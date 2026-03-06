NECROLÒGIQUES
Programació de cinemes del 6 al 12 de març a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria.
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
HOPPERS ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Comèdia. Ciència-ficció. 105 minuts. Guió i direcció: Daniel Chong Sinopsi: Mabel és una jove que pot transferir la seva ment a un castor robot amb l'objectiu d'infiltrar-se al regne animal. Acaba fent-se amiga d'un castor regi, el Rei Jordi, i unint els animals per lluitar contra els plans d'un promotor immobiliari.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 12, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. En català, a les 17.40 h. Dissabte 7 i diumenge 8, a les 15.50, 18.00, 20.00 i 22.00 h. En català, a les 15.30 i 17.30 h.
- Cinemes Roses. Divendres 6, a les18.20, 20.30 i 22.30 h. Dissabte 7 i diumenge 8, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.30 h. De dilluns 9 a dijous 12, a les18.20 i 20.30 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
EL SENDERO AZUL ★★★★
- País: Brasil 2025. Idioma: Portuguès Drama. Aventures. 84 minuts. Direcció: Gabriel Mascaro Guió: Gabriel Mascaro, Tibério Azul Intèrprets: Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socorrás, Adanilo Sinopsi: Tereza, de 77 anys, ha viscut sempre en una petita ciutat industrial del Brasil. Un dia rep una notificació oficial del govern per traslladar-se a una colònia remota, creada perquè els jubilats passin els seus “últims anys” i així deixar espai als més joves perquè segueixin sent plenament productius. Però en lloc d'acceptar aquesta destinació imposada, Tereza es rebel·la i decideix embarcar-se en un viatge transformador per l'Amazones per complir un últim desig abans que li arrabassin la llibertat. Això marcarà la vida per sempre.
- Cinemes Figueres. Dimarts 10 i dijous 12, a les 20.30 h.
🎞️ CINEMA CINC, CINEMA INFANTIL EN CATALÀ A 3 €
200% WOLF: PETIT GRAN LLOP ★★★
- País. Austràlia. 2024. Animació. Aventure. 97 minuts. Direcció: Alexs Stadermann. Guió: Fin Edquist. Sinopsi: Freddy Lupin és un caniche molt valent que viu envoltat d’homes llop, tot i que el seu aspecte bondadós i inofensiu fa que ningú no se’l prengui seriosament en les seves aspiracions de liderar la bandada. Però tot canvia quan un esperit lunar llança un encanteri que el transforma també a ell en home llop...
- Cinemes Figueres. Dissabte 7 de març i diumenge 8 de març, a les 16.00 h.
LA PRINCESA ORGULLOSA ★★★
- País. Repúplica Txeca. 2024. Animació. Infantil. 84 minuts. Direcció: Radek Beran, David Lisy Guió: Radek Beran, Henryk Bloch, Oldrich Kautský, Borivoj Zeman Sinopsi: Ha arribat el moment que el jove i ben plantat rei Benjamí trobi esposa. Quan li presenten el retrat de la bella princesa Carolina, queda tan encantat que a canvi li envia el retrat, però la malcriada i orgullosa princesa Carolina el rebutja. El rei Benjamí decideix seduir-la i, disfressat de jardiner, aconsegueix treballar al seu castell. Descobreix que la princesa alguna vegada va ser feliç i amable i, amb l’ajuda de la música i les flors, se n’enamora. Quan els seus consellers, desitjosos de romandre al poder, troben per a ella un príncep feble amb qui casar-se, Carolina i Benjamí fugen junts. Els nombrosos obstacles a què s’enfrontaran en la seva fugida els uniran. Benjamí, però, encara haurà de revelar la veritat, però l’amor i la felicitat prevaldran.
- Cinemes Roses. Dissabte 7 de març i diumenge 8 de març, a les 16.05 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
LA NOVIA ★★★
- País. Estats Units. 2026. Terror. Drama 126 minuts. Guió i direcció: Maggie Gyllenhaal. Intèrprets: Jessie Buckley, Christian Bale Sinopsi: Al Chicago dels anys 30, Frankenstein demana ajuda a la Dra. Euphronius per crear una companya. Donen vida a una dona assassinada com la Núvia, cosa que desencadena un idil·li, l'interès de la policia i un canvi social radical. Remake de La novia de Frankenstein.
- Cinemes Figueres. Laborables. Atmos. Fins al dijous 12, a les 17.20, 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge. Atmos, a les 15.10, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 6, a les 18.10, 20.30 i 22.30 h. Dissabte 7, a les 16.00, 18.20, 20.40 i 22.30 h. Diumenge 8, a les 16.00, 18.20 i 20.40 h. De dilluns 9 a dimecres 11, a les 18.20 i 20.30 h. Dijous 12, a les 18.10 i VOSE, a les 20.30 h.
