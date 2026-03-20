Els millors plans pel cap de setmana del 21 i 22 de març a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 21 DE MARÇ
BOADELLA - LES ESCAULES
Acte inaugural dels forns de ciment (David Serra i Josep M. Dacosta)
Acte inaugural per donar a conèixer els forns de ciment, amb explicació i contextualització a càrrec de David Serra i Josep M. Dacosta. On: Carretera de la Caula a Boadella. Quan: 19.30 h.
BORRASSÀ
Concert de primavera (Centre d’Estudis Pep Ventura)
Concert de primavera amb els alumnes i cors del Centre d’Estudis Pep Ventura, una proposta musical per gaudir en comunitat. On: Sala de l’Ateneu. Quan: 18 h.
CADAQUÉS
Teatre: Elmer, l’elefant multicolor
Teatre familiar al Teatre Art i Joia amb Elmer, l’elefant multicolor, una proposta ideal per venir amb infants. On: Teatre Art i Joia. Quan: 17 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Sortida a Canillo (activitat familiar)
Sortida familiar amb places limitades per rigorós ordre d’inscripció. Els menors de 18 anys han d’anar acompanyats per una persona major d’edat. Hi ha dues opcions: bus + casa de colònies amb esmorzar (40 €) o bus + casa de colònies amb esmorzar + pista de gel (55 €). On: Espai Jove EL CENTRO (Centre històric) / Espai Jove del Casal Cívic d’Empuriabrava. Quan: 9 h.
3r Cicle de cures per la salut: La natura com a font de benestar (bàlsam labial amb calèndula)
Taller per aprendre a elaborar un bàlsam labial amb calèndula, a càrrec d’Alicia Herrera, del Camí de les Herbes, dins el cicle de cures per la salut. On: Ecomuseu Farinera. Quan: de 10 a 12 h.
Taller familiar: creem origamis en moviment
L’origami com a art del paper, però amb un plus: peces amb moviment per saltar o volar, en una activitat creativa i familiar. Cal reserva. On: Ecomuseu Farinera. Quan: 11 h. Preu: 2 € adults i 1 € (majors de 6 anys).
L’ESCALA
Visita guiada a l’exposició La Verema. Una emigració controlada (Jordi Mestre i Vergés)
Visita guiada a l’exposició temporal a càrrec del mateix fotògraf, per entendre el projecte i el context que retrata. On: Alfolí de la Sal. Quan: 12 h.
Activitat infantil: Salvamars Cirkus
Espectacle de clown i teatre gestual recomanat per a mainada a partir de 3 anys, pensat per fer riure i participar. On: Plaça de l’Església. Quan: 12 h.
36è Play Back de l’Escala: Propera parada... Destí Musical!
Nova edició del Play Back de l’Escala, amb actuacions variades per a tots els gustos, presentat per l’actor local Jordi Serra i Morilla. On: CER. Quan: 22 h. Preu: 7 €.
FIGUERES
Mercat del Brocanter i del Col·leccionista
Matí i tarda per remenar entre antiguitats, col·leccionisme i peces curioses a la Rambla. On: Rambla. Quan: de 9 a 18 h.
Inauguració de la remodelació de la Pujada del Castell (parlaments)
Acte d’inauguració amb parlaments de les autoritats per estrenar la remodelació de la Pujada del Castell. Quan: 11 h.
Busos elèctrics llançadora fins al Castell de Sant Ferran
Servei de llançadora amb busos elèctrics des de l’edifici Talaia fins al Castell de Sant Ferran. Quan: d’11.30 a 14 h.
Micro obert de l’Escola de Música del Casino Menestral
Espai de micro obert amb participació de l’escola de música, ideal per escoltar talent local. Quan: de 12 a 13 h.
Ràdio Flaixbac: El Vermut de Llucià Ferrer (amb Marta Torné i Mama Dousha)
Programa en directe per posar ambient de migdia a la ciutat. Quan: de 12 a 14 h.
