Agenda
Els millors plans pel cap de setmana del 21 i 22 de febrer a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca, en uns dies on encara els Carnavals estan a l'ordre del dia
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, Carnavals, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 21 DE FEBRER
AGULLANA
Xuia 2026: cercavila de Carnaval de l’Escola Lluís Marià Vidal (Xaranga Bufatramuntana)
El matí arrenca amb la cercavila de l’escola, acompanyada per la Xaranga Bufatramuntana i amb una temàtica ben marinera: "Animals del mar". On: punt d’inici davant de l’Escola. Quan: 10 h.
Ball de Carnaval infantil (Els Trastos Band de Festa)
Tarda pensada per a la mainada, amb ball infantil i música per saltar i ballar disfressats. On: Sala Polivalent. Quan: 16 h.
Repartiment de la Xuia
Un dels moments més esperats de la festa: el repartiment de la xuia per fer poble i fer gresca. On: Plaça Major (en cas de mal temps: Societat La Concòrdia). Quan: 17 h.
Cercavila nocturna de Carnaval
A la nit, el Carnaval torna al carrer amb una cercavila nocturna per escalfar motors abans del ball. On: punt d’inici Plaça Major. Quan: 23.30 h.
Ball de nit i concurs de disfresses (7 de Copes)
Ball de nit amb concurs de disfresses i música en directe del grup 7 de Copes per allargar la festa. On: Sala Polivalent. Quan: 00 h.
DJ Alegre
Quan ja és ben entrada la matinada, la festa continua amb sessió de DJ. On: Sala Polivalent. Quan: 2.00 h.
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Carnaval 2026: concentració i rua de Carnestoltes
Concentració i rua per donar el tret de sortida al Carnaval amb comparses i disfresses. On: Centre Cultural Puigventós. Quan: 16 h.
Animació infantil amb Jordi Pacheco
Espai d’animació per a la mainada, pensat per fer festa en família. Quan: 17.30 h.
Concurs de disfresses i entrega de premis
Moment de lluïment i reconeixement, amb concurs i entrega de premis a les millors disfresses. Quan: 18.15 h.
Furor amb DJ Afa
Tancament de tarda amb música, joc i ritme en format “furor”. Quan: 19 h.
CADAQUÉS
Carnaval de la Gent Gran (exclusiu per a socis)
Tarda de Carnaval pensada per a la Gent Gran, en una celebració reservada a socis, amb ambient de festa i trobada. On: Casal de la Gent Gran Art i Joia. Quan: 17 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Carnaval 2026: desfilada infantil de disfresses (Tramuntakada)
Desfilada infantil per l’avinguda Pau Casals i el carrer Santa Clara, amb Tramuntakada animant el recorregut. On: Av. Pau Casals / C. Santa Clara. Quan: 16 h.
Xocolatada i activitats per a la mainada
Tot seguit de la desfilada, xocolatada i activitats perquè la festa continuï amb el públic familiar. On: Sala Polivalent. Quan: tot seguit.
Desfilada nocturna de carrosses i comparses (Tramuntakada)
A la nit, el protagonisme és per a carrosses i comparses en una desfilada nocturna amb molta energia. On: Av. Pau Casals / C. Santa Clara. Quan: 21 h.
DJ Adrià Giner, Banda Neon i Lia Jensen
Després de la desfilada, la festa s’allarga amb música i actuacions per convertir la nit en una gran pista. On: Sala Polivalent. Quan: després de la desfilada.
L’ESCALA
MAC-Empúries: Empúries Virtual
Immersió a l’antiguitat a través de realitat virtual, amb itinerari guiat per la ciutat grega i romana i recreacions destacades com l’àgora, el port i el fòrum. On: MAC-Empúries. Quan: 11 h. Preu: 12 € (inclou entrada al jaciment). Menors de 8 anys: gratuït.
Visita guiada a l’exposició temporal Visions des de l’Escala (Antonio Hervás Amezcua)
Visita guiada a càrrec del mateix artista per endinsar-se en l’exposició temporal i en el seu univers creatiu. On: Alfolí de la Sal. Quan: 12 h.
