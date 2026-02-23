NECROLÒGIQUES
Plans
Agenda del 23 de febrer a l'1 de març a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 23 DE FEBRER
FIGUERES
Club de lectura de narrativa coordinat per Magda Bosch. La meva vida d’aigua i més histories, de Montserrrat Segura, conversa amb l’autora. Participació oberta On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 16.30 h.
Club de lectura experimental coordinat per Albert Carol. Les petites vampires, de Maria Guasch On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.
FORTIÀ
Ball amb Taxi Gong On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.
EL PORT DE LA SELVA
Jocs de taula On: A la Biblioteca Quan: 17 h.