Presentació del llibre Del temps el seu esguard (Jordi Casabona), amb vermut
Presentació literària al Museu del Joguet, en format vermut, per compartir conversa i llibre. On: Museu del Joguet. Quan: 12 h.
Concert: Moda i revolució (Cobla Vila d’Olesa)
Concert amb sardanes revolucionàries de Pep Ventura, com a cloenda de la commemoració del 150è aniversari de la mort de Pep Ventura. On: Auditori Caputxins. Quan: 18 h.
Concert del grup Autoreverse
Concert gratuït a la Taberna Libraria per completar el vespre amb música. On: Taberna Libraria. Quan: 20 h. Preu: gratuït.
Concert de Paula Valls (Cicle 66butaques)
Paula Valls presenta la gira dels 10 anys, un directe intens i emotiu que combina vulnerabilitat i celebració. On: La Cate. Quan: 21 h. Preu: 12 € (socis: 10 €).
LLANÇÀ
II Clàssic Vila de Llançà (IX Copa Gironina de Regularitat)
Jornada d’automobilisme amb concentració, sortides i arribades al pàrquing del Passeig Marítim, i entrega final de premis. On: Pàrquing del Passeig Marítim (concentració/arribada) i Casa del Mar (premis). Quan: concentració de 8 a 23 h; sortides de 13.30 a 18.30 h; arribada de 16.15 a 20 h; entrega de premis a les 22 h.
Sessió de contes infantils: Pa, pe, pi, po, emes! (Meritxell Yanes)
Contes per a públic familiar a la biblioteca, ideals per a una estona tranquil·la i imaginativa. On: Biblioteca Pere Calders. Quan: 12 h.
Tarda de cinema
Proposta de tarda a l’Espai Jove amb sessió de cinema. On: Espai Jove. Quan: 17 h.
PALAU-SAVERDERA
Ball amb Àlex Peris
Tarda de ball al centre cívic amb entrada que inclou berenar. On: Centre cívic. Quan: 17.30 h. Preu: 6 € (amb berenar).
PERALADA
Ruta literària: Ramon Muntaner i Peralada
Ruta pel centre històric i el claustre de Sant Domènec per recórrer la figura de Ramon Muntaner i el vincle amb Peralada. On: centre històric i Claustre de Sant Domènec. Quan: 11 h. Preu: 6 € (menors de 10 anys, gratuït).
ROSES
Petits contes (Anna Vicens)
Sessió de contes a la biblioteca per a públic familiar. On: Biblioteca. Quan: 11 h.
Teatre: Soroll d’avions (Manel Puig)
Funció al Teatre Municipal amb una proposta escènica basada en casos reals vinculats a la Guerra Civil a la comarca. On: Teatre Municipal. Quan: 20.30 h. Preu: 10 €.
Ball amb Grup Blue Moon
Nit de ball a la SUF per tancar el dissabte amb música. On: SUF. Quan: 22 h.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
Dia Mundial de la Poesia: lectura de Foc d’ocell i poemes
Lectura del poema Foc d'ocell de Blai Bonet, lectura de poemes de Caterina Albert (Víctor Català) i de poetes locals, en el marc del Dia Mundial de la Poesia. On: Sala Abadia. Quan: 17 h.
TORROELLA DE FLUVIÀ
Conferència: Sis escriptors catalans (de Verdaguer a Fages de Climent)
Conferència a càrrec de Narcís Garolera, doctor en Filologia Catalana, sobre sis grans noms de la literatura catalana. On: Sala d’exposicions de Torroella. Quan: 20 h.
LA VAJOL
Visita guiada a la Mina Canta
Visita per descobrir aquest espai patrimonial amb guia. On: Mina Canta. Quan: d’11 a 13 h. Preu: 7 €.
VILADAMAT
Ball amb Albert Paolo
Tarda de ball al local social amb Albert Paolo. On: Local social. Quan: 18 h.
