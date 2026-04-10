Fira
La Fira de l’Espàrrec del Port de la Selva manté l’essència amb un cap de setmana ple d’activitats
El municipi celebrarà els dies 11 i 12 d’abril la quinzena edició de la cita, amb gastronomia, comerç, artesania, música i propostes familiars
El Port de la Selva ja ho té tot a punt per celebrar aquest cap de setmana una nova edició de la Fira de l’Espàrrec, una de les cites més arrelades del calendari local, que tornarà a omplir el municipi d’activitats vinculades al producte de proximitat, la gastronomia, el comerç i la cultura popular. La proposta manté l’estructura habitual d’altres anys, però ho fa amb una oferta àmplia i diversa que busca continuar atraient tant els veïns del municipi com les moltes persones que hi participen any rere any.
L’alcaldessa del Port de la Selva, Lídia Ferrer, ha destacat el bon moment amb què s’arriba a aquesta nova edició. "Ha estat una bona temporada", assegura, tot subratllant que la fira continua sent una aposta segura per al poble. Ferrer remarca que "el programa es manté, però segueix ple d’atractius per als veïns i la gent que hi participa anualment", en referència a una fórmula consolidada que combina tradició, promoció del territori i activitats per a tots els públics.
La programació arrencarà dissabte 11 d’abril amb una de les propostes vinculades directament a l’entorn natural: una passejada i taller de plantes silvestres comestibles pels voltants del municipi, amb tastet de cuina salvatge, a càrrec de Montserrat Enrich, de Gastronomia Salvatge. L’activitat començarà a les 10 del matí i requereix inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. La jornada continuarà a la tarda amb l’espectacle Una estona amb Joan Pera al Port de la Selva, programat a les 17.30 hores a l’Espai Port, i es tancarà amb una ruta de tapes amb espàrrecs de bosc als establiments de restauració del municipi, prevista a partir de les 20 hores.
El gruix principal de la fira arribarà diumenge 12 d’abril, amb una programació concentrada a l’avinguda JV Foix. Entre les deu del matí i les set de la tarda s’hi podrà visitar la fira de comerç i artesania, mentre que de 10 a 15 hores hi haurà tastets d’espàrrecs. Durant tota la jornada també s’hi instal·laran activitats familiars com una tirolina i un rocòdrom, i es repetirà la passejada i taller de plantes silvestres comestibles, novament amb inscripció prèvia.
Un altre dels moments destacats del diumenge serà la cercavila amb música tradicional, prevista a les 11 del matí, que contribuirà a donar ambient festiu a tota la jornada. Paral·lelament, els restaurants participants oferiran plats i menús amb espàrrecs, reforçant així el vessant gastronòmic d’una fira que fa del producte local el seu principal reclam.
La programació es clourà a les 18 hores a la plaça del Moll d’en Balleu amb una cantada d’havaneres a càrrec del grup local Mar d’Amunt.