Presentació del llibre El Mal entès (Màrius Serra, en conversa amb Adrià Pujol)
Presentació literària a la Llibreria Vitel·la amb Màrius Serra, en conversa amb l’escriptor Adrià Pujol. On: Llibreria Vitel·la. Quan: 19 h.
EL FAR D’EMPORDÀ
Carnaval 2026: concentració de comparses i batucada (Maracuyà)
Trobada de comparses a la zona esportiva amb batucada del grup Maracuyà per començar amb força. On: Zona esportiva. Quan: 17.30 h.
Xocolatada
Parada dolça per a tothom abans de sortir de rua. Quan: 18 h.
Inici de la rua
Arrenca la rua per omplir el poble de disfresses i ambient de Carnaval. Quan: 18.30 h.
Passarel·la de disfresses
Espai per lluir disfresses i compartir el moment més vistós de la tarda. On: Al Centre. Quan: 19.30 h.
FIGUERES
Mercat del Brocanter i del Col·leccionista
Matí i tarda per remenar i descobrir peces singulars, col·leccionisme i curiositats a la Rambla. On: Rambla. Quan: de 9 a 18 h.
Presentació del conte La Boia Ioia (Antoni M. Planes i E. Padrós)
Presentació familiar a la biblioteca d’un conte amb text d’Antoni M. Planes i il·lustracions d’E. Padrós. On: Biblioteca Fages de Climent. Quan: 12 h.
Visita guiada a l’exposició Jordi Puig (no) és fotògraf. Retrospectiva 1991-2025 (Jordi Falgàs)
Visita guiada per contextualitzar i recórrer la retrospectiva, a càrrec de Jordi Falgàs. On: Museu de l’Empordà. Quan: 12 h.
Carnestoltes a Vilatenim: rua i xocolatada
Carnaval de barri amb rua i xocolatada, amb sortida i arribada a la carpa de l’esplanada del costat del camp de futbol de la UE Figueres. On: carpa esplanada (costat camp UE Figueres). Quan: 16 h.
Presentació del darrer número de la revista Mil·ligram: Poètica de l'ínfim
Presentació a la Taberna Libraria d’un nou número de la revista Mil·ligram. On: Taberna Libraria. Quan: 19 h.
Concert de Raquel Lúa (Cicle 66butaques)
Concert de Raquel Lúa, una veu que barreja fado, flamenc i música d’autor, presentant el disc Peinar raíces, entre música d’arrel, folk i sonoritats mediterrànies. On: La Cate. Quan: 21 h. Preu: 12 €.
LLANÇÀ
Ruta literària: La Magia de dar (Sergi No)
Ruta literària per Llançà a partir de la novel·la de Sergi No, una manera d’unir lectura, territori i emocions. On: Plaça Major. Quan: 12 h.
Sessió de contes infantils: La marina i el mar i altres contes (Assumpció Cumbriu)
Contes del territori i sobre el mar en una sessió pensada per a públic familiar. On: Casa de Cultura. Quan: 12 h.
NAVATA
Carnaval 2026: rua amb la xaranga Binbonband
Rua de Carnaval amb xaranga per portar música i festa pels carrers. On: sortida del carrer Mont. Quan: 17 h.
Ball de comparses i premis
Ball per a comparses amb entrega de premis per reconèixer les millors propostes. On: Era de l’obra. Quan: 19 h.
Sopar popular amb brases obertes
Sopar popular: porta el teu sopar i cou la vianda a les brases obertes. On: Sala del Sindicat. Quan: 20.30 h. Preu cadira: 1 €.
Ballaruca amb DJ Cartoons
Nit de festa amb DJ per allargar el Carnaval. On: Sala del Sindicat. Quan: 22 h.
PALAU-SAVERDERA
Carnaval 2026: tallers de disfresses, màscares i corones
Tarda creativa per preparar-se per la festa amb tallers per a totes les edats. On: Hotel d’Entitats. Quan: de 15.30 a 18.30 h.
