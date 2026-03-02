Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agenda del 2 al 8 de març a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

El Paller en una actuació a Castelló d'Empúries pel 8M.

El Paller en una actuació a Castelló d'Empúries pel 8M. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 2 DE MARÇ

L'ARMENTERA

Actes de 8M Dia Internacional de la Dona.  # 68 pobles #68 reivindicacions, a càrrec del Consell Comarcal

  • On: Biblioteca
  • Quan: A les 16 h. Vine a posar la teva fotografia i reivindicació al mural.

FIGUERES

Memòria democràtica Club de lectura coordinat per Miquel Aguirre, director del MUME. El propòsit és acostar-nos a diferents disciplines (assaig, dietari o novel·la) que ens aproximin als períodes que comprenen des de la Segona República Espanyola i la Guerra Civil fins a l’exili i el franquisme. Alguna de les sessions del club es farà en espais de memòria de la comarca, per així aprofundir en les temàtiques que s’hi abordin. Comentari de La passadora, de Laia Perearnau, amb la participació de l’autora.

  • On: Biblioteca Fages de Cilment
  • Quan: A les 16 h.

Club de lectura El Mar, de Blai Bonet. Xerrada i club de lectura a càrrec de Txell Lafuente, filòloga i especialista en l'autor.

  • On: Biblioteca Fages de Cilment
  • Quan: A les 18.30 h.

FORTIÀ

Ball amb Andreu de Roses

  • On: Centre agrícola i social
  • Quan: A les 18 h.

LLANÇÀ

8M · #68pobles #68reivindicacions #RutaPerLaIgualtat. La ruta per la igualtat organitzada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà farà parada a Llançà! Vine a escriure la teva reivindicació per aquest 8M!

  • On: Plaça Major i Centre de Dia
  • Quan: Durant el matí

La Biblioteca Pere Calders celebra el Dia Internacional de les Dones

  • On: Biblioteca
  • Quan: Del 2 al 14 de març en horari d’obertura de la biblioteca

ROSES

Càpsules digitals. Taller d'inici sobre aplicacions digitals. Biblioteca digital, préstec de llibres electrònics, a càrrec d'Anna Soler de la Creu Roja de Roses

  • On: Biblioteca Jaume Vicenç Vives
  • Quan: A les 10 h.

