Els millors plans pel cap de setmana del 21 i 22 de febrer a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca, en uns dies on encara els Carnavals estan a l'ordre del dia

Aquest cap de setmana se celebra, entre altres, el Carnaval de Castelló i Empuriabrava.

Aquest cap de setmana se celebra, entre altres, el Carnaval de Castelló i Empuriabrava. / GERARD BLANCHÉ

Joan Soler

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, Carnavals, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

🗓️ DISSABTE 21 DE FEBRER

AGULLANA

Xuia 2026: cercavila de Carnaval de l’Escola Lluís Marià Vidal (Xaranga Bufatramuntana)

El matí arrenca amb la cercavila de l’escola, acompanyada per la Xaranga Bufatramuntana i amb una temàtica ben marinera: "Animals del mar". On: punt d’inici davant de l’Escola. Quan: 10 h.

Ball de Carnaval infantil (Els Trastos Band de Festa)

Tarda pensada per a la mainada, amb ball infantil i música per saltar i ballar disfressats. On: Sala Polivalent. Quan: 16 h.

Repartiment de la Xuia

Un dels moments més esperats de la festa: el repartiment de la xuia per fer poble i fer gresca. On: Plaça Major (en cas de mal temps: Societat La Concòrdia). Quan: 17 h.

Cercavila nocturna de Carnaval

A la nit, el Carnaval torna al carrer amb una cercavila nocturna per escalfar motors abans del ball. On: punt d’inici Plaça Major. Quan: 23.30 h.

Ball de nit i concurs de disfresses (7 de Copes)

Ball de nit amb concurs de disfresses i música en directe del grup 7 de Copes per allargar la festa. On: Sala Polivalent. Quan: 00 h.

DJ Alegre

Quan ja és ben entrada la matinada, la festa continua amb sessió de DJ. On: Sala Polivalent. Quan: 2.00 h.

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Carnaval 2026: concentració i rua de Carnestoltes

Concentració i rua per donar el tret de sortida al Carnaval amb comparses i disfresses. On: Centre Cultural Puigventós. Quan: 16 h.

Animació infantil amb Jordi Pacheco

Espai d’animació per a la mainada, pensat per fer festa en família. Quan: 17.30 h.

Concurs de disfresses i entrega de premis

Moment de lluïment i reconeixement, amb concurs i entrega de premis a les millors disfresses. Quan: 18.15 h.

Furor amb DJ Afa

Tancament de tarda amb música, joc i ritme en format “furor”. Quan: 19 h.

CADAQUÉS

Carnaval de la Gent Gran (exclusiu per a socis)

Tarda de Carnaval pensada per a la Gent Gran, en una celebració reservada a socis, amb ambient de festa i trobada. On: Casal de la Gent Gran Art i Joia. Quan: 17 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Carnaval 2026: desfilada infantil de disfresses (Tramuntakada)

Desfilada infantil per l’avinguda Pau Casals i el carrer Santa Clara, amb Tramuntakada animant el recorregut. On: Av. Pau Casals / C. Santa Clara. Quan: 16 h.

Xocolatada i activitats per a la mainada

Tot seguit de la desfilada, xocolatada i activitats perquè la festa continuï amb el públic familiar. On: Sala Polivalent. Quan: tot seguit.

Desfilada nocturna de carrosses i comparses (Tramuntakada)

A la nit, el protagonisme és per a carrosses i comparses en una desfilada nocturna amb molta energia. On: Av. Pau Casals / C. Santa Clara. Quan: 21 h.

DJ Adrià Giner, Banda Neon i Lia Jensen

Després de la desfilada, la festa s’allarga amb música i actuacions per convertir la nit en una gran pista. On: Sala Polivalent. Quan: després de la desfilada.

L’ESCALA

MAC-Empúries: Empúries Virtual

Immersió a l’antiguitat a través de realitat virtual, amb itinerari guiat per la ciutat grega i romana i recreacions destacades com l’àgora, el port i el fòrum. On: MAC-Empúries. Quan: 11 h. Preu: 12 € (inclou entrada al jaciment). Menors de 8 anys: gratuït.

