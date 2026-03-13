Agenda
Els millors plans pel cap de setmana del 14 i 15 de març a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 14 DE MARÇ
BORRASSÀ
Representació de Casa de nines (Henrik Ibsen)
Teatre a la Sala Ateneu amb un clàssic d’Ibsen, una proposta per gaudir d’una funció de vespre al poble. On: Sala Ateneu. Quan: 19 h.
CADAQUÉS
Cinema infantil
Sessió de cinema pensada per a públic familiar al Teatre Art i Joia. On: Teatre Art i Joia. Quan: 17 h.
L’ESCALA
Taller BiblioMakers: Missió robòtica “Rescat d’animals” (Lego Spike Essential)
Taller de robòtica amb Lego Spike Essential per a nens i nenes de 6 a 9 anys, per aprendre i jugar resolent una missió. On: Biblioteca Víctor Català. Quan: 10 h.
L’Escala dels Llibres 2026: presentació i exposició de Les aventures d’Ulisses
Presentació i exposició del llibre amb text de Carles Riba i il·lustracions de Dani Torrent, dins la programació del festival. On: Galeria Port 25. Quan: de 10 a 10.45 h.
Ruta Víctor Català
Ruta que comença al Clos del Pastor, un nou espai dedicat a l’escriptora que també reivindica facetes menys conegudes com la pintura, el dibuix o l’escultura, i continua fins al Cementiri Mariner. On: Clos del Pastor i Cementiri Mariner. Quan: 10 h. Preu: 6 €.
Mercat editorial
Parades i propostes editorials al Passeig Lluís Albert durant tot el dia, ideal per passejar i descobrir novetats. On: Passeig Lluís Albert. Quan: de 10 a 19 h.
Visita guiada: Empúries literària
Itinerari guiat pel jaciment que fusiona arqueologia, història i literatura, amb activitat gratuïta que inclou l’entrada. On: MAC-Empúries. Quan: 11 h. Preu: activitat gratuïta (inclou entrada al jaciment).
Presentació: Marco Polo. Del llibre de les meravelles (Manuel Forcano)
Presentació amb el traductor Manuel Forcano d’un text clau del relat de viatges medieval, amb el fascinant univers de Marco Polo i el seu Llibre de les Meravelles. On: Clos del Pastor. Quan: 11 h.
Cicle infantil: cabaret de contes Sempre quan acabo dic… (Jordi Font)
Proposta infantil en format cabaret de contes per fer volar la imaginació en ple passeig. On: Passeig Lluís Albert. Quan: 11 h.
Diàleg: Rafel Nadal i Jaume Bartrolí Orpí
Conversa entre dues mirades literàries del viatge, a partir de Mar d’estiu i Un milió d’illes, per explorar com habitar les illes amb paraules, memòria i cartografia cultural. On: Clos del Pastor. Quan: 12 h.
Taula rodona: Aurora Bertrana viatgera (Neus Real Mercadal i Adriana Barcia José)
Conversa sobre la figura d’Aurora Bertrana i la seva condició de viatgera, amb dues veus expertes i editorials vinculades a la seva obra. On: Clos del Pastor. Quan: 13 h.
Diàleg: Voltar per Europa molt abans del turisme (Vicent Alonso i Jordi Raventós)
Diàleg entorn del Diari de viatge de Montaigne, amb l’autor Vicent Alonso i l’editor Jordi Raventós. On: Clos del Pastor. Quan: 16 h.
Diàleg/Presentació: De l’Empordà al món (Xavier Ferrer) i 1973 Sud-Amèrica en quatre llaunes (Jaume Torrent)
Dues experiències de viatge i una mateixa pulsió: sortir del territori propi per mirar el món amb ulls oberts, en un diàleg entre llibres i vivències. On: Alfolí de la Sal. Quan: 17 h.
Cicle infantil: Contes d’aquí i d’allà (Carles Cuberes)
Espectacle familiar de contes i històries d’arreu, amb valors com la solidaritat, la justícia i els drets humans, acompanyat de cançons i cantarelles. On: Passeig Lluís Albert. Quan: 17 h.