VILAJUÏGA
Xerrada-col·loqui: Figueres s’allunya; volem l’estació al centre i les vies soterrades (Arnau Comajoan)
Xerrada-col·loqui amb Arnau Comajoan, enginyer i membre de la PTP, per parlar del projecte ferroviari i les demandes locals. On: Centre cívic. Quan: 11.30 h.
🗓️ DIUMENGE 22 DE MARÇ
AGULLANA
La Suada Agullana (trail i marxa)
Cursa solidària en benefici de l’Oncolliga, amb trail de 15 km i marxa de 5 km, amb sortida des de la Plaça Major. On: Plaça Major. Quan: 9.30 h.
BÀSCARA
40è Mercat dels Tortells de Bàscara (obertura de la fira)
Arrenca la fira amb parades d’artesania, petits productors i inflables al centre del poble. On: Plaça de l’Església. Quan: 9 h.
Demostració de l’ofici de picapedrer (Lluís Madrenas)
Demostració durant tot el matí per veure en directe l’ofici de picapedrer. Quan: al llarg de tot el matí.
Exposició de motos Harley Davidson
Mostra de motos al Passeig de la Muralla. On: Passeig de la Muralla. Quan: de 9 a 13 h.
Audició de sardanes (cobla La Principal de Banyoles)
Sardanes per posar música de cobla al matí de fira. Quan: 10 h.
Taller per a adults: crea el teu penjoll de vidre (Art en vidre)
Taller amb inscripció prèvia, amb dues sessions disponibles. Quan: 10 h (1a sessió) i 11 h (2a sessió).
Taller familiar: experimenta i crea amb la seda (Anna Albert)
Taller de pintura sobre seda per a públic familiar, sense necessitat d’inscripció. Quan: de 10 a 13 h.
Taller de tortells (Forn de pa l’Empordà)
Taller amb inscripció prèvia per aprendre a fer tortells. Quan: 11 h.
Missa
Acte religiós a l’església del municipi. On: Església de Sant Aciscle i Santa Victòria. Quan: 12 h.
Visita comentada: curiositats de l’església (Joan Sayeras)
Visita comentada “La memòria d’un poble” amb curiositats de l’església, a càrrec de Joan Sayeras. Quan: 12.30 h.
Vermut popular amb Panxuts Beer Band
Vermut amb música per fer el migdia més festiu. On: Plaça de l’Església. Quan: 13 h.
Cabaret: Flor del vici (Gemma Vidal)
Espectacle de cabaret per tancar la tarda a la Sala Municipal. On: Sala Municipal. Quan: 17 h. Preu: 5 €.
CABANES
Estrena: A temps d’amor (espectacle musical i literari teatralitzat)
Estrena d’un espectacle que combina música i literatura, amb Carles Coll Bardés (violoncel), Martí Peraferrer Vayreda (actor), Clara Valero (soprano) i Carles Coll Costa (piano). On: Sala de Ball. Quan: 18 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Enfarina’t, descobreix l’Ecomuseu Farinera
Activitat per descobrir l’Ecomuseu Farinera d’una manera participativa. On: Ecomuseu Farinera. Quan: 12 h. Preu: 5 €.
DARNIUS
Missa al pantà i reflexió sobre el valor de l’aigua
Celebració al Club Nàutic amb una reflexió sobre el valor de l’aigua, en un entorn singular. On: Club Nàutic. Quan: 17 h.
L’ESCALA
Visita guiada: visita romana
Una antiga habitant de l’Emporiae romana del segle I dC guia la visita per explicar com era la vida fa dos mil anys. On: MAC-Empúries. Quan: 11 h. Preu: 6 € (no inclou el tiquet d’entrada al jaciment). Fins a 7 anys: gratuït.
36è Play Back de l’Escala: Propera parada... Destí Musical!
Segona oportunitat per veure el Play Back, amb actuacions per a tots els gustos i presentació de Jordi Serra i Morilla. On: CER. Quan: 22 h. Preu: 7 €.