Visita guiada a l’exposició temporal Visions des de l’Escala (Antonio Hervás Amezcua)

Visita guiada a càrrec del mateix artista per endinsar-se en l’exposició temporal i en el seu univers creatiu. On: Alfolí de la Sal. Quan: 12 h.

Presentació del llibre El Mal entès (Màrius Serra, en conversa amb Adrià Pujol)

Presentació literària a la Llibreria Vitel·la amb Màrius Serra, en conversa amb l’escriptor Adrià Pujol. On: Llibreria Vitel·la. Quan: 19 h.

EL FAR D’EMPORDÀ

Carnaval 2026: concentració de comparses i batucada (Maracuyà)

Trobada de comparses a la zona esportiva amb batucada del grup Maracuyà per començar amb força. On: Zona esportiva. Quan: 17.30 h.

Xocolatada

Parada dolça per a tothom abans de sortir de rua. Quan: 18 h.

Inici de la rua

Arrenca la rua per omplir el poble de disfresses i ambient de Carnaval. Quan: 18.30 h.

Passarel·la de disfresses

Espai per lluir disfresses i compartir el moment més vistós de la tarda. On: Al Centre. Quan: 19.30 h.

FIGUERES

Mercat del Brocanter i del Col·leccionista

Matí i tarda per remenar i descobrir peces singulars, col·leccionisme i curiositats a la Rambla. On: Rambla. Quan: de 9 a 18 h.

Presentació del conte La Boia Ioia (Antoni M. Planes i E. Padrós)

Presentació familiar a la biblioteca d’un conte amb text d’Antoni M. Planes i il·lustracions d’E. Padrós. On: Biblioteca Fages de Climent. Quan: 12 h.

Visita guiada a l’exposició Jordi Puig (no) és fotògraf. Retrospectiva 1991-2025 (Jordi Falgàs)

Visita guiada per contextualitzar i recórrer la retrospectiva, a càrrec de Jordi Falgàs. On: Museu de l’Empordà. Quan: 12 h.

Carnestoltes a Vilatenim: rua i xocolatada

Carnaval de barri amb rua i xocolatada, amb sortida i arribada a la carpa de l’esplanada del costat del camp de futbol de la UE Figueres. On: carpa esplanada (costat camp UE Figueres). Quan: 16 h.

Presentació del darrer número de la revista Mil·ligram: Poètica de l'ínfim

Presentació a la Taberna Libraria d’un nou número de la revista Mil·ligram. On: Taberna Libraria. Quan: 19 h.

Concert de Raquel Lúa (Cicle 66butaques)

Concert de Raquel Lúa, una veu que barreja fado, flamenc i música d’autor, presentant el disc Peinar raíces, entre música d’arrel, folk i sonoritats mediterrànies. On: La Cate. Quan: 21 h. Preu: 12 €.

LLANÇÀ

Ruta literària: La Magia de dar (Sergi No)

Ruta literària per Llançà a partir de la novel·la de Sergi No, una manera d’unir lectura, territori i emocions. On: Plaça Major. Quan: 12 h.

Sessió de contes infantils: La marina i el mar i altres contes (Assumpció Cumbriu)

Contes del territori i sobre el mar en una sessió pensada per a públic familiar. On: Casa de Cultura. Quan: 12 h.

NAVATA

Carnaval 2026: rua amb la xaranga Binbonband

Rua de Carnaval amb xaranga per portar música i festa pels carrers. On: sortida del carrer Mont. Quan: 17 h.

Ball de comparses i premis

Ball per a comparses amb entrega de premis per reconèixer les millors propostes. On: Era de l’obra. Quan: 19 h.

Sopar popular amb brases obertes

Sopar popular: porta el teu sopar i cou la vianda a les brases obertes. On: Sala del Sindicat. Quan: 20.30 h. Preu cadira: 1 €.

