Programació de cinemes del 10 al 16 d'abril a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses, cineclub Diòptria i Cinema CINC, cinema infantil en català.
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
KILL BILL: THE WHOLE BLOODY AFFAIR ★★★★
- País. Estats Units. 2025. Acció. Thriller. 275 minuts. Guió i direcció: Quentin Tarantino Intèrprets: Uma Thurman, Lucy Liu Sinopsi: Versió íntegra de més de quatre hores de Kill Bill, tal com va ser concebuda originalment, amb una seqüència animada inèdita.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 16, a les 18.00 h. Dimecres 15, VOSE, a les 18.00 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 18.00 h. Dissabte 11, VOSE, a les 18.00 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
HISTORIAS DEL BUEN VALLE ★★★★
- País: Espanya. 2025. Idioma: Castellà. Documental 122 minuts. Guió i direcció: José Luís Guerín Sinopsi: Vallbona és un barri de l'extraradi de Barcelona aïllat per un riu, vies fèrries i autopistes. És un barri perifèric, que viu el trànsit del món rural a l'urbà, preservant formes de vida erradicades del centre i on coexisteixen les cases dels primers migrants, que van arribar després de la postguerra, i els nous blocs de la ciutat dormitori, on es concentra la nova migració, convertint aquest humil racó en una autèntica aldea. Una memòria gestada a la supervivència i les lluites veïnals. Historias del buen valle és una suma d'imaginaris, de conflictes socials, generacionals i identitaris, urbanístics i ecològics; però també una mirada reposada i humanista sobre el món actual.
- Cinemes Figueres. Dimarts 14 i dijous 16, a les 20.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
ATRAPANDO A UN MONSTRUO ★★★
País. Estats Units. 2025. Drama. Terror. 106 minuts. Guió i direcció: Bryan Fuller. Intèrprets: Mads Mikkelsen, Sophie Sloan, Sigourney Weaver Sinopsi: Una nena de vuit anys demana ajuda al seu intrigant veí per matar el monstre que hi ha sota el seu llit i que creu que es va menjar la família.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 16, a les 17.40 i 19.40 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 15.40, 17.40 i 19.50 h.
NO TE OLVIDARÉ ★★★
País. Estats Units. 2026. Drama romàntic. 114 minuts. Direcció: Vanessa Caswill. Guió: Colleen Hoover, Lauren Levine Intèrprets: Maika Monroe, Tyriq Withers Sinopsi: Després de sortir de la presó, Kenna intenta tornar a connectar amb la filla petita, però s'enfronta a la resistència de tothom, excepte de l'amo d'un bar que té vincles amb la filla. A mesura que s'acosten, Kenna ha d'enfrontar-se als errors del passat per construir un futur esperançador... Adaptació del llibre de Colleen Hoover, autora de Trencar el cercle.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 16, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 15.20, 17.35, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 10, a les 18.15, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 11, a les 16.00, 18.15, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 12, a les 16.00, 18.15 i 20.30 h. De dilluns 13 a dimecres 15, a les 18.15 i 20.30 h. Dijous 16, a les 18.15 h. VOSE, a les 20.30 h.
BOULEVARD ★★★
País. Espanya. 2026. Drama romàntic. 113 minuts. Direcció: Sonia Méndez. Guió: Javier ruescas Intèrprets: Eve Ryan, Mikel Niso Sinopsi: Quan Hasley (Eve Ryan) es muda a una nova ciutat amb la seva mare, l'última cosa que espera és creuar-se amb Luke (Mikel Niso), un jove amb una aura perillosa i un passat tràgic. Atrapat en els seus propis dimonis, Luke és tot el que Hasley hauria de témer... però se sent irremeiablement atreta cap a ell. Tot i les ombres que l'envolten, Hasley descobreix en Luke una vulnerabilitat i un món interior apassionant. Junts, crearan el seu propi boulevard: un refugi amagat on poder ser ells mateixos, complir somnis impossibles, atrevir-se a estimar malgrat els prejudicis, el dolor i les cicatrius que arrosseguen, i demostrar que l'amor és capaç de florir fins i tot als cors més insospitats.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 16, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 15.20, 17.35, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 10, a les 18.15, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 11, a les 16.00, 18.15, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 12, a les 16.00, 18.15 i 20.30 h. De dilluns 13 a dijous 16, a les 18.15 i 20.30 h.
PROYECTO SALVACIÓN ★★★★
País. Estats Units. 2026. Ciència-ficció. 156 minuts. Direcció: Phil Lord, Christopher Miller. Guió: Drew Goddard Intèrprets: Ryan Gosling, Sandra Hüller Sinopsi: El professor de ciències Ryland Grace es desperta en una nau espacial a anys llum de casa sense recordar qui és ni com hi ha arribat. A mesura que recupera la memòria, comença a descobrir-ne la missió: resoldre l’enigma de la misteriosa substància que provoca l’extinció del Sol. Haurà de recórrer als seus coneixements científics i a les seves idees poc ortodoxes per salvar tot el que hi ha a la Terra de l’extinció...
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 16, a les 17.30 i 20.20 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 16.00, 19.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 10, a les 18.20 i 22.00 h. Dissabte 11, a les 16.00, 19.00 i 22.00 h. Diumenge 12, a les 16.00 i 19.00 h. De dilluns 13 a dijous 16, a les 18.20 h.
NOCHE DE BODAS ★★★
País: Estats Units. 2026. Thriller. Terror. 108 minuts Direcció: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett. Guió: Guy Busick, R. Christopher Murphy Intèrprets: Samara Weaving, Kathryn Newton Sinopsi: Després de sobreviure a l’atac de la família Le Domas, Grace entra en un nou nivell del joc amb la seva germana Faith. Per salvar-la i continuar viva, haurà de disputar el poder d’un consell que controla el món mentre quatre famílies rivals la persegueixen.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 16, a les 22.00 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 15.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 10 i dissabte 11, a les 20.30 i 22.35 h. De diumenge 12 a dijous 16, a les 20.30 h.
SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA ★★★
País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 98 minuts. Direcció: Aaron Horvath i Michael Jelenic. Guió: Matthew Fogel. Intèrprets: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black. Sinopsi: Mario, Luigi i Peach emprenen una aventura espacial que els porta fins als confins de la galàxia. La nova missió els aboca a un viatge ple de perills, salts i descobertes còsmiques.
- Cinemes Figueres. Laborables. Atmos. Fins al dijous 16, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. En català, a les 17.30 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 h En català, a les 15.30, 17.30 i 19.30 h.
- Cinemes Roses. Divendres 10, a les 18.20 i 20.30 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns 13 a dijous 16, a les 18.20 i 20.30 h.
TORRENTE PRESIDENTE ★★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia negra. Seqüela 102 minuts. Guió i direcció: Santiago Segura Intèrpret: Santiago Segura, Gabino Diego, Ramón Langa Sinopsi: José Luis Torrente, sempre convençut de ser un heroi nacional d'Espanya malgrat la seva ineptitud, és persuadit per ficar-se en política i, amb el seu estil vulgar, demagògic i ple d'ocurrències, es converteix en líder d'un partit populista. Sisè lliurament de la saga Torrente.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 16, a les 17.40, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 15.40, 17.45, 19.50 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 10, a les 18.15 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 16.00 i 18.15 h. De dilluns 13 a dijous 16, a les 18.15 h.
SHELTER: EL PROTECTOR ★★★
País. Estats Units. 2026. Acció. 107 minuts. Direcció: Ric Roman Waugh. Guió: Ward Parry Intèrprets: Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie. Sinopsi: En una illa remota, un home que viu a l’exili rescata una nena d’una perillosa tempesta, cosa que desencadena una sèrie d’esdeveniments que els posen tots dos en greu perill. A mesura que els seus destins s'entrellacen, la seva missió serà protegir-la tant sí com no, mentre s'enfronta als enemics del seu passat, en una trepidant odissea per sobreviure.
- Cinemes Roses. Divendres 10 i dissabte 11, a les 22.35 h.
BALANDRAU (VENT SALVATGE) ★★★
- País. Espanya. 2026. Drama. Basat en fets reals. 116 minuts. Direcció: Fernando Trullols. Guió: Danielle Schleif. Intèrprets: Álvaro Cervantes, Bruna Cusí Sinopsi: El 30 de desembre del 2000, un grup d'amics es disposen a fer l'ascens al Balandrau. El sol acompanya els muntanyencs fins que, en qüestió de minuts, tot canvia de manera imprevisible. Un vent salvatge conegut com a torb desencadena la pitjor de les tempestes de la història dels Pirineus.
- Cinemes Figueres. En català. Laborables. Fins al dijous 16, a les 19.45 i 22.00 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 22.00 h.
