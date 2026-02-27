Plans
Aquests són els millors plans pel cap de setmana del 28 de febrer i l'1 de març a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, Carnavals, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 28 DE FEBRER
CABANES
Carnaval: rua infantil
La festa comença amb una rua infantil a la plaça, pensada perquè la mainada sigui la protagonista del Carnaval. On: Plaça Drs. Heras. Quan: 16.30 h.
Animació infantil amb Rikus
Tot seguit, proposta d’animació a la Sala de Ball per mantenir l’ambient familiar i festiu. On: Sala de Ball. Quan: 17.30 h.
Xocolatada i disco mòbil familiar
Moment dolç per recuperar forces i continuar amb música en format disco mòbil per a tots els públics. Quan: 18.40 h.
Rua nocturna
A la nit, el Carnaval torna al carrer amb rua nocturna des de la plaça. On: Plaça Drs. Heras. Quan: 22 h.
Disco mòbil amb DJ RKO i concurs de disfresses
La nit s’allarga amb disco mòbil i concurs de disfresses per premiar les millors propostes. On: Sala de Ball. Quan: 23 h.
CADAQUÉS
Teatre: Pompeu Fabra s’escriu amb ce trencada (Terra Teatre)
El Teatre Art i Joia acull aquesta proposta teatral de Terra Teatre, amb entrada en format de taquilla inversa a benefici de la Fundació l’Hospital de Cadaqués. On: Teatre Art i Joia. Quan: 18 h. Preu: taquilla inversa.
COLERA
Calçoval a Colera
Jornada de Carnaval amb calçots i festa al centre del municipi, amb rua, dinar i ball de nit.
Rua de Carnaval amb batucada
Cercavila amb batucada, amb sortida i arribada a la Sala Polivalent, per omplir els carrers de ritme i disfresses. On: sortida i arribada a la Sala Polivalent. Quan: 12.30 h.
Calçotada
Dinar de calçotada a la Sala Polivalent per fer colla i allargar la celebració. On: Sala Polivalent. Quan: 14 h. Preu: 20 € (menors fins a 10 anys: 10 €).
Ball de nit de Carnaval amb DJ Risk
A la nit, festa i música a la plaça amb sessió de DJ. On: Plaça Pi i Margall. Quan: 23 h.
L’ESCALA
Taller infantil Bibliomakers: Missió robòtica “Rescat d’animals” (Lego Spike Essential)
Taller infantil de robòtica amb Lego Spike Essential, amb una missió centrada en el rescat d’animals. On: Biblioteca. Quan: 10 h.
Presentació del llibre El passat es destrena (vinculat a l’exposició Visions des de l’Escala)
Presentació d’un llibre concebut com una plaça on conflueixen els versos d’Anna Rispau i Carles Duarte amb les obres d’Antonio Hervás Amezcua, en una activitat vinculada a l’exposició Visions des de l’Escala. On: Alfolí de la Sal. Quan: 12 h.
FIGUERES
Carnaval Infantil de Figueres: inici de la cercavila
El Carnaval infantil arrenca amb cercavila des de la Plaça de l’Ajuntament, en una matinal plena de disfresses. On: Plaça Ajuntament. Quan: 10.30 h.
Concert infantil i vermut
Espai per continuar la festa amb concert infantil i vermut en horari de migdia. On: Plaça Josep Pla. Quan: d’11 a 12.30 h.
Dalí i el gust del mar (visita, projecció i degustació)
Activitat especial que combina visita comentada, projecció cinematogràfica i degustació gastronòmica a la Casa Natal Salvador Dalí. On: Casa Natal Salvador Dalí. Quan: 11.30 h. Preu: 35 € (socis: 30 €).
Hora del conte (+3 anys): Viatgem (Olga Cercós)
Conte inclusiu amb taller en llengua de signes catalana, pensat per a infants a partir de 3 anys. On: Biblioteca. Quan: 12 h.
Presentació de la novel·la Cels grisos, cels blaus (Aina Tremoleda)
Vermut literari amb l’autora per presentar la novel·la i conversar en un ambient distès. On: La Cate. Quan: 12 h.
Presentació del llibre Jordi Sargatal, l’home que seguia els ocells (Antonio Cerrillo)
Presentació amb conversa sobre 50 anys de protecció de la natura a Catalunya, amb participació de Jordi Sargatal, Antonio Cerrillo, Josep Playà, Santi Coll i Pep Canaleta. On: Museu del Joguet. Quan: 12 h.
