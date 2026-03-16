Agenda del 16 al 22 de març a l'Alt Empordà

Donació de sang. / BASILI GIRONÈS

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 16 DE MARÇ

FIGUERES

Club de lectura infantil de cicle mitjà, coordinat per Yolanda Alcalá. Comentari dAgu Trot, de Roald Dahl

  • On: Biblioteca Fages de Climent
  • Quan: A les 17.15 h.

Club de lectura de narrativa, coordinat per Enric Tubert. Comentari de Cavalls cap a la fosca, de Baltasar Porcel

  • On: Biblioteca Fages de Climent
  • Quan: A les 18.30 h.

FORTIÀ

Ball amb Joan Sol.

  • On: Centre agrícola i social
  • Quan: A les 18 h.

LA JONQUERA

Donació de sang

  • On: Porxos de Can Laporta
  • Quan: De 17 a 21 h.

ROSES

Càpsules digitals. Taller d'inici sobre aplicacions digitals. Recerca de feina, a càrrec d'Anna Soler de la Creu Roja de Roses.

  • On: Biblioteca Jaume Vicens Vives
  • Quan: De 10 a 11.30 h.

Club de lectura Sopa de lletres amb l'obra Hamnet, de Maggie O'Farrell

  • On: Biblioteca Jaume Vicens Vives
  • Quan: A les 17 h.

Notícies relacionades

