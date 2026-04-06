Agenda del 6 al 12 d'abril a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 6 D'ABRIL
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
79è Homenatge a la Vellesa
- On: Basílica Santa Maria
- Quan: A partir de les 11.30 h.
DARNIUS
Festa de Pasqua. Taller d’ous de xocolata
- On: Teatre La Concòrdia
- Quan: A les 10 h.
L’ESCALA
45è Aplec de Cinc Claus. Concurs d’arrossos i paelles i ballada de sardanes amb la cobla Baix Empordà
- On: Veïnat de Cinc Claus
- Quan: De 10 a 16 h.
VILABERTRAN
Ball amb Jordi Bruch
- On: Sala de Ball
- Quan: A les 18 h.
