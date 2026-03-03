Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dia Internacional de la Dona Treballadora

Agenda: l'Alt Empordà reivindica el 8M amb diverses activitats

El 8 de març, diversos municipis de la comarca organitzen actes, com xerrades, tallers i espectacles, per commemorar el Dia Internacional de la Dona

Imatge d'arxiu d'una manifestació del 8M a Figueres.

Imatge d'arxiu d'una manifestació del 8M a Figueres. / Jordi Callol

Redacció

Redacció

Figueres

El Dia Internacional de la Dona se celebra el 8 de març per commemorar la lluita històrica per la igualtat, els drets i l'emancipació de les dones. L'ONU va reconèixer oficialment aquesta data l'any 1975 i el 8M reivindica la fi de la desigualtat, la violència masclista i la bretxa de gènere, sent una jornada d'acció global i reflexió. El 8 de març s'ha convertit en un símbol per a les dones dels cinc continents. La celebració no es basa en un únic fet ni tampoc ha tingut sempre el mateix sentit. La història canvia, és dinàmica, i el sentit dels símbols i significats també.

ACTES A LA COMARCA

AGULLANA

Diumenge, 8 de març

Dia Internacional de la Dona 8M. Lectura del manifest

  • On: Plaça Major
  • Quan: A les 17.45 h.

Concert amb Madamme Mustash

  • On: Plaça Major
  • Quan: A les 18 h.

L'ARMENTERA

Dilluns, 2 de març

Actes de 8M Dia Internacional de la Dona. # 68 pobles #68 reivindicacions, a càrrec del Consell Comarcal

  • On: Biblioteca
  • Quan: A les 16 h. Vine a posar la teva fotografia i reivindicació al mural.

Dijous, 5 de març

Escape Room Desactivem el masclisme

  • On: Espai Jove
  • Quan: A les 17 h. Activitat gratuïta per a joves de 12 a 17 anys.

Dissabte, 7 de març

Jornada de sensibilització i empoderament. Xerrada, Un camí de transformació, a càrrec de Núria Vilà Miguélez i Taller de defensa personal femení amb Ciril Riera Reybaud

  • On: Sala Nova
  • Quan: A les 11 h. Activitat gratuïta per a dones a partir de 12 anys.

Diumenge, 8 de març

Exposició Dones artistes, a càrrec de l’Associació El Pont Nou

  • On: Sala Nova
  • Quan: De 12 a 14 i de 17 a 19 h.

CADAQUÉS

Divendres, 6 de març

Xerrada. La sexualitat que vull, superant tabús, amb la psicòloga Marina Castro

  • On: Biblioteca Teresa Marimont
  • Quan: A les 18 h.

Dissabte, 7 de març

Ruta per Tudela amb Mercè Donat

  • On: Pàrquing de Tudela
  • Quan: A les 8.30 h.

Diumenge, 8 de març

Taller de psicologia i dansa, amb Vibrant

  • On: Biblioteca Teresa Marimont
  • Quan: A les 10 h.

Esmorzar, amb El Jardín de las delicias

  • On: Biblioteca Teresa Marimont
  • Quan: A les 11.30 h.

Taller Pinta sa teua espelma, amb Núria Fontanela i Ana Villamil

  • On: A les 3 studio
  • Quan: A les 17 h.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Dijous, 5 de març

Actes 8M. Dia Internacional de les Dones. Conferència. Joguines i sexisme: què aprenen les criatures quan juguen?, a càrrec de Cristina Vila

  • Jugar és molt més que entretenir-se: és la manera com les criatures exploren el món, construeixen la seva identitat i imaginen el seu futur. En aquesta xerrada es farà un recorregut des de les primeres etapes de la vida fins a la preadolescència per entendre com les joguines i les experiències de joc poden reforçar o trencar estereotips de gènere.
  • On: Capella del Convent de Santa Clara
  • Quan: A les 18 h.

Diumenge, 8 de març

Actes 8M. Dia Internacional de les Dones. Lectura del Manifest. Paisatges del cos, intervenció artística i lectura de textos: Les dones. 50 anys de les Primeres Jornades Catalanes de les Dones

  • On: Capella del Convent de Santa Clara
  • Quan: A les 12 h.

Obra de teatre. Casa de Nines, a càrrec de la companyia Tequatre

  • On: Ecomuseu Farinera
  • Quan: A les 18 h.

FIGUERES

Dimarts, 3 de març

Projecció de Recién nacidas en VOSE

  • País: Bèlgica 2025. Idioma: Francès. Drama. 104 minuts. Guió i direcció: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Intèrprets: Elsa Houben, Babette Verbeek, Janaina Halloy, Lucie Laruelle, Samia Hilmi Sinopsi: Jessica, Perla, Julie, Ariane i Naïma viuen en un refugi per a mares joves. Són cinc adolescents que es van criar en circumstàncies difícils i lluiten per construir una vida millor per a elles i els fills. Actes al voltant del Dia Internacional de les Dones (8 de març)
  • On: Catcinemes
  • Quan: A les 20.30 h.

