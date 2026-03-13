Oci
Programació de cinemes del 13 al 19 de març a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria.
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
EL ARQUITECTO ★★★
- País. França. 2025. Drama biogràfic. 105 minuts. Guió i direcció: Stéphane Demoustier Intèrprets: Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Xavier Dolan Sinopsi: 1983. El nou govern francès convoca el concurs d'arquitectura més gran de la història. Cobejat per tots els grans estudis internacionals, el guanyador és, sorprenentment, un absolut desconegut: Johan Otto von Spreckelsen, professor d'arquitectura de Copenhaguen. Fins aleshores, aquest danès de cinquanta anys només havia construït quatre edificis: casa seva i tres petites capelles. De la nit al dia, 'Spreck' es converteix en el centre de totes les mirades. I el més important, liderarà un projecte colossal amb enormes expectatives polítiques i econòmiques: la construcció de l'Arc de la Defensa de París.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 19, a les 19.45 i 22.00 h. Dissabte 14 i diumenge 15, a les 19.45 i 22.00 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
EL EXTRANJERO ★★★
- País: França. 2025. Idioma: Francès. Drama. 122 minuts. Guió i direcció: François Ozon Intèrprets: Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant, Swann Arlaud Sinopsi: Algèria, anys 30. L'apàtic Meursault mostra una total indiferència davant la vida per resultar-li absurda i inabordable, per la qual cosa se sent un estranger al seu propi entorn. Adaptació de la novel·la d'Albert Camus L'estranger.
- Cinemes Figueres. Dimarts 17 i dijous 19, a les 20.30 h.
🎞️ CINEMA CINC, CINEMA INFANTIL EN CATALÀ A 3 €
EL GRAN PREMI A TOT GAS ★★★
- País. Alemanya. 2025. Animació. Cotxes. 98 minuts. Direcció: Waldemar Fast. Guió: Kirstie Falkous, Jeffrey Hylton, John T. Reynolds, Ben-Alexander Safier, Joe Vitale. Sinopsi: Edda somia convertir-se en pilot de carreres. Inesperadament, el desig es fa realitat: aquest passa de ser un parc d'atraccions en decadència a un circuit de competició! Amb el seu ídol, el pilot Ed, afrontarà els desafiaments del Gran Premi d'Europa i descobrirà un complot per sabotejar la cursa. Aconseguiran salvar la competició i evitar el tancament del parc?
- Cinemes Figueres. Dissabte 14 de març i diumenge 15 de març, a les 16.00 h.
200% WOLF: PETIT GRAN LLOP ★★★
- País. Austràlia. 2024. Animació. Aventure. 97 minuts. Direcció: Alexs Stadermann. Guió: Fin Edquist. Sinopsi: Freddy Lupin és un caniche molt valent que viu envoltat d’homes llop, tot i que el seu aspecte bondadós i inofensiu fa que ningú no se’l prengui seriosament en les seves aspiracions de liderar la bandada. Però tot canvia quan un esperit lunar llança un encanteri que el transforma també a ell en home llop...
- Cinemes Roses. Dissabte 14 de març i diumenge 15 de març, a les 16.05 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
TORRENTE PRESIDENTE
- País. Espanya. 2026. Comèdia negra. Seqüela 102 minuts. Guió i direcció: Santiago Segura Intèrpret: Santiago Segura Sinopsi: Sisè lliurament de la saga Torrente.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 19, a les 17.40, 19.00, 19.45, 21.00 i 20.00 h. Dissabte 14 i diumenge 15, a les 15.40, 17.00 17.45, 19.00, 19.50, 21.00 i 20.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 13, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 14, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 15, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns 16 a dijous 19, a les 18.20 i 20.30 h.
HOPPERS ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Comèdia. Ciència-ficció. 105 minuts. Guió i direcció: Daniel Chong Sinopsi: Mabel és una jove que pot transferir la seva ment a un castor robot amb l'objectiu d'infiltrar-se al regne animal. Acaba fent-se amiga d'un castor regi, el Rei Jordi, i unint els animals per lluitar contra els plans d'un promotor immobiliari.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 19, a les 18.00 i 20.00 h. En català, a les 17.40 h. Dissabte 14 i diumenge 15, a les 15.50, 18.00 i 20.00 h. En català, a les 15.30 i 17.30 h.
- Cinemes Roses. Laborables, a les18.20 i 20.30 h. Dissabte 14 i diumenge 15, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h.