Ruta Josep Pla
Ruta literària per espais emblemàtics com la Fonda ca la Nieves, l’antic salí del port d’en Perris, el Cafè de Can Bofill o les antigues drassanes. On: diversos espais (Fonda ca la Nieves, port d’en Perris, Cafè de Can Bofill, antigues drassanes). Quan: 17 h. Preu: 6 €.
Diàleg: Miquel Berga i Pau Guinart (modera Enric Tubert)
Conversa entre dues memòries urbanes, Londres i Nova York, amb moderació d’Enric Tubert. On: Alfolí de la Sal. Quan: 18 h.
Concert: Entre la mort i el desglaç (Joina)
Concert al Passeig Lluís Albert amb Joina, una artista amb llenguatge propi que barreja formació clàssica i pulsió pop, electrònica i experimental. On: Passeig Lluís Albert. Quan: 20 h.
FIGUERES
Programació Ceba Negra: podcast La Nit Més Fosca (cas Dupont de Ligonnès)
Sessió de podcast dins la programació Ceba Negra amb un cas criminal que ha marcat l’opinió pública. On: La Cate. Quan: 10 h.
Programació Ceba Negra: Cacos i Serenos. La Catalunya Quinqui (Dani el Rojo i Enrique Gómez)
Conversa per repassar crònica i context al voltant de la Catalunya quinqui. On: La Cate. Quan: 11 h.
Programació Ceba Negra: Assassins en sèrie: Un retrat pop (Francesc Morales)
Xerrada per mirar el fenomen des d’una lectura cultural i mediàtica. On: La Cate. Quan: 12.30 h.
Programació Ceba Negra: Els Orrit, un cas que encara demana respostes (Marc Solanes)
Sessió dedicada a un cas que continua generant preguntes. On: La Cate. Quan: 16 h.
Programació Ceba Negra: podcast Las amigas estupendas (Estela Cebrián i Virginia de la Cruz)
Tarda de podcast a La Cate dins la programació del festival. On: La Cate. Quan: 17 h.
Programació Ceba Negra: El periodisme criminal (Pere Cullel)
Xerrada sobre com s’explica el crim des del periodisme, la investigació i el relat. On: La Cate. Quan: 18 h.
Programació Ceba Negra: Birres i Crims: Pànic a la Ciutat – El Satanic Panic
Tancament en format més distès al Bar La Cate, amb “birres” i crim en clau de conversa. On: Bar La Cate. Quan: 19 h.
Donació de sang
Jornada de donació al Centre cívic Creu de la Mà, amb franja de matí i tarda. On: Centre cívic Creu de la Mà. Quan: de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h.
Inauguració de l’exposició “30 anys de Festival Jazz Figueres”
Acte d’inauguració al Museu del Joguet de Catalunya amb intervencions de comissaris i representants culturals i institucionals. On: Museu del Joguet de Catalunya. Quan: 11 h.
Presentació del llibre Walter Benjamin i Portbou (Caritar Santos)
Presentació a la biblioteca amb conversa amb Claudia Kálasz i participació d’autoritats i editors convidats. On: Biblioteca. Quan: 12 h.
Visita guiada a l’exposició Metamorfosis
Visita guiada a càrrec de Daynara Arias Diaz, Joana Carreras Comas i Jan Iglesias, comissàries de l’exposició. On: Museu de l’Empordà. Quan: 12 h.
Presentació del llibre Converses de sobretaula al Motel (Joan Armangué i Xavier Febrés)
Diàleg sobre l’Empordà i el país avui, amb participació de ponents i moderació en format de presentació-conversa. On: Cercle Sport Figuerenc. Quan: 18 h.
Espectacle Show Gent Gran (Jordi LP)
Humor i imitacions per passar una molt bona estona en una funció pensada per a públic de totes les edats. On: Teatre el Jardí. Quan: 18.30 h. Preu: 3 €.
FORTIÀ
Sopar ball amb Toni Sharazan
Sopar i ball al Restaurant Casa Fortià amb música en directe per allargar la nit. On: Restaurant Casa Fortià. Quan: 20 h.
