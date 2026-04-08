Agenda
Vilafant referma l’aposta festiva de la Fira del Conill en la seva 29a edició
La cita, el 12 d’abril, reunirà nou restaurants, artesania i activitats familiars al nucli antic en una fira on la gastronomia continua sent un dels principals factors d’atracció
Vilafant celebrarà aquest diumenge, 12 d’abril, la 29a Fira del Conill, una cita plenament consolidada al calendari comarcal que manté l’essència gastronòmica dels seus orígens, però que en els darrers anys ha reforçat el seu perfil més popular, familiar i festiu. La jornada tornarà a desplegar-se pels carrers del nucli antic, amb una programació que combinarà mostra gastronòmica, fira d’artesania, música, espectacles, tallers, exposicions i activitats infantils.
El regidor de Promoció Econòmica, Francesc Gaspar, explica que aquesta edició arriba amb la voluntat de "consolidar els canvis efectuats en les darreres edicions, tant pel que fa al recorregut com a les actuacions i els horaris", i remarca que en una proposta tan arrelada "tampoc cal introduir canvis cada any, més enllà de petits ajustaments".
Aquest plantejament respon també a l’evolució mateixa del certamen. Segons Gaspar, la Fira del Conill ha passat "d’una fira més tècnica cap a una de més lúdica", en sintonia amb els canvis que ha viscut el sector de la carn de conill. Amb tot, la gastronomia continua sent un dels grans eixos de la jornada i un dels principals factors d’atracció.
En aquesta edició, la Mostra gastronòmica de la cuina del conill comptarà amb nou restaurants: Amiel & Molins, Terrazo, Viure, Tartana, La Torre de l’Empordà, Càlid Cafè, El 9 Suprem, El Racó de Gisam i l’Escola d’Hostaleria. Tots ells oferiran propostes elaborades amb carn de conill, mentre que la Pastisseria Parc Bosc hi afegirà un toc original amb les seves "cues de conill", unes postres de pasta de full amb melmelada de pastanaga.
Per al municipi, la fira és molt més que una jornada temàtica. "És un aparador per al nostre municipi", assenyala Gaspar, que recorda que es tracta del dia en què Vilafant rep més visitants gràcies a l’arrelament de la cita a la comarca. En aquest sentit, destaca que una part important de l’èxit rau en la combinació de gastronomia, artesania i activitats familiars, una fórmula que ha permès ampliar públics i convertir la fira en una proposta intergeneracional.
El programa ho reflecteix clarament. Al llarg de tot el dia hi haurà parades d’artesania, tallers infantils, jocs, mostra d’oficis antics, exposicions, photocalls, cercavila de swing, espectacle infantil, actuacions musicals, Escape City, havaneres amb rom cremat i berenar popular. La fira d’artesania s’allargarà de 10 a 19 hores, mentre que la mostra gastronòmica tindrà lloc d’11.45 a 15 hores, amb tastets per 9 euros fins a exhaurir existències.
La distribució de les activitats en diversos espais també forma part del model actual. Gaspar recorda que fa un parell d’edicions es va ampliar el recorregut per incorporar zones rehabilitades del nucli antic, amb la voluntat de posar en valor el patrimoni urbà i fer que la fira ajudi també a redescobrir el poble.
Des de l’organització s’espera una participació molt alta, tant de veïns de Vilafant com de visitants de la resta de la comarca. El regidor defineix la jornada com "un dia especial de retrobament" per al municipi i confia que aquest ambient festiu s’estengui a tots els assistents. Gaspar ha volgut agrair especialment la implicació dels treballadors municipals, els voluntaris, la Guàrdia Municipal, Protecció Civil i les entitats locals, que fan possible que la Fira del Conill continuï sent una de les celebracions més emblemàtiques de Vilafant.
