀ
Club de lectura Juvenil per comentar el llibre Cuando no queden más estrellas que contar, de Maria Martínez. Un espai on joves lectors podran compartir llibres, opinions i descobrir noves històries plegats. Conduit per Esther Giró Navarro On: Espai Pi Quan: A les 11.00 h.
Espai Gastromar: Taller de Salaó d’anxoves. Aprendrem a fer la conserva d’un dels peixos blaus més emblemàtics de la nostra costa: l’anxova. Aprendrem la seva biologia, com es pesca i farem un pot per persona per emportar-nos a casa On: Espai Gastromar (Casa del Mar) Quan: A les 11.30 h. Preu: 5 € - Places limitades!
🗓️ DIUMENGE 19 D'ABRIL
LLANÇÀ
8a Edició de la Cursa Costa Brava Stage Run On: Pel Passeig Marítim transcorre la 3a etapa de la cursa Costa Brava Stage Run, amb un recorregut de 5,5 km pel municipi de Llançà. El recorregut és pel GR92 o el corresponent Camí de Ronda Quan: De 11.45 h a 15.50 h
Ball de saló amb Marisol On: Residència Can Marly Quan: A les 18 h.
TREBALLEM PER AMPLIAR L'AGENDA