LA NOVIA ★★★
- País. Estats Units. 2026. Terror. Drama 126 minuts. Guió i direcció: Maggie Gyllenhaal. Intèrprets: Jessie Buckley, Christian Bale Sinopsi: Al Chicago dels anys 30, Frankenstein demana ajuda a la Dra. Euphronius per crear una companya. Donen vida a una dona assassinada com la Núvia, cosa que desencadena un idil·li, l'interès de la policia i un canvi social radical. Remake de La novia de Frankenstein.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 19, a les 19.40 i 22.00 h. Dimecres 18, VOSE, a les 19.40 h. Dissabte 14 i diumenge 15. A les 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 13 i dissabte 14, a les 20.30 i 22.30 h. De diumenge 15 a dimecres 18, a les 20.30 h.
CLEANER: RESCATE VERTICAL ★★★
- País. Estats Units. 2025. Acció.Thriller 95 minuts. Direcció: Martin Campbell. Guió: Simon Uttley, Matthew Orton, Paul Andrew Williams. Intèrprets: Daisy Ridley, Taz Skylar Sinopsi: Un grup d'activistes pren el control de la gala anual d'una empresa energètica a Londres i segresta els 300 assistents per denunciar la corrupció dels amfitrions. Tot es complica quan les discrepàncies entre els extremistes i el líder amenacen amb l'assassinat de tots els presents. Suspesa a 50 pisos d'alçada a l'exterior de l'edifici, una exsoldat convertida en netejadora de finestres serà l'única que els podrà rescatar a tots. Inclòs el seu germà.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 19, a les 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 13, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 14, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 15, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns 16 a dimecres 18, a les 18.20 i 20.30 h. Dijous 19, a les 18.20 i VOSE, a les 20.30 h.
SCREAM 7★★★
- País. Estats Units. 2026. Terror. Seqüela 114 minuts. Direcció: Kevin Williamson. Guió: Kevin Williamson, Guy Busick. Intèrprets: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May Sinopsi: Quan un nou assassí Ghostface apareix al tranquil poble on Sidney Prescott (Neve Campbell) ha construït una nova vida, les seves pitjors pors es fan realitat quan la seva filla (Isabel May) es converteix en el següent objectiu. Decidida a protegir la seva família, Sidney s'ha d'enfrontar als horrors del seu passat per posar fi a la massacre d'una vegada per totes.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 19, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.15, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 13 i dissabte 14, a les 20.30 i 22.35 h. De diumenge 15 a dijous 19, a les 20.30 h.
BALANDRAU (VENT SALVATGE) ★★★
- País. Espanya. 2026. Drama. Basat en fets reals. 116 minuts. Direcció: Fernando Trullols. Guió: Danielle Schleif. Intèrprets: Álvaro Cervantes, Bruna Cusí Sinopsi: El 30 de desembre del 2000, un grup d'amics es disposen a fer l'ascens al Balandrau. El sol acompanya els muntanyencs fins que, en qüestió de minuts, tot canvia de manera imprevisible. Un vent salvatge conegut com a torb desencadena la pitjor de les tempestes de la història dels Pirineus.
- Cinemes Figueres. En català. Laborables. Fins al dijous 19, a les 17.30, 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.30, 17.40, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 13, a les 18.15 h. Dissabte 14 i diumenge 15, a les 16.00 i 18.15, h. De dilluns 16 a dijous 19, a les 18.15h.
CUMBRES BORRASCOSAS ★★★
- País. Estats Units. 2026. Drama. 136 minuts. Guió i direcció: Emerald Fennell. Intèrprets: Margot Robbie, Jacob Elordi Sinopsi: Adaptació de Cims borrascosos, d’Emily Brönte, una de les grans novel·les del segle XIX anglès. Narra la història d’amor tèrbola i apassionada entre Heathcliff i Catherine. Amargat i pertorbat per un passat que no és capaç d’oblidar, Heathcliff malviu per la seva set de venjança i provoca la infelicitat de tots els que l’envolten. L’obra presenta, en un ambient misteriós i tràgic, l’esclat d’una passió violenta, però buida de sensualitat.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 19, a les 18.00 i 21.00 h. Dissabte i diumenge, a les 18.00 i 21.00 h.
- Cinemes Roses. De divendres 13 a dijous 19, a les 18.00 h.
COMO CABRAS ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Esport. 100 minuts. Direcció: Tyree Dillihay, Adam Rosette. Guió: Aaron Buchsbaum, Teddy Riley Sinopsi: Will és una petita cabra amb grans somnis que rep una oportunitat única a la vida per unir-se als professionals i jugar al rugeixbol, un esport d'alta intensitat, mixt i de contacte total dominat pels animals més ràpids i ferotges del món. Als nous companys d'equip de Will, no els entusiasma tenir una cabreta a la seva plantilla, però Will està decidit a revolucionar l'esport i demostrar d'una vegada que “els petits saben jugar!”.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 19, a les 17.45 h. Dissabte i diumenge, a les 15.45 i 17.30 h.