CLEANER: RESCATE VERTICAL ★★★
- País. Estats Units. 2025. Acció.Thriller 95 minuts. Direcció: Martin Campbell. Guió: Simon Uttley, Matthew Orton, Paul Andrew Williams. Intèrprets: Daisy Ridley, Taz Skylar Sinopsi: Un grup d'activistes pren el control de la gala anual d'una empresa energètica a Londres i segresta els 300 assistents per denunciar la corrupció dels amfitrions. Tot es complica quan les discrepàncies entre els extremistes i el líder amenacen amb l'assassinat de tots els presents. Suspesa a 50 pisos d'alçada a l'exterior de l'edifici, una exsoldat convertida en netejadora de finestres serà l'única que els podrà rescatar a tots. Inclòs el seu germà.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 12, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 6, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 7, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 8, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns 9 a dijous 12, a les 18.20 i 20.30 h.
SCREAM 7★★★
- País. Estats Units. 2026. Terror. Seqüela 114 minuts. Direcció: Kevin Williamson. Guió: Kevin Williamson, Guy Busick. Intèrprets: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May Sinopsi: Quan un nou assassí Ghostface apareix al tranquil poble on Sidney Prescott (Neve Campbell) ha construït una nova vida, les seves pitjors pors es fan realitat quan la seva filla (Isabel May) es converteix en el següent objectiu. Decidida a protegir la seva família, Sidney s'ha d'enfrontar als horrors del seu passat per posar fi a la massacre d'una vegada per totes.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 12, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.15, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 6 i dissabte 7, a les 20.30 i 22.35 h. De diumenge 8 a dijous 12, a les 20.30 h.
BALANDRAU (VENT SALVATGE) ★★★
- País. Espanya. 2026. Drama. Basat en fets reals. 116 minuts. Direcció: Fernando Trullols. Guió: Danielle Schleif. Intèrprets: Álvaro Cervantes, Bruna Cusí Sinopsi: El 30 de desembre del 2000, un grup d'amics es disposen a fer l'ascens al Balandrau. El sol acompanya els muntanyencs fins que, en qüestió de minuts, tot canvia de manera imprevisible. Un vent salvatge conegut com a torb desencadena la pitjor de les tempestes de la història dels Pirineus.
- Cinemes Figueres. En català. Laborables. Fins al dijous 12, a les 17.30, 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.30, 17.40, 19.50 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 6, a les 18.15, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 7, a les 16.00, 18.15, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 8, a les 16.00, 18.15 i 20.30 h De dilluns 9 a dijous 12, a les 18.15 i 20.30 h.
GREENLAND 2 ★★
- País. Estats Units. 2026. Thriller. Acció. 98 minuts. Direcció: Ric Roman Waugh. Guió: Chris Sparling, Mitchell LaFortune Intèrprets: Gerard Butler, Morena Baccarin. Sinopsi: Després de sobreviure a la fi del món per la caiguda d'un estel, Jeff Garrity, juntament amb la seva dona Allison i el seu fill Nathan, decideixen abandonar el búnquer que els ha mantingut fora de perill cinc anys per buscar una zona a Europa que podria ser habitable. Així, el darrer refugi és el principi d'un començament nou. Junts emprendran un viatge on els desastres naturals i els humans que van sobreviure han convertit el món en un autèntic infern.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 12, a les 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 22.00 h.
CUMBRES BORRASCOSAS ★★★
- País. Estats Units. 2026. Drama. 136 minuts. Guió i direcció: Emerald Fennell. Intèrprets: Margot Robbie, Jacob Elordi Sinopsi: Adaptació de Cims borrascosos, d’Emily Brönte, una de les grans novel·les del segle XIX anglès. Narra la història d’amor tèrbola i apassionada entre Heathcliff i Catherine. Amargat i pertorbat per un passat que no és capaç d’oblidar, Heathcliff malviu per la seva set de venjança i provoca la infelicitat de tots els que l’envolten. L’obra presenta, en un ambient misteriós i tràgic, l’esclat d’una passió violenta, però buida de sensualitat.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 12, a les 19.30 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 19.20 i 21.50 h. Dimecres 11 de març, VOSE, a les 19.30 h.
- Cinemes Roses. De divendres 6 a dijous 12, a les 18.00 h.
COMO CABRAS ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Esport. 100 minuts. Direcció: Tyree Dillihay, Adam Rosette. Guió: Aaron Buchsbaum, Teddy Riley Sinopsi: Will és una petita cabra amb grans somnis que rep una oportunitat única a la vida per unir-se als professionals i jugar al rugeixbol, un esport d'alta intensitat, mixt i de contacte total dominat pels animals més ràpids i ferotges del món. Als nous companys d'equip de Will, no els entusiasma tenir una cabreta a la seva plantilla, però Will està decidit a revolucionar l'esport i demostrar d'una vegada que “els petits saben jugar!”.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 12, a les 17.45 h. Dissabte i diumenge, a les 15.45 i 17.30 h.
HAMNET ★★★★
- País. Regne Unit. 2025. Drama biogràfica 125 minuts. Direcció: Chloé Zhao. Guió: Maggie O’Farrell, Chloé Zhao Intèrprets: Jessie Buckley, Paul Mescal. Sinopsi: Narra la història d’Agnes, la dona de William Shakespeare, en la lluita per superar la pèrdua del seu únic fill, Hamnet. Una història humana i punyent com a teló de fons per a la creació de l’obra de Shakespeare, Hamlet
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 12, a les 19.45 h. Dissabte i diumenge, a les 19.40 h.
