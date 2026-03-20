Oci
Programació de cinemes del 20 al 26 de març a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses, cineclub Diòptria i Cinema CINC, cinema infantil en català.
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
AMARGA NAVIDAD ★★★
- País. Espanya. 2026. Drama. Maternitat. 111 minuts. Guió i direcció: Pedro Almodóvar Intèrprets: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo Sinopsi: Elsa és una directora de publicitat la mare de la qual mor durant un llarg pont del mes de desembre. Troba refugi a la feina, encara que és més aviat una fugida cap endavant. Treballa sense parar i, sense adonar-se'n, no es concedeix el temps necessari per guardar el dol per l'absència materna. Fins que una crisi de pànic l'obliga a aturar-se i imposar-se un descans. La seva parella, Bonifacio, és la taula de salvació en aquests moments de crisi. Elsa decideix viatjar a l'illa de Lanzarote acompanyada per la seva amiga Patricia, que també necessita allunyar-se de Madrid, mentre que Bonifacio es queda a la ciutat.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 26, a les 17.40, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 21 i diumenge 22, a les 15.30, 17.40, 19.50 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 20, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 21, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 22, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns 23 a dijous 26, a les 18.20 i 20.30 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
LA CHICA ZURDA ★★★★
- País: Taiwan. 2025. Idioma: Mandarí. Drama familiar. Maternitat. 108 minuts. Direcció: Shih-Ching Tsou Guió: Sean Baker, Shih-Ching Tsou Intèrprets: Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma Sinopsi: Una mare soltera i les seves dues filles tornen a Taipei després de diversos anys vivint al camp per obrir una parada en un bulliciós mercat nocturn. Cadascuna a la seva manera, s'hauran d'adaptar a aquest nou entorn per arribar a final de mes i aconseguir mantenir la unitat familiar. Tres generacions de secrets familiars comencen a revelar-se després que el seu avi tradicional li digui a la filla petita, que és esquerrana, que mai no faci servir la seva "mà del diable".
- Cinemes Figueres. Dimarts 24 i dijous 26, a les 20.30 h.
🎞️ CINEMA CINC, CINEMA INFANTIL EN CATALÀ A 3 €
ZOOTROPOLIS 2 ★★★★
- País. Estats Units. 2025. Animació. Cinema familiar. 107 minuts. Direcció: Jared Bush, Byron Howard Guió: Jared Bush. Sinopsi: Judy i Nick es troben després de la recargolada pista d'un misteriós rèptil que arriba a Zootopia i posa de cap per avall la metròpoli dels mamífers. Per resoldre el cas, la Judy i el Nick han d'anar d'incògnit a noves parts inesperades de la ciutat, on la seva creixent associació es posa a prova com mai abans.
- Cinemes Figueres. Dissabte 21 de març i diumenge 22 de març, a les 16.00 h.
BOB ESPONJA: UNA AVENTURA PIRATA ★★★
- País: Estats Units. 2025. Animació, aventures. 88 minuts. Direcció: Derek Drymon. Guió: Pam Brady, Matt Lieberman, Derek Drymon. Sinopsi: Desesperat per demostrar que és un tipus gran, Bob Esponja decideix demostrar la seva valentia davant el senyor Cranc seguint l’Holandès Errant, el misteriós llegendari pirata fantasma. Així comença una aventura marítima que el porta a les profunditats més remotes de l’oceà, on cap esponja no ha arribat mai.
- Cinemes Roses. Dissabte 21 de març i diumenge 22 de març, a les 16.05 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
EL MAGO DEL KREMLIN ★★★
País. França. 2025. Thriller. Drama polític. Anys 90. 156 minuts. Direcció: Olivier Assayas Guió: Emmanuel Carrère, Olivier Assayas Intèrpret: Paul Dano, Alicia Vikander, Jude Law Sinopsi: Enmig del caos postsoviètic dels anys 90, el jove Vadim Baranov (Paul Dano) comença a llaurar-se un camí com a artista i productor de televisió. La seva eloqüència i connexió amb les altes esferes el porten a convertir-se, de la nit al dia, en l'assessor d'un agent del KGB amb un brillant futur: Vladimir Putin (Jude Law). Des de les entranyes del poder, tots dos donaran forma a la nova Rússia, difuminant els límits entre la veritat i la mentida.
- Cinemes Roses.Divendres 20 i dissabte 21, a les 18.20, 20.20 i 22.00 h. De diumenge 22 a dijous 26, a les 18.20 i 20.20 h.
