Agenda del 16 al 22 de març a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 16 DE MARÇ
FIGUERES
Club de lectura infantil de cicle mitjà, coordinat per Yolanda Alcalá. Comentari d’Agu Trot, de Roald Dahl
- On: Biblioteca Fages de Climent
- Quan: A les 17.15 h.
Club de lectura de narrativa, coordinat per Enric Tubert. Comentari de Cavalls cap a la fosca, de Baltasar Porcel
- On: Biblioteca Fages de Climent
- Quan: A les 18.30 h.
FORTIÀ
Ball amb Joan Sol.
- On: Centre agrícola i social
- Quan: A les 18 h.
LA JONQUERA
Donació de sang
- On: Porxos de Can Laporta
- Quan: De 17 a 21 h.
ROSES
Càpsules digitals. Taller d'inici sobre aplicacions digitals. Recerca de feina, a càrrec d'Anna Soler de la Creu Roja de Roses.
- On: Biblioteca Jaume Vicens Vives
- Quan: De 10 a 11.30 h.
Club de lectura Sopa de lletres amb l'obra Hamnet, de Maggie O'Farrell
- On: Biblioteca Jaume Vicens Vives
- Quan: A les 17 h.
‼️ TREBALLEM PER AMPLIAR L'AGENDA
