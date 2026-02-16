Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agenda del 16 al 22 de febrer a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Carnaval.

Carnaval. / Gerard Blanché

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

🗓️ DILLUNS 16 DE FEBRER

CADAQUÉS

Carnaval infantil amb Els Atrapasomnis On: Pavelló Es Quatre Camins Quan: A les 18 h.

L'ESCALA

Carnaval de l'Escala

  • Dinar de germanor On: Sala Polivalent Municipal Quan: A les 13 h. Preu cadira: 3 €
  • Jocs musicals i Ball de fi de festa amb Discomòbil Sons On: Sala Polivalent Municipal Quan: A les 15 h.
  • Seguici fúnebre en processó fins a la platja On: Sortida des de la Sala Polivalent Municipal fins a la Platja Quan: A les 18 h.
  • Enterrament de la Sardina: concentració, processó, comiat i crematori. Concentració de Colles i del seguici fúnebre On: Sala Polivalent: A les 18 h.
  • Processó funerària. Es recomana "anar de dol" i portar llàgrimes. Es repartiran espelmes als assistents On: Fins a la Platja Quan: A les 18.15 h.
  • Enterrament de la Sardina: acomiadament i crematori. Se servirà coca de greixons i vi ranci als assistents. Per cloure l'acte, sorpresa final de festa On: A la Platja Quan: A les 18.30 h

FIGUERES

Exposició Amb Llei, Amb Llar, mostra de dibuixos de Nicolae Popescu On: Biblioteca Fages de Climent Quan: Del 16 al 28 de febrer.

Club de lectura infantil de cicle mitjà coordinat per Yolanda Alcalá. El Cargol fabufantàstic, d’Eulàlia Canal On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 17.15 h.

Club de lectura de narrativa coordinat per Enric Tubert. Nascuda de Venus, de Sònia Lleonard On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.

PAU

Carnaval. Concert amb Sunmorenao Duo by BananaBeach Quan: A les 16 h.

ROSES

Carnaval de Roses

  • Arrossada popular (cal portar plat, got i coberts) On: Al Pavelló Municipal d’Esports Quan: A les 13 h.
  • Seguici mortuori del difunt Rei Carnestoltes, enterrament de la sardina i espectacle pirotècnic On: Des de la plaça de Catalunya fins a la platja de La Perola Quan: A les 18.30 h.

‼️ TREBALLEM PER AMPLIAR L'AGENDA

TEMES