Activitats de Carnaval a càrrec de diverses entitats
A la tarda, el programa continua amb activitats organitzades per entitats locals. Quan: 16.30 h.
Fi de festa del Carnaval infantil
Tancament de la jornada infantil amb final de festa. Quan: 19 h.
Barraval 2026: correbars de Carnaval (10a edició)
La desena edició del correbars porta el Carnaval per diversos indrets de la ciutat a partir del vespre. On: diversos indrets. Quan: 19 h.
Monòleg: Darrera conversa de la senyoreta Llorach (Gatzara Teatre)
Monòleg per descobrir la figura d’Isabel Llorach, dona moderna i culta, clau a la Barcelona del tombant del segle XX, en una proposta que inclou visita i una beguda. On: Hotel Divino Casa Fages. Quan: 20 h. Preu: 20 € (inclou visita i una beguda).
FORTIÀ
Carnaval: xocolatada popular i rua amb la Xaranga Bufa Tramuntana
Tarda de Carnaval amb xocolatada i rua animada per la Xaranga Bufa Tramuntana, amb punt central a la plaça i al Centre Agrícola Social. On: Plaça de l’Església i Centre Agrícola Social. Quan: 16 h.
Animació infantil amb Jordi Patxecu Duo
Proposta familiar per a la mainada abans del sopar. Quan: 18 h.
Sopar popular (servei d’entrepans)
Sopar popular per fer un mos i continuar la festa. Quan: 20 h.
DJ Resident Pere Tell
Música per començar la nit i escalfar la pista. Quan: 21.30 h.
Concert de versions amb Els Perduts de Sant Esteve de les Roures
Concert de versions per fer festa grossa i cantar els èxits de sempre. Quan: 23 h.
DJ Mad Vila
Sessió per allargar la nit fins tard. Quan: 1.00 h.
GARRIGUELLA
Carnaval: concentració de carrosses
Punt de trobada per a carrosses abans de sortir de rua. Quan: 20.30 h.
Botifarrada (Celler Trobat)
Botifarrada al Celler Trobat, gratuïta per als participants de la rua disfressats i inscrits prèviament a l’Ajuntament. On: Celler Trobat. Quan: 21 h.
Rua de nit i inici de la festa
Rua nocturna fins al pati de l’escola, on arrenca la festa. Quan: 22 h.
LA JONQUERA
Ruta guiada de gravel pels boscos de la Jonquera
Sortida guiada en bicicleta de gravel, a càrrec d’Anna Gibert i Jordi Cantal, per recórrer els boscos de la Jonquera. On: Centre d’informació del PNIN de l’Albera. Quan: de 9.30 a 13.30 h. Preu: 3 € (menors de 14 anys, gratuït; han d’anar acompanyats). Distància: 45 km. Desnivell: 640 m. Lloguer de bicicleta: no inclòs.
LLANÇÀ
Club de Lectura Infantil Inicial: Brisca (Andreu Martín)
Trobada per comentar Brisca, d’Andreu Martín, en el marc del club de lectura infantil. On: Biblioteca. Quan: 10 h.
Tallers BiblioMarkers: Petites i grans construccions (Strawbess)
Taller d’estructures amb moviment, recomanat per a nens i nenes de 6 a 8 anys. On: Biblioteca. Quan: 11.30 h.
Carnaval: rua infantil
Rua infantil amb concentració de carrosses al pàrquing del Passeig Marítim. On: pàrquing del Passeig Marítim. Quan: 16 h.
Actuació del grup Rikus
Música a l’envelat per continuar la tarda de Carnaval. On: Envelat de Les Esplanes. Quan: 18 h.
Carnaval: rua d’adults
A la nit, rua d’adults amb concentració de carrosses i recorregut fins a l’envelat. On: pàrquing del Passeig Marítim. Quan: 22.30 h (concentració) i 23 h (rua).
Actuació de Tutú-Keké i DJ Victor Mata
La nit es tanca amb actuació i sessió de DJ per allargar la festa. Quan: 1.00 h.
MAÇANET DE CABRENYS
Carnaval: rua infantil
Rua infantil a la plaça del poble per començar la tarda de Carnaval. On: Plaça de la Vila. Quan: 15.30 h.
