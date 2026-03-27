Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fuga cambrersEpisodi de vent EmpordàEntrevsita Sergi BelbelDebat ferroviari FigueresL'Escala-Badalona
instagramlinkedin

Plans

Els millors plans pel cap de setmana del 28 i 29 de març a l'Alt Empordà

A les portes de Setmana Santa, oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

La Passió de Sant Climent enguany compleix 50 anys. / Empordà

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

🗓️ DISSABTE 28 DE MARÇ

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

XXXVI Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava

Empuriabrava es converteix en punt de trobada per a aficionats i compradors del món nàutic amb la Fira del Vaixell d’Ocasió, amb embarcacions i propostes per remenar amb calma. On: Port Marina d’Empuriabrava. Quan: del 28 de març al 5 d’abril.

Cicle de cures per la salut: taller de tacte terapèutic i roda de l’energia

Taller per connectar benestar i natura, amb una sessió de tacte terapèutic i roda de l’energia a càrrec de Rosa Ferrer de Dios, infermera. On: Ecomuseu Farinera. Quan: de 10 a 12 h.

L’ESCALA

Sortida Jove de Primavera: làser tag, bitlles catalanes i jocs

Sortida pensada per a joves amb activitats com làser tag, bitlles catalanes i jocs. L’excursió es farà a Occitània i inclourà temps lliure a l’Estartit. On: Espai Jove L’Esbotzada. Quan: a consultar. Preu: 20 €.

Realitat 3D: visita Empúries virtual

Una proposta immersiva per passejar per Empúries amb realitat virtual i viure el jaciment d’una manera diferent. On: MAC-Empúries. Quan: 11 h. Preu: 12 €/persona (inclou l’entrada al jaciment). Menors de 8 anys: gratuït.

Visita i tast: vespreig Aromes de l’Empordà

Vespreig amb visita i tast a Emporarom (Camp de les Aromes), adreçat a joves de 18 a 29 anys. On: Emporarom (Camp de les Aromes). Quan: 18 h. Preu: 5 €.

Cicle de Teatre “Butaques de Primavera”: Una estona amb Joan Pera

Teatre per acabar el dia amb una proposta protagonitzada per Joan Pera. On: Sala Polivalent Municipal. Quan: 20 h. Preu: 15 € (anticipada, 13 €).

FIGUERES

33a Fira del Brunyol de l’Empordà

Jornada de fira a la ciutat amb parades de brunyols, artesania i alimentació, parc d’atraccions infantil i inflables, xocolatada i actuacions per a tots els públics. On: Rambla, carrer Sant Pau, plaça Josep Pla i plaça Triangular. Quan: de 9 a 20 h.

Hora del conte i taller d’estampació de peixos sobre roba (La Sal d’Olot)

Sessió amb conte i taller: primer la llegenda japonesa dels Koi i, després, creació d’un koinibori amb tècnica d’estampació amb tinta de colors sobre roba. On: Biblioteca Fages de Climent. Quan: 12 h.

Presentació del llibre Apunts de saviesa prescindible (Quim Curbet) + vermut

Presentació al Museu del Joguet i, tot seguit, vermut a la terrassa del museu per allargar la trobada. On: Museu del Joguet. Quan: 12 h.

Presentació de Guia de les criatures fantàstiques catalanes i Història mítica del Cap de Creus (Joan de Déu Prats)

Albert Tarrés, del pòdcast La Batcova, conversa amb l’autor Joan de Déu Prats en una presentació doble plena d’imaginari i llegendes. On: La Bookman. Quan: 12 h.

Representació de Hamlet.02 (Enric Cambray)

Stand-up comedy teatral: Sergi Belbel reconverteix Hamlet en un exercici de monòleg amb Enric Cambray com a monologuista. On: La Cate. Quan: 20 h. Preu: 15 € (socis: 10 €).

LA JONQUERA

Senderisme etnobotànic (Qiplant B3)

Sortida per aprendre per a què serveixen les plantes del nostre entorn, amb receptes i remeis naturals de temporada mentre es fa senderisme. On: Centre d’informació del PNIN de l’Albera. Quan: de 9.30 a 13.30 h. Preu: 3 € (menors de 14 anys, gratuït; han d’anar acompanyats).

LLANÇÀ

Club de Lectura Infantil Inicial: Contes desconcertants (Oriol Garcia Molsosa)

Trobada per comentar el llibre i compartir lectura en grup amb els més petits. On: Biblioteca. Quan: 10 h.

Inauguració d’El Racó del Pescador

Acte d’inauguració a la Casa del Mar per estrenar un nou espai vinculat al mar i a la vida pescadora. On: Casa del Mar. Quan: 11 h.

