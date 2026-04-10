Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Salut marSemàfor Pont del PríncepLurdes PortasCursa Sant JosepDesapareguda Empordà
instagramlinkedin

Plans

Els millors plans pel cap de setmana de l'11 i 12 de març de 2026 a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

El &quot;Welcome Fires&quot; servirà per escalfar motors, aquest diumenge, per l'inici de les Fires de Figueres.

El "Welcome Fires" servirà per escalfar motors, aquest diumenge, per l'inici de les Fires de Figueres.

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

🗓️ DISSABTE 11 D'ABRIL

CADAQUÉS

Presentació del llibre El Cadaqués d’Anna Maria Dalí (col·lecció Itineraris Literaris)

Presentació amb Blanca Sala Reig (curadora del volum) i Mariàngela Vilallonga (directora de la Càtedra de Patrimoni Literari). En acabar, es farà el guiatge d’una part del recorregut de l’itinerari literari. On: Sala Meifrèn del Casino de Cadaqués. Quan: 11 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

I Beach Sprint Empuriabrava

Matí esportiu a la Platja de la Rubina amb la primera edició del Beach Sprint. On: Platja de la Rubina. Quan: de 9 a 14 h.

Curs d’elaboració casolana de pa (blats antics i fermentació natural) — Sessió 1

Curs per a amateurs per aprendre a fer pa: ingredients, massa mare, fermentacions i microorganismes. On: Ecomuseu-Farinera. Quan: de 10 a 13 h. Preu: 30 € (tot el curs).

Feria de Abril

Jornada llarga de festa a la Plaça de les Palmeres, amb ambient de fira. On: Plaça de les Palmeres. Quan: de 12 a 24 h.

L’ESCALA

Presentació del llibre Rosita (Pep Prieto)

Presentació literària a l’Alfolí de la Sal - Museu de l’Escala. On: Alfolí de la Sal - Museu de l’Escala. Quan: 12 h.

6è Festival Milla Zero (Plaça de l’Univers)

Tarda i nit de propostes culturals i participatives al cor del festival, amb activitats encadenades.

Sessió de moviment lliure (La Salada Ioga)

Inici de la programació amb una proposta corporal oberta a tothom. Quan: 12 h.

Mercat d’artesanies i comerços escalencs + espai gastronòmic

Parades i zona de menjar per passar-hi l’estona i fer vida de plaça. Quan: 12 h.

Black Music History (Riki Undersounds)

Viatge musical per la història de la black music. Quan: 13 h.

Presentació amb Cristina Cantal

Espai de presentació dins la programació de la tarda. Quan: 17 h.

Ritmo con señas (RCS Barcelona)

Activitat participativa per entendre la música i el ritme amb llenguatge de signes. Quan: 17.30 h.

Taller de màgia (Pau Segalés)

Taller per a públic familiar i curiosos de la màgia. Quan: 18 h.

Micro obert

Escenari obert per compartir música, paraula i propostes. Quan: 19 h.

Jam session de Milla Zero

Música en directe en format jam per deixar-se portar pel ritme. Quan: 20 h.

Actuació de Memi Sillah Ska Group

Concert per encendre la plaça amb ska i energia. Quan: 20.30 h.

Sessió de Kharlos Selektah

Tancament de nit amb sessió de DJ. Quan: 22 h.

FIGUERES

Mirar, parlar, picar: converses amb artistes i vermut

Denys Blacker, Joan Casellas i Assumpció Mateu conversen sobre el seu treball a partir de les obres exposades i dialoguen entre ells. On: Museu de l’Empordà. Quan: 11 h.

Vermut literari de Sant Jordi (Cal·lígraf)

Presentació de novetats editorials i signatura d’exemplars en format vermut. On: Museu del Joguet de Catalunya. Quan: 12 h.