Ball amb berenar
Tot seguit de la rua, ball amb berenar a la Sala d’Espectacles. On: Sala d’Espectacles. Quan: tot seguit.
Rua de Carnaval (nit)
Rua nocturna amb sortida des de la Torre de l’Hospital. On: sortida des de la Torre de l’Hospital. Quan: 22 h.
Ball de disfresses (DJ Kinder i DJ Owlow)
Festa de nit amb ball de disfresses i música de DJ. On: Sala d’Espectacles. Quan: tot seguit.
PALAU-SAVERDERA
Ball amb Sharazan
Tarda de ball al centre cívic amb entrada que inclou berenar. On: Centre cívic. Quan: 17.30 h. Preu: 6 € (amb berenar).
PERALADA
Visita guiada: les pintures romàniques de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga
Visita guiada per descobrir les pintures romàniques de l’església de Santa Eulàlia i la resclosa del Comte. On: Església de Santa Eulàlia i resclosa del Comte. Quan: 11 h. Preu: 5 € (menors de 10 anys, gratuït).
EL PORT DE LA SELVA
Xerrada: “La tenora, tradició i modernitat” (Jordi Molina)
Xerrada a càrrec del músic, compositor i tenorista Jordi Molina per aprofundir en la tenora entre tradició i modernitat. On: Espai Port. Quan: 19 h.
ROSES
Inauguració de l’exposició Setze Jutges (Narcís Costa, amb Ignasi Tomàs)
El Teatre Municipal acull la inauguració de l’exposició Setze Jutges, de l’artista Narcís Costa, amb la col·laboració d’Ignasi Tomàs. On: Teatre Municipal. Quan: 19 h.
Ball amb Pa d’Angel
Nit de ball a la SUF per continuar la jornada. On: SUF. Quan: 22 h.
SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA
Carnaval: concentració de participants disfressats
Punt de trobada a la sala del Centre Cívic per arrencar la tarda de Carnaval. On: Sala del Centre Cívic. Quan: 17.30 h.
Cercavila amb batucada (Batuscala)
Tot seguit, cercavila pels carrers acompanyats per la batucada de Batuscala. Quan: tot seguit.
Xocolatada i berenar amb animació (Fun Party Doctor Fly)
En acabar, xocolatada i berenar amb animació per a la mainada. On: Sala del Centre Cívic. Quan: tot seguit.
VILABERTRAN
Ball amb Xevi Sifasol
Tarda de ball a la Sala de Ball amb Xevi Sifasol. On: Sala de Ball. Quan: 18 h.
VILADAMAT
Ball amb Txic to Txic
Tarda de ball al local social amb Txic to Txic. On: Local social. Quan: 18 h.
VILA-SACRA
22a Fira de la Ceba i el Calçot
Cap de setmana de fira dedicada a la ceba i el calçot, amb propostes i activitat al municipi.
Teatre: Sota teràpia (Grup de Teatre Esplais)
Funció teatral al centre cívic amb el Grup de Teatre Esplais i l’obra Sota teràpia. On: Centre cívic. Quan: 19 h.
🗓️ DIUMENGE 1 DE MARÇ
CADAQUÉS
Es nostro poble: cinema i documentals d’un Cadaqués d’abantes (recull de Carnavals passats)
Sessió per mirar enrere i retrobar el Cadaqués d’abans amb cinema i documentals, en un recull especial de Carnavals passats. On: Teatre Art i Joia. Quan: 18 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Fira de Brocanters
Matí de mercat per remenar i descobrir objectes amb història, antiguitats i curiositats. On: Plaça Joan Alsina. Quan: de 9 a 14 h.
Enfarina’t, descobreix l’Ecomuseu Farinera
Activitat per conèixer l’Ecomuseu Farinera d’una manera diferent i participativa. On: Ecomuseu Farinera. Quan: 12 h. Preu: 5 €.
ESPOLLA
Ball amb Joan Sol
Tarda de ball a la Societat La Fraternal per gaudir de música i bon ambient. On: Societat La Fraternal. Quan: 18 h.
FIGUERES
Ball amb Mil Notes
Sessió de ball a la Sala de Ball Erato per animar la tarda. On: Sala de Ball Erato. Quan: 17.30 h.
