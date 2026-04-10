Els millors plans pel cap de setmana de l'11 i 12 d'abril de 2026 a l'Alt Empordà
Els millors plans pel cap de setmana de l'11 i 12 d'abril de 2026 a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 11 D'ABRIL
CADAQUÉS
Presentació del llibre El Cadaqués d’Anna Maria Dalí (col·lecció Itineraris Literaris)
Presentació amb Blanca Sala Reig (curadora del volum) i Mariàngela Vilallonga (directora de la Càtedra de Patrimoni Literari). En acabar, es farà el guiatge d’una part del recorregut de l’itinerari literari. On: Sala Meifrèn del Casino de Cadaqués. Quan: 11 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
I Beach Sprint Empuriabrava
Matí esportiu a la Platja de la Rubina amb la primera edició del Beach Sprint. On: Platja de la Rubina. Quan: de 9 a 14 h.
Curs d’elaboració casolana de pa (blats antics i fermentació natural) — Sessió 1
Curs per a amateurs per aprendre a fer pa: ingredients, massa mare, fermentacions i microorganismes. On: Ecomuseu-Farinera. Quan: de 10 a 13 h. Preu: 30 € (tot el curs).
Feria de Abril
Jornada llarga de festa a la Plaça de les Palmeres, amb ambient de fira. On: Plaça de les Palmeres. Quan: de 12 a 24 h.
L’ESCALA
Presentació del llibre Rosita (Pep Prieto)
Presentació literària a l’Alfolí de la Sal - Museu de l’Escala. On: Alfolí de la Sal - Museu de l’Escala. Quan: 12 h.
6è Festival Milla Zero (Plaça de l’Univers)
Tarda i nit de propostes culturals i participatives al cor del festival, amb activitats encadenades.
Sessió de moviment lliure (La Salada Ioga)
Inici de la programació amb una proposta corporal oberta a tothom. Quan: 12 h.
Mercat d’artesanies i comerços escalencs + espai gastronòmic
Parades i zona de menjar per passar-hi l’estona i fer vida de plaça. Quan: 12 h.
Black Music History (Riki Undersounds)
Viatge musical per la història de la black music. Quan: 13 h.
Presentació amb Cristina Cantal
Espai de presentació dins la programació de la tarda. Quan: 17 h.
Ritmo con señas (RCS Barcelona)
Activitat participativa per entendre la música i el ritme amb llenguatge de signes. Quan: 17.30 h.
Taller de màgia (Pau Segalés)
Taller per a públic familiar i curiosos de la màgia. Quan: 18 h.
Micro obert
Escenari obert per compartir música, paraula i propostes. Quan: 19 h.
Jam session de Milla Zero
Música en directe en format jam per deixar-se portar pel ritme. Quan: 20 h.
Actuació de Memi Sillah Ska Group
Concert per encendre la plaça amb ska i energia. Quan: 20.30 h.
Sessió de Kharlos Selektah
Tancament de nit amb sessió de DJ. Quan: 22 h.
FIGUERES
Mirar, parlar, picar: converses amb artistes i vermut
Denys Blacker, Joan Casellas i Assumpció Mateu conversen sobre el seu treball a partir de les obres exposades i dialoguen entre ells. On: Museu de l’Empordà. Quan: 11 h.
Vermut literari de Sant Jordi (Cal·lígraf)
Presentació de novetats editorials i signatura d’exemplars en format vermut. On: Museu del Joguet de Catalunya. Quan: 12 h.
Traduir Shakespeare al català: versions a peu d’obra (Joan Sellent Arús i Oriol Puig Taulé)
Conversa sobre els reptes de traduir Shakespeare al català, amb Joan Sellent i el crític Oriol Puig Taulé. On: La Cate. Quan: 12 h.
Presentació del llibre Microespejismos y viajes de voz (Loli García Romero)
Presentació amb participació de Cesc Pla (editor) i Robert Molina (cantautor), i actuació de rapsodes convidats. On: Cercle Sport Figuerenc. Quan: 18 h.
LA JONQUERA
Concert Any Conxita Badia (Maria Bañeras i Alícia Daufí)
Concert amb Maria Bañeras (soprano) i Alícia Daufí (piano) dins l’Any Conxita Badia. On: Sala Societat Unió Jonquerenca. Quan: 12 h.
LLADÓ
Concert de Mar Pujol: Cançons de rebost
Concert al Teatre Sindicat amb Mar Pujol i el seu projecte Cançons de rebost. On: Teatre Sindicat. Quan: 20 h. Preu: anticipades 12 € / taquilla 14 €.
LLANÇÀ
Entre vinyes i moviment: tast i barre a la vinya (VIVID)
Tast i activitat de moviment a la vinya, en una proposta VIVID al Pla del Ximblar. On: Vinya al Pla del Ximblar (Lletres de benvinguda a Llançà). Quan: 17.30 h. Preu: 14,50 €.
PALAU-SAVERDERA
Ball amb Atènia
Tarda de ball al centre cívic amb berenar inclòs. On: Centre cívic. Quan: 17.30 h. Preu: 6 € (amb berenar).