Ballaruca amb DJ Cartoons

Nit de festa amb DJ per allargar el Carnaval. On: Sala del Sindicat. Quan: 22 h.

PALAU-SAVERDERA

Carnaval 2026: tallers de disfresses, màscares i corones

Tarda creativa per preparar-se per la festa amb tallers per a totes les edats. On: Hotel d’Entitats. Quan: de 15.30 a 18.30 h.

Sopar de disfresses amb festa

Sopar de Carnaval amb festa posterior al centre cívic. On: Centre cívic. Quan: 20.30 h. Preu: 15 € (menors de 12 anys: 12 €).

PERALADA

Ruta literària: Què us diré? Ramon Muntaner i Peralada

Ruta pel centre històric i el claustre de Sant Domènec per descobrir Ramon Muntaner i el vincle amb Peralada. On: centre històric i claustre de Sant Domènec. Quan: 11 h. Preu: 6 € (menors de 10 anys, gratuït).

PORTBOU

Carnestoltes 2026: inflables

Matí amb inflables a la plaça, amb alternativa a cobert si fa mal temps. On: Plaça del Mercat (si fa mal temps: Sala Congesta). Quan: al matí.

Animació infantil i berenar

Tarda per a la mainada amb animació i berenar. On: Sala Congesta. Quan: de 16.30 a 19.30 h.

Rua de Carnestoltes

Rua nocturna amb sortida des de la Rambla per viure el Carnaval al carrer. On: sortida des de la Rambla. Quan: 22.30 h.

Ball amb Trío Calavera

Ball de nit per seguir la festa amb música en directe. On: Sala Congesta. Quan: 00.00 h.

DJ Marc Dunjo

Tot seguit, sessió de DJ per tancar la nit. On: Sala Congesta. Quan: tot seguit.

EL PORT DE LA SELVA

Carnaval 2026: rua infantil

Rua infantil amb sortida des de l’aparcament dels Horts, ideal per a famílies i mainada. On: aparcament dels Horts. Quan: 17 h.

Ball de versions amb Florida (1a sessió)

Ball de versions a la plaça del Moll d’en Balleu per animar la tarda. On: Plaça del Moll d’en Balleu. Quan: 18.30 h.

Rua de nit

Rua nocturna amb sortida del Moll Gros per continuar la festa fins tard. On: sortida del Moll Gros. Quan: 23 h.

Ball de versions amb Florida (2a sessió)

Nova sessió de versions per allargar la nit a la plaça. On: Plaça del Moll d’en Balleu. Quan: 00.30 h.

Sessió de DJ Capde

Tancament de nit amb DJ a l’Espai Port. On: Espai Port. Quan: 2.00 h.

ROSES

Petits contes: Contes del dret i del revés (Gra de sorra)

Sessió de contes a la biblioteca per començar el dia amb imaginació i públic familiar. On: Biblioteca. Quan: 11 h.

Ball amb Xarop de Nit

Nit de ball a la SUF amb Xarop de Nit per continuar el Carnaval amb música. On: SUF. Quan: 22 h.

SANT CLIMENT SESCEBES

Carnaval 2026: cercavila, concurs de disfresses i xocolatada

Carnaval de tarda a la plaça amb cercavila, concurs de disfresses i xocolatada popular. On: Plaça Carles Cusí. Quan: 16 h.

TORROELLA DE FLUVIÀ

Presentació del llibre Arrels rebels, adolescents que planten cara a l’abandonament del camp (Agnès Batlle Cros)

Presentació a càrrec de la periodista Agnès Batlle Cros, amb mirada sobre adolescents i resistència a l’abandonament del camp. On: Sala d’Exposicions. Quan: 20 h.

LA VAJOL

Visita guiada a la Mina Canta

Visita guiada per descobrir la Mina Canta amb recorregut interpretatiu. On: Mina Canta. Quan: d’11 a 13 h. Preu: 7 €.

VILADAMAT

Carnaval 2026: vermut "porta barretina o orinal"

Vermut de Carnaval amb consigna festiva i participació del grup de sardanes. On: Plaça 1 d’Octubre. Quan: 12 h.

