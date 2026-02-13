Oci
Programació de cinemes del 13 al 19 de febrer a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria.
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
CUMBRES BORRASCOSAS ★★★
- País. Estats Units. 2026. Drama. 136 minuts. Guió i direcció: Emerald Fennell. Intèrprets: Margot Robbie, Jacob Elordi Sinopsi: Adaptació de Cims borrascosos, d’Emily Brönte, una de les grans novel·les del segle XIX anglès. Narra la història d’amor tèrbola i apassionada entre Heathcliff i Catherine. Amargat i pertorbat per un passat que no és capaç d’oblidar, Heathcliff malviu per la seva set de venjança i provoca la infelicitat de tots els que l’envolten. L’obra presenta, en un ambient misteriós i tràgic, l’esclat d’una passió violenta, però buida de sensualitat.
- Cinemes Figueres. Dissabte i diumenge, a les 15.20 h. Laborables. Atmos. Fins al dijous 19, a les 17.30 i 20.15 h. Dissabte i diumenge. Atmos, a les 17.15, 19.45 i 22.10 h.
- Cinemes Roses. De dissabte 14 a dimarts 17, a les 16.00, 18.30 i 21.00 h. Dimecres 18, a les 18.00 i 20.30. Dijous 19, a les 18.00 h i VOSE, a les 20.30 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
LA VOZ DE HIND ★★★★
- País: Tunísia 2025. Idioma: Àrab Drama. 89 minuts. Guió i direcció: Kaouther Ben Hania Intèrprets: Amer Hlehel, Clara Khoury Sinopsi: 29 de gener del 2024. Els voluntaris de la Mitja Lluna Roja reben una trucada d’emergència. Una nena de 6 anys està atrapada en un cotxe sota el foc israelià a Gaza, suplicant ser rescatada. Mentre intenten mantenir el contacte telefònic amb ella, fan tot el possible per enviar-li una ambulància. El seu nom: Hind Rajab.
- Cinemes Figueres. Dimarts 17 i dijous 19, a les 20.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
COMO CABRAS ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Esport. 100 minuts. Direcció: Tyree Dillihay, Adam Rosette. Guió: Aaron Buchsbaum, Teddy Riley Sinopsi: Will és una petita cabra amb grans somnis que rep una oportunitat única a la vida per unir-se als professionals i jugar al rugeixbol, un esport d'alta intensitat, mixt i de contacte total dominat pels animals més ràpids i ferotges del món. Als nous companys d'equip de Will, no els entusiasma tenir una cabreta a la seva plantilla, però Will està decidit a revolucionar l'esport i demostrar d'una vegada que “els petits saben jugar!”.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00 i 20.00 h. En català, a les 17.45 h. Dissabte i diumenge, a les 16.00, 18.00 i 20.00 h. En català, a les 17.40 h.
- Cinemes Roses. De dissabte 14 a dimarts 17, a les 16.05 i 18.20 h. Dimecres 18 i dijous 19, a les 18.20 h.
RUTA DE ESCAPE ★★★
- País. Regne Unit. 2026. Thriller. 140 minuts. Guió i direcció: Bart Layton Intèrprets: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry, Barry Keoghan Sinopsi: Davis (Chris Hemsworth) és un esmunyedís lladre els atracaments d'alt risc del qual tenen desconcertada la policia. Davis està planejant el seu cop més gran, amb l'esperança que sigui l'últim, quan es creua en el seu camí Sharon (Halle Berry), una desil·lusionada executiva d'assegurances amb qui es veu obligat a treballar, i Orman (Barry Keoghan) un lladre rival, amb mètodes molt més inquietants que els de Davis. A mesura que s'acosta el cop multimilionari, l'implacable tinent Lubesnik (Mark Ruffalo), s'acosta a l'operació, augmentant considerablement el risc del que està en joc i difuminant la línia entre caçador i presa. Aviat, cadascú haurà d'acceptar el cost de les seves decisions assumint que no hi ha marxa enrere. Adaptació de les novel·les de Don Winslow Rotos.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00 i 21.00 h. Dissabte i diumenge, a les 18.00 i 21.45 h.
- Cinemes Roses. De dissabte 14 a dijous 19, a les 18.00 i 20.35 h.
CASTIGO DIVINO ★★★
- País. Espanya. 2025. Comèdia. Cinema fantàstic. 91 minuts. Direcció: Pablo Guerrero. Guió: Rubén Tejerina, Andreu Casanova Intèrprets: Juan Dávila, Natalia Rodríguez Sinopsi: Pedro (Juan Dávila) és un infermer caòtic i solitari la vida del qual fa un gir de 180 graus en rebre accidentalment una capsa màgica. Aquest objecte li atorga poders sobrenaturals, però sota regles estrictes d'ús. Guiat per Gael, la misteriosa portadora anterior, Pedro haurà d'aprendre a fer servir les seves noves habilitats per ajudar els altres mentre s'enfronta als fantasmes del seu passat.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.30, 18.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Dimarts 17, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. Dimecres 18 i dijous 19, a les 18.20 i 20.30 h.