PERALADA
Festa de Pasqüetes: ruta històrica “De la República a la dictadura”
Ruta pel poble amb sortida des de la Plaça Gran, amb aportació econòmica voluntària. On: Plaça Gran. Quan: 11.00 hores.
Parc d’aventura
Espai d’activitats per a infants, amb accés pel carrer Germans Serra i Bonal. On: Pati de l’Institut Peralada (entrada pel c. Germans Serra i Bonal). Quan: de 10.00 a 14.00 i de 15.30 a 19.30 hores. Preu: 5 € infant/dia.
Vintage Brothers (circ i humor)
Circ i humor per a tots els públics a la Plaça Gran. On: Plaça Gran. Quan: 17.00 hores.
Espectacle gran gent amb Jordi LP
Proposta d’humor pensada per a públic gran, al Centre Social. On: Centre Social. Quan: 19.00 hores.
EL PORT DE LA SELVA
XV Fira de l’Espàrrec: passejada + taller de plantes silvestres comestibles
Passejada per l’entorn del Port de la Selva amb taller de plantes comestibles i tastet de Cuina Salvatge. On: entorn del Port de la Selva + tastet de Cuina Salvatge. Quan: 10.00 h.
Una estona amb Joan Pera
Joan Pera repassa la seva vida amb humor tendre i mirada murri, en una funció al Port de la Selva. On: Espai Port. Quan: 17.30 h. Preu: 15 € anticipada / 18 € taquilla / 17,30 € amb carnet.
7a Ruta de les Tapes (amb espàrrecs de bosc)
Ruta gastronòmica de vespre i nit als locals participants, amb tapes creatives d’espàrrecs de bosc. On: locals de restauració participants. Quan: a partir de les 20 h. Preu: 4 € la tapa / 5 € tapa amb beguda.
ROSES
II Gala benèfica de dansa (homenatge a Yanna Arjona, a favor de la FRCC)
Gala solidària de dansa al Teatre municipal. On: Teatre municipal. Quan: 20 h.
Ball amb Joan Sol
Nit de ball a la SUF per tancar el dissabte. On: SUF. Quan: 22 h.
VILADAMAT
Ball amb David Magem
Tarda de ball al local social. On: Local social. Quan: 18 h.
VILAMALLA
1a Feria de Abril
Jornada amb menjar, actuacions en directe i escoles de ball de l’Alt Empordà. On: Centre cívic Sant Vicenç. Quan: a partir de les 10 h.
🗓️ DIUMENGE 12 D'ABRIL
CADAQUÉS
Ruta Josep Pla a Cadaqués (Es Jonquet): literatura, flora i paisatge
Ruta literària i paisatgística amb sortida des de l’ermita de Sant Baldiri. On: Ermita de Sant Baldiri. Quan: 11 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Feria de Abril
Segona jornada de fira amb ambient festiu a la Plaça de les Palmeres. On: Plaça de les Palmeres. Quan: de 12 a 24 h.
L’ESCALA
Monòleg: No ho hauria de fer (Roger Coma)
Monòleg de Roger Coma a la Sala Polivalent. On: Sala polivalent. Quan: 18 h.
ESPOLLA
Ball amb Albert Paulo
Tarda de ball a la Societat la Fraternal. On: Societat la Fraternal. Quan: 18 h.
FIGUERES
Actuació Welcome Fires (Beat Dance Studio)
Actuació de dansa per celebrar les Fires. On: Plaça Catalunya. Quan: 11 h.
Espectacle de contes: Farcell de clàssics (Musinfant)
Contes a La Cate amb entrada general i descompte per a socis. On: Sala Toni Montal de La Cate. Quan: 11.30 h. Preu: 7 € (socis: 4 €).
Ball amb Andreu
Tarda de ball a la Sala de Ball Erato. On: Sala de Ball Erato. Quan: 17.30 h.
Ball amb Taxi Gong
Tarda de ball al Cercle Sport Figuerenc. On: Cercle Sport Figuerenc. Quan: 17.30 h.
Representació de El fil invisible (Alícia Serrat)
Musical basat en el conte de Míriam Tirado sobre els vincles invisibles que ens uneixen a les persones que estimem. On: Teatre Municipal el Jardí. Quan: 18 h. Preu: 20 €.
LA JONQUERA
Sessió de ball amb Dani Ramírez
Tarda de ball a la Sala Societat Unió Jonquerenca. On: Sala Societat Unió Jonquerenca. Quan: 17.30 h.
LLANÇÀ
Neteja de platges (Platges Netes)
Acció ambiental per netejar platges; cal consultar les xarxes socials de Platges Netes per saber el lloc exacte. Quan: 11 h.
Ball de saló amb José Soler
Tarda de ball de saló a la Residència Can Marly. On: Residència Can Marly. Quan: 18 h.
PERALADA
Festa de Pasqüetes: parc d’aventura
Activitat per a infants durant tot el dia. On: Pati de l’Institut Peralada (entrada pel c. Germans Serra i Bonal). Quan: de 10.00 a 14.00 hores i de 15.30 a 19.30 hores. Preu: 5 € infant/dia.
