Oci
Programació de cinemes del 20 al 26 de febrer a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria.
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
BALANDRAU (VENT SALVATGE) ★★★
- País. Espanya. 2026. Drama. Basat en fets reals. 116 minuts. Direcció: Fernando Trullols. Guió: Danielle Schleif. Intèrprets: Álvaro Cervantes, Bruna Cusí Sinopsi: El 30 de desembre del 2000, un grup d'amics es disposen a fer l'ascens al Balandrau. El sol acompanya els muntanyencs fins que, en qüestió de minuts, tot canvia de manera imprevisible. Un vent salvatge conegut com a torb desencadena la pitjor de les tempestes de la història dels Pirineus.
- Cinemes Figueres. En català. Laborables. Fins al dijous 26, a les 17.30, 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.30, 17.40, 19.50 i 22.10 h.
- Cinemes Roses. Divendres 20, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. i 21.00 h. Dissabte 21, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 22, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h De dilluns 23 a dijous 26, a les 18.20 i 20.30 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
KONTINENTAL 25 ★★★
- País: Romania 2025. Idioma: Romanès Drama. 109 minuts. Guió i direcció: Radu Jude Intèrprets: Eszter Tompa, Gabriel Spahiu Sinopsi: Orsolya és una algutzir a Cluj, la principal ciutat de Transsilvània. Un dia ha de desnonar un home sense sostre que viu al soterrani d'un edifici. Un succés inesperat crea una crisi moral que intentarà resoldre tan bé com pugui.
- Cinemes Figueres. Dimarts 24 i dijous 26, a les 20.30 h.
🎞️ CINEMA CINC, CINEMA INFANTIL EN CATALÀ A 3 €
ELIO ★★★
- País. Estats Units. 2025. Animació. Comèdia. Cièndia-ficció. 98 minuts. Direcció: Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrián Molina. Guió: Julia Cho, Mark Hammer, Mike Jones Sinopsi: La història d'Elio, un nen d'11 anys amb una imaginació desbordant i una enorme obsessió pels extraterrestres, que lluita per encaixar fins que de sobte és transportat a l'espai i és identificat per error com l'ambaixador galàctic de la Terra.
- Cinemes Figueres. Dissabte i diumenge, a les 16.00 h.
EXTINCIÓ ★★★
- País. Malàisia. 2025. Animació. Comèdia. Infantil. 85 minuts. Direcció: Moahmad Javad Jannati, Hadi Mohammadian, Behnoud Nekooei. Guió: Ali Ramezan Sinopsi: Un jove fan dels superherois comença una improbable amistat amb un tigre en perill d'extinció després d'ensopegar amb ell durant un pícnic al bosc, cosa que dona lloc a una arriscada missió de rescat.
- Cinemes Roses. Dissabte 21 i diumenge 22, a les 16.05 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
EL AGENTE SECRETO ★★★★
- País. Brasil. 2025. Drama. Thriller. Años 70. Dictadura militar de Brasil. 158 minuts. Guió i direcció: Kleber Mendonça Filho. Intèrprets: Wagner Moura, Gabriel Leone Sinopsi: El 1977, durant la dictadura militar brasilera, Marcelo, un professor que fuig d'un passat turbulent, torna fugint a la ciutat de Recife, on espera construir una nova vida i retrobar-se amb el fill. Però aviat s'adona que la ciutat està lluny de ser el refugi que busca, que les forces governamentals el persegueixen i les amenaces de mort s'hi planten.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00 i 21.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.15, 18.15 i 21.45 h.
GREENLAND 2 ★★
- País. Estats Units. 2026. Thriller. Acció. 98 minuts. Direcció: Ric Roman Waugh. Guió: Chris Sparling, Mitchell LaFortune Intèrprets: Gerard Butler, Morena Baccarin. Sinopsi: Després de sobreviure a la fi del món per la caiguda d'un estel, Jeff Garrity, juntament amb la seva dona Allison i el seu fill Nathan, decideixen abandonar el búnquer que els ha mantingut fora de perill cinc anys per buscar una zona a Europa que podria ser habitable. Així, el darrer refugi és el principi d'un començament nou. Junts emprendran un viatge on els desastres naturals i els humans que van sobreviure han convertit el món en un autèntic infern.
- Cinemes Figueres. Laborables. Fins al dijous 26, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 20, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 21, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 22, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns 23 a dijous 26, a les 18.20 i 20.30 h.
CUMBRES BORRASCOSAS ★★★
- País. Estats Units. 2026. Drama. 136 minuts. Guió i direcció: Emerald Fennell. Intèrprets: Margot Robbie, Jacob Elordi Sinopsi: Adaptació de Cims borrascosos, d’Emily Brönte, una de les grans novel·les del segle XIX anglès. Narra la història d’amor tèrbola i apassionada entre Heathcliff i Catherine. Amargat i pertorbat per un passat que no és capaç d’oblidar, Heathcliff malviu per la seva set de venjança i provoca la infelicitat de tots els que l’envolten. L’obra presenta, en un ambient misteriós i tràgic, l’esclat d’una passió violenta, però buida de sensualitat.