Cercavila amb la colla gegantera

A la tarda, cercavila per continuar la festa pels carrers. On: Plaça 1 d’Octubre. Quan: 16.30 h.

Espai de maquillatge (Espai Jove)

Punt de maquillatge per acabar d’arrodonir disfresses abans de l’actuació. Quan: 17 h.

Actuació musical Tonietti i Cia + concurs de disfresses + xocolata desfeta

Tarda festiva al Local Social amb música, concurs de disfresses i xocolata desfeta per a tothom. On: Local Social. Quan: 17.15 h.

VILAFANT

L’hora del conte (Gra de Sorra): Guillem Coscubiela

Sessió de contes a l’Espai El Cau per al públic familiar. On: Espai El Cau. Quan: 11 h.

Carnaval 2026: rua de Carnaval

Rua de Carnaval pel carrer Escoles per omplir Vilafant de disfresses i festa. On: Carrer Escoles. Quan: 16 h.

Xocolatada i molta festa

Després de la rua, xocolatada i continuació de la festa al parc. On: Parc l’Era. Quan: després de la rua.

🗓️ DIUMENGE 22 DE FEBRER

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Enfarina’t, descobreix l’Ecomuseu Farinera

Proposta per viure l’Ecomuseu Farinera d’una manera diferent, amb una activitat pensada per descobrir l’espai i la seva història de forma participativa. On: Ecomuseu Farinera. Quan: 12 h. Preu: 5 €.

Carnaval 2026: desfilada diürna de carrosses i comparses (Senyors del Foc)

Empuriabrava s’omple de Carnaval amb una desfilada diürna de carrosses i comparses, acompanyada per la banda de percussió dels Senyors del Foc. On: Av. Fages de Climent – Empuriabrava. Quan: 12 h.

Dinar de Carnaval per a colles i comparses participants

Espai de trobada per a totes les colles i comparses participants, per compartir taula i fer pinya després de la desfilada. On: Sala Polivalent. Quan: 14.30 h.

L’ESCALA

MAC-Empúries: visita romana

Una antiga habitant de l’Emporiae romana del segle I dC guia una visita teatralitzada per explicar com era la vida a la ciutat fa dos mil anys, en un viatge ple d’història i curiositats. On: MAC-Empúries. Quan: 11 h. Preu: 6 € (no inclou el tiquet d’entrada al jaciment). Menors de 8 anys: gratuït.

ESPOLLA

Ball amb Joan Bram

Tarda de ball a la Societat La Fraternal amb música en directe per a tots els públics. On: Societat La Fraternal. Quan: 18 h.

FIGUERES

Ball amb Andreu

Sessió de tarda per ballar i passar-ho bé a la Sala de Ball Erato. On: Sala de Ball Erato. Quan: 17.30 h.

Ball amb María Muñoz

Alternativa de ball a la mateixa franja horària, al Cercle Sport Figuerenc. On: Cercle Sport Figuerenc. Quan: 17.30 h.

Representació de La corona d’espines (Josep Maria de Sagarra)

El Teatre el Jardí acull La corona d’espines, una de les obres destacades de Josep Maria de Sagarra, en una funció de tarda. On: Teatre el Jardí. Quan: 18 h. Preu: 24 €.

LA JONQUERA

Visita guiada i portes obertes al MUME i als búnquers de la Jonquera (1943)

Matí per conèixer el Museu Memorial de l’Exili i completar l’experiència amb els búnquers de la Jonquera (1943), en una proposta de memòria i territori. On: Museu Memorial de l’Exili. Quan: d’11 a 13.30 h.

Cinexic: Zibila i el poder de les ratlles

Sessió de cinema infantil d’animació (França, 2019) amb la història de la Zibila, una zebra adoptada per una família de cavalls que haurà d’afrontar mirades i burles fins a recuperar la confiança gràcies a una aventura amb el seu amic Carino. On: Porxos Centre Cultural de l’Albera Can Laporta. Quan: 17 h.