Ofici solemne (Coral de Peralada)
Ofici cantat per la Coral de Peralada. On: Església de Sant Martí. Quan: 11.00 hores.
Plantada de gegants i capgrossos
Plantada al Passeig de La Principal de Peralada. On: Passeig de La Principal de Peralada. Quan: 11.00 hores.
1a Trobada de gegants i capgrossos (cercavila i balls)
Cercavila fins a la Plaça Gran, on es faran els balls de gegants. On: cercavila fins a la Plaça Gran. Quan: 11.30 hores.
Vermut popular
Vermut a la Plaça Gran. On: Plaça Gran. Quan: de 12.00 a 14.00 hores.
Concert amb l’Orquestra Selvatana
Concert de migdia al Centre Social. On: Centre Social. Quan: 12.30 hores.
Sardanes amb la Cobla Selvatana
Sardanes a la Plaça Gran. On: Plaça Gran. Quan: 17.00 hores.
Ball de fi de festa (Orquestra Selvatana)
Ball de tancament de la Festa de Pasqüetes. On: Centre Social. Quan: 19.30 hores.
EL PORT DE LA SELVA
XV Fira de l’Espàrrec: fira de comerç i artesania
Parades de comerç i artesania durant tot el dia. On: Av. J.V. Foix. Quan: de 10.00 a 19.00 h.
Tastets d’espàrrecs
Degustacions d’espàrrecs fins al migdia. On: Av. J.V. Foix. Quan: de 10.00 a 15.00 h.
Tirolina i rocòdrom
Activitats per a la mainada durant el dia. On: Av. J.V. Foix. Quan: de 10.00 a 19.00 h.
Passejada + taller de plantes silvestres comestibles
Passejada i taller amb tastet de Cuina Salvatge. On: entorn del Port de la Selva + tastet de Cuina Salvatge. Quan: 10.00 h.
Cercavila amb música tradicional
Cercavila pel centre amb música tradicional. On: Av. J.V. Foix. Quan: 11.00 h.
Havaneres amb Mar d’Amunt
Tarda d’havaneres amb el grup local. On: Plaça del Moll d’en Balleu. Quan: 18.00 h.
ROSES
Ball amb Pa d’Àngel
Tarda de ball a la SUF. On: SUF. Quan: 18 h.
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
8a Fox Trail (Sant Llorenç de la Muga)
Cursa de muntanya amb sortida des de la Plaça Carles Camps. On: Plaça Carles Camps. Quan: 9 h.
VILABERTRAN
Ball amb Mil Notes
Tarda de ball a la Sala de Ball. On: Sala de Ball. Quan: 18 h.
VILADAMAT
Ball amb Sonia i Cristian
Tarda de ball al local social. On: Local social. Quan: 18 h.
VILAFANT
29a Fira del Conill: fira d’artesania
Parades d’artesania pels carrers del nucli antic durant tot el dia. On: carrers del nucli antic. Quan: de 10.00 a 19.00 hores.
Inauguració de la fira d’artesania i mostra gastronòmica
Inauguració oficial a la Plaça Major. On: Plaça Major. Quan: 11.15 hores.
Mostra gastronòmica (cuina del conill)
Tast gastronòmic fins a exhaurir existències. On: Plaça Major. Quan: d’11.45 a 15.00 hores. Preu: tiquet de 9 euros.
Cercavila de swing (Swing Engine Street Quartet)
Swing en format cercavila pel municipi, en dues franges. On: cercavila popular pel municipi. Quan: de 12.00 a 13.00 hores i de 14.00 a 14.30 hores.
Tallers i jocs / mostra artesanal
Activitats repartides entre diversos espais, amb franja de matí i tarda. On: Al Cau (jocs), Era de Can Gelada (tallers i mostra d’oficis antics), Plaça Ciutadella. Quan: d’11.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores.
Exposicions i photocalls
Exposicions dedicades al món dels conills i bonsais. On: carrer Nou (exposició i photocalls) i pati de la rectoria (bonsais). Quan: de 10.00 a 19.00 hores.
Espectacle infantil (Doctor Fly Magic Show)
Espectacle infantil a Al Cau. On: Al Cau. Quan: 12.00 hores.
Actuació musical (Les Quatre de Quatre)
Actuació musical a la Plaça Major. On: Plaça Major. Quan: 13.00 hores.
Escape City (Oci Ficció)
Proposta de joc i misteri a la rectoria. On: rectoria. Quan: 16.30 a 19.00 hores.
Espectacle Blackmusic (Pau Morales)
Proposta musical a Al Cau. On: Al Cau. Quan: 17.00 hores.
Havaneres (Els Faroners de Calella) + rom cremat
Tarda d’havaneres amb rom cremat a la Plaça Major. On: Plaça Major. Quan: 18.00 hores.
Berenar popular
Berenar per tancar la fira amb bon ambient. On: Al Cau. Quan: 18.00 hores.