Temporada teatral 3 Estacions: La teva dona m’enganya (Amics Trobats i LACTING Figueres)

Teatre de vespre a la Casa de Cultura amb una comèdia per passar una bona estona. On: Casa de Cultura. Quan: 19 h. Preu: 5 €.

PALAU-SAVERDERA

Ball amb Joan Bram

Tarda de ball al centre cívic amb entrada que inclou berenar. On: Centre cívic. Quan: 17.30 h. Preu: 6 € (amb berenar).

PERALADA

Visita guiada: les pintures romàniques de Santa Eulàlia, un tresor de l’Empordà

Visita guiada per descobrir el patrimoni romànic i l’entorn de la resclosa del Comte. On: Església de Santa Eulàlia i resclosa del Comte. Quan: 11 h. Preu: 5 € (menors de 10 anys, gratuït).

EL PORT DE LA SELVA

Sortida guiada: els secrets de les plantes i les bruixes de Cap de Creus

Senderisme i descoberta de plantes aromàtiques i llegendes del territori. Cal inscripció prèvia a l’app municipal. Quan: 10 h.

ROSES

Visites guiades: especial Setmana Santa al Castell de la Trinitat

Visites en diferents idiomes per conèixer el castell en context de Setmana Santa. On: Castell de la Trinitat. Quan: 11.30 h (francès), 12.30 h (català) i 13.30 h (castellà). Preu: 5 €.

Visites guiades: especial Setmana Santa a la Ciutadella de Roses

“Passeig d’història” per un recinte de més de 12 hectàrees i més de 25 segles de vestigis. On: Espai Cultural la Ciutadella. Quan: 16 h (francès), 17 h (català) i 18 h (castellà). Preu: 5 €.

Concert de la Cobla Ciutat de Girona

Sardanes dedicades a Roses i homenatge al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, en un concert gratuït. On: Teatre Municipal. Quan: 20.30 h. Preu: gratuït.

Ball amb Nou Trànsit

Nit de ball a la SUF per tancar la jornada amb música. On: SUF. Quan: 22 h.

SANT CLIMENT SESCEBES

50 anys de la Passió de Sant Climent Sescebes

Acte commemoratiu pels 50 anys de La Passió, en un espai emblemàtic del municipi. On: L’Horta d’en Cusí. Quan: 17 h.

Taula rodona: història de La Passió

Conversa per repassar la trajectòria i la història de La Passió al municipi. Quan: 19 h.

SANT PERE PESCADOR

Teatre: Tancats al museu (Grup Infantil Elencs Santperenc)

Teatre infantil al centre cívic amb taquilla inversa, ideal per venir en família. On: Centre cívic. Quan: 19 h. Preu: taquilla inversa.

TORROELLA DE FLUVIÀ

Tarda d’havaneres i cançons de taverna (Arrels Escalenques)

Música de taverna i havaneres per gaudir d’una tarda amb gust mariner. On: Sala de Ball. Quan: 16.30 h.

VILADAMAT

Ball amb Mil Notes

Tarda de ball al local social amb Mil Notes. On: Local social. Quan: 18 h.

VILAFANT

L’Hora del Conte amb Bel Contes

  • Sessió de contes a El Cau per a públic familiar. On: El Cau. Quan: 11 h.

🗓️ DIUMENGE 29 DE MARÇ

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Setmana Santa: benedicció de Rams i entrada de Jesús

Acte de Setmana Santa amb la benedicció de Rams i l’entrada de Jesús, una cita tradicional al cor del municipi. On: Plaça de la Basílica. Quan: 12 h.

L’ESCALA

Visita guiada: visita romana

Una antiga habitant de l’Emporiae romana del segle I dC guia la visita per explicar com era la vida fa dos mil anys, en un recorregut ple d’història. On: MAC-Empúries. Quan: 11 h. Preu: 6 €/persona (no inclou el tiquet d’entrada al jaciment). Fins a 7 anys: gratuït.

Vermut aromàtic

Experiència per descobrir el valor gastronòmic i cultural de les plantes aromàtiques, medicinals i culinàries del nostre entorn, amb recorregut entre plantes i explicació de propietats i usos a la cuina mediterrània. On: Emporarom (Camp de les Aromes). Quan: d’11 a 13 h.

ESPOLLA

Ball amb Joan Bram

Tarda de ball a la Societat la Fraternal per gaudir de música i bon ambient. On: Societat la Fraternal. Quan: 18 h.

