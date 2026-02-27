Oci
Programació de cinemes del 27 de febrer al 5 de març a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria.
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
SORRY, BABY ★★★★
- País. Estats Units. 2025. Comèdia dramàtica. 103 minuts. Guió i direcció: Eva Victor. Intèrprets: Eva Victor, Naomi Ackie Sinopsi: Una noia travessa un moment vital marcat per una experiència límit que ha alterat profundament la seva relació amb el món i amb ella mateixa. A través d'una narració fragmentada, la història segueix el dia a dia, els silencis i la dificultat per recompondre els vincles personals, construint un retrat íntim i contingut sobre la fragilitat, la memòria i la resiliència.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 5, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.15, 18.00, 20.00 i 22.00 h. Dimecres 4, VOSE, a les 20.00 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
RECIÉN NACIDAS ★★★★
- País: Bèlgica 2025. Idioma: Francès Drama. 104 minuts. Guió i direcció: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Intèrprets: Elsa Houben, Babette Verbeek, Janaina Halloy, Lucie Laruelle, Samia Hilmi Sinopsi: Jessica, Perla, Julie, Ariane i Naïma viuen en un refugi per a mares joves. Són cinc adolescents que es van criar en circumstàncies difícils i lluiten per construir una vida millor per a elles i els fills.
- Cinemes Figueres. Dimarts 3 i dijous 5, a les 20.30 h. Actes al voltant del Dia Internacional de les Dones (8 de març)
🎞️ CINEMA CINC, CINEMA INFANTIL EN CATALÀ A 3 €
BARRUFETS ★★
- País. Estats Units. 2025. Animació. Musical. 92 minuts. Direcció: Chris Miller, Matt Landon. Guió: Pam Brady Sinopsi: Pel·lícula musical d’animació. Quan Papa Barrufet és segrestat de forma misteriosa pels malvats bruixots Razamel i Gargamel, Barrufeta porta els Barrufets a una missió al món real per salvar-lo. Amb l'ajuda de nous amics, els Barrufets hauran de descobrir què defineix el seu destí per salvar l'univers.
- Cinemes Figueres. Dissabte 28 de febrer i diumenge 1 de març, a les 16.00 h.
SUPER CHARLIE ★★★
- País. Suècia. 2024. Animació. Comèdia. Infantil. 82 minuts. Guió i direcció: John Holmberg Sinopsi: En Wille, un nen de deu anys amb una gran imaginació, sempre ha somiat amb convertir-se en superheroi i lluitar contra el crim organitzat al costat del seu pare, que és policia. Tanmateix, el seu món trontolla amb l’arribada d’un germanet, en Charlie, que no només acapara tota l’atenció de la família, sinó que a més a més té superpoders autèntics. Però quan un malvat temible i un científic boig amenacen de destruir la ciutat, en Wille i en Charlie uneixen forces i acaben descobrint que el poder més gran de tots és treballar junts.
- Cinemes Roses. Dissabte 28 de febrer i diumenge 1 de març, a les 16.05 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
SCREAM 7★★★
- País. EsTats Units. 2026. Terror. Seqüela 114 minuts. Direcció: Kevin Williamson. Guió: Kevin Williamson, Guy Busick. Intèrprets: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May Sinopsi: Quan un nou assassí Ghostface apareix al tranquil poble on Sidney Prescott (Neve Campbell) ha construït una nova vida, les seves pitjors pors es fan realitat quan la seva filla (Isabel May) es converteix en el següent objectiu. Decidida a protegir la seva família, Sidney s'ha d'enfrontar als horrors del seu passat per posar fi a la massacre d'una vegada per totes.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 5, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.15, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 27, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 28, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 1, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns 2 a dijous 5, a les 18.20 i 20.30 h.
BALANDRAU (VENT SALVATGE) ★★★
- País. Espanya. 2026. Drama. Basat en fets reals. 116 minuts. Direcció: Fernando Trullols. Guió: Danielle Schleif. Intèrprets: Álvaro Cervantes, Bruna Cusí Sinopsi: El 30 de desembre del 2000, un grup d'amics es disposen a fer l'ascens al Balandrau. El sol acompanya els muntanyencs fins que, en qüestió de minuts, tot canvia de manera imprevisible. Un vent salvatge conegut com a torb desencadena la pitjor de les tempestes de la història dels Pirineus.
- Cinemes Figueres. En català. Laborables. Fins al dijous 5, a les 17.30, 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.30, 17.40, 19.50 i 22.10 h.
- Cinemes Roses. Divendres 27, a les 18.15, 20.30 i 22.35 h. i 21.00 h. Dissabte 28, a les 16.00, 18.15, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 1 de març, a les 16.00, 18.15 i 20.30 h De dilluns 23 a dijous 26, a les 18.20 i 20.30 h.
EL AGENTE SECRETO ★★★★
- País. Brasil. 2025. Drama. Thriller. Años 70. Dictadura militar de Brasil. 158 minuts. Guió i direcció: Kleber Mendonça Filho. Intèrprets: Wagner Moura, Gabriel Leone Sinopsi: El 1977, durant la dictadura militar brasilera, Marcelo, un professor que fuig d'un passat turbulent, torna fugint a la ciutat de Recife, on espera construir una nova vida i retrobar-se amb el fill. Però aviat s'adona que la ciutat està lluny de ser el refugi que busca, que les forces governamentals el persegueixen i les amenaces de mort s'hi planten.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 5, a les 20.15 h. Dissabte i diumenge, a les 15.15 i 21.30 h.
