Agenda del 23 de febrer a l'1 de març a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Dinar popular de la Fira de la Ceba i el Calçot.

EMPORDÀ

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 23 DE FEBRER

FIGUERES

Club de lectura de narrativa coordinat per Magda Bosch. La meva vida d’aigua i més histories, de Montserrrat Segura, conversa amb l’autora. Participació oberta On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 16.30 h.

Club de lectura experimental coordinat per Albert Carol. Les petites vampires, de Maria Guasch On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.

FORTIÀ

Ball amb Taxi Gong On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.

EL PORT DE LA SELVA

Jocs de taula On: A la Biblioteca Quan: 17 h.

