Programació de cinemes del 27 al 31 de març a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses, cineclub Diòptria i Cinema CINC, cinema infantil en català.
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
PROYECTO SALVACIÓN ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Ciència-ficció. 156 minuts. Direcció: Phil Lord, Christopher Miller. Guió: Drew Goddard Intèrprets: Ryan Gosling, Sandra Hüller Sinopsi: El professor de ciències Ryland Grace es desperta en una nau espacial a anys llum de casa sense recordar qui és ni com hi ha arribat. A mesura que recupera la memòria, comença a descobrir-ne la missió: resoldre l’enigma de la misteriosa substància que provoca l’extinció del Sol. Haurà de recórrer als seus coneixements científics i a les seves idees poc ortodoxes per salvar tot el que hi ha a la Terra de l’extinció...
- Cinemes Figueres. Laborables. Atmos. Fins al dimarts 31, a les 17.30 i 20.20 h. Dissabte 28 i diumenge 29. Atmos, a les 16.00, 19.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 27, a les 18.20 i 22.00 h. Dissabte 28, a les 16.00, 19.00 i 22.00 h. Diumenge 29, a les 16.00 i 19.00 h. Dilluns 30 i dimarts 31, a les 16.00, 19.00 i 22.00 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
LA TARTA DEL PRESIDENTE ★★★★
- País: Irak. 2025. Idioma: Àrab. Drama. Infantesa. Política 108 minuts. Guió i direcció: Hasan Hadi Intèrprets: Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem Sinopsi: Mentre la gent lluita diàriament per sobreviure sota les sancions a l’Iraq de Saddam, Lamia, una nena de nou anys, ha d’utilitzar el seu enginy per reunir els ingredients del pastís obligatori per celebrar l’aniversari del president Saddam Hussein o atenir-se a les conseqüències: la presó o la mort.
- Cinemes Figueres. Dimarts 31 i dijous 2, a les 20.30 h.
🎞️ CINEMA CINC, CINEMA INFANTIL EN CATALÀ A 3 €
BOB ESPONJA: UNA AVENTURA PIRATA ★★★
- País: Estats Units. 2025. Animació, aventures. 88 minuts. Direcció: Derek Drymon. Guió: Pam Brady, Matt Lieberman, Derek Drymon. Sinopsi: Desesperat per demostrar que és un tipus gran, Bob Esponja decideix demostrar la seva valentia davant el senyor Cranc seguint l’Holandès Errant, el misteriós llegendari pirata fantasma. Així comença una aventura marítima que el porta a les profunditats més remotes de l’oceà, on cap esponja no ha arribat mai.
- Cinemes Figueres. Dissabte 28 de març i diumenge 29 de març, a les 16.00 h.
POLLETLLEBRE I EL SECRET DE LA MARMOTA ★★★
- País: Bèlgica. 2025. Animació, aventures. 89 minuts. Direcció: Benjamin Mousquet. Guió: David Collard, Chris Grine. Sinopsi: Polletllebre està de tornada! Un secret sobre el passat surt a la llum per arrossegar l'heroi i els seus amics en una èpica aventura a la recerca d'una misteriosa marmota amb el poder de modificar el passat… i potser salvar la seva espècie. Però a la seva recerca, Polletllebre i els seus amics descobriran que no són els únics que volen aconseguir la màgia de la marmota.
- Cinemes Roses. Dissabte 28 de març i diumenge 29 de març, a les 16.00 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
UN ALTRE HOME ★★★★
País. Catalunya. 2025. Drama. Homosexualitat. 100 minuts. Guió i direcció: David Moragas Intèrprets: Quim Àvila Conde, Lluís Marqués, Bruna Cusí Sinopsi: Marc i Eudald, una unió estable que aparentment té una vida ordenada, es veuen desestabilitzats per l'arribada inesperada d'un nou veí a la finestra del davant. Marc s'enfronta als seus propis sentiments d'inconformisme i a les temptatives contínues d'Eudald per enfortir la seva relació.
