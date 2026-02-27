Fires
Vila-sacra es prepara per a un cap de setmana ple de calçots, cultura i festa per gaudir en família
La 22a Fira de la Ceba i el Calçot combina gastronomia local, cultura popular, artesania i propostes per a totes les edats, el 28 de febrer i l'1 de març
Vila-sacra celebrarà aquest cap de setmana la 22a edició de la Fira de la Ceba i el Calçot, una cita consolidada al calendari gastronòmic i cultural de la comarca. Durant dues jornades, el municipi acollirà degustacions, cercaviles, teatre, exposicions i activitats familiars amb l’objectiu de posar en valor el producte local i convertir el poble en punt de trobada per a veïns i visitants.
Teatre per obrir la festa
La fira arrenca dissabte 28 de febrer, amb teatre al Centre Cívic a càrrec del Grup de Teatre Esplais, que presentarà l’obra Sota Teràpia a les set de la tarda. "La Fira de la Ceba i el Calçot de Vila-sacra és un dia molt assenyalat així com un punt de trobada que combina gastronomia, cultura i diversió en un ambient familiar", expressa l’alcaldessa del municipi Maria Corbairan.
1 de març, gruix central
El gruix d’activitats se celebrarà diumenge 1 de març. A partir de les 10 del matí començarà la fira amb parades d’artesania i alimentació al Carrer Castelló, degustació de calçots a la Plaça de l’Església i restaurants del municipi, venda de cebes i calçots sense coure a la botiga El Petit Crostó, i un concurs de fotografia amb bases específiques. També es realitzarà la trobada de barretinaires. L’alcaldessa destaca com aquest dia "és un bon moment per consumir el calçot que es conrea a Vila-sacra, que és especialment bo".
La programació inclou moltes activitats i variades: Durant tot el matí, hi haurà passejades guiades per conèixer l’entorn natural de Vila-sacra, passejades amb ponis davant les antigues escoles, i activitats per a infants com jocs tradicionals, tallers de dibuix, pintura i pintacares. A les 11 del matí començarà la cercavila per la fira, amb grallers i tabalers i la participació del Gegant Calçot i la Ceba de Vila-sacra. La jornada continuarà amb la Missa Solemne a l’església de Sant Esteve a les 12 del migdia, acompanyada de la Coral Veus Blanques de Vila-sacra. A la tarda, a les cinc de la tarda, es farà l’audició de sardanes al Centre Cívic, a càrrec d’Els Rossinyols, amb servei de bar i tast de coques i pastissos, que elaboren les famílies del poble.
Exposicions
Al llarg de la jornada, també es podran visitar exposicions com Càtars i Trobadors. Occitània i Catalunya: Renaixença i Futur, exposicions de pintura i fotografia a les antigues escoles, exposició de modelisme naval i motors de vapor viu a la Biblioteca, concursos de plantes i flors a la Llar d’Avis, i una exposició de cotxes clàssics al Carrer Castelló. L’alcaldessa del municipi insta els veïns i veïnes així com el públic en general a visitar la fira a l’espera que el temps acompanyi. L’any passat, recorda, es va haver d’anul·lar la trobada pel mal temps i "esperem que enguany en poguem gaudir tots de la jornada i es puguin fer totes les activitats previstes", remarca.
