Mollet de Peralada
Tallers, exposicions i música a la Fira de la Transhumància de Mollet de Peralada
La fira se celebrarà el pròxim dissabte i oferirà, a més, una arrossada popular, una plantada de gegants i una xerrada, entre d'altres
Mollet de Peralada celebrarà, el pròxim dissabte 7 de març, la quarta edició de la Fira de la Transhumància, que tindrà propostes que ompliran el poble. Durant tot el dia hi haurà servei de bar, atraccions infantils amb Rutac, animació al carrer amb Jordi Borràs, fira d’artesania i passejades amb Burrotrek.
El programa de la fira començarà a dos quarts d’onze del matí amb la demostració de gossos d’atura al carrer Figueres. Entre dos quarts d’onze i dos quarts de dues del migdia hi haurà diverses demostracions i tallers. En són exemples el taller d’esquilar amb tisora (a càrrec de Marc Muntanya), d’esquilar a màquina (dinamitzat per Ariadna Grabolosa), d’elaboració de la llana (per Laia i Brigitte), de treball de cuir i elaboració de sarrons (a càrrec de Gerard Rico) i d’empreonar la llet (per Imma). També hi haurà dos tallers infantils en la mateixa zona, orientats al treball del cuir i la llana.
A dos quarts de dotze hi haurà una plantada de gegants que precedirà una cercavila des de la plaça de l’Església. Hi assistiran un bon grapat de colles geganteres de la zona. A dos quarts de dues arribarà l’arrossada popular, que tindrà un cost de 10 euros i inclourà un plat d’arròs, pa i xuixo. Els tiquets es vendran el mateix dia a la Placeta fins a exhaurir existències.
A dos quarts de cinc, a la Sala del Centre Cívic, tindrà lloc la xerrada "Convivència de la ramaderia amb el gran depredador: El llop" i la presentació de l’Associació per la Ramaderia Extensiva a l’Alt Empordà, a càrrec de Víctor Rojas. La programació es tancarà amb l’actuació de la xaranga Pujats de to (a les cinc de la tarda, a la sortida del Clos) i amb el concert final de Xibarri (a dos quarts de set del vespre, a la pista de la plaça U d’Octubre).
A banda, durant tot el dia hi haurà una exposició ramadera al Centre cívic i una exposició d’escultures al número 7 del Carrer Figueres.