- Cinemes Figueres. Laborables. En català. Fins dimarts 31, a les 17.30 i 22.00 h. Dissabte 28 i diumenge 29, en català, a les 15.30 i 19.50 h.
ALTAS CAPACIDADES ★★★
País. Espanya. 2026. Comèdia. 101 minuts. Direcció: Víctor García León Guió: Borja Cobeaga, Víctor García León Intèrprets: Marián Álvarez, Israel Elejalde, Juan Diego Botto Sinopsi: Alicia i Gonzalo, una parella de classe mitjana, es troben amb l'oportunitat de matricular el seu fill Fer en un col·legi laic d'elit. Per als pares suposa treure el cap a la classe alta, noves amistats, més ingressos, avantatges incomptables. Diuen fer-ho per al seu fill. En aquesta meravellosa contradicció entre les pors i els principis morals, les aspiracions de la parella passaran per damunt de tot allò que, fins aleshores, creien inqüestionable.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins dimarts 31, a les 17.50 i 20.00 h. Dissabte 28 i diumenge 29, a les 15.40, 17.40 i 19.50 h.
TE VAN A MATAR ★★★
País. Estats Units. 2026. Terror. Acció. 94 minuts. Direcció: Kirill Sokolov Guió: Kirill Sokolov, Alex Litvak Intèrprets: Zazie Beetz, Myha'la Herrold, Paterson Joseph Sinopsi: Una dona accepta una feina com a governanta d'un gratacel de Nova York, sense conèixer l'historial de desaparicions de l'edifici. Aviat s'adona que la comunitat està envoltada de misteri.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins dimarts 31, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Dissabte 28 i diumenge 29, a les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 27 i dissabte 28, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 28, a les 16.05, 18.20 i 20.30 i 22.35 h Diumenge 29, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. Dilluns 30 i dimarts 31, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h.
SHELTER EL PROTECTOR ★★★
País. Estats Units. 2026. Acció. Thriller. Supervivència. 107 minuts. Direcció: Ric Roman Waugh Guió: Ward Parry Intèrprets: Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie Sinopsi: En una illa remota, un home que viu a l'exili (Jason Statham) rescata una nena d'una perillosa tempesta, cosa que desencadena una sèrie d'esdeveniments que els posen tots dos en greu perill. A mesura que els seus destins s'entrellacen, la seva missió serà protegir-la tant sí com no, mentre s'enfronta als enemics del seu passat, en una trepidant odissea per sobreviure.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins dimarts 31, a les 17.40, 19.50 i 22.00 h. Dissabte 28 i diumenge 29, a les 17.50, 19.50 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 27 i dissabte 28, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 29, a les 18.20 i 20.30 h. Dilluns 30 i dimarts 31, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h.
