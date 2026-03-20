Cacera FrancoContenidors soterrats FigueresRobatori ManresaVaga DocentsBase Militar Sant Climent
Els millors plans pel cap de setmana del 21 i 22 de març a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Aquest diumenge se celebra la trobada gegantera a Vilafant. / Els Rajolers

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

🗓️ DISSABTE 21 DE MARÇ

BOADELLA - LES ESCAULES

Acte inaugural dels forns de ciment (David Serra i Josep M. Dacosta)

Acte inaugural per donar a conèixer els forns de ciment, amb explicació i contextualització a càrrec de David Serra i Josep M. Dacosta. On: Carretera de la Caula a Boadella. Quan: 19.30 h.

BORRASSÀ

Concert de primavera (Centre d’Estudis Pep Ventura)

Concert de primavera amb els alumnes i cors del Centre d’Estudis Pep Ventura, una proposta musical per gaudir en comunitat. On: Sala de l’Ateneu. Quan: 18 h.

CADAQUÉS

Teatre: Elmer, l’elefant multicolor

Teatre familiar al Teatre Art i Joia amb Elmer, l’elefant multicolor, una proposta ideal per venir amb infants. On: Teatre Art i Joia. Quan: 17 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Sortida a Canillo (activitat familiar)

Sortida familiar amb places limitades per rigorós ordre d’inscripció. Els menors de 18 anys han d’anar acompanyats per una persona major d’edat. Hi ha dues opcions: bus + casa de colònies amb esmorzar (40 €) o bus + casa de colònies amb esmorzar + pista de gel (55 €). On: Espai Jove EL CENTRO (Centre històric) / Espai Jove del Casal Cívic d’Empuriabrava. Quan: 9 h.

3r Cicle de cures per la salut: La natura com a font de benestar (bàlsam labial amb calèndula)

Taller per aprendre a elaborar un bàlsam labial amb calèndula, a càrrec d’Alicia Herrera, del Camí de les Herbes, dins el cicle de cures per la salut. On: Ecomuseu Farinera. Quan: de 10 a 12 h.

Taller familiar: creem origamis en moviment

L’origami com a art del paper, però amb un plus: peces amb moviment per saltar o volar, en una activitat creativa i familiar. Cal reserva. On: Ecomuseu Farinera. Quan: 11 h. Preu: 2 € adults i 1 € (majors de 6 anys).

L’ESCALA

Visita guiada a l’exposició La Verema. Una emigració controlada (Jordi Mestre i Vergés)

Visita guiada a l’exposició temporal a càrrec del mateix fotògraf, per entendre el projecte i el context que retrata. On: Alfolí de la Sal. Quan: 12 h.

Activitat infantil: Salvamars Cirkus

Espectacle de clown i teatre gestual recomanat per a mainada a partir de 3 anys, pensat per fer riure i participar. On: Plaça de l’Església. Quan: 12 h.

36è Play Back de l’Escala: Propera parada... Destí Musical!

Nova edició del Play Back de l’Escala, amb actuacions variades per a tots els gustos, presentat per l’actor local Jordi Serra i Morilla. On: CER. Quan: 22 h. Preu: 7 €.

FIGUERES

Mercat del Brocanter i del Col·leccionista

Matí i tarda per remenar entre antiguitats, col·leccionisme i peces curioses a la Rambla. On: Rambla. Quan: de 9 a 18 h.

Inauguració de la remodelació de la Pujada del Castell (parlaments)

Acte d’inauguració amb parlaments de les autoritats per estrenar la remodelació de la Pujada del Castell. Quan: 11 h.

Busos elèctrics llançadora fins al Castell de Sant Ferran

Servei de llançadora amb busos elèctrics des de l’edifici Talaia fins al Castell de Sant Ferran. Quan: d’11.30 a 14 h.

Micro obert de l’Escola de Música del Casino Menestral

Espai de micro obert amb participació de l’escola de música, ideal per escoltar talent local. Quan: de 12 a 13 h.