Traduir Shakespeare al català: versions a peu d’obra (Joan Sellent Arús i Oriol Puig Taulé)

Conversa sobre els reptes de traduir Shakespeare al català, amb Joan Sellent i el crític Oriol Puig Taulé. On: La Cate. Quan: 12 h.

Presentació del llibre Microespejismos y viajes de voz (Loli García Romero)

Presentació amb participació de Cesc Pla (editor) i Robert Molina (cantautor), i actuació de rapsodes convidats. On: Cercle Sport Figuerenc. Quan: 18 h.

LA JONQUERA

Concert Any Conxita Badia (Maria Bañeras i Alícia Daufí)

Concert amb Maria Bañeras (soprano) i Alícia Daufí (piano) dins l’Any Conxita Badia. On: Sala Societat Unió Jonquerenca. Quan: 12 h.

LLADÓ

Concert de Mar Pujol: Cançons de rebost

Concert al Teatre Sindicat amb Mar Pujol i el seu projecte Cançons de rebost. On: Teatre Sindicat. Quan: 20 h. Preu: anticipades 12 € / taquilla 14 €.

LLANÇÀ

Entre vinyes i moviment: tast i barre a la vinya (VIVID)

Tast i activitat de moviment a la vinya, en una proposta VIVID al Pla del Ximblar. On: Vinya al Pla del Ximblar (Lletres de benvinguda a Llançà). Quan: 17.30 h. Preu: 14,50 €.

PALAU-SAVERDERA

Ball amb Atènia

Tarda de ball al centre cívic amb berenar inclòs. On: Centre cívic. Quan: 17.30 h. Preu: 6 € (amb berenar).

PERALADA

Festa de Pasqüetes: ruta històrica “De la República a la dictadura”

Ruta pel poble amb sortida des de la Plaça Gran, amb aportació econòmica voluntària. On: Plaça Gran. Quan: 11.00 hores.

Parc d’aventura

Espai d’activitats per a infants, amb accés pel carrer Germans Serra i Bonal. On: Pati de l’Institut Peralada (entrada pel c. Germans Serra i Bonal). Quan: de 10.00 a 14.00 i de 15.30 a 19.30 hores. Preu: 5 € infant/dia.

Vintage Brothers (circ i humor)

Circ i humor per a tots els públics a la Plaça Gran. On: Plaça Gran. Quan: 17.00 hores.

Espectacle gran gent amb Jordi LP

Proposta d’humor pensada per a públic gran, al Centre Social. On: Centre Social. Quan: 19.00 hores.

EL PORT DE LA SELVA

XV Fira de l’Espàrrec: passejada + taller de plantes silvestres comestibles

Passejada per l’entorn del Port de la Selva amb taller de plantes comestibles i tastet de Cuina Salvatge. On: entorn del Port de la Selva + tastet de Cuina Salvatge. Quan: 10.00 h.

Una estona amb Joan Pera

Joan Pera repassa la seva vida amb humor tendre i mirada murri, en una funció al Port de la Selva. On: Espai Port. Quan: 17.30 h. Preu: 15 € anticipada / 18 € taquilla / 17,30 € amb carnet.

7a Ruta de les Tapes (amb espàrrecs de bosc)

Ruta gastronòmica de vespre i nit als locals participants, amb tapes creatives d’espàrrecs de bosc. On: locals de restauració participants. Quan: a partir de les 20 h. Preu: 4 € la tapa / 5 € tapa amb beguda.

ROSES

II Gala benèfica de dansa (homenatge a Yanna Arjona, a favor de la FRCC)

Gala solidària de dansa al Teatre municipal. On: Teatre municipal. Quan: 20 h.

Ball amb Joan Sol

Nit de ball a la SUF per tancar el dissabte. On: SUF. Quan: 22 h.

VILADAMAT

Ball amb David Magem

Tarda de ball al local social. On: Local social. Quan: 18 h.