Dimecres, 4 de març

Concert Dones compositores a càrrec de Gardenia Trio (Paraula de músic 2026)

  • Amb Nataliia Andrusiv, violí; Alena Tikhmanovich, violoncel, i Lilia Bokhonko, piano. Amb obres de Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Louise Farrenc i Amy Beach
  • On: Biblioteca
  • Quan: A les 19 h.

Dijous, 5 de març

Presentació de la publicació vinculada al projecte socioartístic "Històries que connecten", i conversa al voltant de la connexió de cultures amb Petra Vlasman, Katherine Reyes i Maryam Raissouni

  • On: Biblioteca
  • Quan: A les 18.30 h.

Projecció de Recién nacidas en VOSE

  • País: Bèlgica 2025. Idioma: Francès. Drama. 104 minuts. Guió i direcció: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Intèrprets: Elsa Houben, Babette Verbeek, Janaina Halloy, Lucie Laruelle, Samia Hilmi Sinopsi: Jessica, Perla, Julie, Ariane i Naïma viuen en un refugi per a mares joves. Són cinc adolescents que es van criar en circumstàncies difícils i lluiten per construir una vida millor per a elles i els fills. Actes al voltant del Dia Internacional de les Dones (8 de març)
  • On: Catcinemes
  • Quan: A les 20.30 h

Divendres, 6 de març

Lliurament de la 20a edició del Premi 8 de març Maria Rosa Ymbert. Lectura del manifest institucional i taula rodona Dones i escriptura, amb M. Mercè Cuartiella, Elisabet Riera i Cristina Massanés. Moderada per Cristina Jutge

  • On: Cercle Sport Figuerenc
  • Quan: A les 18 h.

Dissabte, 7 de març

Presentació del llibre Submissió, opressió. Superació, de Gemma Gómez Pastó, a càrrec de l’autora

  • On: Taberna Libraria
  • Quan: A les 20 h.

Diumenge, 8 de març

Conferència. Ángeles López de Ayala pionera del feminisme. El pas per Figueres i el Menestral. Visions des de la història i la fotografia, amb Carme Huerta Martín i Albert Testart Guri. Presentarà l’acte Paula Lázaro

  • On: Casino Menestral
  • Quan: A les 12 h.

LA JONQUERA

Dijous, 5 de març

Actes 8M. Lectura del Manifest del Dia Internacional de les Dones

  • On: Porxos de Can Laporta
  • Quan: A les 11.45 h.

Representació de l’obra de teatre La Primera i les mestres de la República, de Nan Valentí Teatre. La Primera i les mestres de la República és una dramatització de la vida de Natividad Yarza Planas, primera alcaldessa de Catalunya al consistori de Bellprat, a l'Anoia, durant la República.

  • On: Porxos de Can Laporta
  • Quan: Tot seguit.

Diumenge, 8 de març

Actes 8M. Havaneres en femení, a càrrec de Les Anxovetes

  • On: Sala de la Societat
  • Quan: A les 19 h.

Fi d’acte

  • On: Sala de la Societat
  • Quan: A les 20.30 h.

LLANÇÀ

Divendres, 6 de març

Xerrada de Les Xones: Com esquivar la pressió estètica?, a càrrec de Marta Pontnou i Laura Fa. Ens parlaran de dona i poder, de la pressió estètica que patim al llarg de la vida i en la comunicació, el masclisme en famosos i els referents audiovisuals, així com recursos per fer front a aquestes situacions.

  • On: Biblioteca
  • Quan: A les 19.30 h.

Dissabte, 7 de març

Temporada teatral 3 Estacions amb l’obra de teatre Casa de Nines, a càrrec de la companyia Tequatre

  • On: Casa de Cultura
  • Quan: A les 19 h.
  • Preu: 4 €.

Sopar del Dia de la Dona + ball amb Dj Nicky

  • On: Restaurant Miralles
  • Quan: A les 21.30 h.
  • Preu: 23 €.

Diumenge, 8 de març

Actes 8M. Concurs de narració amb motiu del Dia Internacional de la Dona, adreçat a alumnes de l’Escola Pompeu i de l’INS Llançà

Lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona, a càrrec del pubillatge de Llançà

  • On: Plaça Major
  • Quan: A les 10.45 h.

  • On: Plaça Major
  • Quan: A les 11 h.
  • Preu: Aportació solidària, 5 €. Tota la recaptació es destinarà íntegrament a l’Associació Valentes i Acompanyades.

