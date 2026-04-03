Fires
Visites guiades, tallers i música a la Fira de la Garnatxa i el Brunyol de Garriguella
La cita arrencarà divendres 3 d’abril amb el pregó d’Enric Agud i continuarà dissabte amb visites guiades, tallers, música, sardanes i més
Garriguella escalfarà motors per a una nova edició de la Fira de la Garnatxa i el Brunyol amb una programació farcida d’actes populars, música, tallers, visites guiades i propostes familiars repartides entre el divendres 3 i el dissabte 4 d’abril. La cita, que combina la promoció del territori, la cultura local i la gastronomia, tindrà com a epicentre diversos espais del municipi, com els jardins i el vestíbul del Celler Trobat, la plaça de l’Església, el Cementiri Vell i el carrer Santa Coloma.
L’obertura oficial de la fira es farà el divendres 3 d’abril a les set de la tarda amb la inauguració i el pregó, que anirà a càrrec del meteoròleg de TV3 Enric Agud. La jornada inaugural, als jardins i al vestíbul del Celler Trobat, també comptarà amb l’ambientació musical del grup Tres Jolie.
Dissabte 4 d’abril
El gruix de la programació arribarà dissabte 4 d’abril a partir de les deu del matí amb l’inici de la fira. Durant tot el dia, hi haurà inflables al carrer Santa Coloma a càrrec d’Enfila’t a l’inflat, en una proposta pensada especialment per al públic familiar.
Les activitats guiades tindran un protagonisme destacat al matí amb dues rutes programades de dos quarts d’onze fins a les dotze. D’una banda, s’ha organitzat una visita guiada pels búnquers de Garriguella, conduïda per l’arquitecta Adela Geli, amb sortida des de la plaça de Baix de Garriguella i un preu de 12 euros. De l’altra, també es podrà fer la visita guiada a l’itinerari de l’Aeròdrom Republicà, a càrrec del periodista Josep Playà, amb punt de trobada a la rotonda d’entrada del Celler Trobat i també per 12 euros.
El vessant gastronòmic també serà present en les visites guiades, que finalitzaran amb una degustació de garnatxes i brunyols a càrrec de la cooperativa de Garriguella i del celler Mas Llunes, als jardins del Celler Trobat. L’organització ha informat que cal fer reserva prèvia a l’ajuntament fins al 2 d’abril i que el pagament de les rutes s’haurà de fer en efectiu a l’inici del recorregut.
Programació familiar
La programació familiar i festiva continuarà a les onze i a la una amb un taller de xocolata i un taller de pintura al Cementiri Vell. A les onze, també sortiran els Gegants de Garriguella, la Camp i en Sebastià, des de la plaça de l’Església, acompanyats de la txaranga Band The Marxa.
Els espectacles i la música agafaran el relleu al migdia i a la tarda. A les dotze, el Cementiri Vell acollirà l’espectacle infantil Més tumàcat. Ja a la tarda, a les quatre, hi haurà sardanes amb la Cobla Principal de Garriguella. També, al mateix espai, de quatre a sis de la tarda, es farà un taller de terrisseria amb torn. La jornada es tancarà a les sis de la tarda a la plaça de l’Església amb la proposta musical de Swing Engine.