VILAMALLA

1a Feria de Abril

Jornada amb menjar, actuacions en directe i escoles de ball de l’Alt Empordà. On: Centre cívic Sant Vicenç. Quan: a partir de les 10 h.

🗓️ DIUMENGE 12 D'ABRIL

CADAQUÉS

Ruta Josep Pla a Cadaqués (Es Jonquet): literatura, flora i paisatge

Ruta literària i paisatgística amb sortida des de l’ermita de Sant Baldiri. On: Ermita de Sant Baldiri. Quan: 11 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Feria de Abril

Segona jornada de fira amb ambient festiu a la Plaça de les Palmeres. On: Plaça de les Palmeres. Quan: de 12 a 24 h.

L’ESCALA

Monòleg: No ho hauria de fer (Roger Coma)

Monòleg de Roger Coma a la Sala Polivalent. On: Sala polivalent. Quan: 18 h.

ESPOLLA

Ball amb Albert Paulo

Tarda de ball a la Societat la Fraternal. On: Societat la Fraternal. Quan: 18 h.

FIGUERES

Actuació Welcome Fires (Beat Dance Studio)

Actuació de dansa per celebrar les Fires. On: Plaça Catalunya. Quan: 11 h.

Espectacle de contes: Farcell de clàssics (Musinfant)

Contes a La Cate amb entrada general i descompte per a socis. On: Sala Toni Montal de La Cate. Quan: 11.30 h. Preu: 7 € (socis: 4 €).

Ball amb Andreu

Tarda de ball a la Sala de Ball Erato. On: Sala de Ball Erato. Quan: 17.30 h.

Ball amb Taxi Gong

Tarda de ball al Cercle Sport Figuerenc. On: Cercle Sport Figuerenc. Quan: 17.30 h.

Representació de El fil invisible (Alícia Serrat)

Musical basat en el conte de Míriam Tirado sobre els vincles invisibles que ens uneixen a les persones que estimem. On: Teatre Municipal el Jardí. Quan: 18 h. Preu: 20 €.

LA JONQUERA

Sessió de ball amb Dani Ramírez

Tarda de ball a la Sala Societat Unió Jonquerenca. On: Sala Societat Unió Jonquerenca. Quan: 17.30 h.

LLANÇÀ

Neteja de platges (Platges Netes)

Acció ambiental per netejar platges; cal consultar les xarxes socials de Platges Netes per saber el lloc exacte. Quan: 11 h.

Ball de saló amb José Soler

Tarda de ball de saló a la Residència Can Marly. On: Residència Can Marly. Quan: 18 h.

PERALADA

Festa de Pasqüetes: parc d’aventura

Activitat per a infants durant tot el dia. On: Pati de l’Institut Peralada (entrada pel c. Germans Serra i Bonal). Quan: de 10.00 a 14.00 hores i de 15.30 a 19.30 hores. Preu: 5 € infant/dia.

Ofici solemne (Coral de Peralada)

Ofici cantat per la Coral de Peralada. On: Església de Sant Martí. Quan: 11.00 hores.

Plantada de gegants i capgrossos

Plantada al Passeig de La Principal de Peralada. On: Passeig de La Principal de Peralada. Quan: 11.00 hores.

1a Trobada de gegants i capgrossos (cercavila i balls)

Cercavila fins a la Plaça Gran, on es faran els balls de gegants. On: cercavila fins a la Plaça Gran. Quan: 11.30 hores.

Vermut popular

Vermut a la Plaça Gran. On: Plaça Gran. Quan: de 12.00 a 14.00 hores.

Concert amb l’Orquestra Selvatana

Concert de migdia al Centre Social. On: Centre Social. Quan: 12.30 hores.

Sardanes amb la Cobla Selvatana

Sardanes a la Plaça Gran. On: Plaça Gran. Quan: 17.00 hores.

Ball de fi de festa (Orquestra Selvatana)

Ball de tancament de la Festa de Pasqüetes. On: Centre Social. Quan: 19.30 hores.