Sopar de disfresses amb festa
Sopar de Carnaval amb festa posterior al centre cívic. On: Centre cívic. Quan: 20.30 h. Preu: 15 € (menors de 12 anys: 12 €).
PERALADA
Ruta literària: Què us diré? Ramon Muntaner i Peralada
Ruta pel centre històric i el claustre de Sant Domènec per descobrir Ramon Muntaner i el vincle amb Peralada. On: centre històric i claustre de Sant Domènec. Quan: 11 h. Preu: 6 € (menors de 10 anys, gratuït).
PORTBOU
Carnestoltes 2026: inflables
Matí amb inflables a la plaça, amb alternativa a cobert si fa mal temps. On: Plaça del Mercat (si fa mal temps: Sala Congesta). Quan: al matí.
Animació infantil i berenar
Tarda per a la mainada amb animació i berenar. On: Sala Congesta. Quan: de 16.30 a 19.30 h.
Rua de Carnestoltes
Rua nocturna amb sortida des de la Rambla per viure el Carnaval al carrer. On: sortida des de la Rambla. Quan: 22.30 h.
Ball amb Trío Calavera
Ball de nit per seguir la festa amb música en directe. On: Sala Congesta. Quan: 00.00 h.
DJ Marc Dunjo
Tot seguit, sessió de DJ per tancar la nit. On: Sala Congesta. Quan: tot seguit.
EL PORT DE LA SELVA
Carnaval 2026: rua infantil
Rua infantil amb sortida des de l’aparcament dels Horts, ideal per a famílies i mainada. On: aparcament dels Horts. Quan: 17 h.
Ball de versions amb Florida (1a sessió)
Ball de versions a la plaça del Moll d’en Balleu per animar la tarda. On: Plaça del Moll d’en Balleu. Quan: 18.30 h.
Rua de nit
Rua nocturna amb sortida del Moll Gros per continuar la festa fins tard. On: sortida del Moll Gros. Quan: 23 h.
Ball de versions amb Florida (2a sessió)
Nova sessió de versions per allargar la nit a la plaça. On: Plaça del Moll d’en Balleu. Quan: 00.30 h.
Sessió de DJ Capde
Tancament de nit amb DJ a l’Espai Port. On: Espai Port. Quan: 2.00 h.
ROSES
Petits contes: Contes del dret i del revés (Gra de sorra)
Sessió de contes a la biblioteca per començar el dia amb imaginació i públic familiar. On: Biblioteca. Quan: 11 h.
Ball amb Xarop de Nit
Nit de ball a la SUF amb Xarop de Nit per continuar el Carnaval amb música. On: SUF. Quan: 22 h.
SANT CLIMENT SESCEBES
Carnaval 2026: cercavila, concurs de disfresses i xocolatada
Carnaval de tarda a la plaça amb cercavila, concurs de disfresses i xocolatada popular. On: Plaça Carles Cusí. Quan: 16 h.
TORROELLA DE FLUVIÀ
Presentació del llibre Arrels rebels, adolescents que planten cara a l’abandonament del camp (Agnès Batlle Cros)
Presentació a càrrec de la periodista Agnès Batlle Cros, amb mirada sobre adolescents i resistència a l’abandonament del camp. On: Sala d’Exposicions. Quan: 20 h.
LA VAJOL
Visita guiada a la Mina Canta
Visita guiada per descobrir la Mina Canta amb recorregut interpretatiu. On: Mina Canta. Quan: d’11 a 13 h. Preu: 7 €.
VILADAMAT
Carnaval 2026: vermut "porta barretina o orinal"
Vermut de Carnaval amb consigna festiva i participació del grup de sardanes. On: Plaça 1 d’Octubre. Quan: 12 h.
Cercavila amb la colla gegantera
A la tarda, cercavila per continuar la festa pels carrers. On: Plaça 1 d’Octubre. Quan: 16.30 h.
Espai de maquillatge (Espai Jove)
Punt de maquillatge per acabar d’arrodonir disfresses abans de l’actuació. Quan: 17 h.
Actuació musical Tonietti i Cia + concurs de disfresses + xocolata desfeta
Tarda festiva al Local Social amb música, concurs de disfresses i xocolata desfeta per a tothom. On: Local Social. Quan: 17.15 h.
