Plans
Agenda del 9 al 15 de març a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 9 DE MARÇ
FIGUERES
Formació TIC. Inicia’t en les tecnologies de la informació i la comunicació
- On: Biblioteca
- Quan: A les 9.30 h.
Club d’òpera, coordinat per Nati Vilanova. Norma, de Vincenzo Bellini. Xerrada a càrrec de Meritxell Tena, críticai divulgadora musical [FOC]
- On: Biblioteca
- Quan: A les 18 h.
Club de lectura de narrativa, coordinat per Xixon Heras, comentari de Carta d’una desconeguda, de Stefan Zweig
- On: Biblioteca
- Quan: A les 19.30 h.
FORTIÀ
Ball amb Raul
- On: Centre agrícola i social
- Quan: A les 18 h.
ROSES
Càpsules digitals. Taller d'inici sobre aplicacions digitals. Missatgeria i xarxes socials: WhatsApp, a càrrec d'Anna Soler de la Creu Roja de Roses.
- On: Biblioteca Jaume Vicens Vives
- Quan: De 10 a 11.30 h.
SANT PERE PESCADOR
Actes 8M. Curs de defensa personal, a càrrec de Ki Fight Figueres
- On: Casal Cultural
- Quan: De 19.15 a 20.45 h. Cal inscripció.