Ràdio Flaixbac: El Vermut de Llucià Ferrer (amb Marta Torné i Mama Dousha)

Programa en directe per posar ambient de migdia a la ciutat. Quan: de 12 a 14 h.

Presentació del llibre Del temps el seu esguard (Jordi Casabona), amb vermut

Presentació literària al Museu del Joguet, en format vermut, per compartir conversa i llibre. On: Museu del Joguet. Quan: 12 h.

Concert: Moda i revolució (Cobla Vila d’Olesa)

Concert amb sardanes revolucionàries de Pep Ventura, com a cloenda de la commemoració del 150è aniversari de la mort de Pep Ventura. On: Auditori Caputxins. Quan: 18 h.

Concert del grup Autoreverse

Concert gratuït a la Taberna Libraria per completar el vespre amb música. On: Taberna Libraria. Quan: 20 h. Preu: gratuït.

Concert de Paula Valls (Cicle 66butaques)

Paula Valls presenta la gira dels 10 anys, un directe intens i emotiu que combina vulnerabilitat i celebració. On: La Cate. Quan: 21 h. Preu: 12 € (socis: 10 €).

LLANÇÀ

II Clàssic Vila de Llançà (IX Copa Gironina de Regularitat)

Jornada d’automobilisme amb concentració, sortides i arribades al pàrquing del Passeig Marítim, i entrega final de premis. On: Pàrquing del Passeig Marítim (concentració/arribada) i Casa del Mar (premis). Quan: concentració de 8 a 23 h; sortides de 13.30 a 18.30 h; arribada de 16.15 a 20 h; entrega de premis a les 22 h.

Sessió de contes infantils: Pa, pe, pi, po, emes! (Meritxell Yanes)

Contes per a públic familiar a la biblioteca, ideals per a una estona tranquil·la i imaginativa. On: Biblioteca Pere Calders. Quan: 12 h.

Tarda de cinema

Proposta de tarda a l’Espai Jove amb sessió de cinema. On: Espai Jove. Quan: 17 h.

PALAU-SAVERDERA

Ball amb Àlex Peris

Tarda de ball al centre cívic amb entrada que inclou berenar. On: Centre cívic. Quan: 17.30 h. Preu: 6 € (amb berenar).

PERALADA

Ruta literària: Ramon Muntaner i Peralada

Ruta pel centre històric i el claustre de Sant Domènec per recórrer la figura de Ramon Muntaner i el vincle amb Peralada. On: centre històric i Claustre de Sant Domènec. Quan: 11 h. Preu: 6 € (menors de 10 anys, gratuït).

ROSES

Petits contes (Anna Vicens)

Sessió de contes a la biblioteca per a públic familiar. On: Biblioteca. Quan: 11 h.

Teatre: Soroll d’avions (Manel Puig)

Funció al Teatre Municipal amb una proposta escènica basada en casos reals vinculats a la Guerra Civil a la comarca. On: Teatre Municipal. Quan: 20.30 h. Preu: 10 €.

Ball amb Grup Blue Moon

Nit de ball a la SUF per tancar el dissabte amb música. On: SUF. Quan: 22 h.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

Dia Mundial de la Poesia: lectura de Foc d’ocell i poemes

Lectura del poema Foc d'ocell de Blai Bonet, lectura de poemes de Caterina Albert (Víctor Català) i de poetes locals, en el marc del Dia Mundial de la Poesia. On: Sala Abadia. Quan: 17 h.

TORROELLA DE FLUVIÀ

Conferència: Sis escriptors catalans (de Verdaguer a Fages de Climent)

Conferència a càrrec de Narcís Garolera, doctor en Filologia Catalana, sobre sis grans noms de la literatura catalana. On: Sala d’exposicions de Torroella. Quan: 20 h.

LA VAJOL

Visita guiada a la Mina Canta

Visita per descobrir aquest espai patrimonial amb guia. On: Mina Canta. Quan: d’11 a 13 h. Preu: 7 €.