ESPOLLA
Ball amb Josep de Llagostera
Tarda de ball a la Societat La Fraternal. On: Societat La Fraternal. Quan: 18 h.
FIGUERES
Ofrena floral a Pep Ventura (panteó de figuerencs il·lustres)
Acte de cloenda de la commemoració del 150è aniversari de la mort de Pep Ventura, amb lectures i música. On: Cementiri Municipal. Quan: 10 h.
Espectacle: Nallar (Inspira Teatre)
Peça cantada que homenatja la saviesa de les dones que treballen la terra, dins el Cicle Cases d’Algú. Recomanat a partir d’1 any. On: Teatre el Jardí. Quan: 11 h. Preu: 6 €.
Ballada de sardanes amb la Cobla Rossinyolets (amb el gegantó Pep Ventura)
Sardanes a la plaça amb acompanyament del gegantó Pep Ventura, com a cloenda de la commemoració. On: Plaça Josep Tarradellas. Quan: 11.30 h.
Ball amb Altarriba
Tarda de ball a la Sala de Ball Erato. On: Sala de Ball Erato. Quan: 17.30 h.
Ball amb Pa d’Angel
Tarda de ball al Cercle Sport Figuerenc. On: Cercle Sport Figuerenc. Quan: 17.30 h.
LA JONQUERA
Cinexic: Yuku i la flor de l’Himàlaia
Sessió de cinema familiar d’animació (Bèlgica, 2022) amb l’aventura d’en Yuku, un ratolí que emprèn un viatge per trobar la flor de l’Himàlaia i la llum eterna. On: Porxos Centre Cultural de l’Albera Can Laporta. Quan: 17 h.
LLANÇÀ
Fem música 2026: trobada d’alumnes i professors d’escoles de música
Trobada comarcal per compartir música i experiències entre alumnat i professorat. On: Casa de Cultura. Quan: 12.30 h.
Ball de saló amb Joan Bram
Tarda de ball de saló a la Residència Can Marly. On: Residència Can Marly. Quan: 18 h.
ROSES
Ball amb Xavi de Roses
Tarda de ball a la SUF. On: SUF. Quan: 18 h.
VILABERTRAN
Ball amb Sona Bé
Tarda de ball a la Sala de Ball. On: Sala de Ball. Quan: 18 h.
VILAFANT
Dia Mundial de l’Aigua: trobada a Palol Sabaldòria
Jornada amb activitats vinculades a l’aigua, amb trobada inicial a Palol Sabaldòria. On: Palol Sabaldòria. Quan: 9.30 h.
Benvinguda i presentació de l’ibis apadrinat per AMIPS + xerrada a la Fundació Alive
Benvinguda a càrrec de Josep Espigule, presentació de l’ibis i xerrada a la Fundació Alive. Quan: 9.45 h.
Caminada cap a la Gorga Blava
Caminada per continuar la jornada i descobrir l’entorn. Quan: 10.30 h.
Descobriment del nou corriol i aparició de la Manela
Moment de sorpresa amb descobriment del nou corriol, aparició de la Manela (la carpa del Manol) i altres sorpreses. Quan: 10.50 h.
Refrigeri dolç
Pausa per fer un mos dolç. Quan: 11 h.
Acompanyament de la Manela fins a la plaça
Trasllat acompanyat amb arribada a la Plaça Ciutadella. On: Plaça Ciutadella. Quan: 12 h.
Trobada Gegantera de Vilafant: plantada de gegants
Plantada de gegants a la plaça per iniciar la trobada gegantera. On: Plaça dels Rajolers. Quan: 11.30 h.
Cercavila gegantera i incorporació de la Manela
Cercavila i, en arribar, la Manela s’incorpora a la família gegantera a la Plaça Ciutadella. On: Plaça Ciutadella. Quan: tot seguit (incorporació a les 12 h).