AMARGA NAVIDAD ★★★
País. Espanya. 2026. Drama. Maternitat. 111 minuts. Guió i direcció: Pedro Almodóvar Intèrprets: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo Sinopsi: Elsa és una directora de publicitat la mare de la qual mor durant un llarg pont del mes de desembre. Troba refugi a la feina, encara que és més aviat una fugida cap endavant. Treballa sense parar i, sense adonar-se'n, no es concedeix el temps necessari per guardar el dol per l'absència materna. Fins que una crisi de pànic l'obliga a aturar-se i imposar-se un descans. La seva parella, Bonifacio, és la taula de salvació en aquests moments de crisi. Elsa decideix viatjar a l'illa de Lanzarote acompanyada per la seva amiga Patricia, que també necessita allunyar-se de Madrid, mentre que Bonifacio es queda a la ciutat.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dimarts 31, a les 17.40, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 28 i diumenge 29, a les 15.30, 17.40, 19.50 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 27 i dissabte 28, a les 20.30 i 22.35 h. Diumenge 29, a les 20.30 h. Dilluns 30, a les 20.30 i 22.35 h. Dimarts 31, a les 18.20 h
WHISTLE: EL SILBIDO DEL MAL ★★★
- País. Canadà. 2025. Terror 85 minuts. Direcció: Corin Hardy Guió: Owen Egerton Intèrpret: Dafne Keen, Sophie Nélisse, Nick Frost Sinopsi: Un grup d'estudiants inadaptats troba per accident un objecte maleït: un xiulet antic de la mort asteca. En bufar-ho, descobreixen que el terrorífic so que produeix invoca les seves pròpies morts futures per perseguir-los. Mentre les víctimes augmenten, els amics intenten descobrir l'origen de l'artefacte i aturar la terrible cadena de successos que han provocat.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dimarts 31, a les 22.00 h. Dissabte 28 i diumenge 29, a les 22.00 h
TORRENTE PRESIDENTE ★★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia negra. Seqüela 102 minuts. Guió i direcció: Santiago Segura Intèrpret: Santiago Segura, Gabino Diego, Ramón Langa Sinopsi: José Luis Torrente, sempre convençut de ser un heroi nacional d'Espanya malgrat la seva ineptitud, és persuadit per ficar-se en política i, amb el seu estil vulgar, demagògic i ple d'ocurrències, es converteix en líder d'un partit populista. Sisè lliurament de la saga Torrente.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dimarts 31, a les 17.40, 19.00, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 28 i diumenge 29, a les 15.40, 17.45, 19.50, 21.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 27, a les 18.15, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 28, a les 16.00, 18.15, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 29, a les 16.00, 18.15 i 20.30 h. Dilluns 30 i dimarts 31, a les 16.00, 18.15, 20.30 i 22.35 h.
HOPPERS ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Comèdia. Ciència-ficció. 105 minuts. Guió i direcció: Daniel Chong Sinopsi: Mabel és una jove que pot transferir la seva ment a un castor robot amb l'objectiu d'infiltrar-se al regne animal. Acaba fent-se amiga d'un castor regi, el Rei Jordi, i unint els animals per lluitar contra els plans d'un promotor immobiliari.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dimarts 31, a les 18.00 i 20.00 h. Dissabte 28 i diumenge 29, a les 15.50, 18.00 i 20.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 27, a les 18.20 h. Dissabte 28 i diumenge 29, a les 16.05 i 18.20 h. Dilluns 30, a les 16.05 i 18.20 h. Dimarts 31, a les 16.05
SCREAM 7★★★
- País. Estats Units. 2026. Terror. Seqüela 114 minuts. Direcció: Kevin Williamson. Guió: Kevin Williamson, Guy Busick. Intèrprets: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May Sinopsi: Quan un nou assassí Ghostface apareix al tranquil poble on Sidney Prescott (Neve Campbell) ha construït una nova vida, les seves pitjors pors es fan realitat quan la seva filla (Isabel May) es converteix en el següent objectiu. Decidida a protegir la seva família, Sidney s'ha d'enfrontar als horrors del seu passat per posar fi a la massacre d'una vegada per totes.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dimarts 31, a les 22.00 h. Dissabte 28 i diumenge 29, a les 22.00 h.
BALANDRAU (VENT SALVATGE) ★★★
- País. Espanya. 2026. Drama. Basat en fets reals. 116 minuts. Direcció: Fernando Trullols. Guió: Danielle Schleif. Intèrprets: Álvaro Cervantes, Bruna Cusí Sinopsi: El 30 de desembre del 2000, un grup d'amics es disposen a fer l'ascens al Balandrau. El sol acompanya els muntanyencs fins que, en qüestió de minuts, tot canvia de manera imprevisible. Un vent salvatge conegut com a torb desencadena la pitjor de les tempestes de la història dels Pirineus.
- Cinemes Figueres. En català. Laborables. Fins al dimarts 31, a les 19.40 h. Dissabte i diumenge, a les 17.40 i 22.00 h.