VILAFANT
L’hora del conte (Gra de Sorra): Guillem Coscubiela
Sessió de contes a l’Espai El Cau per al públic familiar. On: Espai El Cau. Quan: 11 h.
Carnaval 2026: rua de Carnaval
Rua de Carnaval pel carrer Escoles per omplir Vilafant de disfresses i festa. On: Carrer Escoles. Quan: 16 h.
Xocolatada i molta festa
Després de la rua, xocolatada i continuació de la festa al parc. On: Parc l’Era. Quan: després de la rua.
🗓️ DIUMENGE 22 DE FEBRER
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Enfarina’t, descobreix l’Ecomuseu Farinera
Proposta per viure l’Ecomuseu Farinera d’una manera diferent, amb una activitat pensada per descobrir l’espai i la seva història de forma participativa. On: Ecomuseu Farinera. Quan: 12 h. Preu: 5 €.
Carnaval 2026: desfilada diürna de carrosses i comparses (Senyors del Foc)
Empuriabrava s’omple de Carnaval amb una desfilada diürna de carrosses i comparses, acompanyada per la banda de percussió dels Senyors del Foc. On: Av. Fages de Climent – Empuriabrava. Quan: 12 h.
Dinar de Carnaval per a colles i comparses participants
Espai de trobada per a totes les colles i comparses participants, per compartir taula i fer pinya després de la desfilada. On: Sala Polivalent. Quan: 14.30 h.
L’ESCALA
MAC-Empúries: visita romana
Una antiga habitant de l’Emporiae romana del segle I dC guia una visita teatralitzada per explicar com era la vida a la ciutat fa dos mil anys, en un viatge ple d’història i curiositats. On: MAC-Empúries. Quan: 11 h. Preu: 6 € (no inclou el tiquet d’entrada al jaciment). Menors de 8 anys: gratuït.
ESPOLLA
Ball amb Joan Bram
Tarda de ball a la Societat La Fraternal amb música en directe per a tots els públics. On: Societat La Fraternal. Quan: 18 h.
FIGUERES
Ball amb Andreu
Sessió de tarda per ballar i passar-ho bé a la Sala de Ball Erato. On: Sala de Ball Erato. Quan: 17.30 h.
Ball amb María Muñoz
Alternativa de ball a la mateixa franja horària, al Cercle Sport Figuerenc. On: Cercle Sport Figuerenc. Quan: 17.30 h.
Representació de La corona d’espines (Josep Maria de Sagarra)
El Teatre el Jardí acull La corona d’espines, una de les obres destacades de Josep Maria de Sagarra, en una funció de tarda. On: Teatre el Jardí. Quan: 18 h. Preu: 24 €.
LA JONQUERA
Visita guiada i portes obertes al MUME i als búnquers de la Jonquera (1943)
Matí per conèixer el Museu Memorial de l’Exili i completar l’experiència amb els búnquers de la Jonquera (1943), en una proposta de memòria i territori. On: Museu Memorial de l’Exili. Quan: d’11 a 13.30 h.
Cinexic: Zibila i el poder de les ratlles
Sessió de cinema infantil d’animació (França, 2019) amb la història de la Zibila, una zebra adoptada per una família de cavalls que haurà d’afrontar mirades i burles fins a recuperar la confiança gràcies a una aventura amb el seu amic Carino. On: Porxos Centre Cultural de l’Albera Can Laporta. Quan: 17 h.
Ball amb Raimon
Tarda de ball a la Societat Unió Jonquerenca, amb entrada de pagament. On: Sala Societat Unió Jonquerenca. Quan: 17.30 h. Preu: 6 €.
LLANÇÀ
Ball amb Dani
Tarda de ball gratuïta a l’envelat per gaudir de la música i l’ambient. On: Envelat de Les Planes. Quan: 16 h. Preu: gratuït.
PALAU-SAVERDERA
Carnaval 2026: pintacares
Inici de la jornada amb pintacares per acabar d’arrodonir disfresses. On: Hotel d’Entitats. Quan: d’11 a 12 h.
Rua de Carnaval
Rua de Carnaval amb sortida des de la part baixa del carrer Nou, per viure la festa al carrer. On: sortida des de la part baixa del carrer Nou. Quan: de 12 a 13 h.
Arrossada popular
Tot seguit de la rua, arrossada popular per fer colla i dinar plegats. Quan: tot seguit. Preu: 15 € (adults) i 12 € (menors de 12 anys).
Pintacares (tarda)
Segona sessió de pintacares per a la mainada al centre cívic. On: Centre cívic. Quan: 16 h.
Discomòbil infantil
Tarda de música i ball pensada per al públic familiar i infantil. On: Centre cívic. Quan: 17 h.
PEDRET I MARZÀ
Carnaval 2026: Can Cantem, animació infantil "Vine a la festa"
Animació infantil per viure el Carnaval en família amb música i participació. Quan: 11.30 h.
Calçotada
Dinar popular amb calçotada per compartir taula i festa. Quan: 13.30 h. Preu: 15 € (menors de 12 anys: 10 €).
PORTBOU
Carnaval 2026: rua de Carnestoltes
Rua de Carnestoltes amb sortida des del Port per omplir el municipi de disfresses. On: sortida des del Port. Quan: 12 h.
Aperitiu per a tots els disfressats
En acabar la rua, aperitiu per a totes les persones que vagin disfressades. On: Al Campaner. Quan: tot seguit.
EL PORT DE LA SELVA
Carnaval 2026: animació infantil Disco Party (La Sal dels Mars)
Tarda infantil amb Disco Party i animació a càrrec de La Sal dels Mars. On: Espai Port. Quan: 17 h.
Xocolatada
Tot seguit, xocolatada per tancar la tarda amb gust dolç. On: Espai Port. Quan: tot seguit.
ROSES
Ball amb Marisol
Tarda de ball a la SUF amb Marisol per continuar el cap de setmana amb música. On: SUF. Quan: 18 h.
VILABERTRAN
Carnaval 2026: 1a Marxa de Carnestoltes
Marxa popular amb sortida des de la plaça i recorreguts de 7,5 km i 3 km, pensats també per als més menuts. On: Plaça de l’Església. Quan: 10.30 h.
Concentració
Punt de trobada per a participants i ambient de Carnaval abans de continuar la jornada. On: Plaça de l’Església. Quan: 11 h.
Botifarrada popular i servei de bar (música i espectacle infantil)
Botifarrada i servei de bar amb música i espectacle infantil per fer temps i fer festa després de la marxa. Quan: 12 h. Preu: gratuïta.
Ball de Carnaval amb Blue Moon
Tarda de ball per tancar el programa amb música en directe. On: Sala de Ball. Quan: 18 h.
VILAFANT
3a edició de la Fira del Joguet Antic
Fira per a col·leccionistes i curiosos, amb joguets antics, còmics i discos: venda, compra i intercanvi. On: Espai Àgora. Quan: de 9 a 15 h.
VILAMACOLUM
Presentació del llibre Arrels rebels (Agnès Batlle)
Presentació del llibre amb intervencions de Jordi Vergés (DARP de l’Alt Empordà) i amb la participació de Pau Fenés Batlle i Guifré Bassó Barretina, adolescents que apareixen al llibre. On: Sala Municipal. Quan: 12 h.
Subscriu-te per seguir llegint
- Pinten línies fluorescents en una carretera per mesurar si són més efectives que les marques blanques
- Viure a l'Alt Empordà significa esperar tres vegades més per la valoració de la dependència
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- La Guàrdia Civil investiga un matrimoni per obres il·legals en un terreny de Defensa
- Com a usuari habitual de l'hospital de Figueres, trobo vergonyós el preu abusiu del pàrquing del costat
- Confirmat per Hisenda: l'assegurança de la llar pot ajudar-te a rebaixar l’IRPF en la Renda 2026 per sobre dels 1.000 euros
- La Seguretat Social ho aclareix: 15 anys cotitzats no són suficients per jubilar-se
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: 'No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català