VILADAMAT

Ball amb Albert Paolo

Tarda de ball al local social amb Albert Paolo. On: Local social. Quan: 18 h.

VILAJUÏGA

Xerrada-col·loqui: Figueres s’allunya; volem l’estació al centre i les vies soterrades (Arnau Comajoan)

Xerrada-col·loqui amb Arnau Comajoan, enginyer i membre de la PTP, per parlar del projecte ferroviari i les demandes locals. On: Centre cívic. Quan: 11.30 h.

🗓️ DIUMENGE 22 DE MARÇ

AGULLANA

La Suada Agullana (trail i marxa)

Cursa solidària en benefici de l’Oncolliga, amb trail de 15 km i marxa de 5 km, amb sortida des de la Plaça Major. On: Plaça Major. Quan: 9.30 h.

BÀSCARA

40è Mercat dels Tortells de Bàscara (obertura de la fira)

Arrenca la fira amb parades d’artesania, petits productors i inflables al centre del poble. On: Plaça de l’Església. Quan: 9 h.

Demostració de l’ofici de picapedrer (Lluís Madrenas)

Demostració durant tot el matí per veure en directe l’ofici de picapedrer. Quan: al llarg de tot el matí.

Exposició de motos Harley Davidson

Mostra de motos al Passeig de la Muralla. On: Passeig de la Muralla. Quan: de 9 a 13 h.

Audició de sardanes (cobla La Principal de Banyoles)

Sardanes per posar música de cobla al matí de fira. Quan: 10 h.

Taller per a adults: crea el teu penjoll de vidre (Art en vidre)

Taller amb inscripció prèvia, amb dues sessions disponibles. Quan: 10 h (1a sessió) i 11 h (2a sessió).

Taller familiar: experimenta i crea amb la seda (Anna Albert)

Taller de pintura sobre seda per a públic familiar, sense necessitat d’inscripció. Quan: de 10 a 13 h.

Taller de tortells (Forn de pa l’Empordà)

Taller amb inscripció prèvia per aprendre a fer tortells. Quan: 11 h.

Missa

Acte religiós a l’església del municipi. On: Església de Sant Aciscle i Santa Victòria. Quan: 12 h.

Visita comentada: curiositats de l’església (Joan Sayeras)

Visita comentada “La memòria d’un poble” amb curiositats de l’església, a càrrec de Joan Sayeras. Quan: 12.30 h.

Vermut popular amb Panxuts Beer Band

Vermut amb música per fer el migdia més festiu. On: Plaça de l’Església. Quan: 13 h.

Cabaret: Flor del vici (Gemma Vidal)

Espectacle de cabaret per tancar la tarda a la Sala Municipal. On: Sala Municipal. Quan: 17 h. Preu: 5 €.

CABANES

Estrena: A temps d’amor (espectacle musical i literari teatralitzat)

Estrena d’un espectacle que combina música i literatura, amb Carles Coll Bardés (violoncel), Martí Peraferrer Vayreda (actor), Clara Valero (soprano) i Carles Coll Costa (piano). On: Sala de Ball. Quan: 18 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Enfarina’t, descobreix l’Ecomuseu Farinera

Activitat per descobrir l’Ecomuseu Farinera d’una manera participativa. On: Ecomuseu Farinera. Quan: 12 h. Preu: 5 €.

DARNIUS

Missa al pantà i reflexió sobre el valor de l’aigua

Celebració al Club Nàutic amb una reflexió sobre el valor de l’aigua, en un entorn singular. On: Club Nàutic. Quan: 17 h.

L’ESCALA

Visita guiada: visita romana

Una antiga habitant de l’Emporiae romana del segle I dC guia la visita per explicar com era la vida fa dos mil anys. On: MAC-Empúries. Quan: 11 h. Preu: 6 € (no inclou el tiquet d’entrada al jaciment). Fins a 7 anys: gratuït.

36è Play Back de l’Escala: Propera parada... Destí Musical!

