Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Antoni AbadRiejuBarquetes de Sant PerePA Figueres bronzeCadaqués inèdit
instagramlinkedin

Plans

Agenda del 9 al 15 de març a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

El Paller en una actuació a Castelló d'Empúries pel 8M.

El Paller en una actuació a Castelló d'Empúries pel 8M. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 9 DE MARÇ

FIGUERES

Formació TIC. Inicia’t en les tecnologies de la informació i la comunicació

  • On: Biblioteca
  • Quan: A les 9.30 h.

Club d’òpera, coordinat per Nati Vilanova. Norma, de Vincenzo Bellini. Xerrada a càrrec de Meritxell Tena, críticai divulgadora musical [FOC]

  • On: Biblioteca
  • Quan: A les 18 h.

Club de lectura de narrativa, coordinat per Xixon Heras, comentari de Carta d’una desconeguda, de Stefan Zweig

  • On: Biblioteca
  • Quan: A les 19.30 h.

FORTIÀ

Ball amb Raul

  • On: Centre agrícola i social
  • Quan: A les 18 h.

ROSES

Càpsules digitals. Taller d'inici sobre aplicacions digitals. Missatgeria i xarxes socials: WhatsApp, a càrrec d'Anna Soler de la Creu Roja de Roses.

  • On: Biblioteca Jaume Vicens Vives
  • Quan: De 10 a 11.30 h.

SANT PERE PESCADOR

Actes 8M. Curs de defensa personal, a càrrec de Ki Fight Figueres

  • On: Casal Cultural
  • Quan: De 19.15 a 20.45 h. Cal inscripció.

Notícies relacionades

‼️ TREBALLEM PER AMPLIAR L'AGENDA

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents