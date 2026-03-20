Fires
El Mercat dels Tortells de Bàscara arriba als 40 anys
Aquesta fira posa de relleu un dels productes gastronòmics més característics: els tortells
Estarà obert al públic entre les nou del matí i les tres de la tarda d’aquest diumenge, 22 de març, a la plaça de l’Església
La població de Bàscara acollirà, el diumenge 22 de març, la 40a edició del Mercat dels Tortells, una cita ja consolidada al calendari de fires i mercats de l’Alt Empordà i que permet gaudir d’una diada festiva, artesanal, gastronòmica i cultural. "Quaranta edicions del mercat no són cap casualitat. Una jornada plena de tallers i activitats", remarca l’Ajuntament bascarenc, que és el principal organitzador d’aquesta cita. El mercat, que se celebra a la plaça de l’Església de Bàscara, obrirà les portes al públic a les nou del matí i s’hi podrà passejar fins a les tres de la tarda. El Mercat dels Tortells és una tradició molt arrelada a la vila i, probablement, el seu origen es remunti a les fires que se celebraven a Bàscara durant els segles XIII i XIV. La fira té lloc cada cinquè diumenge de Quaresma, el diumenge previ al Diumenge de Rams i té com a protagonista el tortell, les postres típiques que els padrins regalen als seus fillols.
Tortells autòctons
Respecte als tortells que es posen a la venda, a banda dels clàssics de fruita o pinyons i massapà, es continua amb la promoció del Bascarenc, fet de xocolata o de canyella. Es tracta d’un tortell fet i pensat a Bàscara i que, cada any, té més acceptació. Aquest tortell és elaborat, exclusivament, pel Forn de Pa l’Empordà, de Bàscara, i la resta de tortells que es poden trobar a la venda són d’aquest mateix forn i del Forn de Pa Can Salart, també de Bàscara.
Altres activitats
Més enllà del vessant culinari, el Mercat dels Tortells de Bàscara ofereix als seus visitants un ampli programa d’activitats per a tots els públics: tallers familiars, espectacles musicals, activitats infantils, parades d’artesania, mercat d’alimentació amb productes de km 0 i de petits productors, així com demostració d’oficis, entre altres activitats lúdiques.
La música hi té un paper destacat i és que és l’única ocasió de l’any en què es pot escoltar i ballar la sardana El Mercat dels Tortells, del mestre compositor empordanès Florenci Mauné i que va ser escrita l’any 1951.
Amb aquesta 40a edició del Mercat dels Tortells, la vila de Bàscara reafirma, sens dubte, el seu compromís amb la història i la tradició. Ofereix una jornada festiva que combina gastronomia, cultura i entreteniment, tant per a veïns com per a visitants.