Segona oportunitat per veure el Play Back, amb actuacions per a tots els gustos i presentació de Jordi Serra i Morilla. On: CER. Quan: 22 h. Preu: 7 €.

ESPOLLA

Ball amb Josep de Llagostera

Tarda de ball a la Societat La Fraternal. On: Societat La Fraternal. Quan: 18 h.

FIGUERES

Ofrena floral a Pep Ventura (panteó de figuerencs il·lustres)

Acte de cloenda de la commemoració del 150è aniversari de la mort de Pep Ventura, amb lectures i música. On: Cementiri Municipal. Quan: 10 h.

Espectacle: Nallar (Inspira Teatre)

Peça cantada que homenatja la saviesa de les dones que treballen la terra, dins el Cicle Cases d’Algú. Recomanat a partir d’1 any. On: Teatre el Jardí. Quan: 11 h. Preu: 6 €.

Ballada de sardanes amb la Cobla Rossinyolets (amb el gegantó Pep Ventura)

Sardanes a la plaça amb acompanyament del gegantó Pep Ventura, com a cloenda de la commemoració. On: Plaça Josep Tarradellas. Quan: 11.30 h.

Ball amb Altarriba

Tarda de ball a la Sala de Ball Erato. On: Sala de Ball Erato. Quan: 17.30 h.

Ball amb Pa d’Angel

Tarda de ball al Cercle Sport Figuerenc. On: Cercle Sport Figuerenc. Quan: 17.30 h.

LA JONQUERA

Cinexic: Yuku i la flor de l’Himàlaia

Sessió de cinema familiar d’animació (Bèlgica, 2022) amb l’aventura d’en Yuku, un ratolí que emprèn un viatge per trobar la flor de l’Himàlaia i la llum eterna. On: Porxos Centre Cultural de l’Albera Can Laporta. Quan: 17 h.

LLANÇÀ

Fem música 2026: trobada d’alumnes i professors d’escoles de música

Trobada comarcal per compartir música i experiències entre alumnat i professorat. On: Casa de Cultura. Quan: 12.30 h.

Ball de saló amb Joan Bram

Tarda de ball de saló a la Residència Can Marly. On: Residència Can Marly. Quan: 18 h.

ROSES

Ball amb Xavi de Roses

Tarda de ball a la SUF. On: SUF. Quan: 18 h.

VILABERTRAN

Ball amb Sona Bé

Tarda de ball a la Sala de Ball. On: Sala de Ball. Quan: 18 h.

VILAFANT

Dia Mundial de l’Aigua: trobada a Palol Sabaldòria

Jornada amb activitats vinculades a l’aigua, amb trobada inicial a Palol Sabaldòria. On: Palol Sabaldòria. Quan: 9.30 h.

Benvinguda i presentació de l’ibis apadrinat per AMIPS + xerrada a la Fundació Alive

Benvinguda a càrrec de Josep Espigule, presentació de l’ibis i xerrada a la Fundació Alive. Quan: 9.45 h.

Caminada cap a la Gorga Blava

Caminada per continuar la jornada i descobrir l’entorn. Quan: 10.30 h.

Descobriment del nou corriol i aparició de la Manela

Moment de sorpresa amb descobriment del nou corriol, aparició de la Manela (la carpa del Manol) i altres sorpreses. Quan: 10.50 h.

Refrigeri dolç

Pausa per fer un mos dolç. Quan: 11 h.

Acompanyament de la Manela fins a la plaça

Trasllat acompanyat amb arribada a la Plaça Ciutadella. On: Plaça Ciutadella. Quan: 12 h.

Trobada Gegantera de Vilafant: plantada de gegants

Plantada de gegants a la plaça per iniciar la trobada gegantera. On: Plaça dels Rajolers. Quan: 11.30 h.

Cercavila gegantera i incorporació de la Manela

Cercavila i, en arribar, la Manela s’incorpora a la família gegantera a la Plaça Ciutadella. On: Plaça Ciutadella. Quan: tot seguit (incorporació a les 12 h).

Tracking Pixel Contents