Ball amb Cristian
Alternativa de ball a la mateixa franja horària al Cercle Sport Figuerenc. On: Cercle Sport Figuerenc. Quan: 17.30 h.
Monòleg: Darrera conversa de la senyoreta Llorach (Gatzara Teatre)
Monòleg per descobrir qui era Isabel Llorach, una dona moderna i culta, figura cabdal de la Barcelona del tombant del segle XX, en una proposta que inclou visita i una beguda. On: Hotel Divino Casa Fages. Quan: 18 h. Preu: 20 € (inclou la visita i una beguda).
Espectacle Canta Gran 2026: A la ciutat
Proposta de L’Auditori i l’Ajuntament de Barcelona que aposta per l’envelliment actiu i la participació plena de les persones grans a la societat, en una producció pensada per fer créixer el projecte col·lectiu de Canta Gran! On: Teatre el Jardí. Quan: 18 h. Preu: gratuït.
GARRIGUELLA
Carnaval: rua infantil
Carnaval familiar amb rua infantil al pati de l’escola per començar el migdia amb disfresses i festa. On: Pati de l’escola. Quan: 12 h.
Ranxo popular
Dinar de ranxo per fer colla i allargar la jornada de Carnaval. On: Sala Polivalent. Quan: 14 h. Preu: adults 10 € (compra anticipada) / 15 € (el mateix dia). Menors de 5 anys: gratuït.
LA JONQUERA
Ball amb Xavi de Roses
Tarda de ball a la Sala de la Societat Unió Jonquerenca amb entrada de pagament. On: Sala Societat Unió Jonquerenca. Quan: 17.30 h. Preu: 6 €.
LLANÇÀ
Carnaval: rua d’adults (concentració de carrosses)
Concentració prèvia de carrosses per arrencar la rua d’adults. On: pàrquing del Passeig Marítim. Quan: 11 h.
Carnaval: rua de Carnaval fins a l’envelat
Cercavila pels carrers de Llançà fins a l’envelat per viure el Carnaval al carrer. Quan: 11.30 h.
Actuació de Xavi de Roses
Música a l’envelat per continuar el migdia festiu. On: Envelat de Les Planes. Quan: 12 h.
Ranxo popular
Dinar popular a l’envelat per fer colla. On: Envelat de Les Planes. Quan: 14 h. Preu: 3 €.
Ball amb Xavi de Roses
Tarda de ball per allargar la festa de Carnaval. On: Envelat de Les Planes. Quan: 16 h.
MAÇANET DE CABRENYS
Cloenda de la 1a Mostra d’artistes locals i vermut (Coral de Maçanet amb Lieven Sienema)
Cloenda de la mostra amb un vermut i l’actuació de la Coral de Maçanet amb Lieven Sienema, en un acte per celebrar el talent local. On: Can Viola. Quan: 12 h.
ROSES
Teatre OPTIMIST: Hai, la pescadora de somnis (Cia. Giramàgic)
Conte indígena per a públic infantil i familiar amb màgia, teatre visual i d’objectes. Una obra sense text, però amb una selecció musical acurada i cançons originals del músic Mario Cortizo. On: Teatre Municipal. Quan: 12 h. Preu: 6 €.
Ball amb Àlex
Tarda de ball a la SUF per tancar la jornada amb música. On: SUF. Quan: 18 h.
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
XXV Fira del Carbó: trobada d’intercanvi de plaques de cava
Matí per col·leccionistes i aficionats a les plaques de cava, dins la programació de la Fira del Carbó. Quan: de 10 a 14 h.
Recorreguts: Faules, les veus amagades de Sant Llorenç
Ruta per descobrir històries i veus amagades del municipi, amb sortida des del Pont Vell. On: Pont Vell. Quan: de 10.30 a 12 h.
Visita guiada del recinte emmurallat
Visita per conèixer el patrimoni i el recinte emmurallat del poble. On: sortida des de la Carbonera. Quan: 11 h.
Mostra de danses tradicionals catalanes (Agrupació Mediterrània Dansa)
Exhibició de danses tradicionals per posar música i tradició a la fira. Quan: 12 h.
5è campionat de futbolí
Competició de futbolí en el marc de la fira, amb ambient lúdic. Quan: 12 h.
VILAFANT
Manolada 2026: Pugem a l’Estela!
