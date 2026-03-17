Festa Major de Roses 2026
Els Catarres, primer grup confirmat de les Barraques de Roses 2026
La banda actuarà el 11 d'agost i serà l'encarregada d'obrir la programació dels concerts festius de la Festa Major
Quan falten cinc mesos per a la Festa Major de Roses, l'Ajuntament del municipi ha confirmat el nom del primer grup que actuarà a les Barraques d'enguany. Es tracta d'Els Catarres, que pujaran a l'escenari l'11 d'agost i obriran la programació dels concerts. Amb aquesta actuació, la vila s'incorpora al recorregut de la nova gira que la banda farà aquest any.
Originaris d'Aiguafreda, Els Catarres han anat construint un repertori que s'ha fet un lloc destacat dins l'imaginari musical de tota una generació. Amb Diamants, el trio osonenc manté la seva aposta per combinar pop, folk i energia festiva.
Al llarg de la seva trajectòria, el grup s'ha convertit en un nom habitual de les programacions musicals dels Països Catalans. El seu recorregut s'ha traduït en diversos discs d'or, tretze Premis Enderrock, quatre Premis Arc i dos guardons al Disc Català de l'Any que atorga RNE.
La gira de 2026 vol reflectir els trets més característics de la banda, com ara la connexió amb el públic, l'emotivitat, la reivindicació i l'energia festiva. A Roses, l'actuació servirà per donar el tret de sortida a les barraques de la Festa Major, amb concerts gratuïts.