- Cinemes Figueres. Laborables. Atmos. Fins al dijous 26, a les 17.30 i 20.15 h. Dissabte i diumenge. Atmos, a les 17.15, 19.45 i 22.10 h. Dimecres 25, VOSE, a les 20.15 h.
- Cinemes Roses. Divendres 20, a les 16.00, 18.00 i 20.30 h. Dssabte 21 i diumenge 22, a les 16.00, 18.30 i 21.00 h. De dilluns 23 a dijous 26, a les 18.00 i 20.30 h
COMO CABRAS ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Esport. 100 minuts. Direcció: Tyree Dillihay, Adam Rosette. Guió: Aaron Buchsbaum, Teddy Riley Sinopsi: Will és una petita cabra amb grans somnis que rep una oportunitat única a la vida per unir-se als professionals i jugar al rugeixbol, un esport d'alta intensitat, mixt i de contacte total dominat pels animals més ràpids i ferotges del món. Als nous companys d'equip de Will, no els entusiasma tenir una cabreta a la seva plantilla, però Will està decidit a revolucionar l'esport i demostrar d'una vegada que “els petits saben jugar!”.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00 h. En català, a les 17.45 h. Dissabte i diumenge, a les 16.00 i 18.00 h. En català, a les 15.45 h.
- Cinemes Roses. Divendres 20, a les 18.20 h. Dissabte 21 i diumenge 22, a les 16.05 i 18.20 h. De dilluns 23 a dijous 26, a les 18.20 h.
RUTA DE ESCAPE ★★★
- País. Regne Unit. 2026. Thriller. 140 minuts. Guió i direcció: Bart Layton Intèrprets: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry, Barry Keoghan Sinopsi: Davis (Chris Hemsworth) és un esmunyedís lladre els atracaments d'alt risc del qual tenen desconcertada la policia. Davis està planejant el seu cop més gran, amb l'esperança que sigui l'últim, quan es creua en el seu camí Sharon (Halle Berry), una desil·lusionada executiva d'assegurances amb qui es veu obligat a treballar, i Orman (Barry Keoghan) un lladre rival, amb mètodes molt més inquietants que els de Davis. A mesura que s'acosta el cop multimilionari, l'implacable tinent Lubesnik (Mark Ruffalo), s'acosta a l'operació, augmentant considerablement el risc del que està en joc i difuminant la línia entre caçador i presa. Aviat, cadascú haurà d'acceptar el cost de les seves decisions assumint que no hi ha marxa enrere. Adaptació de les novel·les de Don Winslow Rotos.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 20.00 h. Dissabte i diumenge, a les 18.00 i 21.45 h.
- Cinemes Roses. De divendres 20 a dimecres 25, a les 18.00 h. Dijous 26, a les 18.00 h i VOSE, a les 20.35 h.
CASTIGO DIVINO ★★★
- País. Espanya. 2025. Comèdia. Cinema fantàstic. 91 minuts. Direcció: Pablo Guerrero. Guió: Rubén Tejerina, Andreu Casanova Intèrprets: Juan Dávila, Natalia Rodríguez Sinopsi: Pedro (Juan Dávila) és un infermer caòtic i solitari la vida del qual fa un gir de 180 graus en rebre accidentalment una capsa màgica. Aquest objecte li atorga poders sobrenaturals, però sota regles estrictes d'ús. Guiat per Gael, la misteriosa portadora anterior, Pedro haurà d'aprendre a fer servir les seves noves habilitats per ajudar els altres mentre s'enfronta als fantasmes del seu passat.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 19.40 h. Dissabte i diumenge, a les 15.30 i 18.00 h.
AÍDA Y VUELTA ★★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia 110 minuts. Direcció: Paco León. Guió: Paco León, Fer Pérez Intèrprets: Carmen Machi, Paco León. Sinopsi: Aída y vuelta aborda el rodatge d'un capítol de la sèrie amb trames que transcorren tant dins de la ficció amb els personatges d'Aída com fora amb els mateixos actors i les seves relacions, que donen peu a reflexionar sobre temes com els límits de l'humor, del treball del còmic i la fama.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 19.50 i 22.00 h.
HAMNET ★★★★
- País. Regne Unit. 2025. Drama biogràfica 125 minuts. Direcció: Chloé Zhao. Guió: Maggie O’Farrell, Chloé Zhao Intèrprets: Jessie Buckley, Paul Mescal. Sinopsi: Narra la història d’Agnes, la dona de William Shakespeare, en la lluita per superar la pèrdua del seu únic fill, Hamnet. Una història humana i punyent com a teló de fons per a la creació de l’obra de Shakespeare, Hamlet
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.20, 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.15, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. De divendres 20 a dijous 26, a les 20.30 h.
LA ASISTENTA ★★★
- País. Estats Units 2025. Thriller. 131 minuts. Direcció: Paul Feig. Guió: Rebecca Sonnenshine. Intèrprets: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried. Sinopsi: Una jove (Sydney Sweeney), amb un passat complicat comença a treballar com a assistenta a la luxosa casa dels Winchester. A mesura que s’endinsa a la vida de la família, descobrirà secrets foscos que posaran en perill la seva seguretat, però potser ja és massa tard. És una adaptació de la novel·la de Freida McFadden.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge: A les 19.40 i 22.00 h.