Matí de trobada i activitat amb punt de sortida al pàrquing de la plaça de les Lletres, darrere dels Quatre Vents. On: pàrquing de la plaça de les Lletres (darrere dels Quatre Vents). Quan: 9 h.
VILA-SACRA
22a Fira de la Ceba i el Calçot: parades d’artesania i alimentació
La fira omple el carrer Castelló amb parades d’artesania i alimentació durant tota la jornada. On: Carrer Castelló. Quan: tot el dia, a partir de les 10 h.
Parades de degustació de calçots (packs i menús)
Degustacions a la plaça i als restaurants del municipi, amb opcions de pack i/o menú calçotada. On: Plaça de l’Església i restaurants del municipi. Quan: tot el dia, a partir de les 10 h.
Venda de ceba i calçots sense coure
Opció per comprar ceba i calçots per emportar, sense coure. On: botiga "El petit crostó". Quan: tot el dia, a partir de les 10 h.
Concurs de fotografia
Concurs per captar la fira i el seu ambient a través de la càmera.
Trobada de barretines
Trobada festiva i popular amb barretines en el marc de la fira.
Exposicions: Càtars i Trobadors. Occitània i Catalunya. Renaixença i Futur
Exposició amb horari de matí i migdia, amb reserva prèvia a l’Ajuntament. Quan: de 10 a 15 h (cal reserva al 972 507 523).
Exposició de cotxes clàssics
Mostra de vehicles clàssics al carrer Castelló durant tota la jornada. On: Carrer Castelló. Quan: tot el dia, a partir de les 10 h.
Exposició de pintura (alumnat de Vila-sacra, Sra. Anna Cebrià – Anncon)
Mostra a les antigues escoles amb obres de l’alumnat del municipi. On: Antigues escoles. Quan: de 10 a 14 h.
Exposició fotogràfica Autoretrats (Enric Boldó)
Exposició fotogràfica a les antigues escoles amb una mirada d’autoretrat. On: Antigues escoles. Quan: de 10 a 14 h.
Exposició de fotografies guanyadores del Concurs de Fotografia (edicions anteriors)
Recull de les imatges premiades d’edicions anteriors del concurs. On: Antigues escoles. Quan: de 10 a 14 h.
Exposició de modelisme naval i motos de vapor viu (Rafel Ayensa)
Mostra singular a la biblioteca amb modelisme naval i motos de vapor viu. On: Biblioteca. Quan: de 10 a 19 h.
Passejada guiada per conèixer l’entorn natural (Joan Ventura)
Passejada guiada per descobrir l’entorn natural del municipi. On: davant l’Ajuntament. Quan: de 9 a 11 h.
Concurs de plantes i flors + lliurament de premis
Concurs a la Llar d’avis amb lliurament de premis a mig matí. On: Llar d’avis. Quan: de 10 a 14 h (lliurament de premis a les 11.30 h).
Passejades en poni
Activitat per a la mainada amb passejades en poni. On: davant de les antigues escoles. Quan: de 10 a 14 h.
Jocs tradicionals, taller de dibuix i pintura i pintacares
Espai infantil amb jocs, tallers i pintacares al pati de les escoles. On: Pati de les escoles. Quan: d’11 a 14 h.
Cercavila per la fira (grallers, tabalers i gegants Calçot i Ceba)
Cercavila per la fira amb música de grallers i tabalers, i presència dels gegants Calçot i Ceba. Quan: a partir de les 11 h.
Missa solemne amb la Coral Veus Blanques Vila-sacra
Acte religiós amb acompanyament coral a l’església de Sant Esteve. On: Església de Sant Esteve. Quan: 12 h.
Audició de sardanes (cobla Els Rossinyolets)
Tarda de sardanes al centre cívic amb la cobla Els Rossinyolets. On: Centre cívic. Quan: 17 h.
- Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
- Als treballadors acomiadats estant de baixa se'ls descomptaran dies d'atur fins que els donin l'alta mèdica
- Catalunya estudia que els metges d’urgències puguin donar la baixa i el treballador no hagi d’anar després al CAP
- Misteri a la Catalunya Nord per dues basses d'aigua que el govern francès vol 'desbloquejar
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
- Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
- Aquesta moneda de 50 cèntims pot valer molts diners: fixa't en aquest detall per saber si la pots vendre per més de 1.000 euros