Ball amb Raimon

Tarda de ball a la Societat Unió Jonquerenca, amb entrada de pagament. On: Sala Societat Unió Jonquerenca. Quan: 17.30 h. Preu: 6 €.

LLANÇÀ

Ball amb Dani

Tarda de ball gratuïta a l’envelat per gaudir de la música i l’ambient. On: Envelat de Les Planes. Quan: 16 h. Preu: gratuït.

PALAU-SAVERDERA

Carnaval 2026: pintacares

Inici de la jornada amb pintacares per acabar d’arrodonir disfresses. On: Hotel d’Entitats. Quan: d’11 a 12 h.

Rua de Carnaval

Rua de Carnaval amb sortida des de la part baixa del carrer Nou, per viure la festa al carrer. On: sortida des de la part baixa del carrer Nou. Quan: de 12 a 13 h.

Arrossada popular

Tot seguit de la rua, arrossada popular per fer colla i dinar plegats. Quan: tot seguit. Preu: 15 € (adults) i 12 € (menors de 12 anys).

Pintacares (tarda)

Segona sessió de pintacares per a la mainada al centre cívic. On: Centre cívic. Quan: 16 h.

Discomòbil infantil

Tarda de música i ball pensada per al públic familiar i infantil. On: Centre cívic. Quan: 17 h.

PEDRET I MARZÀ

Carnaval 2026: Can Cantem, animació infantil "Vine a la festa"

Animació infantil per viure el Carnaval en família amb música i participació. Quan: 11.30 h.

Calçotada

Dinar popular amb calçotada per compartir taula i festa. Quan: 13.30 h. Preu: 15 € (menors de 12 anys: 10 €).

PORTBOU

Carnaval 2026: rua de Carnestoltes

Rua de Carnestoltes amb sortida des del Port per omplir el municipi de disfresses. On: sortida des del Port. Quan: 12 h.

Aperitiu per a tots els disfressats

En acabar la rua, aperitiu per a totes les persones que vagin disfressades. On: Al Campaner. Quan: tot seguit.

EL PORT DE LA SELVA

Carnaval 2026: animació infantil Disco Party (La Sal dels Mars)

Tarda infantil amb Disco Party i animació a càrrec de La Sal dels Mars. On: Espai Port. Quan: 17 h.

Xocolatada

Tot seguit, xocolatada per tancar la tarda amb gust dolç. On: Espai Port. Quan: tot seguit.

ROSES

Ball amb Marisol

Tarda de ball a la SUF amb Marisol per continuar el cap de setmana amb música. On: SUF. Quan: 18 h.

VILABERTRAN

Carnaval 2026: 1a Marxa de Carnestoltes

Marxa popular amb sortida des de la plaça i recorreguts de 7,5 km i 3 km, pensats també per als més menuts. On: Plaça de l’Església. Quan: 10.30 h.

Concentració

Punt de trobada per a participants i ambient de Carnaval abans de continuar la jornada. On: Plaça de l’Església. Quan: 11 h.

Botifarrada popular i servei de bar (música i espectacle infantil)

Botifarrada i servei de bar amb música i espectacle infantil per fer temps i fer festa després de la marxa. Quan: 12 h. Preu: gratuïta.

Ball de Carnaval amb Blue Moon

Tarda de ball per tancar el programa amb música en directe. On: Sala de Ball. Quan: 18 h.

VILAFANT

3a edició de la Fira del Joguet Antic

Fira per a col·leccionistes i curiosos, amb joguets antics, còmics i discos: venda, compra i intercanvi. On: Espai Àgora. Quan: de 9 a 15 h.

VILAMACOLUM

Presentació del llibre Arrels rebels (Agnès Batlle)

Presentació del llibre amb intervencions de Jordi Vergés (DARP de l’Alt Empordà) i amb la participació de Pau Fenés Batlle i Guifré Bassó Barretina, adolescents que apareixen al llibre. On: Sala Municipal. Quan: 12 h.