LLANÇÀ
Tallers BiblioMarkers: Petites i grans construccions (Strawbess)
Taller d’estructures amb moviment a la biblioteca, pensat per aprendre jugant. On: Biblioteca. Quan: d’11.30 a 13 h.
Tallers mariners: nusos
Taller pràctic per aprendre nusos mariners a l’Espai GastroMar (Casa del Mar). On: Espai GastroMar (Casa del Mar). Quan: 11 h.
ORDIS
Carnaval 2026: rua
Rua de Carnaval amb sortida des de la pista, per omplir el poble de festa i disfresses. On: sortida des de la pista. Quan: 20 h.
DJ Busp (servei de bar)
Després de la rua, música amb DJ i servei de bar per continuar la nit. On: (servei de bar). Quan: 22 h.
PALAU-SAVERDERA
Ball amb Blue Moon
Tarda de ball al centre cívic amb entrada que inclou berenar. On: Centre cívic. Quan: 17.30 h. Preu: 6 € (amb berenar).
PERALADA
Visita guiada: La Peralada Medieval
Visita guiada pel centre històric i el claustre de Sant Domènec per descobrir la Peralada medieval. On: centre històric i Claustre de Sant Domènec. Quan: 11 h. Preu: 6 € (menors de 10 anys, gratuït).
PONT DE MOLINS
Presentació del llibre Ànima de república (Aleix Sarri)
Presentació literària al Centre Cívic Nova Harmonia amb l’obra d’Aleix Sarri. On: Centre Cívic Nova Harmonia. Quan: 19 h.
ROSES
Ball amb Dúo Caramelo
Nit de ball a la SUF per tancar el dissabte amb música. On: SUF. Quan: 22 h.
SANT PERE PESCADOR
Estrena: Línies obertes (Jordi Ferragut)
L’Elenc Santperenc estrena Línies obertes al centre cívic, una cita per als amants del teatre local. On: Centre cívic. Quan: 21.30 h.
VILADAMAT
Ball amb Andreu
Tarda de ball al local social amb música en directe. On: Local social. Quan: 18 h.
Presentació del llibre Amb els pits a l’aire (Núria Esponellà)
Presentació literària a la sala de plens de l’Ajuntament amb l’obra de Núria Esponellà. On: Sala de plens de l’Ajuntament. Quan: 19 h.
VILAJUÏGA
Inflables infantils
Matí amb inflables per a la mainada al pavelló municipal. On: Pavelló municipal. Quan: d’11 a 14 h.
Vermut musical
Vermut amb música per fer ambient abans del dinar. Quan: 11 h.
Tallers infantils amb Fil vermell
Tallers per a la mainada al matí, per crear i jugar en família. Quan: 11 h.
Calçotada popular
Dinar popular de calçotada al pavelló municipal. On: Pavelló municipal. Quan: 14 h. Preu: 15 €.
Concert amb Xivarri
Concert de tarda per continuar la festa amb música en directe. Quan: 16 h.
Vespreig amb Ryna
Tancament de jornada amb vespreig i música per allargar l’ambient. Quan: 18 h.
🗓️ DIUMENGE 15 DE MARÇ
L’ESCALA
L’Escala dels Llibres 2026: mercat editorial
Matí per passejar entre parades i novetats editorials al Passeig Lluís Albert, amb ambient de fira i llibres per a tots els gustos. On: Passeig Lluís Albert. Quan: de 10 a 14 h.
Presentació del llibre Sense mans pel camí fondo (Mar Camps i Enric Tubert)
Presentació amb l’autora Mar Camps i Enric Tubert, en una proposta per escoltar el llibre en conversa i entrar en el seu univers. On: Clos del Pastor. Quan: 10 h.
Diàleg/presentació: Un Cafè a Roma (Josep Maria Fonalleras, amb Uri Costak)
Josep Maria Fonalleras presenta Un Cafè a Roma en conversa amb el periodista i escriptor Uri Costak, en un format distès i literari. On: Clos del Pastor. Quan: 11 h.