WHISTLE: EL SILBIDO DEL MAL ★★★
- País. Canadà. 2025. Terror 85 minuts. Direcció: Corin Hardy Guió: Owen Egerton Intèrpret: Dafne Keen, Sophie Nélisse, Nick Frost Sinopsi: Un grup d'estudiants inadaptats troba per accident un objecte maleït: un xiulet antic de la mort asteca. En bufar-ho, descobreixen que el terrorífic so que produeix invoca les seves pròpies morts futures per perseguir-los. Mentre les víctimes augmenten, els amics intenten descobrir l'origen de l'artefacte i aturar la terrible cadena de successos que han provocat.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 26, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Dissabte 21 i diumenge 22, a les 15.50, 17.50, 20.00 i 22.00 h
TORRENTE PRESIDENTE ★★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia negra. Seqüela 102 minuts. Guió i direcció: Santiago Segura Intèrpret: Santiago Segura, Gabino Diego, Ramón Langa Sinopsi: José Luis Torrente, sempre convençut de ser un heroi nacional d'Espanya malgrat la seva ineptitud, és persuadit per ficar-se en política i, amb el seu estil vulgar, demagògic i ple d'ocurrències, es converteix en líder d'un partit populista. Sisè lliurament de la saga Torrente.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 26, a les 17.40, 19.00, 19.45, 21.00 i 22.00 h. Dissabte 21 i diumenge 22, a les 15.40, 17.00 17.45, 19.00, 19.50, 21.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 20, a les 18.15, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 21, a les 16.00, 18.15, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 22, a les 16.00, 18.15 i 20.30 h. De dilluns 23 a dijous 26, a les 18.15 i 20.30 h.
HOPPERS ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Comèdia. Ciència-ficció. 105 minuts. Guió i direcció: Daniel Chong Sinopsi: Mabel és una jove que pot transferir la seva ment a un castor robot amb l'objectiu d'infiltrar-se al regne animal. Acaba fent-se amiga d'un castor regi, el Rei Jordi, i unint els animals per lluitar contra els plans d'un promotor immobiliari.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 26, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Dissabte 21 i diumenge 22, a les 15.50, 18.00, 20.00 i 22.00 h. En català, a les 15.30 h.
- Cinemes Roses. Laborables, a les18.20 h. Dissabte 21 i diumenge 22, a les 16.05 i 18.20 h.
SCREAM 7★★★
- País. Estats Units. 2026. Terror. Seqüela 114 minuts. Direcció: Kevin Williamson. Guió: Kevin Williamson, Guy Busick. Intèrprets: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May Sinopsi: Quan un nou assassí Ghostface apareix al tranquil poble on Sidney Prescott (Neve Campbell) ha construït una nova vida, les seves pitjors pors es fan realitat quan la seva filla (Isabel May) es converteix en el següent objectiu. Decidida a protegir la seva família, Sidney s'ha d'enfrontar als horrors del seu passat per posar fi a la massacre d'una vegada per totes.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 26, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 20 i dissabte 21, a les 20.30 i 22.35 h. De diumenge 22 a dijous 26, a les 20.30 h.
BALANDRAU (VENT SALVATGE) ★★★
- País. Espanya. 2026. Drama. Basat en fets reals. 116 minuts. Direcció: Fernando Trullols. Guió: Danielle Schleif. Intèrprets: Álvaro Cervantes, Bruna Cusí Sinopsi: El 30 de desembre del 2000, un grup d'amics es disposen a fer l'ascens al Balandrau. El sol acompanya els muntanyencs fins que, en qüestió de minuts, tot canvia de manera imprevisible. Un vent salvatge conegut com a torb desencadena la pitjor de les tempestes de la història dels Pirineus.
- Cinemes Figueres. En català. Laborables. Fins al dijous 26, a les 17.30, 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.30, 17.40, 19.50 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 20, a les 18.15 h. Dissabte 21 i diumenge 22, a les 16.00 i 18.15 h. De dilluns 23 a dijous 26, a les 18.15 h.
CUMBRES BORRASCOSAS ★★★
- País. Estats Units. 2026. Drama. 136 minuts. Guió i direcció: Emerald Fennell. Intèrprets: Margot Robbie, Jacob Elordi Sinopsi: Adaptació de Cims borrascosos, d’Emily Brönte, una de les grans novel·les del segle XIX anglès. Narra la història d’amor tèrbola i apassionada entre Heathcliff i Catherine. Amargat i pertorbat per un passat que no és capaç d’oblidar, Heathcliff malviu per la seva set de venjança i provoca la infelicitat de tots els que l’envolten. L’obra presenta, en un ambient misteriós i tràgic, l’esclat d’una passió violenta, però buida de sensualitat.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 26, a les 18.00 i 21.00 h. Dissabte i diumenge, a les 18.00 i 21.00 h. Dimecres 25, VOSE, a les 21 h.
- El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El 'bon temps' a Catalunya durarà poc: la borrasca Therese activa una situació meteorològica perillosa a l' per mala mar
- Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
- El consell de l'economista Luis Garvía davant la guerra al Pròxim Orient: 'Recomano tenir efectiu per al supermercat, gasolina i medicaments
- L’ampliació dels cribratges de còlon fins als 74 anys farà augmentar en un 30% la població catalana cridada a participar
- Pilar Mejías, mare de dos joves amb atàxia de Friedreich: 'L'Álvaro ja no pot menjar sol i la Marta no pot caminar
- Aida Casanova, advocada de família: “El permís per hospitalització no ha de començar el dia de l'ingrés”