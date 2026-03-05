Mollet de Peralada
S'ajorna la Fira de la Transhumància de Mollet de Peralada per la previsió de pluges
La fira s'havia de celebrar aquest pròxim dissabte
L’organització de la Fira de la Transhumància de Mollet de Peralada ha decidit posposar l’esdeveniment, previst inicialment pel pròxim dissabte, a causa de la previsió meteorològica adversa dels dies previs a la seva celebració.
Atès que es tracta d’una fira vinculada a la transhumància i amb presència de bestiar, les condicions meteorològiques afecten directament el desenvolupament de les activitats previstes i la logística de la jornada.
L'organització està valorant una nova data per a la fira. És possible que s'ajorni fins a un cap de setmana posterior a la Setmana Santa.