TRES ADIOSES ★★★★
- País. Itàlia. 2025. Drama romàntic. 120 minuts. Direcció: Isabel Coixet. Guió: Enrico Audenino, Isabel Coixet Intèrprets: Alba Rohrwacher, Elio Germano Sinopsi: Després d’una discussió sense importància, Marta i Antonio se separen. Ell, un xef prometedor, es refugia als seus fogons; ella, en silenci, comença a notar alguna cosa més que tristesa: ha perdut la gana… i no només per desamor. Quan descobreix que darrere hi ha un problema de salut, tot fa un gir inesperat: el menjar té millor gust, la música li arriba com mai i el desig desperta les ganes de viure sense por.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 22.00 h. Dimecres 18, VOSE, a les 22 h.
PRIMATE ★★★
- País. Estats Units. 2025. Terror. Simis. 89 minuts. Direcció: Johannes Roberts. Guió: Ernest Riera, Johannes Roberts Intèrprets:Johnny Sequoyah, Jessica Alexander. Sinopsi: Després de tornar de la universitat, Lucy es reuneix amb la seva família, inclòs el ximpanzé Ben. Però el simi contrau la ràbia durant una festa a la piscina i es torna molt agressiu. Lucy i els seus amics s'atrinxeren a la piscina i ideen formes de sobreviure als atacs del ferotge ximpanzé.
- Cinemes Roses. Dissabte 14 i diumenge 15, a les 22.40 h.
EVOLUTION ★★★
- País. Espanya. 2025. Animació. Cinema familiar. 94 minuts. Direcció: Julio Soto Gurpide, Zayra Muñoz Domínguez. Guió: Miguel Morán, Adela Gutiérrez, José Tatay, Julio Soto Gurpide. Sinopsi: Quan una substància extraterrestre barreja l'ADN de Zoe amb el de les exòtiques mascotes, comença una divertidíssima aventura en la qual els humans s'animalitzen, els animals s'humanitzen i tots s'han de posar d'acord per salvar el món.
- Cinemes Figueres. Dissabte i diumenge, a les 16.00 h.
LA FIERA ★★
- País. Espanya. 2026. Drama. Basat en fets reals. 113 minuts. Direcció: Salvador Calvo. Guió: Alejandro Hernández Intèrprets: Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau, Miguel Ángel Silvestre. Sinopsi: Explica la història de Carlos Suárez, Darío Barrio i Álvaro Bultó, tres amics a qui els unia la passió pels esports extrems, que descobreixen l'experiència més propera a volar: el salt BASE amb vestit d'ales.
- Cinemes Figueres. Dissabte i diumenge, a les 19.40 h.
- Cinemes Roses. Dissabte 14, a les 20.30 i 22.35 h. De diumenge 15 a dijous 19, a les 20.30 h.
MARTY SUPREME ★★★★
- País. Estats Units. 2025. Drama biogràfic. Esports. 149 minuts. Direcció: Joshua Safdie. Guió: Ronald Bronstein, Joshua Safdie Intèrprets: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow. Sinopsi: Biopic de Marty Reisman, un buscavides convertit en campió de tenis taula, des que va començar a jugar per apostes a Manhattan fins a guanyar 22 títols importants i convertir-se en el més veterà a guanyar una competició nacional d’esports de raqueta, amb 67 anys.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00 i 21.00 h. Dissabte i diumenge, a les 18.00 i 21.45 h
AÍDA Y VUELTA ★★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia 110 minuts. Direcció: Paco León. Guió: Paco León, Fer Pérez Intèrprets: Carmen Machi, Paco León. Sinopsi: Aída y vuelta aborda el rodatge d'un capítol de la sèrie amb trames que transcorren tant dins de la ficció amb els personatges d'Aída com fora amb els mateixos actors i les seves relacions, que donen peu a reflexionar sobre temes com els límits de l'humor, del treball del còmic i la fama.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.30, 17.40, 19.50 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. De dissabte 14 i dimarts 17, a les 16.05 i 18.20 h. Dimecres 18 i dijous 19, a les 18.20 h.
HAMNET ★★★★
- País. Regne Unit. 2025. Drama biogràfica 125 minuts. Direcció: Chloé Zhao. Guió: Maggie O’Farrell, Chloé Zhao Intèrprets: Jessie Buckley, Paul Mescal. Sinopsi: Narra la història d’Agnes, la dona de William Shakespeare, en la lluita per superar la pèrdua del seu únic fill, Hamnet. Una història humana i punyent com a teló de fons per a la creació de l’obra de Shakespeare, Hamlet
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.20, 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.15, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. De dissabte 14 a dijous 19, a les 20.30 h.
LA ASISTENTA ★★★
- País. Estats Units 2025. Thriller. 131 minuts. Direcció: Paul Feig. Guió: Rebecca Sonnenshine. Intèrprets: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried. Sinopsi: Una jove (Sydney Sweeney), amb un passat complicat comença a treballar com a assistenta a la luxosa casa dels Winchester. A mesura que s’endinsa a la vida de la família, descobrirà secrets foscos que posaran en perill la seva seguretat, però potser ja és massa tard. És una adaptació de la novel·la de Freida McFadden.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge: A les 15.15, 19.40 i 22.00 h.