Recital poètic: Viatges entre versos
Breu recorregut per la poesia catalana contemporània, dita i cantada, amb la música de Glòria Vila Aymerich i Marcel Torres Querol, i les veus de Rosa Font Massot, Lluís Lucero Comas i Mercè Saurina Clavaguera. On: Passeig Lluís Albert. Quan: 11 h.
Ruta Petit Príncep
Passejada pel passeig de Riells per conèixer El Petit Príncep i el seu autor, Antoine de Saint-Exupéry, en una ruta per llegir el paisatge amb ulls literaris. On: Platja de Riells (davant Pizza Pazza). Quan: 11 h. Preu: 6 €.
Ruta literària
Ruta literària amb sortida des del Museu d’Empúries per recórrer espais i relats vinculats al territori. On: Museu d’Empúries. Quan: 12 h.
Taula rodona: Víctor Català, correspondències, natura i modernitat
Taula rodona coordinada per Mita Casacuberta, amb la participació d’Àngels Cabré (autora de Caterina Albert / Víctor Català. Cartes a les amigues (1905–1965)) i Elvira Padró-Fabregat (autora de Natura fosca. Imaginació i ecologia a partir de Solitud). On: Clos del Pastor. Quan: 12.30 h.
Concert del Cor Indika
El migdia es tanca amb música en directe al Passeig Lluís Albert amb el concert del Cor Indika. On: Passeig Lluís Albert. Quan: 13.30 h.
ESPOLLA
Ball amb Duet Sharazan
Tarda de ball a la Societat La Fraternal amb el Duet Sharazan, ideal per fer pista i passar una bona estona. On: Societat La Fraternal. Quan: 18 h.
FIGUERES
Programació Ceba Negra: Catalunya Misteriosa (Jorge Rios)
Sessió de la programació Ceba Negra amb Jorge Rios per explorar misteris i relats del país. On: La Cate. Quan: 10 h.
Programació Ceba Negra: Els crims del santoral catòlic (Narcís Bardalet i Josep Maria Dacosta, Daco)
Conversa sobre crims vinculats al santoral catòlic, amb Bardalet i Daco com a veus convidades. On: La Cate. Quan: 11 h.
Espectacle familiar: El conillet que volia pa de pessic (Cacauet Teatre)
Teatre familiar tendre i ple d’humor sobre cooperació i celebració de la vida, amb animals del bosc que s’ajuden per preparar un pa de pessic. On: Sala La Cate. Quan: 11.30 h. Preu: 7 € (socis de La Cate: 4 €).
Ball amb Juan Ramón
Tarda de ball a la Sala de Ball Erato amb Juan Ramón. On: Sala de Ball Erato. Quan: 17.30 h.
Ball amb Maria Muñoz
Alternativa de ball a la mateixa franja horària al Cercle Sport Figuerenc. On: Cercle Sport Figuerenc. Quan: 17.30 h.
Espectacle: La juventud baila, encara
Espectacle per reviure la música de diverses generacions recordant el mític programa Aplauso, presentat per Àlex Casanovas amb 20 artistes en escena. On: Teatre el Jardí. Quan: 18 h. Preu: 35 €.
LLANÇÀ
Ball de saló amb Paco Cuellar
Tarda de ball de saló a la Residència Can Marly amb Paco Cuellar. On: Residència Can Marly. Quan: 18 h.
ROSES
Espectacle de dansa: Sentim, ballem, compartim (a benefici de Tramuntanets)
Tarda de dansa solidària al Teatre Municipal, amb la participació de diferents escoles de dansa, a benefici de l’Associació Tramuntanets. On: Teatre Municipal. Quan: 16.30 h. Preu: 15 €.
SANT PERE PESCADOR
L’Elenc Santperenc estrena Línies obertes (Jordi Ferragut) — AJORNADA
L’estrena de Línies obertes queda ajornada.
VILABERTRAN
Ball amb Joan Bram
Tarda de ball a la Sala de Ball amb Joan Bram. On: Sala de Ball. Quan: 18 h.
VILADAMAT
Ball amb Nou Trànsit
Tarda de ball al local social amb el grup Nou Trànsit. On: Local social. Quan: 18 h.