FIGUERES

12a Cursa Urbana de Sant Josep (4t Memorial Albert Gurt)

Cursa urbana amb dues modalitats, 5 km i 10 km, amb un recorregut assequible i pensat perquè tothom pugui triar la distància que més li convingui. On: La Rambla. Quan: 10 h (5 km i 10 km).

Ball amb Dani Ramírez

Sessió de tarda a la Sala de Ball Erato per ballar i passar una bona estona. On: Sala de Ball Erato. Quan: 17.30 h.

Ball amb Àlex Peris

Alternativa de ball a la mateixa franja horària, al Cercle Sport Figuerenc. On: Cercle Sport Figuerenc. Quan: 17.30 h.

LA JONQUERA

Visita guiada i portes obertes: MUME i búnquers de la Jonquera (1943)

Matí per visitar el Museu Memorial de l’Exili i completar el recorregut amb els búnquers de la Jonquera (1943), en una proposta de memòria i història. On: Museu Memorial de l’Exili. Quan: d’11 a 13.30 h.

Ball amb Raimon

Tarda de ball a la Sala Societat Unió Jonquerenc, amb entrada de pagament. On: Sala Societat Unió Jonquerenc. Quan: 17.30 h. Preu: 6 €.

LLANÇÀ

Benedicció de rams

Acte tradicional de Setmana Santa amb benedicció de rams a la plaça. On: Plaça Major. Quan: 10.45 h.

Sortida familiar: descobrint la flora de cap de Ras (creació d’un herbari mediterrani)

Activitat familiar per conèixer la flora de cap de Ras i crear un herbari mediterrani a partir de l’observació i la descoberta. On: Aparcament de cap Ras. Quan: 11 h.

Ball de saló amb Xanadú

Tarda de ball de saló a la Residència Can Marly. On: Residència Can Marly. Quan: 18 h.

LLERS

23a Cantada de Caramelles i cançons tradicionals (Cantaires de Llers)

Cantada al Castell de Llers amb caramelles i cançons tradicionals. En acabar, hi haurà brunyols, coques i garnatxa per compartir. On: Castell de Llers. Quan: 18 h.

PONTÓS

Festa de la Vellesa i de la Primavera: passejada primaveral

Passejada pels voltants de Pontós per gaudir del paisatge de primavera. Cal inscripció prèvia. On: Banys de Bosc. Quan: 9.30 h.

Missa de Rams

Acte religiós de Rams a l’església del municipi. On: Església de Sant Martí. Quan: 10.30 h.

Sardanes amb La Principal de la Bisbal

Sardanes a la plaça major per fer el migdia més festiu. On: Plaça Major. Quan: 11.30 h.

Dinar de la Vellesa (Can Barbes)

Dinar de la festa a càrrec de Can Barbes, amb gratuïtat per a la gent gran de Pontós. Quan: 13.30 h. Preu: 17 € (gratuït per a la gent gran de Pontós).

Concert Serenata (La Principal de la Bisbal)

Concert de tarda al Local Social per tancar la jornada amb música. On: Local Social. Quan: 18 h. Preu: gratuït.

ROSES

Visites guiades: especial Setmana Santa al Castell de la Trinitat

Visites en diferents idiomes per descobrir el castell durant Setmana Santa. On: Castell de la Trinitat. Quan: 11.30 h (francès), 12.30 h (català) i 13.30 h (castellà). Preu: 5 €.

Visites guiades: especial Setmana Santa a la Ciutadella de Roses

“Passeig d’història” per un recinte de més de 25 segles de vestigis, amb sessions en francès, català i castellà. On: Espai Cultural la Ciutadella. Quan: 16 h (francès), 17 h (català) i 18 h (castellà). Preu: 5 €.

Ball amb l’Andreu de Roses

Tarda de ball a la SUF per continuar la jornada. On: SUF. Quan: 18 h.

Teatre: Ai! La misèria ens farà feliços

Sàtira política i social amb to humorístic i sarcàstic, una producció de Temporada Alta i Teatre Lliure, que reflexiona sobre el futur de la humanitat, la tecnologia i l’art en una societat cada vegada més deshumanitzada. On: Teatre Municipal. Quan: 20.30 h. Preu: 20 €.

SANT CLIMENT SESCEBES

50 anys de la Passió de Sant Climent Sescebes

Acte commemoratiu pels 50 anys de La Passió en un espai emblemàtic del municipi. On: L’Horta d’en Cusí. Quan: 18 h.

VILABERTRAN

Ball amb Cara-Cara

Tarda de ball a la Sala de Ball amb música en directe. On: Sala de Ball. Quan: 18 h.

Notícies relacionades

VILADAMAT

Ball amb Blue Moon

Tarda de ball al local social amb Blue Moon. On: Local social. Quan: 18 h.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents