Dia Internacional de la Dona Treballadora
Agenda: l'Alt Empordà reivindica el 8M amb diverses activitats
El 8 de març, diversos municipis de la comarca organitzen actes, com xerrades, tallers i espectacles, per commemorar el Dia Internacional de la Dona
El Dia Internacional de la Dona se celebra el 8 de març per commemorar la lluita històrica per la igualtat, els drets i l'emancipació de les dones. L'ONU va reconèixer oficialment aquesta data l'any 1975 i el 8M reivindica la fi de la desigualtat, la violència masclista i la bretxa de gènere, sent una jornada d'acció global i reflexió. El 8 de març s'ha convertit en un símbol per a les dones dels cinc continents. La celebració no es basa en un únic fet ni tampoc ha tingut sempre el mateix sentit. La història canvia, és dinàmica, i el sentit dels símbols i significats també.
ACTES A LA COMARCA
AGULLANA
Diumenge, 8 de març
Dia Internacional de la Dona 8M. Lectura del manifest
- On: Plaça Major
- Quan: A les 17.45 h.
Concert amb Madamme Mustash
- On: Plaça Major
- Quan: A les 18 h.
L'ARMENTERA
Dilluns, 2 de març
Actes de 8M Dia Internacional de la Dona. # 68 pobles #68 reivindicacions, a càrrec del Consell Comarcal
- On: Biblioteca
- Quan: A les 16 h. Vine a posar la teva fotografia i reivindicació al mural.
Dijous, 5 de març
Escape Room Desactivem el masclisme
- On: Espai Jove
- Quan: A les 17 h. Activitat gratuïta per a joves de 12 a 17 anys.
Dissabte, 7 de març
Jornada de sensibilització i empoderament. Xerrada, Un camí de transformació, a càrrec de Núria Vilà Miguélez i Taller de defensa personal femení amb Ciril Riera Reybaud
- On: Sala Nova
- Quan: A les 11 h. Activitat gratuïta per a dones a partir de 12 anys.
Diumenge, 8 de març
Exposició Dones artistes, a càrrec de l’Associació El Pont Nou
- On: Sala Nova
- Quan: De 12 a 14 i de 17 a 19 h.
CADAQUÉS
Divendres, 6 de març
Xerrada. La sexualitat que vull, superant tabús, amb la psicòloga Marina Castro
- On: Biblioteca Teresa Marimont
- Quan: A les 18 h.
Dissabte, 7 de març
Ruta per Tudela amb Mercè Donat
- On: Pàrquing de Tudela
- Quan: A les 8.30 h.
Diumenge, 8 de març
Taller de psicologia i dansa, amb Vibrant
- On: Biblioteca Teresa Marimont
- Quan: A les 10 h.
Esmorzar, amb El Jardín de las delicias
- On: Biblioteca Teresa Marimont
- Quan: A les 11.30 h.
Taller Pinta sa teua espelma, amb Núria Fontanela i Ana Villamil
- On: A les 3 studio
- Quan: A les 17 h.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Dijous, 5 de març
Actes 8M. Dia Internacional de les Dones. Conferència. Joguines i sexisme: què aprenen les criatures quan juguen?, a càrrec de Cristina Vila
- Jugar és molt més que entretenir-se: és la manera com les criatures exploren el món, construeixen la seva identitat i imaginen el seu futur. En aquesta xerrada es farà un recorregut des de les primeres etapes de la vida fins a la preadolescència per entendre com les joguines i les experiències de joc poden reforçar o trencar estereotips de gènere.
- On: Capella del Convent de Santa Clara
- Quan: A les 18 h.
Diumenge, 8 de març
Actes 8M. Dia Internacional de les Dones. Lectura del Manifest. Paisatges del cos, intervenció artística i lectura de textos: Les dones. 50 anys de les Primeres Jornades Catalanes de les Dones
- On: Capella del Convent de Santa Clara
- Quan: A les 12 h.
Obra de teatre. Casa de Nines, a càrrec de la companyia Tequatre
- On: Ecomuseu Farinera
- Quan: A les 18 h.
FIGUERES
Dimarts, 3 de març
Projecció de Recién nacidas en VOSE
- País: Bèlgica 2025. Idioma: Francès. Drama. 104 minuts. Guió i direcció: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Intèrprets: Elsa Houben, Babette Verbeek, Janaina Halloy, Lucie Laruelle, Samia Hilmi Sinopsi: Jessica, Perla, Julie, Ariane i Naïma viuen en un refugi per a mares joves. Són cinc adolescents que es van criar en circumstàncies difícils i lluiten per construir una vida millor per a elles i els fills. Actes al voltant del Dia Internacional de les Dones (8 de març)
- On: Catcinemes
- Quan: A les 20.30 h.
Dimecres, 4 de març
Concert Dones compositores a càrrec de Gardenia Trio (Paraula de músic 2026)
- Amb Nataliia Andrusiv, violí; Alena Tikhmanovich, violoncel, i Lilia Bokhonko, piano. Amb obres de Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Louise Farrenc i Amy Beach
- On: Biblioteca
- Quan: A les 19 h.
Dijous, 5 de març
Presentació de la publicació vinculada al projecte socioartístic "Històries que connecten", i conversa al voltant de la connexió de cultures amb Petra Vlasman, Katherine Reyes i Maryam Raissouni
- On: Biblioteca
- Quan: A les 18.30 h.
Projecció de Recién nacidas en VOSE
- País: Bèlgica 2025. Idioma: Francès. Drama. 104 minuts. Guió i direcció: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Intèrprets: Elsa Houben, Babette Verbeek, Janaina Halloy, Lucie Laruelle, Samia Hilmi Sinopsi: Jessica, Perla, Julie, Ariane i Naïma viuen en un refugi per a mares joves. Són cinc adolescents que es van criar en circumstàncies difícils i lluiten per construir una vida millor per a elles i els fills. Actes al voltant del Dia Internacional de les Dones (8 de març)
- On: Catcinemes
- Quan: A les 20.30 h
Divendres, 6 de març
Lliurament de la 20a edició del Premi 8 de març Maria Rosa Ymbert. Lectura del manifest institucional i taula rodona Dones i escriptura, amb M. Mercè Cuartiella, Elisabet Riera i Cristina Massanés. Moderada per Cristina Jutge
- On: Cercle Sport Figuerenc
- Quan: A les 18 h.
Dissabte, 7 de març
Presentació del llibre Submissió, opressió. Superació, de Gemma Gómez Pastó, a càrrec de l’autora
- On: Taberna Libraria
- Quan: A les 20 h.
Diumenge, 8 de març
Conferència. Ángeles López de Ayala pionera del feminisme. El pas per Figueres i el Menestral. Visions des de la història i la fotografia, amb Carme Huerta Martín i Albert Testart Guri. Presentarà l’acte Paula Lázaro
- On: Casino Menestral
- Quan: A les 12 h.
LA JONQUERA
Dijous, 5 de març
Actes 8M. Lectura del Manifest del Dia Internacional de les Dones
- On: Porxos de Can Laporta
- Quan: A les 11.45 h.
Representació de l’obra de teatre La Primera i les mestres de la República, de Nan Valentí Teatre. La Primera i les mestres de la República és una dramatització de la vida de Natividad Yarza Planas, primera alcaldessa de Catalunya al consistori de Bellprat, a l'Anoia, durant la República.
- On: Porxos de Can Laporta
- Quan: Tot seguit.
Diumenge, 8 de març
Actes 8M. Havaneres en femení, a càrrec de Les Anxovetes
- On: Sala de la Societat
- Quan: A les 19 h.
Fi d’acte
- On: Sala de la Societat
- Quan: A les 20.30 h.
LLANÇÀ
Divendres, 6 de març
Xerrada de Les Xones: Com esquivar la pressió estètica?, a càrrec de Marta Pontnou i Laura Fa. Ens parlaran de dona i poder, de la pressió estètica que patim al llarg de la vida i en la comunicació, el masclisme en famosos i els referents audiovisuals, així com recursos per fer front a aquestes situacions.
- On: Biblioteca
- Quan: A les 19.30 h.
Dissabte, 7 de març
Temporada teatral 3 Estacions amb l’obra de teatre Casa de Nines, a càrrec de la companyia Tequatre
- On: Casa de Cultura
- Quan: A les 19 h.
- Preu: 4 €.
Sopar del Dia de la Dona + ball amb Dj Nicky
- On: Restaurant Miralles
- Quan: A les 21.30 h.
- Preu: 23 €.
Diumenge, 8 de març
Actes 8M. Concurs de narració amb motiu del Dia Internacional de la Dona, adreçat a alumnes de l’Escola Pompeu i de l’INS Llançà
Lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona, a càrrec del pubillatge de Llançà
- On: Plaça Major
- Quan: A les 10.45 h.
VII Marxa solidària del Dia de la Dona
- On: Plaça Major
- Quan: A les 11 h.
- Preu: Aportació solidària, 5 €. Tota la recaptació es destinarà íntegrament a l’Associació Valentes i Acompanyades.
Figueres organitza una taula rodona amb escriptores empordaneses per debatre sobre la dona i l'escriptura
Optipunt participa en un innovador projecte europeu per a la detecció precoç de la degeneració macular
Ofert per