GREENLAND 2 ★★
- País. Estats Units. 2026. Thriller. Acció. 98 minuts. Direcció: Ric Roman Waugh. Guió: Chris Sparling, Mitchell LaFortune Intèrprets: Gerard Butler, Morena Baccarin. Sinopsi: Després de sobreviure a la fi del món per la caiguda d'un estel, Jeff Garrity, juntament amb la seva dona Allison i el seu fill Nathan, decideixen abandonar el búnquer que els ha mantingut fora de perill cinc anys per buscar una zona a Europa que podria ser habitable. Així, el darrer refugi és el principi d'un començament nou. Junts emprendran un viatge on els desastres naturals i els humans que van sobreviure han convertit el món en un autèntic infern.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 5, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 27, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 28, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 1 de març, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns 2 a dijous 5, a les 18.20 i 20.30 h.
CUMBRES BORRASCOSAS ★★★
- País. Estats Units. 2026. Drama. 136 minuts. Guió i direcció: Emerald Fennell. Intèrprets: Margot Robbie, Jacob Elordi Sinopsi: Adaptació de Cims borrascosos, d’Emily Brönte, una de les grans novel·les del segle XIX anglès. Narra la història d’amor tèrbola i apassionada entre Heathcliff i Catherine. Amargat i pertorbat per un passat que no és capaç d’oblidar, Heathcliff malviu per la seva set de venjança i provoca la infelicitat de tots els que l’envolten. L’obra presenta, en un ambient misteriós i tràgic, l’esclat d’una passió violenta, però buida de sensualitat.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 5, a les 17.30 i 20.15 h. Dissabte i diumenge, a les 17.10, 19.40 i 22.10 h.
- Cinemes Roses. De divendres 27 de febrer a dijous 5 de març, a les 18.00 i 20.30 h.
COMO CABRAS ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Esport. 100 minuts. Direcció: Tyree Dillihay, Adam Rosette. Guió: Aaron Buchsbaum, Teddy Riley Sinopsi: Will és una petita cabra amb grans somnis que rep una oportunitat única a la vida per unir-se als professionals i jugar al rugeixbol, un esport d'alta intensitat, mixt i de contacte total dominat pels animals més ràpids i ferotges del món. Als nous companys d'equip de Will, no els entusiasma tenir una cabreta a la seva plantilla, però Will està decidit a revolucionar l'esport i demostrar d'una vegada que “els petits saben jugar!”.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 5, a les 18.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.30, 18.00 i 19.45 h.
- Cinemes Roses. Laborables, a les 18.20 h. Dissabte 28 de febrer i diumenge 1 de març, a les 16.05 i 18.20 h.
RUTA DE ESCAPE ★★★
- País. Regne Unit. 2026. Thriller. 140 minuts. Guió i direcció: Bart Layton Intèrprets: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry, Barry Keoghan Sinopsi: Davis (Chris Hemsworth) és un esmunyedís lladre els atracaments d'alt risc del qual tenen desconcertada la policia. Davis està planejant el seu cop més gran, amb l'esperança que sigui l'últim, quan es creua en el seu camí Sharon (Halle Berry), una desil·lusionada executiva d'assegurances amb qui es veu obligat a treballar, i Orman (Barry Keoghan) un lladre rival, amb mètodes molt més inquietants que els de Davis. A mesura que s'acosta el cop multimilionari, l'implacable tinent Lubesnik (Mark Ruffalo), s'acosta a l'operació, augmentant considerablement el risc del que està en joc i difuminant la línia entre caçador i presa. Aviat, cadascú haurà d'acceptar el cost de les seves decisions assumint que no hi ha marxa enrere. Adaptació de les novel·les de Don Winslow Rotos.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 5, a les 19.30 h. Dissabte i diumenge, a les 20.15 h.
- Cinemes Roses. De divendres 27 de febrer a dilluns 2 de març, a les 20.30 h. Dimarts 3, no hi ha sessió. Dimecres 4 i dijous 5, a les 20.30 h.
HAMNET ★★★★
- País. Regne Unit. 2025. Drama biogràfica 125 minuts. Direcció: Chloé Zhao. Guió: Maggie O’Farrell, Chloé Zhao Intèrprets: Jessie Buckley, Paul Mescal. Sinopsi: Narra la història d’Agnes, la dona de William Shakespeare, en la lluita per superar la pèrdua del seu únic fill, Hamnet. Una història humana i punyent com a teló de fons per a la creació de l’obra de Shakespeare, Hamlet
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 5, a les 17.20, 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.30, 19.45 i 22.00 h.
LA ASISTENTA ★★★
- País. Estats Units 2025. Thriller. 131 minuts. Direcció: Paul Feig. Guió: Rebecca Sonnenshine. Intèrprets: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried. Sinopsi: Una jove (Sydney Sweeney), amb un passat complicat comença a treballar com a assistenta a la luxosa casa dels Winchester. A mesura que s’endinsa a la vida de la família, descobrirà secrets foscos que posaran en perill la seva seguretat, però potser ja és massa tard. És una adaptació de la novel·la de Freida McFadden.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 5, a les 17.10 i 22.10 h. Dissabte i diumenge: A les 15.15 i 17.45 h.