EL PORT DE LA SELVA

XV Fira de l’Espàrrec: fira de comerç i artesania

Parades de comerç i artesania durant tot el dia. On: Av. J.V. Foix. Quan: de 10.00 a 19.00 h.

Tastets d’espàrrecs

Degustacions d’espàrrecs fins al migdia. On: Av. J.V. Foix. Quan: de 10.00 a 15.00 h.

Tirolina i rocòdrom

Activitats per a la mainada durant el dia. On: Av. J.V. Foix. Quan: de 10.00 a 19.00 h.

Passejada + taller de plantes silvestres comestibles

Passejada i taller amb tastet de Cuina Salvatge. On: entorn del Port de la Selva + tastet de Cuina Salvatge. Quan: 10.00 h.

Cercavila amb música tradicional

Cercavila pel centre amb música tradicional. On: Av. J.V. Foix. Quan: 11.00 h.

Havaneres amb Mar d’Amunt

Tarda d’havaneres amb el grup local. On: Plaça del Moll d’en Balleu. Quan: 18.00 h.

ROSES

Ball amb Pa d’Àngel

Tarda de ball a la SUF. On: SUF. Quan: 18 h.

SANT LLORENÇ DE LA MUGA

8a Fox Trail (Sant Llorenç de la Muga)

Cursa de muntanya amb sortida des de la Plaça Carles Camps. On: Plaça Carles Camps. Quan: 9 h.

VILABERTRAN

Ball amb Mil Notes

Tarda de ball a la Sala de Ball. On: Sala de Ball. Quan: 18 h.

VILADAMAT

Ball amb Sonia i Cristian

Tarda de ball al local social. On: Local social. Quan: 18 h.

VILAFANT

29a Fira del Conill: fira d’artesania

Parades d’artesania pels carrers del nucli antic durant tot el dia. On: carrers del nucli antic. Quan: de 10.00 a 19.00 hores.

Inauguració de la fira d’artesania i mostra gastronòmica

Inauguració oficial a la Plaça Major. On: Plaça Major. Quan: 11.15 hores.

Mostra gastronòmica (cuina del conill)

Tast gastronòmic fins a exhaurir existències. On: Plaça Major. Quan: d’11.45 a 15.00 hores. Preu: tiquet de 9 euros.

Cercavila de swing (Swing Engine Street Quartet)

Swing en format cercavila pel municipi, en dues franges. On: cercavila popular pel municipi. Quan: de 12.00 a 13.00 hores i de 14.00 a 14.30 hores.

Tallers i jocs / mostra artesanal

Activitats repartides entre diversos espais, amb franja de matí i tarda. On: Al Cau (jocs), Era de Can Gelada (tallers i mostra d’oficis antics), Plaça Ciutadella. Quan: d’11.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores.

Exposicions i photocalls

Exposicions dedicades al món dels conills i bonsais. On: carrer Nou (exposició i photocalls) i pati de la rectoria (bonsais). Quan: de 10.00 a 19.00 hores.

Espectacle infantil (Doctor Fly Magic Show)

Espectacle infantil a Al Cau. On: Al Cau. Quan: 12.00 hores.

Actuació musical (Les Quatre de Quatre)

Actuació musical a la Plaça Major. On: Plaça Major. Quan: 13.00 hores.

Escape City (Oci Ficció)

Proposta de joc i misteri a la rectoria. On: rectoria. Quan: 16.30 a 19.00 hores.

Espectacle Blackmusic (Pau Morales)

Proposta musical a Al Cau. On: Al Cau. Quan: 17.00 hores.

Havaneres (Els Faroners de Calella) + rom cremat

Tarda d’havaneres amb rom cremat a la Plaça Major. On: Plaça Major. Quan: 18.00 hores.

Berenar popular

Berenar per tancar la fira amb bon ambient. On: Al Cau. Quan: 18.00 hores.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
