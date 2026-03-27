Setmana Santa
La Passió de Sant Climent Sescebes celebra el seu mig segle d'història aquest 2026
Aquest divendres, a la sala La Cooperativa, s’inaugurarà una exposició sobre la història i les representacions de La Passió, a l’Horta d’en Cusí, començaran dissabte, a les 5 de la tarda
La Passió de Sant Climent Sescebes, un veritable atractiu comarcal des de la transició, celebra, aquest any, el seu 50è aniversari. "L’any 1976, un grup de joves del poble van tenir la idea de fer un espectacle sobre Jesús i, amb l’ajuda del mossèn Josep Barcons, que es va materialitzar representant una passió per Setmana Santa, La Passió de Sant Climent Sescebes. La gent del poble que va voler va col·laborar, no només actuant, sinó, també, fent vestuari i el que fes falta. A poc a poc, aquesta representació va anar creixent involucrant persones de pobles veïns i tenint cada cop més repercussió arreu", explica l’actual alcalde del poble, Marc Sala.
Va ser l’any 1985 quan es va constituir l’associació de La Passió de Sant Climent Sescebes. El volum de feina, voluntaris i motivació, era tan gran que es va generar la necessitat de legalitzar tota aquesta moguda. Més de cent trenta persones, per Setmana Santa, estaven al servei de La Passió de Sant Climent realitzant una obra de teatre popular.
Aquest any, el 2026, encara hi ha gent de la primera edició, però La Passió ha evolucionat com a espectacle tant dins l artístic, com tècnic, com humà. El que continua "igual" és l’Horta d’en Cusí, la cirereta del pastís, l’espai on es representa La Passió. "Estem parlant d’un escenari natural que és brutal, un indret peculiar, singular i únic que converteix aquest espectacle en una experiència per a recordar", destaca Sala.
Exposició i tret de sortida
Aquests cinquanta anys d’història són plens d’anècdotes i testimonis fotogràfics i materials del pas del temps. És per això que el proper divendres, dia 27 de març, a la sala "La Cooperativa", a les set de la tarda, s’inaugurarà una exposició, que plasmarà aquesta història. La mostra serà oberta al públic des del 28 de març fins al 5 d’abril, de deu del matí a una del migdia.
Per la seva banda, les representacions de La Passió, a l’Horta d’en Cusí, es podran veure durant cinc dies, començant el dissabte 28 de març, a les cinc de la tarda. Després de la funció, cap a les set de la tarda, es farà una taula rodona per parlar de la història de La Passió. El diumenge, 29 de març, a les sis de la tarda, hi haurà una nova sessió, que es repetirà el divendres dia 3, dissabte 4 i diumenge 5 d’abril, a les sis de la tarda.
La venda d’entrades es farà a la taquilla de l’Horta d’en Cusí abans de cada representació. També hi haurà una taquilla inversa el 28 de març (On és Jesús?), on l’espectador decideix, un cop vist l’espectacle, pagar el que consideri oportú.
- Fuga de cambrers de la Costa Brava: 'Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes
- Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
- Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
- Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
- Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa
- Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà