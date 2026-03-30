Agenda del 30 de març al 5 d'abril a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 30 DE MARÇ
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
XXXVI Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava
- On: Port Marina d’Empuriabrava
- Quan: Fins al 5 d’abril.
FIGUERES
Club de lectura narrativa amb l'obra Ocells de fang, de Santiago Rusiñol, coordinat per Magda Bosch
- On: Biblioteca Fages de Climent
- Quan: A les 16.30 h.
Club de lectura experimental amb Un amor, de Sara Mesa, coordinat per Albert Carol
- On: Biblioteca Fages de Climent
- Quan: A les 18.30 h
FORTIÀ
Ball amb Frank Rojo
- On: Centre agrícola i social
- Quan: A les 18 h.
LLANÇÀ
Donació de sang
- On: Residència de Can Marly
- Quan: De 17 a 21 h.
Experiència immersiva amb Realitat Virtual i simuladors de conducció.
- On: Espai Jove
- Quan: De 16 a 20 h
